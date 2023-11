Israel-Palestine war: Europe is following the US into another disastrous war UK and EU leaders blindly following US foreign policy on Israel and Gaza obviously learned nothing from the catastrophic western interventions in Iraq and Afghanistan

US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Rishi Sunak (C) und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen auf dem G20-Gipfel in Neu Delhi am 10. September 2023 (AFP)



Krieg zwischen Israel und Palästina: Europa folgt den USA in einen weiteren katastrophalen Krieg

Von Hamdullah Baycar Ali Bakir

19. November 2023



Die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens und der EU folgen blindlings der US-Außenpolitik in Bezug auf Israel und Gaza und haben offensichtlich nichts aus den katastrophalen westlichen Interventionen im Irak und in Afghanistan gelernt

Seit dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober, der rund 1.200 Menschenleben forderte, hat Israel mit der Tötung von mindestens 11.500 Palästinensern reagiert, darunter 4.500 Kinder. Das entspricht etwa einem getöteten Kind alle 15 Minuten an jedem Tag.

Ohne über die eigentliche Ursache des Hamas-Angriffs zu debattieren – die selbst UN-Generalsekretär Antonio Guterres als Ergebnis von „56 Jahren erstickender Besatzung [palästinensischer Gebiete]“ einräumte – müssen sich die Europäer an die US-Politik nach dem 11. September 2001 erinnern und an das Bedauern, das viele von ihnen seither empfinden.

Unmittelbar nach dem Anschlag vom 7. Oktober verglichen viele Beamte, darunter auch US-Präsident Joe Biden, den Anschlag mit 9/11.

Biden rechnete die Angelegenheit sogar durch und erklärte, dass „für eine Nation von der Größe Israels dies 15 Anschlägen vom 11. September entspricht“.

Bidens Vergleich mit dem 11. September 2001 war aus vielen Gründen nicht zutreffend, unter anderem, wie der UN-Generalsekretär erklärte, weil „[die Palästinenser] mit ansehen mussten, wie ihr Land immer mehr von Siedlungen verschlungen und von Gewalt heimgesucht wurde, wie ihre Wirtschaft unterdrückt, ihre Menschen vertrieben und ihre Häuser zerstört wurden. Ihre Hoffnungen auf eine politische Lösung für ihre Notlage haben sich in Luft aufgelöst“.

Aber es scheint, dass die Welt, und insbesondere die westliche Welt, ein ähnliches Umfeld wie nach dem 11. September 2001 schafft und dabei viele der Fehler wiederholt, die sie vor über 20 Jahren gemacht hat.

Blindes Befolgen der US-Außenpolitik

Die US-Regierung verhält sich trotz ihrer Parteizugehörigkeit zu den Demokraten auf die denkbar hawkischste Weise und erinnert an die Regierungen der republikanischen Präsidenten HW und GW Bush.

Bidens Reaktion auf den Hamas-Angriff und seine bedingungslose Unterstützung Israels wurde sogar vom zweiten Bush gelobt, einem der berüchtigtsten US-Präsidenten für seinen fabrizierten Krieg gegen den Irak. Man könnte meinen, dass das Lob von Bush, insbesondere in Anbetracht seiner Haltung gegenüber dem Nahen Osten oder Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, für Biden ein Grund sein könnte, sein Handeln zu überdenken.

Vergessen wir nicht, dass Israel mit wahllosen Luftangriffen unverhältnismäßig viele Zivilisten getötet und das Völkerrecht verletzt hat, indem es im Gazastreifen Instrumente der kollektiven Bestrafung einsetzte, indem es Hilfsgüter zurückhielt und die Wasser- und Stromversorgung unterband.

Wenn Biden in Bezug auf den Nahen Osten eine vertraute und kämpferische US-Linie zu verfolgen scheint, so gilt dies auch für die Länder der Europäischen Union und das Vereinigte Königreich, die offenbar nicht aus den früheren Fehlern gelernt haben, der US-Außenpolitik blindlings zu folgen.

Zwei Jahrzehnte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf amerikanischem Boden, die mit der katastrophalen Invasion zweier Länder, Afghanistan und Irak, endeten und Hunderttausende unschuldiger Zivilisten das Leben kosteten und die Region in einen bis heute andauernden Aufruhr stürzten, scheinen die westlichen Staaten wieder bereit zu sein, weitere bewusste Fehler zu begehen.

Die Fehler, die die europäischen Staats- und Regierungschefs diesmal begehen, ähneln denen von vor 20 Jahren auffallend. Erstens ignorieren sie erneut die massiven Antikriegsproteste im eigenen Land und die öffentlichen Forderungen nach einem Waffenstillstand. Zweitens ignorieren sie die weit verbreiteten öffentlichen Forderungen, ihre bedingungslose Unterstützung für die USA (und heute auch für Israel) einzustellen.

Drittens nehmen die europäischen Staats- und Regierungschefs bereitwillig „Informationen“ an, die noch nicht bewiesen sind, genau wie die berüchtigten „Geheimdienstinformationen“, die Saddam Husseins „Massenvernichtungswaffen“ identifizierten. Und viertens versäumen sie es, die Lehren aus den Erfahrungen der USA in Afghanistan zu ziehen, wo das Land einst von den Taliban gesichert, später aber an diese übergeben wurde.

Obwohl die Unterstützung für die Invasion Afghanistans viel größer war als die für das Vorgehen im Irak, war sich die Öffentlichkeit sehr wohl bewusst, dass die militärische Kampagne in Afghanistan das Land zerstören würde, und nicht nur die „Terroristenbasen“, wie Demonstranten damals mit den Rufen „Zerstört den Imperi

Unerreichbar

Während die Konservative Partei des Vereinigten Königreichs unter der Führung von Rishi Sunak und die Labour-Partei unter der Führung von Keir Starmer gemeinsam die Hamas verurteilten und ihre volle Unterstützung für Israel bekundeten, waren die Straßen voll von pro-palästinensischen Demonstrationen, darunter eine der größten je in Großbritannien durchgeführten Kundgebungen am 11. November, an der nach Angaben der Organisatoren 800.000 Menschen teilnahmen.

Diese enorme Beteiligung zur Unterstützung der Palästinenser verärgerte viele Kommentatoren in der britischen Presse, auch im Spectator, einer pro-israelischen Zeitschrift, die der ehemalige Premierminister Boris Johnson einst herausgab.

Jüngste britische Meinungsumfragen haben deutlich gemacht, wie sehr die politische Führung Großbritanniens die öffentliche Meinung vernachlässigt. In einer Umfrage, die am 19. Oktober veröffentlicht wurde, sprachen sich 76 Prozent der Befragten für einen Waffenstillstand aus.

In einer anderen YouGov-Umfrage, die am 24. Oktober veröffentlicht wurde, unterstützten 21 Prozent der befragten britischen Öffentlichkeit Israel und 18 Prozent Palästina, der Rest unterstützte entweder beide Parteien gleichermaßen oder wusste es nicht – was nicht einmal annähernd der Antwort der Regierung entspricht.

Die Divergenz zwischen Regierung und Öffentlichkeit ist so groß, dass die ehemalige Innenministerin Suella Braverman, die am 13. November von Sunak entlassen wurde, weil sie einen polizeikritischen Zeitungsartikel geschrieben hatte, pro-palästinensische Proteste, an denen ein großer Teil der britischen Öffentlichkeit teilnahm, als „Hassmärsche“ bezeichnete.

In der EU ist das Bild nicht anders. Mit Ausnahme einiger Länder wie Irland, das Israel kritisch gegenübersteht und selbst ein Opfer der Kolonialisierung war, und Spanien fahren die Staats- und Regierungschefs der EU nach Israel, um mit Premierminister Benjamin Netanjahu zu posieren und ihre volle Solidarität zu bekunden.

Frankreich und Deutschland gingen sogar noch weiter als das Vereinigte Königreich und verboten fast alle pro-palästinensischen Aufmärsche, indem sie das Hissen der palästinensischen Flagge oder Sprechchöre im Namen der Palästinenser unter Strafe stellten, während sie gleichzeitig pro-israelische Kundgebungen förderten.

Über 100 jüdische Schriftsteller und Akademiker in Deutschland haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die Aufhebung der pro-palästinensischen Verbote fordern.

Lügen verbreiten

Sowohl die Hamas als auch die Taliban werden von westlichen Regierungen verachtet. Tatsächlich war das von den Taliban regierte Afghanistan nach dem 11. September 2001 das erste Ziel für die Rache der USA unter dem Vorwand, dass Al-Qaida in dem Land offensichtlich frei operieren kann.

Und dann ist da noch die Tatsache, dass die USA die Art von Lügen verbreiten, die 2003 zur Invasion des Irak geführt haben

Abgesehen von der Diskussion darüber, ob die US-Invasion in Afghanistan gerecht war oder nicht, sollten die westlichen Staaten Lehren aus den Ereignissen des Jahres 2021 ziehen, als sich die US-Regierung zwei Jahrzehnte nach der Invasion und der anschließenden Militärkampagne, die Tausende von Menschenleben und Milliarden von Dollar gekostet hat, ohne große Rücksprache mit ihren europäischen Verbündeten aus dem Land zurückzog und es den Taliban überließ.

Nach diesem Beispiel könnte die Übersicherung der Hamas oder jeder anderen Organisation in Palästina problematisch sein, da die USA entscheiden könnten, dass jede Organisation das Land regieren kann. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sollten sich an die chaotischen und blutigen Szenen auf dem Flughafen von Kabul während der Evakuierung erinnern, bevor sie dem Beispiel der USA in Bezug auf die Hamas blindlings folgen.

Und dann ist da noch die Tatsache, dass die USA die Art von Lügen verbreiten, die 2003 zur Invasion des Irak geführt haben. Im Jahr 2016 kam der Chilcot-Bericht im Anschluss an eine öffentliche britische Untersuchung des Krieges zu dem Schluss, dass die Grundlage der irakischen Invasion – die Behauptung der USA, Saddam besitze Massenvernichtungswaffen – unbegründet war.

Der damalige britische Premierminister Tony Blair bekundete jedoch seine volle Unterstützung für die USA, indem er erklärte, dass Großbritannien „Schulter an Schulter mit unseren amerikanischen Freunden“ stehe, um den internationalen Terrorismus zu besiegen und auszumerzen, und dass „wir, wie sie, nicht ruhen werden, bis dieses Übel aus unserer Welt vertrieben ist“.

US-Präsident George W. Bush (R), Außenminister Colin Powell (C) und der britische Premierminister Tony Blair (L) bei einem Briefing im Nato-Hauptquartier in Brüssel, 13. Juni 2001 (AFP)

Mit Anklängen an die irakische Massenvernichtungswaffen-Saga behauptete Präsident Biden, er habe Videos gesehen, die die Hamas bei der Enthauptung von Säuglingen zeigen.

Biden erklärte: „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Bilder von Terroristen sehen würde, die Kinder enthaupten, und habe das auch bestätigt.“

Doch kurz darauf korrigierte das Weiße Haus Biden und erklärte, der Präsident habe weder Bilder gesehen noch solche Berichte unabhängig bestätigt. „Der Präsident stützte sich bei seinen Äußerungen über die angeblichen Gräueltaten auf die Behauptungen von Netanjahus Sprecher und Medienberichte aus Israel“, so das Weiße Haus.

Modell dafür, was man nicht tun sollte

Und natürlich hat Israel selbst eine lange Liste von Lügen über die Tötung von Zivilisten.

Zu den jüngsten Beispielen für israelische Behauptungen, die sich später als Lügen herausstellten, gehört der Luftangriff von 2014, bei dem an einem Strand in Gaza Fußball spielende Kinder getötet wurden. Israel behauptete, der Angriff, bei dem vier Jungen der Familie Bakr getötet wurden, sei von einer Rakete der Hamas ausgegangen. Ausländische Journalisten, die sich in der Nähe aufhielten, waren jedoch Zeugen der Tötung, und Israel sah sich später gezwungen, die Schuld einzugestehen und erklärte, das Ziel sei ein Hamas-Lager gewesen.

Eine spätere Untersuchung ergab, dass die Drohnenbetreiber geschossen hatten, ohne auf die Unterscheidung zwischen Kindern und Kämpfern zu achten.

Es ist gut möglich, dass sich Israels Behauptung, die Explosion im arabischen Krankenhaus al-Ahli in Gaza-Stadt, bei der 470 Palästinenser getötet wurden, sei durch eine Rakete der Hamas verursacht worden, am Ende als eine weitere Lüge erweisen wird. Und das, obwohl Biden sich beeilt hat, zu sagen, dass die Explosion wahrscheinlich von „der anderen Mannschaft“ verursacht wurde, als ob er über ein Fußballspiel sprechen würde.

Auch die Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im Mai 2022 hatte einen ähnlichen Charakter. In den Tagen nach ihrer Ermordung leugnete Israel die Verantwortung und behauptete, militante Palästinenser hätten die Tat begangen. Nach Monaten des Leugnens akzeptierte Israel die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Abu Akleh von israelischen Streitkräften getötet wurde.

In Anbetracht all dieser Faktoren und der langen Lügengeschichte der USA und Israels sollten die europäischen Mächte es nicht eilig haben, den USA und Israel zu glauben und ihre volle und bedingungslose Unterstützung zu gewähren.

Wie Zeynep Tufekci in ihrer Kolumne in der New York Times erklärte: „Wenn die Reaktion der USA nach dem 11. September ein Modell ist, dann ist es ein Modell dafür, was man nicht tun sollte“.

Vielleicht sollten wir den Satz wiederholen, der oft Albert Einstein zugeschrieben wird, der selbst Jude war: „Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“.

In diesem Fall wäre es Wahnsinn, dem Beispiel der USA zu folgen, trotz ihrer Bilanz – und dann andere Ergebnisse zu erwarten.

Hamdullah Baycar ist Doktorand am Institut für Arabische und Islamische Studien an der Universität Exeter. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Identitätspolitik der Golfstaaten. Zu seinen akademischen Interessen gehören auch Orientalismus, Kolonialismus und Postkolonialismus.

Ali Bakir ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ibn Khaldun Center for Humanities and Social Sciences. Er verfolgt die geopolitischen und sicherheitspolitischen Trends im Nahen Osten, die Politik der Großmächte, das Verhalten kleiner Staaten, neu entstehende unkonventionelle Risiken und Bedrohungen mit besonderem Augenmerk auf die Außen- und Verteidigungspolitik der Türkei sowie die Beziehungen zwischen der Türkei und den arabischen Staaten und der Türkei und den Golfstaaten. Er twittert @AliBakeer

