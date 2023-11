Israeli soldiers paint Star of David on Qatari consulate in Gaza Symbol sprayed on damaged building despite Israel and Qatar working closely over deal to free captives and warm words from Israeli official

Der Davidstern, der auf die Seite des katarischen Konsulats im belagerten Gazastreifen gesprüht wurde (X)

Das Symbol wurde auf das beschädigte Gebäude gesprüht, obwohl Israel und Katar im Rahmen einer Vereinbarung zur Befreiung der Gefangenen eng zusammenarbeiten und ein israelischer Beamter freundliche Worte fand

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelische Soldaten malen Davidstern auf katarisches Konsulat in Gaza

Von MEE-Mitarbeitern

13. November 2023

Israelische Soldaten haben laut Medienberichten den Davidstern auf das schwer beschädigte Gebäude des katarischen Konsulats im Gazastreifen gemalt.

Shahar Glick, Journalist beim israelischen Armeeradio, postete am Montag Bilder des Gebäudes auf X, früher bekannt als Twitter.

„Israelische Soldaten haben heute Morgen einen Stempel auf der zerstörten Botschaft von Katar im Gazastreifen hinterlassen“, schrieb er.

Das Symbol ist auf die Seite des vierstöckigen Gebäudes gesprüht, das durch Granatenbeschuss schwer beschädigt wurde. Das Gebäude befindet sich im Stadtteil Rimal von Gaza-Stadt.

Middle East Eye hat die israelische Armee und die Regierung von Katar um eine Stellungnahme gebeten.

In den letzten Jahren hat Katar eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die Wirtschaft des Gazastreifens über Wasser zu halten, da Israel eine strenge Blockade gegen die Küstenenklave verhängt hat.

Katar spielte auch eine wichtige Rolle bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas-Bewegung über einen möglichen Gefangenenaustausch und Waffenstillstandsvereinbarungen.

Am vergangenen Donnerstag trafen sich die Chefs des Mossad und der CIA mit dem katarischen Premierminister in Doha, um ein Abkommen zur Freilassung einiger der 240 Gefangenen zu erörtern, die von der Hamas und anderen palästinensischen Gruppen während ihres Angriffs auf Israel am 7. Oktober entführt wurden.

Einen Tag zuvor trafen katarische Vermittler mit Vertretern des politischen Büros der Hamas zusammen, um die Parameter eines Abkommens zu erörtern.

Obwohl Israel und Katar keine formellen Beziehungen unterhalten und einander oft sehr kritisch gegenüberstehen, lobte der israelische nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi im vergangenen Monat die Rolle Katars seit Ausbruch des Krieges in ungewöhnlicher Weise.

„Ich freue mich, sagen zu können, dass Katar zu einer wichtigen Partei und Akteurin bei der Erleichterung humanitärer Lösungen geworden ist. Die diplomatischen Bemühungen Katars sind in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung“, schrieb Hanegbi auf X.

Seit 2014 hat Katar Hunderte von Millionen Dollar in den Gazastreifen gepumpt, um den Treibstoff für den Betrieb des Kraftwerks zu bezahlen. Das Geld wurde auch an verarmte Familien verteilt und die Gehälter von Staatsbediensteten bezahlt.

Die katarischen Gelder wurden im Laufe der Jahre mit israelischer Unterstützung nach Gaza transferiert, wobei das Geld Berichten zufolge meist elektronisch an Israel überwiesen wird, das es dann in bar in die Enklave bringt, um es mit Hilfe der UN zu verteilen.

Am 7. Oktober wurden bei einem von der Hamas geführten Angriff auf israelische Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens rund 1.200 Israelis getötet und 240 weitere als Geiseln in die Küstenenklave verschleppt.

Seitdem hat Israel den Gazastreifen unablässig bombardiert und in den letzten zwei Wochen eine Bodenoffensive auf Gaza-Stadt und andere Gebiete im Norden der Enklave gestartet.

Mindestens 11.180 Palästinenser wurden von den israelischen Streitkräften in Gaza getötet, darunter mehr als 4.500 Kinder und mindestens 3.000 Frauen.

Übersetzt mit Deepl.com



