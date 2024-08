https://countercurrents.org/2024/08/palestine-the-path-forward/



Palästina: Der Weg nach vorn

von Mazin Qumsiyeh

12. August 2024

In den vergangenen 45 Jahren habe ich mich auf der Straße und im Internet für den Kampf unseres Volkes um Rückkehr und Selbstbestimmung angesichts eines äußerst brutalen und gnadenlosen Kolonialregimes eingesetzt. Ich habe Tausende von Büchern gelesen und selbst einige geschrieben. Ich habe Zehntausende von Forschungs- und Analysepapieren gelesen (und selbst Hunderte verfasst). Das Problem unseres Landes lässt sich eigentlich sehr kurz beschreiben. Seine Lösung (Abhilfemaßnahmen) kann ebenfalls kurz beschrieben werden. Die Umsetzung der Lösung wäre machbar und ist die einzige Möglichkeit, einen katastrophalen Weltkrieg zu vermeiden.

Kurz gesagt, wir haben 15 Millionen einheimische Palästinenser, über 8 Millionen von uns sind absichtlich zu Flüchtlingen oder Vertriebenen gemacht worden (und diese Zahl steigt täglich). Bisher wurden über 250.000 Palästinenser seit 1948 durch die völkermörderische Politik getötet oder sind vorzeitig gestorben. Eine Million wurde verletzt und eine weitere Million wurde seit 1948 inhaftiert. Die jüdischen Täter sind einer Idee verfallen, die sich Zionismus nennt und die versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass das Judentum eine Nationalität ist (konstantinisches Judentum, wie es Marc Ellis nennt) und dass die Juden als Kollektiv nicht nur ein Recht auf dieses uralte Land haben, sondern ein exklusives Recht darauf. Um möglichst viele Juden aus der ganzen Welt zu versammeln und das Land der Ureinwohner zu übernehmen, wurden Waffengewalt und Lobbys in der ganzen Welt eingesetzt, die die westlichen Regierungen dazu brachten, dieses Projekt der ethnischen Säuberung und des Völkermords (und des Umwelt- und Schulmords!) zu übernehmen.

Die Hauptprobleme, mit denen dieses koloniale Projekt konfrontiert war, sind 1) die späte Ankunft im Kolonialismus, nachdem dieser seine Anziehungskraft verloren hatte (die glänzende Stadt auf dem Hügel, das gelobte Land, die minderwertigen Ethnien und all das), 2) der hartnäckige Widerstand der einheimischen Bevölkerung (Christen, Muslime, Bahai, Drusen usw.), die nicht einfach verschwinden wollte (siehe mein Buch dazu http://qumsiyeh.org/popularresistanceinpalestine/), und 3) die Schwierigkeit, Informationen im 21.

Die Hauptgründe für die Unterstützung des zionistischen Projekts und dafür, dass es so lange Bestand hatte, waren mehrere (nicht in einer bestimmten Reihenfolge): 1) eine sehr gute Hasbara/Propaganda, die vor allem durch gut kontrollierte westliche Medien und Hollywood verbreitet wird und die Illusion (Popkultur) schafft, dass Israel eine Demokratie ist, dass es erlösend und gut für die Juden ist und dass es sich gegen die Barbarei verteidigt, 2) ein gut geöltes zionistisches Netzwerk, das bereit ist, alles zu tun, um die Sache voranzutreiben, einschließlich Bestechung, Erpressung und Waffenverdrehung auf andere Weise, 3) eine Politik der Schaffung und Unterstützung von arabischen und muslimischen autokratischen „Führern“, die bereit sind, das Projekt zu unterstützen, um ihren Sitz zu behalten. Diese drei Säulen haben dank des offensichtlichen vorsätzlichen und andauernden Völkermords und eines weltweiten (auch arabischen und muslimischen) Erwachens erhebliche Schläge erhalten. Aber die Säulen scheinen im Moment noch zu halten, auch wenn sie wackelig sind. Mein Gedanke ist, dass das Hämmern an diesen Säulen deutlich zunehmen muss, um diesen Albtraum für die Menschheit zu beenden und einen katastrophalen Weltkrieg zu vermeiden (bei dem ALLE Verlierer sein werden). Was sind die Hämmer, die verstärkt werden müssen?

1) Widerstand: In kolonialen antikolonialen Kämpfen ist der meiste Widerstand natürlich unbewaffnet und ein Teil davon bewaffnet. Das Völkerrecht erkennt nicht nur ein Recht auf Widerstand, sondern auch eine Pflicht zum Widerstand an. Dazu gehört auch der Aufbau von Sumud-Institutionen (Resilienz/Widerstand) vor Ort, wie unsere eigene Institution (palestinenature.org) und Hunderte andere. In den letzten 150 Jahren hat sich gezeigt, dass die Tötung von mehr Palästinensern zu mehr (und noch intelligenterem/innovativem) Widerstand führt (siehe auch mein Buch dazu http://qumsiyeh.org/popularresistanceinpalestine/).

2) Unterstützung durch alle Menschen mit Gewissen auf der ganzen Welt. Dazu gehören Dinge wie Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen (siehe bdsmovement.net), Medienarbeit, ziviler Ungehorsam und mehr.

3) Die Wahrheit sagen: Die wahre Geschichte der Geschehnisse aufdecken und die Mythen und Lügen über das „Selbstverteidigungsrecht“ der Kolonisatoren, das Wesen der rassistischen Apartheidregime und die Mythen über eine „Zweistaatenlösung“ entlarven. Zu Letzterem siehe mein 2004 erschienenes Buch http://qumsiyeh.org/sharingthelandofcanaan/

4) Zerschlagung des Unterstützungsnetzwerks des Kolonialismus. Dazu gehört die Entlarvung aller Personen und Organisationen, die den Zionismus unterstützen, einschließlich der „Palästinensischen Behörde“ (PA). Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde durch die „Osloer Abkommen“ geschaffen und sollte eigentlich nur für 5 Jahre bestehen, ist aber nun schon 30 Jahre alt und hat „Israel“ wirtschaftlich und diplomatisch erfolgreich gemacht, während sie unsere Gesellschaft methodisch zerstört. Dies ist nun die profitabelste koloniale Besatzung der Geschichte. Dieses manipulierte System zu untergraben ist ein Gebot der Stunde, ebenso wie das Vorantreiben der alternativen „Dekolonisierung“ und des Anti-Apartheid-Kampfes. Das ist für die Kolonialisten viel schwieriger zu verkraften. Siehe die Bücher von Edward Said zu diesem Thema.

Beachten Sie, dass ich keinen fünften Punkt über die UNO, internationale Gesetze oder Konventionen hinzugefügt habe, da deren Umsetzung von Mechanismen abhängt, bei denen die USA ein Veto einlegen können und dies auch getan haben, was Israel Straffreiheit verschafft. Es bleibt abzuwarten, ob solche Mechanismen oder sogar Erklärungen von Menschenrechtsorganisationen einen Nutzen haben, der über ihren Public-Relations-Wert hinausgeht. Die vier oben genannten Punkte sollten in Synergie ausreichen, um die drei oben genannten Säulen der zionistischen Kolonialunterstützung stärker zu attackieren. Das ist unser menschlicher Weg, weg vom zionistischen Weg, der zur Weltvernichtung und zur selbsterfüllenden Prophezeiung des Armageddon führt. Wir können die Menschheit noch retten, aber das Zeitfenster schließt sich, also müssen wir dringend handeln. Ihre Gedanken sind willkommen.

Endlich ein Gedicht mit Übersetzung

أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــي ورقصت كالشيطان فوق رفاتي

وتركتنـــي للذاريــات تـذرنــي كحلاً لعين الشمس في الفلـوات

أتظـن أنك قـد طــمست هويتي ومحــــوت تاريخي ومعتقـــداتي

عبثا تحاول …. لا فنـــاء لثائر أنــــا كالقيامـــه ذات يـــــوم آت

أنا مثـل عيـسى عــائد وبقــــوة مــن كــل عاصـــفة ألـم شتـاتي

سأعــود أقدم عاشــــق متمــرد سأعـود أعظـم أعظم الثــــورات

سأعود بالتوراة والإنجيـل والــ قـــرآن والتسـبــيح والصـــلواتي

سأعـود بالأديـان ديــناً واحـــداً خــــــال مـــن الأحقـاد والنعرات

رجل من الأخدود ما من عودتي بـد … أنا كل الزمــــــان الآتــي

مهذل الصقور

Meine Rohübersetzung (Dichter Mohthel AlSqour)

Glaubst du, dass du, als du mich verbrannt und wie der Teufel über meinen Überresten getanzt hast

Und mich den Peinigern überlassen hast, um mich zu peitschen Schatten für die Augen der Sonne in den Höhlen

Denkst du, du hast meine Identität unterdrückt Und meinen Glauben und meine Geschichte ausgelöscht

Vergeblich versuchst du – kein Auslöschen eines Revolutionärs Ich, wie die Auferstehung, komme eines Tages

Ich bin wie Jesus, der stark zurückkommt und sich aus jedem Sturm erhebt

Ich werde zurückkommen – ältester revoltierender Liebhaber und zurück als die glorreichste der höchsten Revolutionen

Ich werde zurück sein mit der Thora, dem Injil* und dem Koran und dem Tasbih** und den Gebeten

Ich werde mit allen Religionen als eine Religion ohne Hass und Zwietracht zurück sein

Ein Mann aus dem Graben, der meine Rückkehr unvermeidlich macht… Ich bin alle kommenden Zeiten …

*= Neues Testament

**= Verherrlichung Gottes/Anbetung

Mazin Qumsiyeh, Ein Beduine im Cyberspace, ein Dorfbewohner zu Hause, Professor, Gründer und (ehrenamtlicher) Direktor des Palästinensischen Museums für Naturgeschichte, Palästinensisches Institut für Biodiversität und Nachhaltigkeit, Universität Bethlehem, besetztes Palästina

http://qumsiyeh.org

http://palestinenature.org

