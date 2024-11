https://www.middleeastmonitor.com/20241106-opponent-of-2-state-solution-gideon-saar-appointed-israel-foreign-minister/



Gideon Saar, Gegner der Zweistaatenlösung, zum israelischen Außenminister ernannt

6. November 2024

Der ehemalige israelische Justizminister Gideon Saar. [Getty Images]

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ernannte gestern Abend das Knesset-Mitglied Gideon Saar zum neuen Außenminister und ersetzte damit Israel Katz, der Verteidigungsminister wurde.

Der Hardliner Saar übernimmt das Ruder der israelischen Diplomatie zu einer Zeit, in der Tel Aviv seine tödlichen Kriege im Gazastreifen und im Libanon vorantreibt.

Als Sohn aschkenasisch-jüdischer Eltern in Tel Aviv geboren, diente Saar beim israelischen Militär als Geheimdienstoffizier in der Golani-Brigade, bevor er an der Universität Jura studierte.

Zuvor hatte er mehrere Regierungspositionen inne, darunter Justizminister, stellvertretender Premierminister, Bildungsminister und Außenminister.

Saar, der die rechtsgerichtete Partei „Neue Hoffnung“ anführt, war Mitglied der Regierungskoalition von Premierminister Benjamin Netanjahu, trat jedoch im März zurück, nachdem sein Antrag auf Aufnahme in das Kriegskabinett abgelehnt worden war. Das Kriegskabinett wurde im Juni nach dem Rücktritt von Minister Benny Gantz aufgelöst.

Ende September billigte die israelische Regierung einstimmig die Ernennung von Saar zum Minister ohne Geschäftsbereich.

Saar ist dafür bekannt, dass er sich jeder politischen Einigung mit den Palästinensern widersetzt.

Während der früheren israelischen Kriege gegen Gaza in den Jahren 2009 und 2014 war er ein lautstarker Gegner jeglicher Waffenruhe mit Widerstandsgruppen in der Enklave.

Im Jahr 2022 weigerte er sich, palästinensischen Arbeitern aus Gaza die Einreise nach Israel zur Arbeit zu gestatten.

Er ist ein entschiedener Befürworter der anhaltenden brutalen Offensive Israels gegen Gaza. Saar unterstützt auch die Idee, eine Pufferzone innerhalb von Gaza einzurichten.

Im März sagte er der Jerusalem Post, dass Israel seinen eigenen Waffenstillstandsplan vorlegen sollte, und forderte die Verbannung von Hamas-Führern im Austausch für die Freilassung israelischer Gefangener.

Im Februar stimmte Saar im Kabinett gegen die Gründung eines palästinensischen Staates und bekräftigte damit seine bisherige Ablehnung jeglicher palästinensischer Eigenstaatlichkeit.

Im Dezember 2019 bezeichnete er die Zweistaatenlösung als „Illusion“ und behauptete, die Grenzen des Staates Israel lägen „zwischen dem Fluss [Jordan] und dem [Mittelmeer]“.

Im Jahr 2005 lehnte Saar den Abzugsplan des ehemaligen israelischen Premierministers Ariel Sharon für Gaza entschieden ab und machte den Abzug israelischer Siedler und Truppen aus dem Gebiet für den Angriff der Hamas im vergangenen Jahr verantwortlich.

Er lehnt jedoch die derzeitige Idee rechtsgerichteter israelischer Beamter ab, jüdische Siedlungen in Gaza wieder aufzubauen.

„Ich war gegen den Rückzug [aus dem Gazastreifen]. Ich glaube, es war ein Fehler, aber ich denke nicht, dass es eine Rückkehr [israelischer Zivilisten] geben sollte“, sagte er. “Dafür gibt es keinen internationalen Konsens.“

Saars Ernennung erfolgt, während Israel seine tödliche Offensive im Gazastreifen verstärkt, bei der seit dem 7. Oktober 2023 fast 43.400 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …