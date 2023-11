Watching the watchdogs: Fear in newsrooms silences pro-Palestine voices Sidelining of journalists and pro-Palestinian analysts is increasing as Israel tries to dominate the media narrative.

Ein Mann und eine Frau sehen im Fernsehen den Sender NBC

(Al Jazeera/Screenshot)

Entlassungen und Ausgrenzungen von Journalisten und pro-palästinensischen Kommentatoren nehmen zu, während Israel versucht, die westliche Medienberichterstattung zu dominieren.

Beobachtung der Wachhunde: Die Angst in den Redaktionen bringt pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen

Von Rami G. Khouri

1. November 2023

Der palästinensisch-israelische Konflikt, der nun in sein zweites Jahrhundert geht, wird auf zwei parallelen Schlachtfeldern ausgetragen. Das erste ist die Gewalt vor Ort, die in den letzten Wochen einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Das zweite ist der weniger sichtbare, aber ebenso virulente Kampf in den Medien und der öffentlichen Informationssphäre in Nordamerika und Europa, wo Israel und seine Stellvertreter verstärkt versuchen, Journalisten zum Schweigen zu bringen, die pro-palästinensische oder ausgewogene und historisch kontextualisierte Ansichten vertreten.

Seit Jahren versuchen rechtsgerichtete, pro-israelische Gruppen wie das Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA) und die Canary Mission, Akademiker, Aktivisten und Journalisten zum Schweigen zu bringen, die eine palästinensische Perspektive vertreten, damit die israelische Sichtweise die Oberhand gewinnt. Einige Personen, die befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder nicht eingestellt oder befördert zu werden, geben klein bei.

Eine unheimliche neue Taktik versucht, Journalisten zum Schweigen zu bringen, und zwar nicht wegen ihrer Berichterstattung, sondern wegen Meinungen, die sie – manchmal schon vor Jahren – in den sozialen Medien veröffentlicht haben.

Seit Beginn des jüngsten israelischen Krieges gegen den Gazastreifen wurde eine Reihe von Medienschaffenden unter solchen Umständen entlassen oder suspendiert. Jackson Frank, ein Sportreporter in Philadelphia, wurde von PhillyVoice.com entlassen, weil er in seinen Tweets die palästinensische Sache unterstützt hatte.

Zahraa Al-Akhrass wurde von ihrem Arbeitgeber, dem kanadischen Nachrichtensender Global News, entlassen, weil sie in ihren Beiträgen in den sozialen Medien auf das Leiden der Palästinenser aufmerksam gemacht hatte. Kasem Raad wurde von seinem Job bei Welt TV, einer Tochtergesellschaft des deutschen Medienunternehmens Axel Springer, entlassen, weil er die interne Pro-Israel-Politik in Frage gestellt hatte.

Issam Adwan, ein Reporter von Associated Press aus Gaza, wurde suspendiert, weil er in den sozialen Medien sowohl in jüngster Zeit als auch in der Vergangenheit Israel als Apartheid-Regime kritisiert hatte. Und mindestens sechs arabische Journalisten sehen sich einer internen Untersuchung bei der BBC gegenüber, weil ihre Aktivitäten in den sozialen Medien angeblich ihre „anti-israelische Voreingenommenheit“ zeigen.

All dies geschieht inmitten von Berichten, wonach einige westliche Medienunternehmen ihre Mitarbeiter anweisen, den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen nicht zu kommentieren oder sogar die palästinensischen Opfer herunterzuspielen.

Auf die Frage nach einer Erklärung für diesen Trend antwortete mir der erfahrene akademische Analyst für die Beziehungen zwischen Nordamerika und dem Nahen Osten und Professor an der Georgetown University, Nader Hashemi, wie folgt: „Für den Westen, sowohl für die Medien als auch für die Politiker, ist dies in erster Linie eine Geschichte über Israel. Die Palästinenser sind lediglich ein Anhängsel dieser Geschichte. Das hängt mit der langen Geschichte des westlichen Antisemitismus und dem Holocaust der Nazis zusammen. In diesem Rahmen ist die Menschlichkeit der Palästinenser bestenfalls eine zweitrangige Erwägung. Alles, was wir seit dem 7. Oktober auf CNN und aus dem Weißen Haus gesehen haben, bestätigt diese Binsenweisheit.“

Meine eigene Analyse aus fünf Jahrzehnten, in denen ich die israelische Propaganda in den USA dokumentiert und bekämpft habe, besagt, dass ihre Befürworter besorgt sind – weil ihre alten Taktiken nicht mehr die gleiche Wirkung auf das westliche Publikum haben. Das ist vielleicht der Grund, warum der Vorwurf des Antisemitismus und der Unterstützung des Terrorismus heute so häufig zu hören ist; in der Vergangenheit haben sie gut funktioniert, aber heute scheinen sie weniger wirksam zu sein, wenn sie willkürlich gegen Menschen eingesetzt werden, die weder antisemitisch sind noch den Terrorismus unterstützen.

Es gab zwar Entlassungen und Suspendierungen von Journalisten, aber es gab auch solche, die von ihren Arbeitgebern unterstützt wurden. Die Chefredakteurin der Los Angeles Times, Sara Yasin, wurde beispielsweise beschuldigt, in einigen ihrer Retweets, in denen sie das Vorgehen Israels kritisierte, für die Hamas zu sein, doch ihr Management wies die Vorwürfe entschieden zurück

Der für den Pulitzer-Preis nominierte Meinungsjournalist Abdallah Fayyad, der kürzlich drei Jahre in der Redaktion des Boston Globe tätig war, erklärt, dass in vielen Redaktionen eine „Kultur der Angst“ vorherrscht. Er sagte mir, dass die meisten Redakteure keine Experten für Außenpolitik oder den Nahen Osten sind, so dass ihre Berichterstattung dazu neigt, dem israelfreundlichen US-Außenministerium und dem Weißen Haus in diesen Fragen zu folgen.

„Die meisten Journalisten hinterfragen dieses Thema nicht wie andere Themen, über die sie berichten, etwa Black Lives Matter. Wenn sie also mit einer Flut von Briefen, Kritik in den sozialen Medien oder Drohungen, ihre Abonnements wegen ihrer ausgewogenen Berichterstattung zu kündigen, konfrontiert werden, neigen sie dazu, den einfacheren Weg zu wählen und die israelfreundliche Ausrichtung der Mainstream-Medien fortzusetzen.“

Diese Kultur der Angst zeigt sich auch darin, welche Medien sich zu den Ereignissen in Israel-Palästina äußern. In den letzten drei Wochen haben mehrere palästinensisch-amerikanische Kommentatoren behauptet, dass sie entweder von Fernsehauftritten ausgeschlossen wurden oder dass ihre aufgezeichneten Kommentare nicht ausgestrahlt wurden. Zu ihnen gehören Noura Erakat von der Rutgers University, Yousef Munayyer vom Arab Center-Washington oder der politische Analyst Omar Baddar.

Sie glauben, dass sie ausgegrenzt wurden, weil sie die Berichterstattung der US-Mainstream-TV-Sender, die die israelische und US-amerikanische Regierungslinie bevorzugt, in Frage stellen.

Aber es gibt auch eine Gegenbewegung gegen die Druck- und Einschüchterungskampagnen, die sich gegen pro-palästinensische Stimmen richten. Arabische Amerikaner und progressive Verbündete haben sich mobilisiert, um die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger zu schützen, Vorfälle von Druck und Schikanen zu dokumentieren und darauf aufmerksam zu machen.

Palestine Legal, eine in den USA ansässige Bürgerrechtsorganisation, die antipalästinensische Vorfälle beobachtet, stellt in ihrem jüngsten Bericht fest, dass Menschen, die sich offen mit den Palästinensern in Gaza solidarisieren, verstärkt eingeschüchtert werden. Der Bericht dokumentiert, dass die verstärkte Schikanierung von Palästina-Befürwortern zu über 260 „Schikanen und Zensurversuchen“ geführt hat. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Palästina-Befürworter „einer Welle von McCarthy’schen Gegenreaktionen“ ausgesetzt sind, die sich ständig auf ihr persönliches und berufliches Leben auswirken.

Die junge, aber dynamische Arab and Middle Eastern Journalists Association (Vereinigung arabischer und nahöstlicher Journalisten) erklärte, sie sei „zutiefst beunruhigt über Berichte, wonach Journalisten nahöstlicher und nordafrikanischer Abstammung bei ihrer Arbeit mit Voreingenommenheit konfrontiert sind und von der Berichterstattung oder Kommentierung des aktuellen Krieges ausgeschlossen werden…(während) Vorschläge für Nuancen, Ausgewogenheit und die Verwendung einer genauen und präzisen Sprache in der Berichterstattung in den Redaktionen ignoriert werden“.

Als ich sie nach den Kampagnen gegen Einzelpersonen oder Unternehmen fragte, die unausgewogene pro-israelische Darstellungen in Frage stellen, antworteten sie: „Journalisten ins Visier zu nehmen oder zu isolieren, weil sie eine ehrliche Berichterstattung betreiben, die im Gegensatz zu einer bevorzugten Sichtweise steht, ist Zensur und muss von jedem abgelehnt werden, der die Pressefreiheit schätzt. Die Bombardierung oder Erschießung von Journalisten, die vom Boden aus berichten, oder ihrer Familien ist ein Kriegsverbrechen, das wir unmissverständlich verurteilen.“

Es lohnt sich, dieses mediale Schlachtfeld genau zu beobachten, denn zum ersten Mal seit einem Jahrhundert werden die zionistischen Taktiken zur Aufrechterhaltung einer pro-israelischen Linie in den USA und anderswo im Westen von den Befürwortern einer ausgewogenen Berichterstattung wirksamer kontrolliert und bekämpft.

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

