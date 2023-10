‚Israel’s 9/11‘ This is a terrible echo of the approach by the U.S. government after Sept. 11, which from the outset conferred advance absolution on itself for any and all of its future crimes against humanity, writes Norman Solomon. By Norman Solomon Inter Press Service When Israel’s ambassador to the U

Israels UN-Botschafter Gilad Erdan bei der Unterrichtung von Reportern am 8. Oktober 2023. (UN-Foto/Paulo Filgueiras)

Dies ist ein schreckliches Echo auf die Vorgehensweise der US-Regierung nach dem 11. September, die sich selbst von Anfang an eine vorzeitige Absolution für alle ihre zukünftigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erteilte, schreibt Norman Solomon.

Israels 9/11

Von Norman Solomon

Inter Press Service

12. Oktober 2023

Als Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen am Sonntag vor dem Sicherheitsrat sprach, sagte er: „Dies ist Israels 9/11. Dies ist Israels 9/11“. Währenddessen sagte Israels Botschafter in den Vereinigten Staaten in einem PBS NewsHour-Interview: „Dies ist, wie jemand sagte, unser 9/11“.

Während der Satz logisch erscheinen mag, wird „Israels 9/11“ von Israels Regierung – die nach dem Massenmord an Israelis durch die Hamas am vergangenen Wochenende nun massive Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen begeht – bereits als gewaltige Propagandawaffe eingesetzt.

Oberflächlich betrachtet könnte eine Analogie zwischen den Grausamkeiten, die Israelis gerade erleiden, und den Ereignissen des 11. September 2001 den Ruf nach eindeutiger Solidarität mit Israel rechtfertigen. Doch die schrecklichen Taten gehen von einer israelischen Regierung aus, die seit langem ein Apartheidsystem aufrechterhält und die grundlegenden Menschenrechte des palästinensischen Volkes mit Füßen tritt.

Das Unheimliche an der Propagierung von „Israels 9/11“ ist das, was nach Amerikas 9/11 geschah. Unter dem Deckmantel des Opfers nutzten die Vereinigten Staaten die schreckliche Tragödie, die sich innerhalb ihrer eigenen Grenzen ereignete, als Freibrief, um im Namen der Vergeltung, der Gerechtigkeit und natürlich des „Krieges gegen den Terror“ eine große Zahl von Menschen zu töten.

Israels US-Botschafter Michael Herzog bei USAID im Januar. (USAID, Flickr,

CC BY-NC 2.0)

Die Regierung von Benjamin Netanjahu adaptiert diese Strategie und setzt sie mit Nachdruck um. Die jetzt eingeleitete kollektive Bestrafung von 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen ist eine Verschärfung dessen, was Israel den Palästinensern seit Jahrzehnten antut.

Aber Israels Extremismus, der sich mehr denn je als Selbstverteidigung ausgibt, hat neue rassistische Ausmaße angenommen und ist bereit, Menschen als für die Ausrottung geeignet zu behandeln.

Am Montag bezeichnete Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant die Palästinenser als „bestialische Menschen“ und sagte: „Wir kämpfen gegen Tiere und handeln entsprechend“.

Gallant mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im März in Tel Aviv. (DoD, Alexander Kubitza)

Die wahllosen Bombardierungen gehen mit der Einstellung der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff einher. Die BBC berichtete, dass die Bewohner des Gazastreifens bereits vor den jüngsten Einschränkungen mit einer weit verbreiteten Ernährungsunsicherheit, Bewegungseinschränkungen und Wasserknappheit konfrontiert waren, und ein UN-Beamter sagte, die Menschen im Gazastreifen seien „entsetzt“ über die derzeitige Situation und besorgt um ihre Sicherheit – sowie um die ihrer Kinder und Familien.

Dies ist ein schreckliches Echo auf die Vorgehensweise der US-Regierung nach dem 11. September 2001, die sich selbst von Anfang an die Absolution für alle ihre zukünftigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erteilte.

Kollektive Bestrafung

Im Namen der Terrorismusbekämpfung verhängten die Vereinigten Staaten kollektive Bestrafungen gegen eine große Zahl von Menschen, die mit dem 11. September 2001 überhaupt nichts zu tun hatten. Das Projekt Costs of War der Brown University errechnet mehr als 400.000 direkte zivile Todesopfer „durch die Gewalt der US-Kriege nach 9/11 in Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien, Jemen und anderswo“.

Zu Beginn des „Krieges gegen den Terror“ hatte Verteidigungsminister Donald Rumsfeld eine Vorlage erstellt, mit der praktisch jede Tötung durch das US-Militär genehmigt werden konnte. „Wir haben diesen Krieg nicht begonnen“, sagte er bei einer Pressekonferenz im Dezember 2001, zwei Monate nach Beginn des Afghanistan-Krieges.

„Verstehen Sie also, dass die Verantwortung für jedes einzelne Todesopfer in diesem Krieg, ob es sich nun um unschuldige Afghanen oder unschuldige Amerikaner handelt, bei Al-Qaida und den Taliban liegt.

Rumsfeld wurde vom amerikanischen Medienestablishment mit Beifall überschüttet, während er nicht nur darauf bestand, dass die US-Regierung keine Verantwortung für die von ihren Streitkräften verursachten Todesfälle trage, sondern auch dem amerikanischen Militär einen bemerkenswerten Anstand bescheinigte.

Präsident George W. Bush bei seiner Ansprache vor dem beschädigten Pentagon in Arlington, Virginia, am 12. September 2001. Karen Hughes, Beraterin des Präsidenten, auf der linken Seite, Rumsfeld auf der rechten Seite von Bush. (U.S. National Archives)

„Die Fähigkeiten zur Zielerfassung und die Sorgfalt, die bei der Zielerfassung walten, um sicherzustellen, dass die genauen Ziele getroffen werden und andere Ziele nicht getroffen werden, sind so beeindruckend wie nichts anderes“, sagte Rumsfeld. Er lobte „die Sorgfalt, die dabei waltet, die Menschlichkeit, die dabei waltet“.

Schon vor dem aktuellen Hightech-Angriff auf den Gazastreifen hatte Israel eine lange Erfolgsbilanz bei der Tötung von Zivilisten in diesem Gebiet vorzuweisen, wobei es jeden einzelnen Schritt leugnete. So stellten die Vereinten Nationen fest, dass während Israels „Operation Protective Edge“ 2014 1.462 palästinensische Zivilisten starben, darunter 495 Kinder.

Menschen, die durch israelische Verbrechen in Gaza obdachlos wurden, 23. Januar 2009. (Physicians for Human Rights – Israel, Flickr, CC BY 2.0)

Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die Zahl der zivilen Todesopfer der gegenwärtigen israelischen Militäraktionen im Gazastreifen bald weit über die Zahl der durch den Hamas-Angriff vor Tagen getöteten Menschen steigen wird. Wie nach dem 11. September 2001 wird die offizielle Behauptung, nur den Terrorismus zu bekämpfen, weiterhin als PR-Schminke für eine Regierung dienen, die Palästinenser terrorisiert und ihnen ein großes Blutbad zufügt.

Die Tötung und Entführung von Zivilisten durch die Hamas ist eindeutig zu verurteilen, da sie die Voraussetzungen für das israelische Gemetzel an Zivilisten geschaffen hat, das jetzt in Gaza im Gange ist.

Auf der Homepage der New York Times, die am Montagabend nicht erschien und am Dienstag nur auf Seite 9 der Printausgabe der Zeitung zu finden war, begann eine grausige Meldung folgendermaßen:

„Israelische Luftangriffe trafen am Montag den Gazastreifen, machten Moscheen über den Köpfen der Gläubigen dem Erdboden gleich, löschten einen belebten Marktplatz voller Käufer aus und töteten ganze Familien, wie Zeugen und Behörden in Gaza berichteten.

Fünf israelische Luftangriffe zerstörten den Marktplatz im Flüchtlingslager Jabaliya, legten ihn in Schutt und Asche und töteten Dutzende von Menschen, wie die Behörden mitteilten. Weitere Angriffe trafen vier Moscheen im Flüchtlingslager Shati und töteten Menschen, die darin beteten, hieß es. Augenzeugen berichteten, dass Jungen vor einer der Moscheen Fußball spielten, als diese getroffen wurde.“Übersetzt mit Deepl.com

Norman Solomon ist nationaler Direktor von RootsAction.org und geschäftsführender Direktor des Institute for Public Accuracy. Er ist der Autor zahlreicher Bücher, darunter War Made Easy. Sein neuestes Buch, War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine, wurde im Sommer 2023 von The New Press veröffentlicht.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …