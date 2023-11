Where is the ‚responsibility to protect‘ in Gaza? Yesterday’s proponents of the ‚responsibility to protect‘ doctrine are today’s biggest supporters of Israel’s assault.

Zivilisten fliehen inmitten eines israelischen Bombardements von Rafah im Süden des Gazastreifens am 29. Oktober 2023 [Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty].

Die gestrigen Verfechter der Doktrin der „Schutzverantwortung“ sind heute die größten Befürworter des völkermörderischen Angriffs Israels auf Gaza.

Wo ist die „Verantwortung zum Schutz“ in Gaza?

Abdelwahab El-Affendi

31. Oktober 2023

Am 18. Oktober veröffentlichte das Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) einen offenen Brief, in dem es einen sofortigen Waffenstillstand im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen forderte, der das Gebiet an den Abgrund einer humanitären Katastrophe“ gebracht hat. Innerhalb einer Woche wurde er von mehr als 460 Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt unterzeichnet.

Bereits vor dem jüngsten israelischen Krieg gegen den Gazastreifen hat die GCR2P, die 2008 gegründet wurde, um die Doktrin der Schutzverantwortung (R2P) zu fördern, in diesem Jahr fünf Warnungen über die von Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten begangenen Gräueltaten veröffentlicht.

In einem Bericht vom 31. August wurde der „systematische Charakter von [Israels] Menschenrechtsverletzungen und unmenschlichen Handlungen“ in den besetzten palästinensischen Gebieten hervorgehoben, die auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen hinauslaufen, einschließlich kollektiver Bestrafungen und der Auferlegung einer „Apartheid“.

Interessanterweise scheinen einige der eifrigsten Befürworter der R2P-Doktrin und Unterstützer des GCR2P, die Vereinigten Staaten und europäische Länder, nicht mit der Einschätzung des Zentrums zur Lage in Gaza übereinzustimmen. Auch halten sie nicht an der „Schutzverantwortung“ fest, wenn das palästinensische Volk von den israelischen Streitkräften wahllos getötet wird. Vielmehr leisten sie aktiv Beihilfe zu israelischen Kriegsverbrechen und setzen sich über völkerrechtliche Grundsätze hinweg, die sie seit Jahrzehnten rhetorisch propagieren.

Die Entstehung von R2P

Die Wurzeln der R2P-Doktrin lassen sich bis zur internationalen Reaktion auf die wiederholten Massengräueltaten in den Konflikten in Bosnien, Ruanda und anderswo in den 1990er Jahren zurückverfolgen.

Da die Vereinten Nationen nach dem Prinzip der Abschreckung von Massengräueln wie dem Holocaust gegründet wurden, läutete die Verbreitung solcher Verbrechen, selbst im Herzen Europas, im Lager des „Nie wieder“ die Alarmglocken.

Im Vorfeld der Verabschiedung der R2P sahen sich viele regionale und internationale Akteure gezwungen, in zivile Konflikte einzugreifen. Seit Anfang der 1990er Jahre setzte sich die Organisation für Afrikanische Einheit (2002 in Afrikanische Union umbenannt) für eine aktivere Haltung zur Förderung von Frieden, Sicherheit, Demokratie und Entwicklung auf dem Kontinent ein.

Subregionale Gremien wie ECOWAS in Westafrika und IGAD in Ostafrika waren bereits aktiv an der Bewältigung langwieriger Konflikte in ihren Nachbarländern beteiligt und griffen häufig militärisch ein, um Bürgerkriege zu beenden oder Militärputsche rückgängig zu machen. In Europa berief sich die NATO bei ihrer Intervention im Kosovo 1999 auf die Grundsätze des internationalen humanitären Engagements.

Die UNO hat seit ihrer Gründung internationale Interventionen durchgeführt und tut dies auch weiterhin. Die Idee der R2P ging jedoch über die übliche internationale Friedenssicherung hinaus, indem sie die Souveränität, einen Eckpfeiler des UN-Systems, zur Bedingung machte.

Diese Idee wurde erstmals 1996 in dem Buch Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, das von der US-amerikanischen Brookings Institution veröffentlicht wurde. Der Hauptautor war der im Sudan geborene Wissenschaftler und Diplomat Francis Deng.

Das Konzept wurde 2001 in einem Bericht mit dem Titel The Responsibility to Protect (Die Verantwortung zum Schutz) weiterentwickelt, der von der von Kanada gesponserten International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) unter der Leitung des ehemaligen australischen Außenministers Gareth Evans veröffentlicht wurde.

In dem Bericht wird argumentiert, dass eine internationale Intervention zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Massengrausamkeiten, einschließlich Völkermord und ethnischen Säuberungen, nur dann erfolgen sollte, wenn der betreffende souveräne Staat dieser Verantwortung nicht nachkommt. In einem solchen Fall sollte die internationale Gemeinschaft versuchen, dem betroffenen Staat zu helfen oder friedlich zu intervenieren. Eine militärische Intervention sollte ein letztes verhältnismäßiges Mittel mit guten Absichten und vernünftigen Erfolgsaussichten sein.

Im Jahr 2005 fand am Sitz der Vereinten Nationen in New York ein Weltgipfel statt, auf dem eine Reihe dringender globaler Fragen behandelt wurde. Die R2P gehörte zu den wichtigsten Verpflichtungen, die im Abschlussdokument des Weltgipfels zum Ausdruck kamen, das von 170 Staats- und Regierungschefs einstimmig unterzeichnet wurde.

Seit ihrer Verabschiedung wurde die R2P-Doktrin in mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats angeführt, angefangen mit der Resolution 1706 zu Darfur im Jahr 2006, gefolgt von den Resolutionen 1970 und 1973 zu Libyen, der Resolution 1975 zu Côte d’Ivoire und der Resolution 2014 zu Jemen – alle im Jahr 2011.

Auf die Resolution zu Libyen folgte eine internationale Intervention in den dortigen Bürgerkrieg, die eine heftige Gegenreaktion Russlands und Chinas auslöste und Befürchtungen aufkommen ließ, dass sie dazu benutzt wurde, den Weg für einen vorsätzlichen Regimewechsel zu ebnen, anstatt den Frieden durchzusetzen.

R2P-Versagen in Palästina

In Artikel 139 des Schlussdokuments heißt es: „Wir sind bereit, rechtzeitig und entschlossen kollektive Maßnahmen durch den Sicherheitsrat zu ergreifen, … wenn friedliche Mittel unzureichend sind und die nationalen Behörden offensichtlich versagen, ihre Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen“.

Der Fall Palästina fällt eindeutig unter diese Definition. Seit Jahrzehnten haben die „nationalen Behörden“ – in diesem Fall die Besatzungsmacht Israel – offensichtlich und wiederholt versagt, die ihr unterstellte Bevölkerung vor den oben genannten Gräueltaten zu schützen. Die derzeitige Situation in Gaza sollte ebenfalls die Anwendung der R2P erforderlich machen.

Israel begeht in der Enklave eine wachsende Zahl von Kriegsverbrechen: systematische Angriffe auf zivile Wohngebiete und die Tötung ganzer Familien, die gewaltsame Vertreibung von über einer Million Menschen, die absichtliche Bombardierung von Krankenhäusern und Schulen und der vorsätzliche Entzug von Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff für die gesamte Zivilbevölkerung.

Der Gazastreifen ist praktisch ein Mündel der internationalen Gemeinschaft. Als besetztes Gebiet ohne unabhängige Staatlichkeit, ohne anerkannte Regierung und ohne Armee gibt es den Staat nicht, den die R2P als erste Linie zum Schutz der Zivilbevölkerung vorsieht. Die Besatzungsmacht ist diejenige, die die Gräueltaten verübt und damit gegen alle internationalen Normen, Instrumente und Verträge verstößt.

Darüber hinaus sind die internationale Gemeinschaft als Ganzes und die UNO im Besonderen in doppelter Hinsicht für die derzeitige Notlage der einheimischen palästinensischen Bevölkerung verantwortlich. Im Jahr 1947 verabschiedete die UNO die Resolutionen, die zur Gründung Israels führten, doch seither hat sie es versäumt, sich den Konsequenzen ihres Handelns zu stellen, da die israelischen Regierungen gegen jede Bestimmung des internationalen Regelwerks verstoßen haben.

Die daraus resultierende Enteignung und fortgesetzte Schikanierung der Palästinenser hat nicht zu einem entschlossenen internationalen Handeln geführt. Im Gegenteil, die sprichwörtliche „internationale Gemeinschaft“ bestraft die Palästinenser weiterhin für ihr Unglück und macht sie zu dauerhaften Flüchtlingen, in ihrer Heimat und überall sonst. Schlimmer noch, die Mitglieder dieser internationalen Gemeinschaft unterstützen die israelischen Bemühungen, die Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben, weigern sich aber dann, sie als Flüchtlinge aufzunehmen.

Heute macht sich die internationale Gemeinschaft mitschuldig an den Gräueltaten im Gazastreifen, wo die Zivilbevölkerung nirgendwo hin kann, um dem Bombardement zu entkommen. Es gibt keinen Ort, an dem sie „ethnisch gesäubert“ werden können.

Eine gescheiterte Doktrin?

Diejenigen, die angesichts dieser im Fernsehen übertragenen Barbarei schweigen, machen sich mitschuldig. Diejenigen, die die israelischen Verbrechen unterstützen und fördern, sind direkt dafür verantwortlich.

Die Wiederholung und Unterstützung der völkermörderischen Rhetorik von Israels extremster Regierung, das Nachplappern ihrer brandstiftenden Propaganda und die Bereitstellung von Waffen, Geld und nachrichtendienstlicher Unterstützung für den völkermörderischen Angriff auf die Zivilbevölkerung sind zweifellos kriminelle Handlungen.

In Anbetracht dieser Tatsache hat Crispin Blunt, ein konservativer Abgeordneter des britischen Parlaments, damit gedroht, britische Regierungsminister wegen Mittäterschaft an israelischen Kriegsverbrechen in Gaza zu verklagen. Opfer von Gräueltaten könnten und sollten ihre Peiniger auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verklagen.

Ironischerweise gehören die Staaten, die die israelischen Gräueltaten ermöglichen, auch zu den ehemaligen Verfechtern der R2P-Doktrin und des IStGH als dem ultimativen Hort der Gerechtigkeit gegen die abscheulichsten Verbrecher.

Zu beobachten, wie sich die Führer der mächtigsten Länder zusammentun, um die gewaltigsten Arsenale und Flotten der Welt gegen die ärmsten und am meisten unterdrückten Bewohner der Erde zu mobilisieren, ist eine Lektion in moralischer Blindheit. Es scheint den Kritikern der R2P Recht zu geben, die argumentieren, dass diese Doktrin schon immer ein Vorwand für einen dünn getarnten Imperialismus unter falschem moralischen Vorwand war.

Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, dass die Doktrin in einer Zeit entstanden ist, in der der Westen im Allgemeinen und Europa im Besonderen das Gefühl hatten, es sich leisten zu können, ethisch zu handeln. Das Ende des Kalten Krieges, verbunden mit der so genannten „Revolution in militärischen Angelegenheiten“, erzeugte einen „Überschuss an Sicherheit“ und ließ den Westen sich unbesiegbar fühlen. Wie die Superhelden der Fiktion konnten sie den Opfern zu Hilfe eilen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.

Der Angriff der Hamas am 7. Oktober hat die durch die westlichen Missgeschicke in der Region hervorgerufene Verunsicherung wiederbelebt. Das Besondere an dem Hamas-Anschlag war nicht so sehr seine Brutalität, sondern seine Dreistigkeit. Die Widerstandsbewegung hat in der Vergangenheit viele brutale Taten begangen, wie etwa wahllose Selbstmordattentate. Ihre jüngste Operation am 7. Oktober war jedoch durch militärische Professionalität und Raffinesse gekennzeichnet.

Die Hamas-Kämpfer durchbrachen nicht nur die postmodernen Verteidigungssysteme des paranoidesten Staates der Welt, sondern übernahmen auch für einige Tage die vollständige Kontrolle über ein Gebiet, in dem sich die israelische Armee und der israelische Staat in völliger Lähmung befanden. Die Erkenntnis der totalen Verwundbarkeit hat das spartanische Israel, das derzeit von seinen militaristischsten Außenseitern kontrolliert wird, aus dem Konzept gebracht.

Interessanterweise scheinen Israel und seine wichtigsten Unterstützer heute mehr davon überzeugt zu sein als die Hamas, dass der israelische Staat tatsächlich vom Zusammenbruch bedroht ist. Wie ich bereits an anderer Stelle dargelegt habe, sind es die hysterischen Narrative der Unsicherheit, die die Akteure dazu bringen, Völkermord als das sprichwörtliche „kleinere Übel“ zu betrachten. Ironischerweise bringt es sie auch auf den Weg der Selbstzerstörung.

. Abdelwahab El-Affendi

Professor für Politik am Doha Institute for Graduate Studies

Abdelwahab El-Affendi ist Professor für Politik am Doha Institute for Graduate Studies (Doha-Institut für Hochschulstudien). Er ist Herausgeber von Genocidal Nightmares: Narratives of Insecurity and the Logic of Mass Atrocities (Bloomsbury, 2015).

