Als Juden wissen wir, dass es sich nicht um einen Krieg handelt. Es ist ein Völkermord. Von Sasha Friedman, Sig Giordano und Ari Bee

As Jews we know, this is not a war. It’s a genocide. Understanding our own history as Jews leads us to speak out against Israel’s genocide of the Palestinian people. We stand for the liberation of the Palestinian people because we have known what it is to not be free.

Graffiti an einem Gebäude in der Bradley St und Decatur St in Atlanta, GA, Künstler unbekannt, aufgenommen am 28. Oktober 2023 (Foto: Sasha Friedman)

Als Juden wissen wir, dass es sich nicht um einen Krieg handelt. Es ist ein Völkermord.

Das Verständnis unserer eigenen Geschichte als Juden veranlasst uns, uns gegen den Völkermord Israels am palästinensischen Volk auszusprechen. Wir setzen uns für die Befreiung des palästinensischen Volkes ein, weil wir wissen, was es heißt, nicht frei zu sein.

Von Sasha Friedman, Sig Giordano und Ari Bee

11. November 2023

Am 18. Oktober 2023 verabschiedete die Fulton County Commission eine Proklamation für einen „Stand with Israel“-Tag. Auf der Sitzung erklärte Dov Wilker, Regionaldirektor des American Jewish Committee in Atlanta: „Dies ist kein Krieg gegen das palästinensische Volk. Dies ist ein Krieg gegen eine terroristische Gruppe, die ihre eigenen Leute abschlachtet“.

Zum Zeitpunkt der Erklärung von Herrn Wilker waren über 4.200 Palästinenser durch Israels unaufhörliche Bombardierung getötet worden. Diese Zahl liegt jetzt bei über 11.000, darunter Tausende von Kindern.

Die Bewohner des Gazastreifens waren bereits mehrere Tage lang ohne Nahrung, Wasser und Strom, da Israel den Zugang zu Wasser und Strom abgeschaltet und den Zugang zu Hilfsgütern aus Ägypten blockiert hatte. Über 1 Million Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben, da Israel sie aufgefordert hatte, den nördlichen Gazastreifen zu evakuieren.

Dennoch erklärte Herr Wilker, dass es sich nicht um einen Krieg gegen das palästinensische Volk handele. Angesichts so vieler Toter, Vertriebener und Sterbender mag er Recht haben, dass es sich nicht um einen Krieg handelt. Es ist ein Völkermord am palästinensischen Volk.

Wir brauchen nur einen Blick auf unsere eigene Geschichte als Juden zu werfen, um das zu verstehen.

Protest für einen Waffenstillstand in Gaza, vor dem israelischen Konsulat in Atlanta, Georgia, 22. Oktober 2023. (Foto: Sasha Friedman)Protest für einen Waffenstillstand in Gaza, vor dem israelischen Konsulat in Atlanta, Georgia, 22. Oktober 2023. (Foto: Sasha Friedman)

Viele von uns sind mit persönlichen Berichten aufgewachsen, die uns von unseren Vorfahren überliefert wurden. Unsere eigenen Urgroßeltern flohen kurz nach dem Ersten Weltkrieg aus der Ukraine, nur mit dem, was in zwei Koffern Platz hatte. Und sie waren Teil des Widerstands in den Lagern in der ehemaligen Tschechoslowakei, um ihre Deportation nach Auschwitz zu verhindern. Sie kämpfen für die Wiedererlangung der spanischen Staatsbürgerschaft im Namen unserer Familien, die während der Inquisition vor der Wahl standen, zu konvertieren oder zu gehen. Es steckt uns in den Knochen, dass unsere Sicherheit nicht garantiert ist, und wir tragen das mit uns.

Unsere jüdischen Vorfahren wurden als Mittel zum Schutz der Nationalstaaten und ihrer Macht verfolgt. Wir waren eine existenzielle Bedrohung, unterlagen anderen Gesetzen als unsere Nachbarn, wurden getötet, weil wir diese Gesetze in Frage stellten, und uns wurde gesagt, dass wir uns diese Behandlung selbst zuzuschreiben hätten. Die Welt wurde immer wieder Zeuge, wie wir vertrieben, zur Zielscheibe von Gewalt wurden und schrecklichen Völkermorden zum Opfer fielen. Man sagte uns, dass wir nicht vertrauenswürdig seien und deshalb diese unmenschliche Behandlung verdienten.

Wenn wir über diese Geschichte nachdenken, sehen wir, dass wir so viel mit dem palästinensischen Volk gemeinsam haben. Einem Volk, dem vor über 75 Jahren sein Land entrissen wurde. Ein Volk, das aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit anderen Gesetzen unterworfen wurde. Einem Volk, dem gesagt wird, dass jede Form von Widerstand gegen diese Behandlung ungerechtfertigt ist und mit noch größerer Gewalt und Zerstörung beantwortet wird. Dazu gehört, dass das israelische Militär mit scharfer Munition auf unbewaffnete Demonstranten, Journalisten und Sanitäter schießt und Anführer pro-palästinensischer Bewegungen an der Reise hindert.

Protest für einen Waffenstillstand in Gaza, vor dem Georgia Capitol, 28. Oktober 2023 (Foto: Sasha Friedman)Protest für einen Waffenstillstand in Gaza, vor dem Georgia Capitol, 28. Oktober 2023 (Foto: Sasha Friedman)

Auf unseren Bildschirmen, von unseren Betten und Sofas aus, sehen wir, wie Bomben fallen und Panzer in den Gazastreifen einrücken, und wir sehen die Gesichter von verheerenden Verlusten. Man kann dies nicht als Krieg bezeichnen, sondern eher als einen anhaltenden Völkermord. Ein Völkermord, der von den USA finanziell, politisch und militärisch unterstützt wird und der selbst bei einem humanitären Waffenstillstand, der die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Hilfe ermöglichen würde, nicht nachlässt.

Wenn wir unsere eigene Geschichte verstehen, müssen wir uns gegen diese staatlich geförderte Gewalt aussprechen, die seit 75 Jahren andauert. Wir setzen uns für die Befreiung des palästinensischen Volkes ein, weil wir selbst erfahren haben, was es heißt, nicht frei zu sein. Wir schließen uns zusammen, um ein „freies Palästina“ zu fordern, weil wir an den Lehren von Tikkun Olam festhalten, wonach wir dazu aufgerufen sind, „die Welt zu reparieren“. Wir gehen auf die Straße, sprechen mit unserer Familie und posten in den sozialen Medien, dass die Befreiung Palästinas ein zentraler Bestandteil unseres Judentums ist, weil uns gesagt wurde „nie wieder“.

Der Satz „Nie wieder“ steckt uns in den Knochen und hallt uns immer wieder in den Ohren, denn nie wieder werden wir uns am Völkermord an einem Volk beteiligen. Nie wieder werden wir zulassen, dass die Welt die versuchte Auslöschung von Menschenwürde und Menschenleben ignoriert. Nie wieder heißt: nicht jetzt. Nie wieder. Für jeden.

Sig, Ari und Sasha sind alle Teil eines jüdischen Atlanta-Kollektivs, das sich für die Beendigung der Besatzung in Palästina einsetzt.

