Teures Wahlgeschenk Wagenknecht verspricht 120 Euro Rente im Monat mehr für alle

Das deutsche Rentensystem befindet sich in einer Schieflage, immer mehr Rentner treffen auf immer weniger Erwerbstätige. Dennoch verspricht BSW-Gründerin Wagenknecht allen Rentnern pauschal mehr Geld. Die Lösung für das Finanzierungsproblem sieht sie in Österreich.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geht mit einer „rentenpolitischen Sofortforderung“ in den Bundestagswahlkampf. „Wir brauchen eine zusätzliche Rentenerhöhung um 120 Euro im Monat für alle als sofortigen Inflationsausgleich“, sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Das ist das Mindeste nach den vergangenen drei Jahren, in denen Rentner erheblich an Kaufkraft verloren haben und real ärmer geworden sind. Die Verluste wollen wir mit einer pauschalen Erhöhung ausgleichen, die rententechnisch gesehen drei Entgeltpunkten entspricht.“

Wie sie die pauschale Rentenerhöhung finanzieren will, sagte Wagenknecht nicht. Dauerhaft wünscht sie sich für Deutschland eine Rentenversicherung nach österreichischem Vorbild. „Da in Österreich alle Erwerbstätigen einzahlen, können unsere Nachbarn auch deutlich höhere Renten auszahlen“, sagte sie. In Deutschland sind unter anderem Beamte von der Einzahlung in die Rentenversicherung ausgenommen. Weiterlesen in n-tv.de