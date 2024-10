https://www.middleeasteye.net/news/israel-censors-reporting-military-sites-hit-iran-obscuring-extent-strikes



Israel zensiert die Berichterstattung über vom Iran getroffene Militärstandorte und verschleiert das Ausmaß der Schäden

Der Iran behauptet, 90 Prozent der Raketen hätten ihre Ziele getroffen, wobei Bilder einen massiven Krater zeigen, der in einer israelischen Stadt zurückgeblieben ist

Eine Person untersucht die Trümmer eines zerstörten Gebäudes in Hod HaSharon nach einem iranischen Raketenangriff auf Israel am 2. Oktober 2024 (Jack Guez/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 2. Oktober 2024

Nachdem der Iran am Dienstagabend Wellen ballistischer Raketen auf Israel abgefeuert hatte und Videoaufnahmen zeigten, dass viele von ihnen ihre Ziele trafen, sperrte Israel mehrere Militärzonen ab und verbot die Veröffentlichung von Berichten über die Einschlagstellen der Raketen.

Die Zensur Israels erschwerte es, den vollen Schaden der iranischen Angriffe einzuschätzen, da sowohl die USA als auch Israel unterschiedliche Aussagen über das Ausmaß und die Auswirkungen des Angriffs Teherans machten.

Das Wall Street Journal berichtete am Mittwoch, dass eine erste israelische Einschätzung des Angriffs nur geringe Schäden an Militärbasen ergab. Der iranische Angriff traf den Luftwaffenstützpunkt Nevatim in der Negev-Wüste, wo Israel einige F-35-Kampfjets stationiert hat. Das israelische Militär lehnte es jedoch ab, dem Wall Street Journal das Ausmaß der Schäden am Luftwaffenstützpunkt mitzuteilen.

Das Militär sagte, es wolle dem Iran keine Informationen geben, die Teheran helfen könnten, das Ausmaß des durch den Angriff verursachten Schadens zu verstehen.

Mehrere Raketen wurden auch in der Nähe des Toten Meeres abgefeuert, in der Nähe der israelischen Nuklearanlagen. Dem Bericht zufolge war nicht klar, ob sie von Israel oder den USA abgefangen wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …