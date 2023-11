The ‚NYTimes‘ continues to slander and silence Students for Justice in Palestine and Jewish Voice for Peace The New York Times focuses on pro-Israel Jewish students‘ unfounded concerns over protest slogans rather than the fact Palestine solidarity organizations are being banned on campus.



Die „New York Times“ konzentriert sich auf die unbegründeten Sorgen pro-israelischer jüdischer Studenten über Protestparolen und nicht auf die Tatsache, dass Palästina-Solidaritätsorganisationen auf dem Campus verboten werden.

Die ‚NYTimes‘ verleumdet weiterhin Studenten für Gerechtigkeit in Palästina und die Jüdische Stimme für den Frieden und bringt sie zum Schweigen

Von James North

11. November 2023

Vor vier Jahren lud mich der Ortsverband der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina an der Columbia University ein, vor ihnen zu sprechen. Mein Thema war „Wie die New York Times die Nachrichten aus Israel/Palästina manipuliert“. (Hier ist eine Version des Vortrags.)

Es waren etwa 30 Studenten anwesend, fast alle von ihnen Frauen. Unter den Zuhörern befanden sich auch einige Pro-Israel-Studenten. Während der Fragerunde, die auf meinen Vortrag folgte, war die Atmosphäre höflich und ernst. Es gab keine hysterische Rhetorik. Es gab keine Beschimpfungen. Es gab absolut nichts, was auch nur im Entferntesten als Antisemitismus ausgelegt werden könnte.

Die Columbia-Verwaltung hat gestern die Ortsgruppe von Students for Justice in Palestine verboten, ebenso wie den universitären Zweig einer anderen prinzipientreuen Organisation: Jewish Voice for Peace. Ein hoher Beamter erklärte, die beiden Gruppen stellten eine Bedrohung für die „Sicherheit auf dem Campus“ dar.

Die heutige Printausgabe der New York Times enthält einen langen, voreingenommenen Artikel auf der Titelseite über den Aufruhr auf den US-Colleges wegen des israelisch-palästinensischen Konflikts. Der Bericht verrät seine Neigung in einer seiner Überschriften: „Antisemitische Beschimpfungen erschweren den Kampf um die Meinungsfreiheit auf dem Campus“. Wir werden in einer Sekunde auf weitere Einzelheiten eingehen. Einer der größten Fehler des Berichts ist jedoch, dass das Verbot von SJP und JVP an der Columbia-Universität nirgends erwähnt wird – obwohl der Schritt der Universität gestern Nachmittag bekannt gegeben wurde, so dass die Times-Reporter genügend Zeit hatten, ihn in ihren Artikel aufzunehmen.

Insgesamt räumt der heutige Times-Bericht den Bedenken der pro-israelischen jüdischen Studenten viel mehr Raum ein und behauptet gleich zu Beginn, dass „Kritiker sagen, dass viele der [pro-Palästina-] Slogans und Proteste auf die Unterstützung von Terrorismus und Antisemitismus hinausliefen“.

Das ist ein schockierender Vorwurf, aber die Times wartet bis Absatz 18, um einen „pro-palästinensischen Unterstützer“ eine Antwort geben zu lassen, und das nur für ein paar Absätze.

Und erst in Absatz 36 erfährt man, dass die pro-palästinensischen Proteste „von jungen amerikanischen Juden unterstützt und in vielen Fällen von ihnen angeführt werden“. Wenn die Proteste wirklich „in die Unterstützung von Terrorismus und Antisemitismus übergegangen sind“, warum führen dann jüdische Studenten sie an?

Darüber hinaus muss man sich bis zu Absatz 50 vorarbeiten, um zu erfahren, dass die Universitätsverwaltung „mit offener Rebellion von [pro-israelischen] Spendern und Alumni konfrontiert ist“. Dieser flüchtigen Erwähnung muss nachgegangen werden. Sicherlich hätte die Times diese Großspender kontaktieren und sie dazu bringen können, zu Protokoll zu geben, wie sie finanziellen Druck ausüben?

Es gibt noch viel mehr beleidigende und lächerliche Vorurteile. Hier ist nur ein Beispiel: Erstens behauptet die Times abfällig, dass die pro-palästinensischen Studenten „ein starkes Vokabular übernommen haben, das im Treibhausjargon der akademischen Welt verwurzelt ist“, darunter „in Anlehnung an den Kampf gegen den institutionalisierten Rassismus in Südafrika, [dass] Israel ein ‚Apartheid-Regime‘ ist.“

Festhalten. Mehrere angesehene Menschenrechtsorganisationen haben in langen, detaillierten Berichten behauptet, dass Israel ein „Apartheidsystem“ betreibt; zu diesen Gruppen gehören Amnesty International, Human Rights Watch und B’Tselem, die angesehene israelische Gruppe. (Diese Seite hat regelmäßig dokumentiert, wie die Times ihre „Apartheid“-Erkenntnisse ignoriert hat. Es wäre besonders merkwürdig, wenn die Zeitung Amnesty einen „Treibhausjargon“ vorwerfen würde, da sie sich auf die Organisation verlässt, wenn es um weltweite Menschenrechtsinformationen geht – außerhalb von Israel/Palästina).

Auch in diesem langen Artikel der Printausgabe wird mit keinem Wort erwähnt, dass Columbia (und Brandeis) Studentenorganisationen ohne ordentliches Verfahren, ohne Beweise und offenbar ohne Recht auf Berufung verboten haben.

Die Times hat einen viel kürzeren Online-Artikel veröffentlicht, in dem über die Verbote an der Columbia berichtet wird. Darin wird ein Hochschulbeamter ausführlich zitiert, der sagte, die beiden Gruppen hätten am 9. November an einer Veranstaltung teilgenommen, die „bedrohliche Rhetorik und Einschüchterung beinhaltete“. Bei dieser Veranstaltung handelte es sich um eine friedliche Demonstration und eine Kunstinstallation, und die Zeitung machte keine Anstalten, die jungen Columbia-Studenten direkt nach ihrer Reaktion zu fragen, obwohl man mit der U-Bahn direkt vor dem Times-Hauptquartier in 15 Minuten auf dem Campus der Hochschule sein kann. Die Zeitung ließ also zu, dass ein mächtiger Universitätsverwalter seine Studenten unwidersprochen verleumdete.

Wenigstens hat der Online-Bericht den Elefanten im Raum angedeutet: die Spender. Und gegen Ende wurde ein ehemaliger Harvard-Absolvent und „ehemaliger Hedgefonds-Manager“ zitiert, der sagte, dass er andere dazu auffordere, nicht mehr an seine Alma Mater zu spenden.

Zum Schluss noch ein Vorschlag (den die Times sicher nicht annehmen wird). Nehmen Sie den U-Bahn-Zug Nr. 1 vor Ihrem Büro, fahren Sie zur Columbia und interviewen Sie Studenten auf beiden Seiten des Streits. Wer gehört zu Students for Justice in Palestine und Jewish Voice for Peace? Was denken sie?

