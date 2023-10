The incendiary rhetoric deployed by Israeli leaders Israeli leaders have referred to Palestinians as beasts and called for a second Nakba, the reoccupation of Gaza and the use of nuclear weapons

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bei einer Pressekonferenz mit seinem deutschen Amtskollegen am 28. September 2023 (AFP)

Israelische Politiker haben Palästinenser als Bestien bezeichnet und zu einer zweiten Nakba, der Wiederbesetzung des Gazastreifens und dem Einsatz von Atomwaffen aufgerufen

Israelisch-palästinensischer Krieg: Die aufrührerische Rhetorik der israelischen Führung

Von MEE-Mitarbeitern

12. Oktober 2023

Die israelische Führung hat auf den Hamas-Angriff vom Samstag nicht nur mit Bomben, Kugeln und der Unterbrechung der Wasser-, Strom-, Lebensmittel- und Treibstofflieferungen an den belagerten Gazastreifen reagiert.

Hochrangige israelische Politiker und Militärs haben in der Öffentlichkeit eine Flut von entmenschlichenden und aufrührerischen Äußerungen von sich gegeben und bei der Beschreibung ihrer militärischen Reaktion die Sprache der kollektiven Bestrafung verwendet.

Die Palästinenser wurden als „menschliche Tiere“ und „Bestien“ bezeichnet, und ein ehemaliger israelischer General sagte, sein Militär müsse „eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe in Gaza verursachen“.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und andere Politiker haben sich in apokalyptischen Worten über die Durchführung von Racheakten geäußert.

„Wir werden sie vernichten und diesen dunklen Tag, den sie dem Staat Israel und seinen Bürgern aufgezwungen haben, mit aller Macht rächen“, sagte Netanjahu am Sonntag.

„Alle Orte, an denen die Hamas stationiert ist, sich versteckt und operiert, diese böse Stadt, wir werden sie in Schutt und Asche legen. Ich sage den Bewohnern des Gazastreifens: Geht jetzt, denn wir werden überall mit Gewalt operieren.“

Die mehr als zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind einer Luft-, Land- und Seeblockade ausgesetzt und können nirgendwo hin.

Auch die Israelis sind heftiger Kritik ausgesetzt, wobei der Raum für Nuancen stark eingeschränkt ist.

Der politische Analyst Akiva Eldar sagte gegenüber Al Jazeera, dass Israelis wie er, die sich in der Vergangenheit kritisch über die israelische Besatzung und die Regierung geäußert haben, im Internet beschimpft und als „Verräter“ bezeichnet wurden.

Vertreter der israelischen extremen Rechten haben sich für die Wiederbesetzung des Gazastreifens, die Errichtung von Siedlungen dort und das Verbot für Muslime, den Al-Aqsa-Moschee-Komplex zu betreten, der für Juden als Tempelberg bekannt ist, ausgesprochen.

Der Gebrauch einer entmenschlichenden Sprache ist nicht neu. Menachem Begin, Israels sechster Ministerpräsident und Gründer des Likud, der Partei, die heute vom derzeitigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt wird, bezeichnete den Palästinenserführer Jassir Arafat als „Bestie auf zwei Beinen“.

Im Moment gibt es nur ein Ziel: Nakba! Eine Nakba, die die Nakba von 48 in den Schatten stellen wird“.

– Ariel Kallner, israelischer Parlamentarier

Erst kürzlich, nach einem gewalttätigen Überfall israelischer Siedler auf das palästinensische Dorf Huwwara im Februar, sagte Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich: „Das palästinensische Dorf Huwwara sollte ausgelöscht werden. Das muss der Staat tun und nicht Privatleute“.

Bis Donnerstag waren in dem andauernden Krieg über 1.350 Palästinenser und 1.300 Israelis ums Leben gekommen.

Die israelische Luftwaffe hat seit Samstag Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen, dabei Flüchtlingslager in die Luft gesprengt und Dutzende von zivilen Gebäuden, darunter Wohnhäuser, Moscheen, Krankenhäuser und Banken, zerstört.

In den letzten sechs Tagen schwor Israel, auf verschiedene Weise Vergeltung zu üben. Offizielle Vertreter wie Netanjahu bezeichneten die Hamas, deren Kämpfer Berichten zufolge bei ihren Angriffen Kinder und andere Zivilisten getötet haben, als „schlimmer als Isis (Islamischer Staat)“.

Middle East Eye wirft einen Blick auf einige der Kommentare, die von israelischen Offiziellen abgegeben wurden.

Eine zweite Nakba

Am Samstag rief Ariel Kallner, ein Abgeordneter der Likud-Partei im israelischen Parlament, zu einer zweiten Nakba („Katastrophe“ auf Arabisch) in Gaza auf.

Das Wort bezieht sich auf die ethnische Säuberung Palästinas durch zionistische Milizen, um Platz für die Gründung Israels im Jahr 1948 zu schaffen.

„Im Moment gibt es nur ein Ziel: Nakba! Eine Nakba, die die Nakba von ’48 in den Schatten stellen wird. Nakba in Gaza und Nakba für jeden, der es wagt, sich anzuschließen! Ihre Nakba, denn wie damals, 1948, ist die Alternative klar“, schrieb Kallner auf X, ehemals Twitter.

„Schaltet den Feind jetzt aus! Dieser Tag ist unser Pearl Harbor. Wir werden noch die Lehren daraus ziehen. Jetzt und hier, ein Ziel: Nakba!“

‚Menschliche Tiere‘

Am Montag bezeichnete Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und schwor, „entsprechend zu handeln“, während Kampfjets eine massive Bombenkampagne auf den Gazastreifen starteten.

Gallant kündigte eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens an und erklärte, Israel werde alle Strom-, Lebensmittel- und Treibstofflieferungen an die Enklave abstellen. Am Mittwoch stellte das einzige Kraftwerk in Gaza seinen Betrieb ein.

Die seit mehr als 15 Jahren andauernde Luft-, Land- und Seeblockade hat katastrophale Auswirkungen auf Krankenhäuser und Palästinenser, die nach der Bombardierung ihrer Häuser vertrieben wurden.

Noch nie dagewesene menschliche Katastrophe

Der ehemalige israelische General Giora Eiland sagte, Israel müsse „eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe im Gazastreifen herbeiführen“.

„Nur die Mobilisierung von Zehntausenden und der Aufschrei der internationalen Gemeinschaft werden den Hebel ansetzen, um den Gazastreifen entweder ohne Hamas oder ohne Menschen zu machen. Wir befinden uns in einem existenziellen Krieg“, sagte Eiland.

Die Unterbrechung der Wasserversorgung im Gazastreifen hat Besorgnis über die Ausbreitung von Krankheiten ausgelöst, da sich Tausende vertriebener Palästinenser in Schulen versammeln, um Schutz zu suchen, ohne Zugang zu Toiletten, Duschen oder Trinkwasser.

Medizinische Beamte in Palästina haben erklärt, dass die Situation schließlich zu einem Ausbruch von Krätze führen könnte, während Palästinenser sagten, dass die Situation für Frauen und junge Mädchen besonders schwierig sei.

Am Mittwoch waren die Plattformen der sozialen Medien überschwemmt von Frauen in Gaza, die über die Auswirkungen der israelischen Bombardierung auf Frauen berichteten.

Einem Social-Media-Nutzer zufolge litten fünf schwangere Frauen an schweren Koliken, die später zu Fehlgeburten führten. Die Fehlgeburten wurden auf die extreme Angst zurückgeführt, die die Frauen empfanden, während Israel die belagerte Enklave bombardierte.

Die UNO schätzt, dass die Lebensmittel- und Wasservorräte in Gaza in weniger als 10 Tagen erschöpft sein werden.

Wiederbesetzung des Gazastreifens

Die Kriegsverbrechen der Hamas haben der israelischen extremen Rechten die Möglichkeit gegeben, ihre „messianische Agenda“ über die Reaktion der israelischen Armee im Gazastreifen hinaus voranzutreiben, argumentiert Yehuda Shaul, Mitbegründer der israelischen Anti-Besatzungs-Veteranengruppe Breaking the Silence.

Dazu gehören die Wiederbesetzung des Gazastreifens und die Errichtung israelischer Siedlungen dort. In einem Artikel vom Mittwoch schrieb der rechtsgerichtete Journalist und Aktivist Arnon Segal: „Wer hätte sich noch letzte Woche träumen lassen, dass es in der israelischen Öffentlichkeit eine breite Zustimmung zur Wiederbesetzung des Gazastreifens geben würde?“

Segal argumentierte, dass die israelische Führung nur unter „so schrecklichen Umständen“ beschließen würde, den Gazastreifen wieder zu besetzen, „aus dem wir vor 30 Jahren geflohen sind“.

Israel hat 300.000 Reservisten einberufen und mobilisiert entlang des Grenzzauns, der die belagerte Enklave vom Rest der Welt trennt.

Waffe des Jüngsten Gerichts

Die israelische Parlamentsabgeordnete Revital Gotliv forderte Israel in einem Beitrag in den sozialen Medien am Montag auf, den Einsatz von Atomwaffen gegen die Hamas zu erwägen.

„Jericho-Rakete! Jericho-Rakete! Ein strategischer Alarm, bevor wir den Einsatz unserer Streitkräfte in Betracht ziehen. Eine Waffe des Jüngsten Gerichts!“, schrieb sie.

Jericho-Raketen sind ballistische Mittelstreckenraketen, die von Israel entwickelt und hergestellt werden. Die Waffen haben eine Reichweite von 4.800 bis 6.500 km und sind Berichten zufolge mit einem 750 kg schweren Atomsprengkopf ausgestattet.

„Nur eine Explosion, die den Nahen Osten erschüttert, wird diesem Land seine Würde, Stärke und Sicherheit zurückgeben! Es ist Zeit, den Jüngsten Tag zu küssen“, fügte Gotliv in einem anderen Beitrag hinzu.

Der Politiker rief Israel dazu auf, „leistungsstarke Raketen ohne Limit abzuschießen. Nicht um ein Viertel platt zu machen. Gaza zu zerstören und platt zu machen.“

Gaza auf eine „Stadt der Zelte“ reduzieren

Am Mittwoch sagte ein israelischer Armeeoffizieller gegenüber Channel 13 News, dass „Gaza dem Erdboden gleichgemacht wird“.

Der Beamte fügte hinzu, dass die belagerte Enklave auf eine „Stadt der Zelte“ reduziert werden soll.

Der Beamte sagte, dass kein Gebäude in der Region stehen bleiben werde.

Ähnlich äußerte sich später auch der US-Senator Lindsey Graham gegenüber Fox News: „Wir führen einen Religionskrieg, und ich bin auf der Seite Israels. Israel muss alles tun, was nötig ist, um diesen Ort dem Erdboden gleichzumachen.“ Übersetzt mit Deepl.com

