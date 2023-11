Israelisch-palästinensischer Krieg: Gedenken an die Friedensaktivistin Vivian Silver, die bei einem Kibbuz-Angriff getötet wurde Von Lubna Masarwa

Israelis and Palestinians pay tribute to peace activist Vivian Silver killed in kibbutz attack Former B’Tselem board member Vivian Silver confirmed among those killed during the 7 October attack on Beeri

Von Lubna Masarwa

in Jerusalem

14. November 2023

Nach der Nachricht, dass die kanadisch-israelische Friedensaktivistin Vivian Silver unter den Toten des von der Hamas geführten Angriffs auf israelische Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens im vergangenen Monat zu finden ist, gingen zahlreiche Reaktionen ein.

Die 74-jährige Silver lebte in Beeri, einem von mehreren Kibbuzim, die am 7. Oktober von palästinensischen Kämpfern angegriffen wurden.

Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass sie zu den 240 Gefangenen gehörte, die nach Gaza verschleppt wurden. Die Gerichtsmediziner bestätigten jedoch, dass ihre sterblichen Überreste in Beeri gefunden wurden, womit sie zu den rund 1.200 Israelis gehört, die bei dem Angriff getötet wurden.

Silver war eine engagierte und prominente Friedensaktivistin, die mit Palästinensern im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland sowie mit Beduinen in der Negev-Wüste in Israel arbeitete.

Nach dem israelischen Krieg gegen Gaza 2014 gründete sie Women Wage Peace, eine von Frauen geführte Anti-Besatzungsgruppe. Sie ist auch Mitbegründerin des Arab-Jewish Center for Equality, Empowerment and Cooperation, dessen Akronym Ajeec auf Arabisch „Ich komme auf dich zu“ bedeutet.

Silver war geschäftsführender Direktor des Negev-Instituts für Friedens- und Entwicklungsstrategien, das die Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen jüdischen und arabischen Gemeinschaften fördert, und gehörte zuvor dem Vorstand von B’Tselem an, Israels größter Menschenrechtsorganisation.

Thabet Abu Ras, ein prominenter palästinensischer Akademiker und Aktivist der Abraham-Initiative, sagte gegenüber Middle East Eye, Silver sei „eine bemerkenswerte Frau“.

Sie lernten sich nach dem Ausbruch der Zweiten Intifada im Jahr 2000 kennen und gründeten zusammen mit Amal Elsana Alh’jooj Ajeec.

„Es war eine Gruppenarbeit, aber sie war die treibende Kraft dahinter“, erinnerte sich Abu Ras.

„Von Anfang an war sie stark in Projekte involviert, die sie mit dem Gazastreifen verbanden, wo sie viele dauerhafte Freundschaften schloss. Ihr Engagement für Frieden und Menschenrechte war unermüdlich.

Abu Ras‘ Familie stammt aus Herdibia, einem palästinensischen Dorf südlich von Ashkelon, dessen Bewohner während der Nakba 1948 von den zionistischen Streitkräften vertrieben wurden.

Er sagte, Silver sei sich des Leids, das durch die israelische Besatzung des Westjordanlandes und die Belagerung des Gazastreifens verursacht wird, „sehr bewusst“.

„Sie engagierte sich aktiv in den Kämpfen der Beduinengemeinschaft im Negev“, sagte er und fügte hinzu, dass sie vor etwa einem Jahrzehnt besonders aktiv wurde, als der höchst umstrittene Prawer-Plan angekündigt wurde, der etwa 70.000 Beduinen aus ihren Dörfern in der Wüste zu vertreiben drohte.

„Das Streben nach Gerechtigkeit, insbesondere für die Beduinen, stand im Mittelpunkt ihrer Mission. In unseren Diskussionen mit linken und zionistischen Juden war sie eine ständige Verbündete, die unsere Sache stets unterstützte“, sagte Abu Ras.

„Wir nahmen oft an gesellschaftlichen Veranstaltungen des jeweils anderen teil, was unseren gegenseitigen Respekt und unsere Zusammenarbeit widerspiegelt. Ihr Tod ist ein großer Verlust, vor allem im Negev, wo sie sowohl für Araber als auch für Juden ein Leuchtfeuer der Hoffnung war“.

Abu Ras sagte, die Wurzeln seiner Familie im Gazastreifen, wohin viele von ihnen 1948 vertrieben wurden, machten Silvers Abwesenheit „umso ergreifender“.

Das Streben nach Gerechtigkeit, insbesondere für die Beduinen, stand im Mittelpunkt ihrer Mission. In unseren Diskussionen mit linken und zionistischen Juden war sie eine ständige Verbündete.

– Thabet Abu Ras, palästinensische Wissenschaftlerin und Aktivistin

„Wenn ich mich an die Erfahrungen meiner 83-jährigen Tante während der ersten Nakba erinnere, an ihre Reise von Herdibia nach Jabalia und jetzt an ihr Leben in Khan Younis, sehe ich die Tragödie meiner Tante und ich sehe Vivian“, sagte er.

„Ich sehe die Tragödien auf beiden Seiten – die anhaltende Not der Palästinenser und den tiefen Verlust, der durch Vivians Tod gekennzeichnet ist“, fügte er hinzu.

„Vivian hatte ein offenes Ohr für die Kämpfe auf beiden Seiten, auf israelischer wie auf palästinensischer Seite, und war sich unseres gemeinsamen Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und die Anerkennung der Beduinen und ihres Landes bewusst. Ihre Vision von einem vereinten jüdisch-arabisch-palästinensischen Leben spiegelte meine eigenen Überzeugungen wider. Ihr Verlust trifft uns sehr.“

Silvers Sohn Yonatan sagte am 9. Oktober gegenüber MEE, er glaube, dass sie nach Gaza gebracht worden sei und dass er am Morgen des Anschlags das letzte Mal von ihr gehört habe.

Mehr als 100 Menschen wurden in Beeri, einem der größten Kibbuzim in der Region, getötet.

Seit dem Angriff hat Israel Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen geflogen, bei denen mehr als 11 200 Palästinenser, darunter mehr als 4600 Kinder, getötet wurden.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem, die Israel im Jahr 2021 zu einem Apartheidregime erklärte, das die jüdische Vorherrschaft zwischen Mittelmeer und Jordan durchsetzt, gehörte zu denjenigen, die Silver am Dienstag online würdigten. Silver war mehrere Jahre im Vorstand der Gruppe tätig.

David Zonsheine, Vorstandsmitglied von B’Tselem und ehemaliger Vorsitzender, sagte gegenüber MEE: „Dies ist eine sehr schlimme Zeit für mich. Mein Onkel wurde am Morgen des 7. Oktober ermordet, mein Cousin wurde in Gaza gefangen genommen, ich habe Freunde in Gaza, die ihre Familien verloren haben, und heute muss ich mich mit Vivians Tod auseinandersetzen.“

Zonsheine sagte, er kenne Silver seit etwa 15 Jahren durch ihre Menschenrechtsarbeit.

„Ich lernte eine sehr ernsthafte und kluge Frau kennen, die sich sehr engagiert“, sagte er.

„Sie hat erkannt, wie breit der Kampf ist, nicht nur im Westjordanland oder im Gazastreifen, sondern auch innerhalb Israels.“

Zonsheine beschrieb Silver als positiv und optimistisch – „auch wenn sie wusste, dass der Weg sehr schwierig war“. Ihr Engagement bei B’Tselem war ein „wesentlicher“ Teil der Umwandlung der Gruppe in die respektierte Menschenrechtsorganisation, die sie heute ist.

„Der Krieg ist niemandem entgangen. Wenn eine Bevölkerung angegriffen wird, fragt niemand an der Tür, wer entführt wird“, sagte er.

„Ich vermisse sie. Sie war ein Symbol. Viele Menschen kannten sie, und sie war an verschiedenen Kämpfen beteiligt“, fügte Zonsheine hinzu.

„Sie war an vielen Orten unterwegs und versuchte, Wiedergutmachung zu leisten. Sie hat nicht nur an diese Themen geglaubt, sondern auch Organisationen gegründet und Maßnahmen ergriffen.“

