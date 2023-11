Israelisch-palästinensischer Krieg: Die ältere christliche Musiklehrerin, die von israelischen Soldaten in Gaza getötet wurde

‚An icon of Gaza‘: The elderly Christian music teacher killed by Israeli soldiers Elham Farah spent hours bleeding out after being shot by Israeli troops in Gaza, according to members of her family

Von MEE-Mitarbeitern

14. November 2023

Die Menschen, die sie hinterlässt, erinnern sich an Elham Farah wegen ihres Lächelns und ihrer ständigen Fröhlichkeit – eine Eigenschaft, die zu ihrem Nachnamen passt, der das arabische Wort für „Glück“ ist.

Farah gehörte der palästinensischen christlichen Gemeinde von Gaza an, lebte im Stadtteil al-Rimal und war bis zu ihrer Pensionierung als Musiklehrerin tätig. Sie war die Tochter von Hanna Farah, einer bekannten palästinensischen Dichterin.

Lokalen Medienberichten zufolge wurde Farah am 12. November vor der Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt von der israelischen Armee erschossen.

Die 84-Jährige suchte in der Kirche Schutz vor dem unerbittlichen israelischen Bombardement, trat aber nach draußen, um zu sehen, ob ihr Haus die Luftangriffe überstanden hatte.

Farah wurde ins Bein geschossen und stürzte zu Boden. Die Menschen in der Kirche konnten ihr aufgrund der Intensität der Bombardierung nicht zu Hilfe kommen.

In einem Social-Media-Posting rief Farahs Nichte Carole, während ihre Tante verblutete, zur Hilfe auf und schrieb, dass sie darauf warte, dass jemand komme und ihr helfe und sie in einen Krankenwagen bringe.

„Ein Aufruf an alle, die helfen können: Meine Tante, die Musiklehrerin Ilham Farah, wurde verwundet, nachdem sie von den Besatzungstruppen angeschossen wurde. Sie liegt auf der Straße auf dem Boden und wartet auf einen Krankenwagen … sie ist in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses, bitte helfen Sie“, schrieb sie und fügte Farahs Telefonnummer hinzu.

Nachdem Farah für tot erklärt worden war, teilte Carole ihre Erinnerungen an ihre Tante.

„Sie war so niedlich und nett und schickte mir diese Woche mit dem wenigen Strom, den sie hatte, Bibelverse und Anbetungslieder“, schrieb Carole auf X, früher bekannt als Twitter.

Auch von ehemaligen Musikschülern gab es zahlreiche Glückwünsche für Farah.

Ein im Internet geteiltes Video zeigt Farah beim Klavierspiel in der Kamaliya-Schule im Stadtteil al-Zaytoun, einer der ältesten Schulen in der belagerten Enklave.

Ihr Klavierspiel war Teil einer Feier anlässlich der Restaurierung des Gebäudes im Rahmen einer Initiative der Islamischen Universität von Gaza.

„Ich glaube, es gibt niemanden in Gaza, der ihr nicht auf der Straße begegnet ist. Sie hielt die Leute immer an, lächelte sie an und begann mit ihnen zu sprechen. Sie war eine Ikone des Gazastreifens in Bezug auf Kultur, Wissen und Bewusstsein. Wir werden weiterhin für Sie beten und über Sie sprechen. Der einzige Trost ist, dass sie ihr Leben mit Musik verbracht hat“, schrieb ein Nutzer der sozialen Medien.

In einer anderen Würdigung erinnerte sich ein ehemaliger Schüler daran, wie er Farah bei ihren Auftritten beobachtet hatte: „Wir haben es geliebt, ihrer Musik zuzuhören, sie war eine der schönsten Klassen.“

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober sind in Gaza mehr als 11 240 Menschen getötet worden.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza sind darunter 4.630 Kinder und 3.130 Frauen, was 73 Prozent der Getöteten ausmacht.

Bei der israelischen Bombenkampagne in Gaza wurden drei Kirchen getroffen. Christen in Gaza haben an Massentaufen teilgenommen, falls sie bei Luftangriffen ums Leben kommen.

