Demonstranten halten ein Schild hoch, das den französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei einer Kundgebung in Paris am 22. Oktober 2023 verurteilt (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Europas beschämende Komplizenschaft in Israels Krieg gegen Gaza

Von Marco Carnelos

31. Oktober 2023

Die Regierungen haben es versäumt, Israels unverhältnismäßige Vergeltungsmaßnahmen und die kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung in Gaza zu verurteilen

Die jüngste Phase des israelisch-palästinensischen Konflikts in Gaza hat einen unerwarteten moralischen Bankrott der Institutionen der Europäischen Union und fast aller ihrer Mitgliedstaaten offenbart.

In der Vergangenheit bemühte sich Europa, die blinde Pro-Israel-Haltung Washingtons abzumildern und die palästinensische Sache voranzubringen, wie etwa bei der Ausarbeitung der Road Map für den Frieden 2003. Zwei Jahrzehnte später sind die EU und ihre Hauptaktionäre kaum wiederzuerkennen.

In den letzten 20 Jahren des israelisch-palästinensischen Konflikts gab es die Zweite Intifada, Israels zerstörerische Kriege gegen den Gazastreifen mit massiven Opfern unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, Tausende von Hauszerstörungen und die schleichende Annexion durch das Siedlungswachstum im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem. Seit 2007 ist der Gazastreifen zudem einer strengen Blockade unterworfen.

Unter diesen Umständen hätte die europäische Unterstützung für die Palästinenser logischerweise zunehmen müssen. Stattdessen ist Europa zunehmend pro-israelisch oder im besten Fall gleichgültig gegenüber der palästinensischen Sache geworden.

Es spricht Bände, dass die einzige nennenswerte Maßnahme der EU in den letzten zwei Jahrzehnten darin bestand – halten Sie sich fest -, eine Änderung der Kennzeichnung israelischer Produkte zu fordern, um sicherzustellen, dass in illegalen Siedlungen hergestellte Waren als solche gekennzeichnet werden. Dies war weniger als ein Klaps auf die Hand, aber es löste dennoch israelische Empörung aus.

Der politische Diskurs in der EU über die Rechte der Palästinenser hat sich langsam an Israels zunehmend rechtsextremes Narrativ angepasst, wobei abweichende Meinungen zum Schweigen gebracht oder von den Mainstream-Medien scharf kritisiert werden.

Allein die Verwendung des Wortes „Besatzung“ oder jeglicher Einwand gegen israelische Gewalt wird mit Antisemitismus gleichgesetzt. Dieser Vorwurf wird systematisch für Rufmord an pro-palästinensischen Politikern und Aktivisten durch selbstgefällige Medien verwendet. Jeremy Corbyn, der ehemalige britische Labour-Chef, ist ein Paradebeispiel dafür.

Heute ist die Haltung der Labour-Führung zu Israel-Palästina kaum noch von der des Likud zu unterscheiden, und die muslimischen Wähler fliehen in Scharen aus der Partei.

Einseitige Solidarität

Andere europäische Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum haben den gleichen Weg eingeschlagen. Es hat eine vollständige Metamorphose stattgefunden. Dafür gibt es viele Erklärungen, aber letztlich stehen die europäischen Politiker auf der Seite Israels, weil sie auf diese Weise weniger Probleme zu bekommen scheinen.

Dennoch hätte sich niemand vorstellen können, was die europäischen Politiker nach den Ereignissen vom 7. Oktober tun würden. Damit soll weder ihre scharfe Verurteilung der Anschläge vom 7. Oktober durch palästinensische Kämpfer noch ihre Unterstützung für Israel kritisiert werden.

Meine Kritik richtet sich vielmehr gegen die Passivität der Europäer in den letzten zwei Jahrzehnten gegenüber den Wurzeln des israelisch-palästinensischen Konflikts und ihre anhaltende Abneigung, sich mit dem Problem der israelischen Besatzung auseinanderzusetzen.

Dieser Konflikt hat nicht am 7. Oktober begonnen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres musste die Europäer aus ihrer schuldhaften Erstarrung aufrütteln, indem er sie diese Woche daran erinnerte, dass „die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum geschehen sind“. Er sagte: „Das palästinensische Volk hat 56 Jahre lang unter einer erdrückenden Besatzung gelitten. Es hat mit ansehen müssen, wie sein Land immer weiter von Siedlungen verschlungen und von Gewalt geplagt wurde, wie seine Wirtschaft unterdrückt, seine Menschen vertrieben und seine Häuser zerstört wurden. Ihre Hoffnungen auf eine politische Lösung für ihre Notlage haben sich in Luft aufgelöst.

Auf der europäischen Moralskala wird der israelische Schmerz höher bewertet als der palästinensische

Für diese vernünftigen Worte forderte Israel den Rücktritt von Guterres.

In der Zwischenzeit sind zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs nach Israel gereist, um ihre Solidarität zu bekunden, darunter die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments, die deutsche Bundeskanzlerin, der französische Staatspräsident, der britische Premierminister und der italienische Premierminister. Aber wir haben keine ähnliche Prozession von Besuchen in Ramallah gesehen, während die israelischen Bomben weiterhin auf Gaza niedergehen.

Auf der europäischen Moralskala wird der israelische Schmerz höher bewertet als der palästinensische – und es scheint, dass sich daran nichts ändern wird. Die Europäer vertreten den Standpunkt, dass die Hamas einen unprovozierten Terrorakt begangen hat, während Israel lediglich von seinem legitimen Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch macht.

Fade Ermahnungen

Das Recht Israels auf Selbstverteidigung muss jedoch in den Kontext seiner Rolle als Besatzungsmacht gestellt werden, die es seit mehr als fünf Jahrzehnten ausübt und in der es unzählige Palästinenser schikaniert, gedemütigt und getötet hat. Dies ist der Punkt, den Guterres mit seiner heftig kritisierten Bemerkung vermitteln wollte, insbesondere gegenüber den westlichen Demokratien, den Verfechtern einer auf Regeln basierenden Weltordnung.

Es sei daran erinnert, dass beim letzten friedlichen Massenprotest der Palästinenser, dem Großen Marsch der Rückkehr 2018, der auf die provokative Entscheidung der USA folgte, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, die israelische Armee auf Tausende von Palästinensern schoss, die sich am Gaza-Zaun versammelt hatten. Israelische Scharfschützen töteten mehr als 200 Palästinenser, darunter Sanitäter und Journalisten, und verwundeten Tausende weitere.

Dies war eine verabscheuungswürdige Tat, ein Verbrechen – aber die westlichen Demokratien haben es nicht verurteilt.

Heute haben die europäischen Staats- und Regierungschefs zu Israels unverhältnismäßigem Bombardement des Gazastreifens geschwiegen und gleichzeitig die mörderische Sprache der israelischen Offiziellen stillschweigend gebilligt – darunter auch Staatspräsident Isaac Herzog, der sagte, dass es in Gaza keine unschuldigen Zivilisten gibt. „Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist“, sagte er und rechtfertigte damit stillschweigend die kollektive Bestrafung.

Diese Aussage ist besonders empörend, wenn sie von einem Nachkommen desselben Volkes kommt, das die schrecklichste kollektive Viktimisierung des 20. Jahrhunderts erlitten hat: den Holocaust. Ebenso empörend ist es, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs zu Herzogs Worten geschwiegen haben.

Nach dem Anschlag vom 7. Oktober, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden, wurde die israelische Flagge als legitime Solidaritätsbekundung an die Fassaden europäischer Gebäude projiziert. Doch trotz des anhaltenden Gemetzels an Palästinensern, bei dem bereits mehr als 8.000 Menschen getötet wurden, haben wir keine ähnlichen offiziellen Gesten gesehen.

Natürlich werden in den europäischen Hauptstädten Tausende von palästinensischen Flaggen von europäischen Bürgern gehisst, über die die Mainstream-Medien kaum etwas berichten. Die Menschen tun, was ihre Regierungen nicht tun: Sie verurteilen Israels unverhältnismäßige Vergeltungsmaßnahmen und die kollektive Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens durch wahllose Bombardierungen und die Unterbrechung der Wasser-, Strom-, Kraftstoff- und Lebensmittellieferungen.

Alles, was die europäischen Institutionen unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit zu sagen hatten, waren leere Ermahnungen an Israel, sich an das Völkerrecht zu halten. Das ist zu wenig, zu spät – und zu heuchlerisch.

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

Übersetzt mit Deepl.com



