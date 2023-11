In Gaza, people replace cars with animal-drawn carts amid absence of fuel Carts have become the main mode of transport for civilians to move around areas in search of food, daily necessities or to flee Israeli bombardment

Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, fahren auf einem von Tieren gezogenen Wagen in Richtung Süden, während israelische Panzer tiefer in die Enklave eindringen, 9. November 2023 (Reuters)



Karren sind für die Zivilbevölkerung zum wichtigsten Transportmittel geworden, um sich auf der Suche nach Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs oder auf der Flucht vor israelischem Bombardement durch die Gebiete zu bewegen

Israelisch-palästinensischer Krieg: In Gaza ersetzen die Menschen Autos durch von Tieren gezogene Karren, da es keinen Treibstoff gibt

Von Maha Hussaini

in Gaza, besetztes Palästina

19. November 2023

Noch vor wenigen Wochen waren von Eseln und Pferden gezogene Karren ein seltener Anblick im Gazastreifen.

Verkäufer von Lebensmitteln und anderen Produkten zogen auf der Suche nach Kunden durch die Straßen, auf denen es normalerweise von Autos wimmelte.

Doch als das israelische Militär den Gazastreifen verwüstete und das bereits blockierte Gebiet belagerte, wurde es für die Menschen aufgrund des Treibstoffmangels unmöglich, sich in ihren Autos fortzubewegen.

Die Menschen sahen sich plötzlich gezwungen, sich auf von Tieren gezogene Karren als Haupttransportmittel zu verlassen.

Auf einer der normalerweise belebteren Straßen von Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen sind nur selten Autos zu sehen. Stattdessen sieht man Dutzende von Karren, die Einwohner und Vertriebene transportieren.

Seit Beginn seines groß angelegten Krieges hat Israel die Treibstoff- und Gaslieferungen in die Enklave unterbrochen, so dass die meisten Autos in der siebten Woche des Angriffs unbrauchbar geworden sind.

„Tag für Tag geht mehr Autobesitzern der Treibstoff aus und sie finden kein anderes Transportmittel. Diese Karren werden von Tieren gezogen; da sie weder Treibstoff noch Benzin benötigen, ist dies für uns ein wichtiger Weg geworden, um die derzeitige Situation zu überwinden“, sagte Abu Mohammed Azaiza, Besitzer eines Karrens und eines Pferdes, gegenüber Middle East Eye.

„Vor dem Krieg benutzten wir praktisch nur Karren, um durch die Gegend zu fahren und Gemüse, Obst und bestimmte Produkte zu verkaufen. Heute brauchen die Menschen sie als Transportmittel, da wir einen Punkt erreicht haben, an dem es keine Taxis mehr gibt und die Autobesitzer keinen Treibstoff mehr finden.“

Menschen transportieren die Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, während ihrer Beerdigung in Khan Younis am 27. Oktober 2023 auf einem Pferdewagen, da der Treibstoff knapp ist (Reuters)

Der 34-jährige Bewohner des zentralen Gazastreifens sagt, dass er in den letzten Wochen mehr Gewinn gemacht hat als in den letzten vier Jahren.

„Wenn man mich vor die Wahl stellen würde, mein ganzes Geld aufzugeben, um den Krieg zu beenden, würde ich mich dafür entscheiden“, sagte Azaiza.

Azaiza erinnerte an vergangene Treibstoffkrisen, die durch israelische Kriege, insbesondere 2009 und 2014, und Grenzschließungen verursacht wurden, aber, so sagt er, die Situation habe selten den Punkt erreicht, an dem es fast keine Autos auf den Straßen gab.

„Ich glaube, dass es dieses Mal am schwierigsten ist, weil es schon mehr als 40 Tage her ist und niemand weiß, wie lange die Situation andauern wird, nicht einmal die Besatzungsmacht [Israel] weiß es“, sagte er.

Karren-Taxis

Vor dem Angriff galten Karren als lokales Transportmittel, das nur von den Ärmsten und Ausgegrenzten genutzt wurde. Heute sind alle Gesellschaftsschichten auf sie angewiesen.

„Vor zwei Wochen habe ich einen Arzt auf meinem Wagen ins Krankenhaus gebracht. Er erzählte mir, dass er ein Auto hatte, das er in den ersten drei Wochen des Krieges benutzt hatte, bevor ihm der Treibstoff ausging und er es nirgends mehr finden konnte“, sagte Azaiza.

„Er musste alle paar Tage zwischen dem Krankenhaus und seinem Haus hin- und herfahren und konnte keinen anderen Weg als die Karren finden.“

Während die Bewohner des nördlichen Gazastreifens und von Gaza-Stadt ihre Häuser nicht verlassen können, da israelische Panzer die wichtigsten und lebenswichtigsten Straßen belagern, können sich die Bewohner des mittleren und südlichen Gazastreifens noch zwischen den beiden Gebieten bewegen, allerdings unter dem hohen Risiko, von Militärflugzeugen oder Kanonenbooten beschossen zu werden.

Der Souq (Markt) in Deir al-Balah ist tagsüber überfüllt, vor allem mit Vertriebenen, die aus ihren Häusern in Gaza-Stadt geflohen sind, ohne ihre Kleidung, Decken oder die Lebensmittel mitzunehmen, die sie zu Beginn der Bombardierung eingekauft hatten.

Um auf dem Souq das Nötigste zu kaufen, kommen die Menschen aus verschiedenen Gebieten des zentralen Gazastreifens mit „Karren-Taxis“.

„Ich bin noch nie in meinem Leben auf einen Karren gestiegen, und die Vorstellung, sich in einem von einem Esel gezogenen Karren fortzubewegen, war anfangs komisch, aber jetzt habe ich schon mehrmals ein Karren-Taxi genommen, seit wir in Deir al-Balah angekommen sind“, sagte Mona Aklouk, eine vertriebene Bewohnerin von Gaza-Stadt, gegenüber MEE.

„Andernfalls müssten wir sehr weite Strecken laufen, um Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen. Vor zwei oder drei Wochen war es noch nicht so üblich, dass so viele Karren als Transportmittel durch die Straßen fuhren. So musste ich jeden Tag etwa fünf Kilometer laufen, um den Gemüsemarkt zu erreichen.

Treibstoff als Kriegswaffe

Seit der ersten Woche der israelischen Offensive sind alle Gas- und Tankstellen im Gazastreifen geschlossen worden.

Israel hat die Einfuhr von Treibstoff aus Ägypten verboten und damit gedroht, alle Treibstoff- oder Hilfsgütertransporte, die ohne vorherige Genehmigung über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gelangen, anzugreifen.

Das Verbot der Treibstoffzufuhr verursachte nicht nur eine Transportkrise und behinderte die Arbeit der Hilfsorganisationen in dem verwüsteten Streifen, sondern führte schließlich auch zu einer Krise, die alle Aspekte des täglichen Lebens der Bewohner betrifft.

Nachdem das Gas zum Kochen ausgegangen ist, ist die Mehrheit der Bewohner nun auf Kohle und Holz angewiesen, um Feuer zum Kochen zu machen.

„Alles hat sich in unserem täglichen Leben verändert. Wir haben unsere Häuser verlassen und alles Normale mit ihnen zurückgelassen. Ich habe Kochgas in meinem Haus in Gaza-Stadt, aber wer kann jetzt zurückkehren und es holen?“ sagte Aklouk. „Die Panzer umzingeln unser Viertel“.

„Wir haben vergessen, wie einfach unser Leben im Vergleich zu jetzt war. Während die Welt Autos als selbstverständlich ansieht, gibt es für uns keine anderen Transportmittel als Karren, und statt mit Gas kochen wir jetzt mit Holz und Kohle.“

Am Mittwoch teilte das Hilfswerk der Vereinten Nationen (Unrwa) mit, dass es unter strengen Auflagen der israelischen Behörden 23.027 Liter Treibstoff aus Ägypten erhalten hat.

Die Menge werde ausschließlich für den Transport von Hilfsgütern von Rafah in andere Gebiete des Gazastreifens verwendet, so Unrwa.

Die UN-Organisation fügte hinzu, dass diese Menge nur etwa neun Prozent ihres täglichen Bedarfs ausmache, um ihre lebensrettenden Aktivitäten im Gazastreifen fortzusetzen.

„Der Einsatz von Treibstoff als Kriegswaffe muss sofort aufhören“, hieß es.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …