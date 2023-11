The death of Al-Shifa Hospital, the last bastion of humanity in northern Gaza People are dead in the streets in Gaza as hospital staff are unable to help the injured crying out for help outside hospitals. Medical workers who attempt to aid them are targeted and killed. No one is left to document the scale of the genocide.

Die Neugeborenenstation des Shifa-Krankenhauses: Frühgeborene werden in Gruppen zusammengefasst, um sie warm zu halten, November 2023 (Foto: Social Media)

In Gaza liegen Menschen tot auf der Straße, weil das Krankenhauspersonal nicht in der Lage ist, den Verletzten zu helfen, die vor den Krankenhäusern um Hilfe rufen. Medizinisches Personal, das versucht, ihnen zu helfen, wird angegriffen und getötet. Es gibt niemanden mehr, der das Ausmaß des Völkermordes dokumentiert.

Der Tod des Al-Shifa-Krankenhauses, der letzten Bastion der Menschlichkeit im Norden des Gazastreifens

Von Tareq S. Hajjaj

13. November 2023

Diese Meldung wurde von Mondoweiss Gaza-Korrespondent Tareq Hajjaj per Sprachnachricht übermittelt.

Vor zwei Tagen verließen die Verletzten das Al-Shifa-Krankenhaus mit immer noch blutenden Wunden, einige in Rollstühlen, andere auf Karren gezogen. Diejenigen, die vor einigen Tagen im Süden ankamen, berichteten, dass die Verwaltung des Al-Shifa-Krankenhauses sie aufgefordert hatte, zu fliehen, da das Krankenhaus bald nicht mehr betriebsbereit sein würde. Inzwischen ist es vollständig geschlossen.

Diese Anweisung kam nicht aus heiterem Himmel. Sie beruhten auf der Erwartung der Krankenhausverwaltung, was während der Bodeninvasion geschehen würde, da Israel systematisch medizinische Einrichtungen angreift. In den Tagen vor dem Al-Shifa-Exodus rückten die israelischen Streitkräfte weiter vor, bombardierten und beschossen die benachbarten Gebäude und die äußeren Teile des Krankenhauses und feuerten Raketen auf den Innenhof des Krankenhauses, wo die Flüchtlinge schliefen, und zerstückelten sie.

Die Panzer näherten sich Al-Shifa, dem größten Krankenhaus im Gazastreifen, immer weiter, bis sie direkt vor dessen Tor standen.

Sprecher des Gesundheitsministeriums blieben in Al-Shifa, in der Hoffnung, dass die Verletzten und Toten das Krankenhaus erreichen würden, wo sie dokumentiert und gezählt werden könnten. Diese Hoffnungen haben sich inzwischen zerschlagen, da sich niemand ins Freie begeben oder das Krankenhaus erreichen darf, um sich behandeln zu lassen oder Zuflucht zu suchen.

Die letzten Stunden waren die katastrophalsten für die Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens, zu denen das Al-Shifa, das Al-Quds-Krankenhaus, das Rantisi-Krankenhaus für Kinderheilkunde und das Nasr-Krankenhaus in Gaza-Stadt gehören, sowie das indonesische Krankenhaus im Norden, das in der vergangenen Woche mit Granaten und Feuergürteln“ beschossen wurde, um medizinisches Personal, Patienten und Flüchtlinge zur Evakuierung zu zwingen.

Das medizinische Personal hat unter den jüngsten Angriffen am meisten gelitten. Viele medizinische Teams weigerten sich jedoch, die Krankenhäuser zu verlassen, und blieben zurück, um sich um die Patienten auf den Intensivstationen und den Neugeborenenstationen zu kümmern, die sich nicht bewegen konnten, ohne zu sterben. Dazu gehören 48 Frühgeborene, deren Inkubatoren und Beatmungsgeräte inzwischen ausgefallen sind.

Erst gestern wurde bekannt, dass zwei dieser Säuglinge aufgrund des Mangels an Sauerstoff und Heizung gestorben sind. Es kursierten Fotos, auf denen zu sehen war, wie das verbleibende Krankenhauspersonal die verbliebenen Säuglinge in Windeln wickelte und sie eng aneinander legte, um die Wärme zu erhalten und sie warm zu halten.

Wir können verletzte Menschen sehen. Wir hören sie um Hilfe schreien, aber wir können nichts tun“.

Die Gesundheitsministerin der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mai Keileh, sagte, das medizinische Personal könne sich nicht mehr zwischen den Gebäuden bewegen, um seine Arbeit zu verrichten. Über dem medizinischen Komplex schwebende Angriffsdrohnen zielen auf alles, was sich bewegt. Dies hat dazu geführt, dass sich im Innenhof des Krankenhauses Leichen auftürmen, und jeder, der versucht, sie einzusammeln, wird ebenfalls getötet. Keileh erklärte, dass das medizinische Personal nicht in der Lage war, über 100 Märtyrer zu begraben, und dass ihre Leichen im Hof zu verrotten begonnen haben, während streunende Hunde nun beginnen, ihr Fleisch zu fressen.

Ein Sprecher der Regierung des Gazastreifens erklärte gestern, dass Scharfschützen der israelischen Armee, die in nahegelegenen Gebäuden stationiert sind, einen Patienten in seinem Bett durch das Fenster erschossen haben, ebenso wie einen Wartungsarbeiter, der versucht hat, die Stromleitungen des Krankenhauses neu zu verkabeln, um die Stromversorgung in einem Teil des Krankenhauses wiederherzustellen. Dieselbe Regierungsquelle gab an, dass eine Gruppe von medizinischem Personal versuchte, das Krankenhaus zu verlassen, während sie weiße Fahnen schwenkten und sich zum Haupteingang des Krankenhauses begaben, aber dass Drohnen auch sie direkt angriffen und die meisten von ihnen töteten. Diejenigen, die die erste Explosion überlebt hatten, lagen stundenlang auf dem Boden, verbluteten und schrien um Hilfe, bis auch sie starben.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) berichtete über einen ähnlichen Vorfall und zitierte die Aussage von Dr. Mohammed Obeid in Al-Shifa:

„Wir sind im vierten Stock. Ein Scharfschütze hat vier Patienten im Inneren des Krankenhauses angegriffen. Einer der Patienten hat eine Schusswunde direkt am Hals und ist querschnittsgelähmt, der andere wurde in den Unterleib geschossen. “

Ärzte ohne Grenzen bestätigte auch Berichte der Regierung, wonach die Verletzten im Innenhof verbluteten. Ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen beschrieb die Szene:

„Auf den Straßen liegen tote Menschen. Wir sehen, wie auf Menschen geschossen wird. Wir können verletzte Menschen sehen. Wir hören sie um Hilfe schreien, aber wir können nichts tun. Es ist zu gefährlich, nach draußen zu gehen.“

Auch das Mahdi-Entbindungskrankenhaus im Norden des Gazastreifens wurde bombardiert und beschossen. Menschen, die sich in der Nähe der Fenster aufhielten, wurden von israelischen Scharfschützen erschossen, während israelische Drohnen, die über dem Krankenhaus schwebten, auf alles schossen, was sich im Hof des Krankenhauses bewegte, sogar auf die medizinischen Teams, die dort eingeschlossen waren.

Dr. Basel Mahdi, der im Krankenhaus arbeitet, schrieb online: „Niemand stirbt vor seiner Zeit. Aber es gibt viele, die ohne Würde sterben“.

„Möge Gott Ihnen niemals vergeben“, heißt es in seinem Brief, der sich an die arabischen Staatschefs richtet. „Ihr habt uns verraten. Ihr habt eure arabische Identität verraten.“

Eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung der Nachricht wurde Dr. Mahdi getötet, als er versuchte, das Krankenhaus zu verlassen.

Niemand mehr da, um den Völkermord zu dokumentieren

Das medizinische System im nördlichen Gazastreifen ist seitdem zusammengebrochen. Kein einziges Krankenhaus oder medizinisches Zentrum ist betriebsbereit. Die wahrscheinlich Hunderttausende von Zivilisten, die im Norden verblieben sind, haben keinen Ort, an dem sie ihre Verwundeten, die sich täglich häufen, behandeln lassen können.

Und sie werden genauso behandelt wie das Krankenhauspersonal. Wenn jemand versucht, sich zu bewegen und nach Süden zu fliehen, wird er erschossen oder bombardiert, wo er steht.

Darüber hinaus hat der Einmarsch der israelischen Truppen und die Durchsuchung von Häusern, in denen sich die Bewohner noch aufhalten, die Tür für weitere Übergriffe geöffnet. Dr. Muhammad Nizam Ziyara schrieb einen Beitrag in den sozialen Medien über die Tortur seiner Familie im Stadtteil al-Nasr:

„Gestern drangen israelische Besatzungstruppen in unser Haus im Stadtteil Nasr in Gaza ein, nachdem sie die Eingangstür unseres Hauses gesprengt hatten. Sie versammelten die gesamte Familie in einem einzigen Raum, schlugen und misshandelten alle und verwandelten das Haus in eine Militärbasis. Die Soldaten trennten dann die Frauen und kleinen Kinder von den Männern und Jungen, die sie weiter schlugen, bevor sie sie in die nahe gelegene UNRWA-Schule brachten. Wir haben in den letzten 24 Stunden keine Nachricht über ihr Schicksal erhalten. Die Frauen und Kinder wurden aus dem Haus geholt und als menschliche Schutzschilde benutzt. Sie wurden gezwungen, vor den Panzern des Militärs herzulaufen und in den südlichen Teil [des Viertels Nasr] zu gehen. Bis jetzt haben wir noch nichts über ihr Schicksal erfahren“.

Dr. Ziyara schloss seinen Beitrag mit der Bitte an alle, die Informationen über den Verbleib seiner Familie haben, ihn zu kontaktieren.

Die Behauptungen Israels, es nehme diese Krankenhäuser ins Visier, weil die Hamas sie angeblich für militärische Zwecke nutze, wurden von den Krankenhausverwaltungen wiederholt dementiert. Sie erklärten, sie seien bereit, dass eine internationale Delegation die Krankenhäuser und ihr Gelände nach Beweisen für solche angeblichen unterirdischen Tunnel und Kommandozentralen durchsuche. Die einzige israelische Antwort darauf ist ein verstärkter Beschuss und Bombardement, bei dem jeder getötet wird, der zu fliehen versucht.

Wenn klar wird, dass Israels Behauptungen über Al-Shifa unbegründet sind, wird es vielleicht einen Vorwand finden, diese letzte Bastion der Menschlichkeit im Gazastreifen einzuebnen und zu zerstören. Gleichzeitig wird versucht, die verbliebenen Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen zu töten, die für die Dokumentation und Erfassung der Toten und Verletzten zuständig sind.

Auf diese Weise versucht Israel, das Ministerium und die Journalisten, die noch im Krankenhaus arbeiten, zum Schweigen zu bringen und eine vollständige Informationssperre zu verhängen, damit Israel seine Massaker unbemerkt begehen kann. Je mehr Menschen getötet werden und unter freiem Himmel verrotten, desto weniger Menschen werden übrig bleiben, um das Ausmaß des sich entfaltenden Völkermords zu dokumentieren.

Übersetzt mit Deepl.com



