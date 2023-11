Israel-Palestine war: In the West Bank we are under siege – and see the West’s hypocrisy As settlers and Israeli forces kill Palestinians with impunity, the state is intensifying our physical and social repression

Palästinenser, die zivile Frauenorganisationen vertreten, protestieren am 8. November 2023 vor den UN-Büros in der Westbankstadt Ramallah (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Im Westjordanland werden wir belagert – und sehen die Heuchelei des Westens

Von Fareed Taamallah



11. November 2023



Während Siedler und israelische Streitkräfte ungestraft Palästinenser töten, verschärft der Staat unsere physische und soziale Unterdrückung

Während die Welt mit dem erbitterten israelischen Krieg gegen den Gazastreifen beschäftigt ist, ist das Interesse an den Geschehnissen im besetzten Westjordanland geringer. Dies ist angesichts des großen Ausmaßes an Zerstörung und Tötung im Gazastreifen verständlich und natürlich.

Als Palästinenser, die im besetzten Westjordanland leben, haben wir die Ereignisse in Gaza mit Schmerz und Wut verfolgt. Aus Respekt vor dem Leiden der Palästinenser in der belagerten Enklave haben wir gezögert, viel über die unterdrückerischen israelischen Praktiken im besetzten Westjordanland vor und nach dem 7. Oktober zu sprechen.

Dieses Schweigen bedeutet jedoch nicht, dass die Dinge in diesem Gebiet, in dem mehr als drei Millionen Palästinenser unter israelischer Militärbesetzung leben, ruhig sind.

Das Westjordanland und der Gazastreifen wurden 1967 von Israel besetzt. Nach dem Willen der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft sollten beide Gebiete eine politische Einheit bilden – die Gründung eines palästinensischen Staates im Rahmen der so genannten Zwei-Staaten-Lösung.

Die Realität hat sich jedoch nicht in diese Richtung entwickelt. Der Gazastreifen, der seit 2005 vollständig vom besetzten Westjordanland abgetrennt ist, hat eine umfassende israelische Belagerung und fünf Kriege über sich ergehen lassen müssen, in denen Tausende von Palästinensern getötet wurden.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Das besetzte Westjordanland, wo meine Familie und ich leben, leidet unterdessen unter der illegalen Siedlungsexpansion, die unser privates Land verschlingt. Rund 700.000 Siedler leben in etwa 150 Siedlungen und 128 Außenposten, und diese Zahl steigt ständig an.

Diese Siedler, die inzwischen in der israelischen Knesset stark vertreten sind und kürzlich von der Regierung mit Waffen ausgestattet wurden, sind Soldaten in Zivilkleidung. Einige haben bewaffnete Milizen gebildet, die unter dem Vorwand, die Sicherheit zu gewährleisten, Palästinenser töten.

Pufferzonen

Im gesamten besetzten Westjordanland haben wir vor dem 7. Oktober sehr unter der israelischen Besatzung gelitten – und unser Leid hat sich seitdem nur noch verstärkt.

Im Dorf Qusra haben Siedler unter dem Schutz der israelischen Armee im vergangenen Monat vier Palästinenser getötet. Siedler töteten auch einen Bauern im Dorf al-Sawiya, während er auf seinem Land vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder Oliven pflückte.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye mit den neuesten Informationen über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Ebenfalls im vergangenen Monat griffen Siedler in Deir Istiya, dem Nachbardorf meiner Familie, palästinensische Olivenpflücker an und verteilten Flugblätter, in denen sie sie aufforderten, nach Jordanien zu gehen, da sie sonst Gefahr liefen, in einer zweiten Nakba vernichtet zu werden.

Jedes Jahr greifen die Siedler palästinensische Bauern während der Olivenernte an. Dies ist die wichtigste landwirtschaftliche Saison für die Palästinenser, von der unser Lebensunterhalt in hohem Maße abhängt. Die Siedler verbrennen oft Bäume, stehlen Ernten, greifen Bauern an und beschlagnahmen Land, ohne dass sie zur Rechenschaft gezogen oder bestraft werden. Vielmehr genießen sie die Unterstützung und den Schutz der Besatzungsarmee.

Die anhaltende Tötung und Vertreibung von Palästinensern wird der Region keinen Frieden bringen. Es wird das Gegenteil bewirken.

In diesem Jahr haben diese Angriffe unter dem Vorwand der Vergeltung für den Anschlag vom 7. Oktober ihren Höhepunkt erreicht. Palästinenser in Gebieten in der Nähe von Siedlungen und Hauptstraßen wurden an der Ernte ihrer Oliven gehindert.

Israels extremistischer Finanzminister Bezalel Smotrich hat die Regierung aufgefordert, um die Siedlungen herum palästinenserfreie Pufferzonen einzurichten und die Palästinenser an der Olivenernte in diesen Gebieten zu hindern. Die israelischen Behörden haben auch die Wasserversorgung der palästinensischen Wohngebiete eingestellt, während die benachbarten Siedlungen 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche mit Wasser versorgt werden.

Vor dem 7. Oktober hatten israelische Streitkräfte seit Beginn dieses Jahres rund 200 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, und mehr als 170 weitere wurden seit diesem Datum getötet. Die israelischen Streitkräfte sind in die Städte Jenin, Tulkarm, Nablus und Jericho eingedrungen und haben unter dem Vorwand, nach gesuchten Personen zu suchen, die Infrastruktur zerstört.

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit

Israel schränkt die Bewegungsfreiheit der Palästinenser mit 700 Straßensperren und Kontrollpunkten im gesamten besetzten Westjordanland stark ein. Die israelischen Streitkräfte haben Wohngebiete mit Eisentoren abgeriegelt, während sie den Siedlern völlige Bewegungsfreiheit in dem Gebiet gewähren.

Wir als Palästinenser dürfen die auf unserem gestohlenen Land errichteten Siedlungen nicht betreten, da sie von Zäunen, Stacheldraht und strengen Sicherheitsmaßnahmen umgeben sind. Und obwohl wir in demselben geografischen Gebiet leben, gelten für Palästinenser und Siedler unterschiedliche Gesetze und Rechtsverfahren. Für Siedler gilt das israelische Zivil- und Strafrecht, während Palästinenser mit einem Militärgerichtssystem konfrontiert sind.

Vor dem 7. Oktober waren mehr als 5.000 Palästinenser, darunter Kinder und Frauen, in israelischen Gefängnissen inhaftiert, darunter Hunderte in „Verwaltungshaft“ ohne Anklage oder Prozess. Seit dem 7. Oktober – also innerhalb nur eines Monats – wurden im gesamten besetzten Westjordanland mehr als 2.000 weitere Personen verhaftet. Die Verhaftungen erfolgen häufig nach gewaltsamen Razzien, und viele Gefangene berichten, dass sie in israelischem Gewahrsam gefoltert und misshandelt wurden.

Israel geht auch hart gegen pro-palästinensische Online-Postings vor, unterstützt von Unternehmen der sozialen Medien, die Inhalte, die Palästina unterstützen, eingeschränkt und blockiert haben.

Gleichzeitig haben wir mit Erstaunen verfolgt, wie westliche Regierungen mit Israel bei seinen Verbrechen gegen uns kollaborieren. Wir sind frustriert über die Doppelmoral des Westens in Bezug auf menschliche Werte und Freiheit, wie der eklatante Unterschied in ihren Reaktionen auf den ukrainischen und den palästinensischen Widerstand zeigt.

Wir sind angewidert von der heuchlerischen westlichen Rhetorik über Zivilisten und Menschenrechte. Westliche Offizielle prangern lautstark die Tötung von Israelis an, während sie gleichzeitig Israels Recht auf „Selbstverteidigung“ herausposaunen; dennoch scheinen sie den Tausenden von unschuldigen Palästinensern, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland getötet wurden, weitgehend gleichgültig gegenüberzustehen.

Die anhaltende Tötung und Vertreibung von Palästinensern wird der Region keinen Frieden bringen. Es wird das Gegenteil bewirken und den Konflikt nur verschärfen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass Frieden ohne Gerechtigkeit erreicht werden kann.

Der einzige Weg zur Beilegung des Konflikts ist eine politische Lösung, die die Besatzung beendet und die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zieht.

Fareed Taamallah ist ein palästinensischer Journalist, der in Ramallah lebt. Er ist Landwirt, politischer Aktivist und Umweltschützer.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …