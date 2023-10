Israel steps up its war against Palestinian prisoners Israel has almost doubled the Palestinian prison population since October 7, and now it’s cracking down on prisoners‘ conditions. This is part of Israel’s ongoing genocidal war against Palestinian resistance.

Eine militarisierte Gefängnismauer mit Wachturm, Teil des Ofer-Gefängnisses, Juli 2010.

Ofer-Gefängnis, Juli 2010. (Foto: Wikimedia Commons)

Israel hat die Zahl der palästinensischen Gefangenen seit dem 7. Oktober fast verdoppelt und verschärft nun die Bedingungen für die Gefangenen. Dies ist Teil von Israels anhaltendem völkermörderischen Krieg gegen den palästinensischen Widerstand.

Israel verschärft seinen Krieg gegen palästinensische Gefangene

Von Basil Farraj

21. Oktober 2023

Seit der Verschärfung seines völkermörderischen Krieges gegen die Palästinenser am 7. Oktober 2023 hat der Siedlerkolonialstaat eine Massenverhaftungskampagne in ganz Palästina gestartet und zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Rechte der Gefangenen weiter zu verletzen. Palästinensische und internationale Menschenrechtsorganisationen machen seit langem auf die gewaltsame Behandlung palästinensischer Gefangener durch den israelischen Siedlerkolonialstaat als Teil seiner allgemeinen Politik gegen Palästinenser aufmerksam. Dazu gehört, dass palästinensische Gefangene schwerwiegenden Einschränkungen ihrer Rechte, Folter, Verweigerung medizinischer Versorgung, Isolationshaft und willkürlicher Inhaftierung ausgesetzt sind, neben anderen gewalttätigen Maßnahmen, die darauf abzielen, ihren Willen und die breitere palästinensische Gefangenenbewegung zu brechen. Die Situation in den israelischen Gefängnissen und Hafteinrichtungen ist heute noch alarmierender, da Israel eine gewalttätige Racheaktion der Siedler gegen Palästinenser im gesamten historischen Palästina gestartet hat.

In der Tat haben mehrere palästinensische Menschenrechtsorganisationen, darunter die Addameer: Prisoner Support and Human Rights Association, haben im Hinblick auf die derzeitigen Bedingungen der Gefangenen Alarm geschlagen. Konkrete Statistiken über die Zahl der palästinensischen Gefangenen in israelischen Haftanstalten und Gefängnissen gibt es noch nicht, insbesondere angesichts der strengen Beschränkungen für den Zugang von Anwälten zu den Gefängnissen, aber palästinensische Gefangenenrechtsorganisationen schätzen, dass derzeit 10.000 Palästinenser inhaftiert sind – was einer Verdoppelung der Zahl der Gefangenen vor dem 7. Oktober entspräche. Diese Schätzung dürfte nicht weit von der Realität entfernt sein, da Israel täglich Verhaftungskampagnen in palästinensischen Städten durchführt, wobei allein am 19. Oktober mindestens 97 und am 20. Oktober mindestens 80 Personen verhaftet wurden. Hinzu kommen schätzungsweise 900 Verhaftete aus dem Gazastreifen, die bisher festgenommen wurden.

Ab dem 7. Oktober schloss der israelische Gefängnisdienst (IPS) alle Gefängnistrakte, konfiszierte die Fernsehgeräte der Gefangenen, stellte den Strom für alle elektrischen Geräte ab, schränkte den Zugang zu Wasser ein, verlegte und isolierte Gefangene, schloss die Gefängniskantine und beschränkte den Zugang der Gefangenen zu Lebensmitteln. Die Kommission für die Angelegenheiten der Häftlinge und ehemaligen Häftlinge warnte vor einer Hungerkampagne in den Gefängnissen. Das IPS hat auch Familienbesuche untersagt und die Kommunikation zwischen Anwälten und Gefangenen stark eingeschränkt.

Nach Angaben von Addameer hat das IPS die Gefängniskliniken geschlossen und verlegt die Gefangenen nicht mehr in Krankenhäuser und externe Kliniken, wovon insbesondere die zahlreichen Gefangenen betroffen sind, die aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustands ernsthafte medizinische Hilfe benötigen.

Diese Entwicklungen finden vor dem Hintergrund einer Reihe von extremen Maßnahmen statt, die das IPS bereits gegen palästinensische politische Gefangene ergriffen hat. Die israelische Knesset billigte am 18. Oktober eine Änderung der „Gefängnisverordnung“, die es erlaubt, Häftlinge auf Matratzen auf dem Boden zu lagern, und die weitere Maßnahmen vorsieht, die die Überbelegung der Gefängnisse und die Verringerung des Wohnraums der Gefangenen ermöglichen. Die Änderung ermöglicht es dem „Minister für Nationale Sicherheit“ Israels – dem rechtsextremen Faschisten Itamar Ben-Gvir -, den Notstand in den Gefängnissen auszurufen und die schlechten Bedingungen für die Gefangenen weiter zu verschärfen.

Dieser „Notstand“ war bereits ausgerufen worden, als der Siedlerkolonialstaat seinen jüngsten völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser im gesamten historischen Palästina und insbesondere im Gazastreifen führte. Der belagerte Küstenstreifen ist nun rund um die Uhr Bombenangriffen und einer Belagerung ausgesetzt, die den dort lebenden 2,3 Millionen Palästinensern den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Treibstoff verwehrt.

Auf einer Konferenz, die am 17. Oktober gemeinsam mit palästinensischen Gefangenenorganisationen abgehalten wurde, warnte Qadura Fares, der Leiter der Kommission für die Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen, vor den schweren Bedingungen, unter denen palästinensische Gefangene und Häftlinge derzeit festgehalten werden. Fares sprach von Schlägen und Gewalt, denen die Gefangenen ausgesetzt sind, und bezog sich dabei insbesondere auf die Bedingungen im Gefängnis al-Naqab, das er mit Abu-Ghraib verglich. Fares sprach auch über die Anwesenheit bewaffneter israelischer Soldaten in den Gefängnissen und Hafteinrichtungen sowie in den Innenhöfen der Gefängnisse. Er warnte eindringlich davor, dass die israelische Besatzungsarmee und das IPS beabsichtigen, Gefangene tatsächlich zu töten.

Darüber hinaus ist die Zahl der Gefangenen aus den 1948 besetzten Gebieten, in denen der Siedlerkolonialstaat seine Verhaftungskampagnen intensiviert hat, unbekannt. Der Siedlerkolonialstaat hat zahlreiche Palästinenser verhaftet und sie der Aufwiegelung und „Unterstützung eines Feindes während des Krieges“ angeklagt. Erleichtert wurde dies durch eine Änderung des „Anti-Terror-Gesetzes“, die eine umfassende Überwachung dessen vorsieht, was Menschen auf ihren Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Es wurde von mehreren Fällen berichtet, in denen Menschen aus dem Gebiet von 1948 aufgrund von Beiträgen in sozialen Medien verhaftet wurden. Der israelische Polizeipräsident, der die rassistische und gewalttätige Rhetorik des Siedlerkolonialstaates aufgreift, hat Palästinenser, die in den Gebieten von 1948 leben, ausdrücklich gewarnt, dass Proteste gegen den Krieg bestraft werden und dass er sie in einen Bus [nach Gaza] setzen kann“. Die israelischen Behörden haben außerdem angeordnet, dass palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen, die mit einer Arbeitserlaubnis im Palästina von 1948 leben, als „ungesetzliche Kämpfer“ gelten. Auf der Grundlage des Gesetzes über „ungesetzliche Kämpfer“ aus dem Jahr 2002 erlaubt diese Anordnung den israelischen Behörden, Palästinenser aus dem Gazastreifen auf unbegrenzte Zeit ohne wirksame gerichtliche Überprüfung festzuhalten.

Das Gesamtbild dessen, was palästinensische Gefangene derzeit erleben, bleibt unklar. Sicher ist jedoch, dass der israelische Siedlerkolonialstaat mit all seinen Abteilungen einen Krieg gegen die Palästinenser in allen Gebieten des historischen Palästina begonnen hat. Neben dem völkermörderischen Krieg gegen die im Gazastreifen und im Westjordanland lebenden Palästinenser üben die israelischen Behörden auch blutrünstige Rache an palästinensischen Gefangenen. Im Laufe der Jahre hat der Siedlerkolonialstaat den Gazastreifen in das größte Freiluftgefängnis der Welt verwandelt; ein Gefängnis, das ständig in Aufruhr ist. Gleichzeitig versucht er, sein lang gehegtes Vorhaben zu verwirklichen, die Gefangenenbewegung auszulöschen und den Gefangenen alle Rechte zu entziehen, die sie sich in jahrzehntelangem Kampf erkämpft haben, darunter Ungehorsam, Hungerstreiks und Boykott von Militärgerichten.

Gleichzeitig darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Freiheit der palästinensischen Gefangenen vielleicht schon bald in greifbare Nähe rückt, so wie es der Fall war, als sechs palästinensischen Gefangenen am 6. September 2021 die Flucht aus dem Gilboa-Gefängnis gelang. Israel hat immer wieder versucht, den Gedanken zu vermitteln, dass die Freiheit aus der Gefangenschaft – sei es aus dem physischen Gefängnis oder aus dem größeren Gefängnis der Besatzung – weit entfernt, weit hergeholt und unwirklich ist, wenn sie nicht mit der Beendigung der langen Haftstrafen der Gefangenen einhergeht, die in vielen Fällen mehrere lebenslange Haftstrafen erreichen.

Israels Angriff auf die Gefangenen ist Teil seines anhaltenden völkermörderischen Krieges gegen den palästinensischen Widerstand. Wir müssen dafür sorgen, dass die Isolierung der Gefangenen scheitert, bis wir sie zu Hause willkommen heißen.

Das Gefängnis, das Palästina ist, ist abstoßend

Basil Farraj ist Assistenzprofessor an der Fakultät für Philosophie und Kulturwissenschaften der Universität Birzeit und Autor mehrerer Werke über Karzeralität, Gewalt und Widerstand in Palästina und darüber hinaus.



