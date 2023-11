‚I saw hell‘: One family’s treacherous journey through Gaza’s ’safe corridor‘ Thousands of fleeing Palestinians are making the impossible decision to trade the certainty of violence for a fear of the unknown. This is one family’s story



Palästinenser fliehen während der israelischen Bodenoffensive aus ihren Häusern am Rande des Flüchtlingslagers al-Shati in Gaza-Stadt am 8. November 2023 (Reuters)

Tausende von Palästinensern, die auf der Flucht sind, treffen die unmögliche Entscheidung, die Gewissheit der Gewalt gegen die Angst vor dem Unbekannten einzutauschen. Dies ist die Geschichte einer Familie

Palästinenser fliehen während der israelischen Bodenoffensive aus ihren Häusern am Rande des Flüchtlingslagers al-Shati in Gaza-Stadt am 8. November 2023.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Die tückische Reise einer Familie durch den „sicheren Korridor“ in Gaza

Von Ghada Abed in Gaza, besetztes Palästina

9 November 2023

Die letzten Wochen waren für Fouad Mazen Mudookh, einen Bewohner des Gazastreifens, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Viertel Sabra in Gaza-Stadt lebt, sehr traumatisch.

Die Zeit nach dem 24-stündigen Evakuierungsbefehl für die 1,1 Millionen Palästinenser im nördlichen Gazastreifen – ein äußerst knappes Zeitfenster, um eine Reise in den südlichen Gazastreifen zu organisieren – war von unerbittlichem israelischem Bombardement geprägt.

„Ich sah die Hölle vor mir. Ununterbrochene Luftangriffe“, sagt Mudookh, während er sich an die Nächte in seinem Haus erinnert.

„Ich hatte nicht erwartet, dass der Krieg bis jetzt andauern würde. Ich habe nicht erwartet, dass er so intensiv und so heftig sein würde. Es sind bisher 33 Tage vergangen. Können Sie sich vorstellen, dass es 33 Tage Völkermord waren?“

Mudookh sagte, dass er und seine Familie in der zweiten Kriegswoche beschlossen, in das Haus seines Vaters im selben Viertel zu ziehen, da sein Haus während der Bombardierung völlig zerstört worden war.

Mudookh fügte hinzu, dass zwei seiner anderen Brüder, die beide verheiratet sind, ebenfalls eingezogen sind. Das bedeutete, dass mehr als 20 Personen in eine 100 Quadratmeter große Wohnung gequetscht wurden.

„Sobald es Nacht wird, fangen sie an, ununterbrochen zu schlagen. Ich kann spüren, wie das Herz meiner einjährigen Tochter laut klopft.“

Seit den Angriffen vom 7. Oktober, als die Hamas einen beispiellosen Angriff auf den Süden Israels führte, bei dem mehr als 1.300 Menschen getötet wurden, hat das israelische Militär den Gazastreifen unablässig bombardiert und dabei mehr als 10.800 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, getötet.

Zu dem unerbittlichen Bombardement kommt noch ein gravierender Mangel an Lebensmitteln, Wasser und Energie hinzu. Die israelische Bodeninvasion hat den Süden vom Norden abgetrennt, was zu weiteren Komplikationen in dem Gebiet führt, das bereits vor dem aktuellen Krieg 17 Jahre lang blockiert war.

Furcht vor dem Unbekannten

Mudookh verbringt die Vormittage mit der Suche nach Lebensmitteln und Wasser, geht von Haus zu Haus, von einem Supermarkt zum anderen und von einer Bäckerei zur nächsten.

„Die meisten Bäckereien sind direkt betroffen, und es gibt nirgendwo etwas zu essen. Wir rennen von einem Ort zum anderen, um Wasser zu finden. Ich kann kaum zwei gelbe Zehn-Liter-Kanister pro Tag füllen. Ich suche auch nach Wasser für meinen anderen Bruder, der im Rollstuhl sitzt.

Die Vereinten Nationen teilten mit, dass alle Bäckereien im nördlichen Gazastreifen am Mittwoch aufgrund von Versorgungsengpässen geschlossen wurden.

„Gaza hat sich in eine Geisterstadt verwandelt. Schon das Gehen auf der Straße ist tückisch. Erkennbare Straßen und vertraute Wahrzeichen, mit denen wir aufgewachsen sind, sind kaum noch zu erkennen. Alles ist ausgelöscht worden.“

Mudookh sagt, er fühle sich nicht einmal im Al-Shifa-Krankenhaus sicher. „Sie bombardieren weiterhin alle Orte in Gaza.“

Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass die Zivilbevölkerung nun während eines vierstündigen Zeitfensters, das das israelische Militär täglich festlegt und das eine sichere Passage von Gaza-Stadt und Umgebung in die südlichen Teile des Streifens gewährleistet, gehen kann.

Mudookh sagt jedoch, dass sich seine Frau auch dann noch weigerte, den Gazastreifen zu verlassen, als er dies aus den Nachrichten erfuhr.

„Wir haben gerade die Bilder von leblosen Körpern von Frauen, Männern und Kindern gesehen, die in der al-Rashid-Straße abgelegt wurden. Ich möchte nicht, dass wir so enden wie sie – tot und vergessen“, sagte seine Frau Malak mit zitternder Stimme und erinnerte an die Bilder der tödlichen Angriffe, bei denen mehrere Palästinenser getötet wurden, die dem israelischen Befehl gefolgt waren, aus dem nördlichen Gazastreifen zu fliehen, und dann angegriffen wurden.

Auch die beiden Brüder von Mudookh weigerten sich zu gehen, einer davon ist behindert. „Ich bot ihm an, ihm zu helfen, aber er weigerte sich und forderte mich auf, zu fliehen und zu überleben. Er glaubte, dass wir einen Weg finden würden, wenn wir überleben sollten. Auch seine Mutter beschloss zu bleiben.

„Sie sagte mir: ‚Ich kann die Demütigung nicht ertragen‘.“

Rechtsgruppen und internationale Gremien haben Israel wiederholt für die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus dem nördlichen in den südlichen Gazastreifen kritisiert und erklärt, dies sei eine Wiederholung der Nakba.

Die Nakba oder „Katastrophe“, wie sie im Englischen genannt wird, bezieht sich auf die ethnische Säuberung von etwa 750 000 Palästinensern von ihrem Land und ihren Häusern im historischen Palästina, um Platz für die Gründung Israels im Jahr 1948 zu schaffen.

Doch Mudookhs unerschütterliche Liebe zu seinen Kindern war die treibende Kraft hinter seiner herzzerreißenden Entscheidung, schließlich zu fliehen. Für ihn, einen Vater von drei Kindern im Alter von einem bis fünf Jahren, war die Entscheidung klar: Zu bleiben bedeutete die unmittelbare Gefahr des sicheren Todes.

„Das Einzige, was mich dazu gebracht hat, zu gehen, sind meine Kinder. Ich will nicht, dass sie an einem Luftangriff, an Angst oder Hunger sterben. Ich kann sie nicht länger täuschen und ihnen sagen, dass es sich nicht um Luftangriffe handelt. Sie verstehen, dass es sich um Luftangriffe handelt, die jemanden das Leben kosten können.

Eine tückische Reise

Am Dienstagmorgen machten sich Mudookh, Malak und ihre drei Kinder zu Fuß auf den gefährlichen Weg vom Sabra-Viertel zur Dola-Straße. Er nahm nur Kleidung zum Wechseln für seine Kinder, Windeln und Muttermilch mit.

„Das war’s. Sicherheit ist das Wichtigste.“

Sie nahmen einen Eselskarren und klammerten sich an die Hoffnung, während die Räder auf den abgenutzten Straßen knarrten. Von der Dola-Straße, einer wichtigen Kreuzung in Gaza-Stadt, ging es weiter zum Kuwaiti-Platz, einer weiteren wichtigen Kreuzung in Gaza-Stadt, wo sie wieder zu Fuß weitergingen. Die Evakuierungsroute war mit anderen fliehenden Einwohnern bevölkert.

Die Reise war voller Herausforderungen, da der Zugang zu Versorgungsgütern begrenzt war und die ständige Angst vor Luftangriffen herrschte. Es gab keine Zeit zum Verschnaufen oder Ausruhen, denn jeder Augenblick musste mit Eile genutzt werden.

Sie schafften es vom Kuwaiti-Platz bis zum Flüchtlingslager Bureij, wo die Landschaft durch die Anwesenheit von Panzern und einer Vielzahl israelischer Soldaten beeinträchtigt wurde.

Im Bewusstsein der drohenden Gefahr hielt er ein weißes Unterhemd und seinen Ausweis in der Hand und drückte seine Frau fest an sich, die ihrerseits ihre einjährige Tochter in den Armen wiegte. Und mit der anderen Hand hielt er seinen 71-jährigen Vater während der sieben Kilometer langen Fahrt fest im Griff.

„Ich habe große Angst, dass man mich umbringt und meine Leiche einfach hier liegen lässt. Dann würde niemand von uns wissen. Das ist es, was sie wollen. Sie wollen uns töten und nicht zulassen, dass die Welt von uns und unserem Kampf erfährt“, sagte er.

Auf ihrem Weg nach vorn sahen sie unzählige Bilder des Grauens. Inmitten der Trümmer und der Verwüstung lagen Leichen auf der Straße verstreut. Esels- und Pferdekarren, einst ein Zeichen von Leben und Lebensunterhalt, waren nun grimmige Träger der Verstorbenen. Sie stießen auch auf nicht explodierte Munition.

Das schiere Ausmaß der Szenen überwältigte Malak, die unter Schwindelgefühlen und Müdigkeit litt. Mudookh weckte sie auf, indem er ihr sanft Wasser ins Gesicht spritzte und sie aufforderte, weiterzugehen.

„Ich sah einen Mann vor mir und eine Frau, die ein dreijähriges Kind hielt. Als die Frau den israelischen Soldaten sah, fiel sie zu Boden, und der israelische Soldat sagte in gebrochenem Arabisch ‚move khabiby‘. Schneller, schneller‘.

„Der Ehemann ließ die Frau unter Androhung einer Waffe zurück. Ich hatte Angst, dass meiner Frau das Gleiche passieren würde.

Jeder Schritt musste mit Bedacht getan werden, die Hände in einer Geste des Gehorsams erhoben. Der kleinste Laut von den Lippen eines Kindes konnte einen Schuss auslösen, so dass die Familie in ständiger Angst und Stille leben musste.

Während sie ihre Kinder führten, schirmten die Eltern ihre Augen vor den Szenen ab, die sich vor ihnen abspielten.

„Die Szenen sind unerträglich. Ich habe meine Kinder gebeten, nicht auf das zu schauen, was sie auf dem Boden sehen. Ich möchte nicht, dass sich die Bilder von toten Menschen und toten Tieren in ihren Köpfen festsetzen. Die Menschen flüsterten Gebete, fügte Mudookh hinzu.

Die Abwesenheit von Kameras und Journalisten verstärkte die Isolation, die sie empfanden. „Wenn wir sterben würden, wären unsere Geschichten verloren“.

Erst als sie das Flüchtlingslager Bureij erreichten, trafen sie auf Journalisten. Sie erhielten Wasser und Lebensmittel und fuhren dann mit einem Wagen nach Deir al-Balah, einer Stadt im zentralen Gazastreifen unterhalb der vom israelischen Militär gezogenen Trennungslinie.

„Sie nennen es einen ’sicheren Korridor‘, aber es gibt nichts Sicheres daran. Man könnte tausendmal sterben, wenn man versucht, ihn zu überqueren.“

