Israel verwendet US-Präzisionsbombe für Schulanschlag in Gaza: CNN

Quelle: CNN

11. August 2024

CNN zitiert Waffenexperten mit der Aussage, dass mindestens eine in den USA hergestellte Präzisionsbombe bei dem israelischen Massaker in der Al-Tabieen-Schule in Gaza-Stadt verwendet wurde.

Israelische Beamte haben ihre Kollegen in den USA darüber informiert, dass sie bei dem jüngsten Luftangriff auf die Al-Tabieen-Schule in Gaza-Stadt kleinere Munition statt größerer Bomben verwendet haben, um angeblich die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren, berichtet CNN unter Berufung auf einen mit der Angelegenheit vertrauten amerikanischen Beamten.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza bestätigte, dass bei dem Massaker, das die israelischen Besatzungstruppen am Samstagmorgen in der Schule verübten , mehr als 100 vertriebene Palästinenser getötet wurden.

Ein israelischer Militärbeamter hatte zuvor gegenüber CNN erklärt, das israelische Militär habe „drei kleine und präzise Munitionen eingesetzt, die nicht den Schaden verursachen können, den die Palästinenser behaupten“.

Das israelische Besatzungsmilitär behauptete, mindestens 19 Kämpfer der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad getötet zu haben, die von einem in der Schule befindlichen Kommando- und Kontrollzentrum aus operierten.

Der Angriff sei „mit drei präzisen Geschossen“ erfolgt und habe „keine schweren Schäden an dem Gebäude verursacht“.

CNN berichtete jedoch, dass mindestens eine in den USA hergestellte Präzisionsbombe bei dem tödlichen Angriff eingesetzt wurde, wie Waffenexperten angaben.

Von CNN aufgenommenes Filmmaterial zeigte Teile eines Sprengkörpers, den Trevor Ball, ein ehemaliger Kampfmittelbeseitigungsexperte der US-Armee, als Überreste einer GBU-39-Bombe mit kleinem Durchmesser identifizierte.

Der Sender zitierte auch den Waffenexperten Chris Cobb Smith mit der Aussage, dass die GBU-39, die von Boeing hergestellt wird, eine hochpräzise Munition sei, „die für den Angriff auf strategisch wichtige Punktziele entwickelt wurde“ und dabei möglichst wenig Kollateralschäden verursache.

Der Sender wies jedoch darauf hin, dass Videos, die er vom Ort des Angriffs erhalten hat – die israelischen Besatzungstruppen behaupten, sie hätten die Infrastruktur der Hamas angegriffen – „umfangreiche Zerstörungen und Leichen“ zeigen, die auf einem Schulhof verstreut sind.

CNN erwähnte, dass das Filmmaterial Sanitäter und Retter zeigt, die verletzte Kinder in Krankenwagen transportieren.

Palästinensische Beamte haben dem Sender mitgeteilt, dass die Zivilbevölkerung vor den israelischen Luftangriffen nicht gewarnt worden sei.

Hamas weist israelische Behauptung zurück, von der getroffenen Schule in Gaza aus zu operieren

Izzat al-Rishq, Mitglied des Politbüros der Hamas, erklärte am Samstag, dass alle Widerstandsgruppen strikt an der Politik festhalten, zivile Gebiete zu meiden, um zu verhindern, dass diese zu Zielen israelischer Angriffe werden.

Der Hamas-Beamte wies die israelischen Behauptungen zurück, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um die Zahl der zivilen Opfer durch den Einsatz intelligenter Waffen zu minimieren, und wies darauf hin, dass alle Märtyrer und Dutzende von Verletzten Zivilisten waren, unter denen sich kein einziger Kämpfer befand.

„Wenn es sich um intelligente US-Waffen handelt, die so viele Zivilisten töten, zeigt dies das Ausmaß der Dummheit dieser Armee und ihrer Anführer, und dass ihre Waffen (dumme) Waffen sind und keine intelligenten“, so al-Rishq.

Später bekräftigte die Hamas in einer Erklärung, dass die Darstellung der israelischen Besatzung bezüglich des Massakers an der Al-Tabieen-Schule irreführend und falsch sei.

Die Bewegung wies darauf hin, dass die von der Besatzung bekannt gegebene Liste mit 19 Märtyrern, die angeblich Widerstandskämpfer waren, unter den mehr als 100 kaltblütig getöteten Zivilisten nichts anderes als ein Versuch sei, angesichts der weit verbreiteten internationalen Kritik „ihr abscheuliches Verbrechen zu rechtfertigen“.

Die Behauptungen der Besatzungstruppen seien falsch und unbegründet. Keiner der bei dem Massaker Getöteten sei bewaffnet gewesen; alle seien Zivilisten gewesen, die bei der Verrichtung des Morgengebets angegriffen wurden.

Die Hamas wies darauf hin, dass auf der genannten Liste auch Kinder, zivile Angestellte, Universitätsprofessoren und religiöse Persönlichkeiten zu finden seien, von denen die meisten keine Verbindung zu politischen oder militärischen Aktivitäten hätten.

In den USA hergestellte Bomben bei israelischen Massakern gegen Palästinenser eingesetzt

Es ist nicht das erste Mal, dass Medienberichte den Einsatz von in den USA hergestellten Bomben bei Massakern der israelischen Besatzungstruppen im Gaza-Streifen aufzeigen.

Im Juli berichtete die israelische Nachrichtenseite Maariv, dass es sich bei den von den israelischen Streitkräften bei dem Massaker von al-Mawasi, bei dem mindestens 90 Palästinenser getötet und 300 verletzt wurden, eingesetzten Bomben um in den USA hergestellte JDAM-Bomben handelte.

JDAM-Bomben sind für ihre Präzision und ihre hochentwickelten Zielfähigkeiten bekannt. Sie werden an Bomben der Serie Mark 80 angebracht und machen aus der Blindgängerbombe eine Präzisionsmunition.

Der israelische Armeerundfunk gab damals an, dass die israelische Luftwaffe während des Massakers insgesamt 8 JDAM-gelenkte Bomben abgeworfen hat.

Anfang Juni ergaben eine CNN-Recherche und eine Studie eines Sprengwaffenexperten, dass bei einem tödlichen israelischen Angriff auf eine UNRWA-Schule im Zentrum des Gazastreifens, bei dem mindestens 40 Palästinenser getötet wurden , Sprengstoff aus US-amerikanischer Produktion verwendet wurde.

Ende Mai enthüllte ein weiterer CNN-Bericht, dass die GBU-39-Bomben, die bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen eingesetzt wurden, bei dem mindestens 45 Palästinenser getötet und 200 weitere verletzt wurden, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten stammten.

Lesen Sie mehr: Während die Welt das Massaker verurteilt, zeigen sich die USA besorgt und erwarten eine Untersuchung der Schuldigen

