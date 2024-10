https://www.middleeastmonitor.com/20241003-german-minister-condemns-celebration-of-iran-missile-attack-on-israel/

Deutsche Ministerin verurteilt Jubel über iranischen Raketenangriff auf Israel

3. Oktober 2024

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser spricht am 28. September 2023 in Brüssel, Belgien, vor Pressevertretern [Dursun Aydemir/Anadolu Agency]

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser verurteilte gestern die Jubelszenen im Land nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel. Die Ministerin versprach eine entschlossene Reaktion von Polizei und Justiz, nachdem sie ihre „tiefe Besorgnis“ über die spontanen Demonstrationen nach dem Angriff zum Ausdruck gebracht hatte.

Deutsche Medien sendeten Bilder von zwei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin, die von Jubel, Applaus und feierlicher Musik begleitet wurden, während sich die Nachricht vom iranischen Angriff unter den Teilnehmern verbreitete. Laut der deutschen Ministerin wurden solche Szenen auch in Bonn aufgenommen.

„Ich bin schockiert und wütend über die Feier dieser Form von Gewalt„, sagte sie auf einer Pressekonferenz. ‚Jede Handlung, die die Hamas oder die Hisbollah in Deutschland verherrlicht und unterstützt, ist strafbar, auch auf der Straße.“

Faeser fügte hinzu, dass die deutschen Behörden aufgrund der Eskalation der Spannungen im Nahen Osten ‘die möglichen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland“ genau beobachten und dass „die Gefahr islamistischer, antisemitischer und antiisraelischer Handlungen hoch ist“.

Unterdessen hat das deutsche Außenministerium den iranischen Botschafter in Berlin einbestellt, nachdem sein Land am Dienstagabend einen Raketenangriff gestartet hatte.

Ein Sprecher des Außenministeriums, Steffen Hebestreit, sagte, der Botschafter sei nicht in der Stadt, daher sei der Geschäftsträger darüber informiert worden, dass die deutsche Regierung den Angriff aufs Schärfste verurteile und dass es dafür keine Rechtfertigung gebe. Der Sprecher fügte hinzu, dass das Außenministerium den Iran aufforderte, von weiteren Angriffen auf Israel, auch über seine Verbündeten, abzusehen.

In Bezug auf die Verhängung zusätzlicher Sanktionen gegen den Iran sagte Hebestreite, dass Berlin derzeit „eine ganze Reihe von Maßnahmen“ in Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Partnern erwäge, und wies darauf hin, dass im Laufe des Tages ein virtuelles Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs stattfinden soll.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird am Nachmittag ebenfalls mit ihren Amtskollegen aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien Gespräche führen, wie aus derselben Quelle verlautet.

Der iranische Raketenbeschuss war eine Reaktion auf die Tötung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran im Juli durch Israel und die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut in der vergangenen Woche.

Übersetzt mit Deepl.com

