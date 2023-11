What’s ‚human shield‘, term Israel uses to justify Gaza civilian killings? Experts discuss the legal implications of the term as Israel has used it to justify attacks on hospitals and civilians.

Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt beherbergt mindestens 5.000 Patienten und Tausende weitere Flüchtlinge [Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera].

Experten erörtern die rechtlichen Auswirkungen des Begriffs „menschlicher Schutzschild“, da Israel ihn zur Rechtfertigung von Angriffen auf Krankenhäuser und Zivilisten verwendet hat.

Was ist ein „menschlicher Schutzschild“ und warum verwendet Israel diesen Begriff in Gaza?

Von Federica Marsi

13. November 2023

Rechtsorganisationen haben Israel Kriegsverbrechen vorgeworfen, da die überwältigende Mehrheit der 11.100 bei israelischen Angriffen getöteten Palästinenser Zivilisten sind, zwei Drittel davon Frauen und Kinder.

Zu ihrer Verteidigung hat die israelische Armee die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 regiert, beschuldigt, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Die bewaffnete palästinensische Gruppe hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte im vergangenen Monat gegenüber US-Präsident Joe Biden, die Hamas verstecke sich hinter Zivilisten. Menschliche Schutzschilde seien „ein Hauptpfeiler der Terroroperationen der Hamas“, zitierte die Times of Israel den israelischen Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. Israel hat jedoch keine konkreten Beweise für seine Behauptungen vorgelegt.

Die israelische Armee hat dieses Argument benutzt, um Evakuierungsbefehle für den gesamten nördlichen Teil des Gazastreifens sowie für geschützte Einrichtungen wie das Al-Shifa-Krankenhaus, die größte medizinische Einrichtung des Gazastreifens, zu erteilen und sie als legitime Ziele darzustellen. Die Hamas hat bekräftigt, dass sie Krankenhäuser nicht für militärische Zwecke nutzt.

Wir haben Rechtsexperten gefragt, was dieser Begriff bedeutet und welche Folgen er für die 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen hat.

Was sind menschliche Schutzschilde?

Nach internationalem Recht bezieht sich der Begriff auf Zivilisten oder andere geschützte Personen, deren Anwesenheit dazu dient, militärische Ziele vor Militäroperationen zu schützen.

Der Einsatz von menschlichen Schutzschilden ist nach Protokoll I der Genfer Konventionen verboten und gilt als Kriegsverbrechen sowie als Verstoß gegen das humanitäre Recht.

Es gibt drei Arten von menschlichen Schutzschilden: Freiwillige Schutzschilde sind Menschen, die sich freiwillig vor ein legitimes Ziel stellen, um es zu schützen; unfreiwillige Schutzschilde sind Menschen, die unter Zwang als Druckmittel oder zur Vereitelung eines Angriffs eingesetzt werden; und unmittelbare Schutzschilde sind Zivilisten oder zivile Einrichtungen, die aufgrund ihrer Nähe zu den Kampfhandlungen zu Schutzschilden werden oder als solche eingesetzt werden.

Nachdem Israel 1,1 Millionen Palästinenser im nördlichen Gazastreifen angewiesen hatte, nach Süden zu ziehen, erhielt die Familie der Al Jazeera-Korrespondentin Youmna ElSayed einen Anruf von der israelischen Armee, die sie aufforderte, ihr Haus in Gaza-Stadt sofort zu verlassen. Sie entschieden, dass es zu riskant sei, sich inmitten des schweren Bombardements auf den Weg nach Süden zu machen.

Neve Gordon, Mitautorin von Human Shields: A History of People in the Line of Fire, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass Evakuierungsbefehle der Kriegspartei, die sie ausgestellt hat – in diesem Fall Israel – die Möglichkeit geben, Familien wie die von ElSayed und die gesamte Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens als unmittelbare menschliche Schutzschilde einzusetzen.

Video Dauer 00 Minuten 54 Sekunden 00:54

Video hält den Moment der Explosion im al-Shifa-Krankenhaus fest

„Zeitlich gesehen kann die unmittelbare Abschirmung viel länger andauern als die freiwillige oder unfreiwillige Abschirmung, da die beiden letzteren auf die Zeit beschränkt sind, in der die Zivilperson als Schutzschild fungiert oder dazu gezwungen wird“, sagte Gordon. Im Gegensatz dazu bestehen unmittelbare Schutzschilde so lange, wie die Kämpfe andauern.

Israel behauptete auch, dass die Hamas Zivilisten daran hinderte, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, und sie als unfreiwillige Schutzschilde benutzte, und dass andere absichtlich zurückblieben und daher als „Komplizen einer terroristischen Organisation“ betrachtet würden, wie aus Handy-Tonmitteilungen und abgeworfenen Flugblättern hervorgeht. Israel hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass die Hamas die Menschen zum Bleiben gezwungen hat.

Was bedeutet es, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu bezeichnen?

Diese Bezeichnung kann von einer Kriegspartei verwendet werden, um „das Repertoire an Gewalt zu lockern, das in diesem Gebiet angewendet werden darf“, so Gordon, der an der Queen Mary University of London internationales Recht lehrt.

Das Vorhandensein von menschlichen Schutzschilden macht ein Gebiet nicht immun gegen Angriffe. Sie sind zwar nach dem Kriegsrecht geschützte Personen, aber die von ihnen abgeschirmten militärischen Einrichtungen können dennoch rechtmäßig angegriffen werden.

Wenn sie sterben, sind diejenigen für ihren Tod verantwortlich, die sie als menschliche Schutzschilde benutzen, und nicht diejenigen, die sie töten. Daher kann in einem Gebiet, in dem es nur menschliche Schutzschilde und Kombattanten gibt, tödlichere Gewalt angewendet werden“, so Gordon.

Die Grenzen werden durch die Grundsätze der Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit gezogen: Eine Armee hat die Pflicht, nur auf den Feind zu zielen, auch wenn dies bedeutet, dass sie größere Risiken eingeht, um die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren, und den militärischen Wert jedes Angriffs gegen die zivilen Opfer abzuwägen, die er wahrscheinlich mit sich bringt.

Experten zufolge haben nicht kämpfende Zivilisten Anspruch auf Schutz, selbst wenn sie als menschliche Schutzschilde eingesetzt werden.

Marc Weller, Inhaber des Lehrstuhls für internationales Recht und internationale Verfassungsstudien an der Universität Cambridge, sagte, dass Israel, wenn 1.000 Menschen an einem Ort Schutz suchen, der nachweislich eine Hamas-Präsenz verbirgt, Soldaten entsenden müsste, um nur die feindlichen Einrichtungen zu treffen (Grundsatz der Unterscheidung). Wenn es sich stattdessen dafür entscheide, das Gelände aus der Luft zu bombardieren, müsse es in der Lage sein, die Existenz feindlicher Einrichtungen nachzuweisen und zu argumentieren, dass der „zufällige“ Verlust von Menschenleben in einem angemessenen Verhältnis zum erzielten militärischen Vorteil stehe (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit).

Eine Evakuierung von 1,1 Millionen Menschen anzuordnen und dann eine ganze Bevölkerung als legitimes Ziel zu betrachten, verstößt ebenfalls gegen diese Grundsätze. „An ein Gebäude zu klopfen [um die Bewohner zur Evakuierung aufzufordern] mag vernünftig sein, aber einer Million Menschen zu sagen, dass sie alle rausmüssen, weil man alles bombardiert, ist unvernünftig“, so der Cambridge-Professor gegenüber Al Jazeera.

„Israel kann seiner Verpflichtung zur Unterscheidung nicht nachkommen, indem es die Zivilisten wegwünscht. Dadurch wird die Last des Schutzes den Opfern aufgebürdet und nicht den Angreifern.“

Kann Israel rechtmäßig ein Krankenhaus angreifen, wenn es als Schutzschild für ein militärisches Ziel dient?

Krankenhäuser stehen unter dem Schutz des humanitären Rechts, aber dieser Status kann verloren gehen, wenn ihre Räumlichkeiten für militärische Zwecke genutzt werden.

„Das Gesetz sagt, dass Krankenhäuser geschützt sind, fügt aber sofort eine Reihe von Ausnahmen hinzu, in denen es erlaubt ist, Krankenhäuser zu bombardieren“, sagte Gordon. „Israel kennt diese Ausnahmen und stellt das Krankenhaus als einen Ort dar, auf den diese Ausnahmen zutreffen“.

Gordon und sein Mitautor Nicola Perugini prägten den Begriff „medical lawfare“, um „die Idee zu beschreiben, Krankenhäuser mit einer Aufgabe zu betrauen, die außerhalb ihrer humanitären Pflicht liegt, um Angriffe gegen sie zu rechtfertigen“.

Dies ist eine Strategie, die vom israelischen Militär und der israelischen Regierung immer wieder angewandt wird, um Angriffe auf lebenserhaltende und rettende Infrastrukturen zu legitimieren und die Schuld auf die Palästinenser selbst zu schieben“, so Gordon.

Im Fall des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt hat Israel nach eigenen Angaben in den letzten Wochen Beweise dafür vorgelegt, dass sich die Hauptkommandozentrale der Hamas unter dem Gebäude befindet, in dem mindestens 5.000 Patienten und Tausende von Flüchtlingen untergebracht sind.

Ezzat el-Reshiq, ein Hamas-Beamter, wies Behauptungen zurück, die Gruppe nutze die Einrichtung als Schutzschild für ihr im Untergrund operierendes Militär. Internationale Beobachter, darunter der norwegische Arzt Mads Gilbert, der 16 Jahre lang in der Anlage gearbeitet hat, sagten, sie hätten nie Hinweise auf militärische Aktivitäten unter der Anlage gefunden.

Der Cambridge-Professor Weller wies darauf hin, dass selbst dann, wenn militärische Aktivitäten nachgewiesen würden und die Anlage somit angreifbar wäre, Patienten und Personal die Möglichkeit zur Evakuierung gegeben werden müsse.

„Noch einmal: Das bedeutet nicht, dass alle Zivilisten, die sich dort aufhalten, dem Schutz des humanitären Rechts im Allgemeinen entzogen sind. Es müsste immer noch eine Berechnung der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den zivilen Schaden und den militärischen Nutzen vorgenommen werden“, sagte Weller.

„Allein die Tatsache, dass in diesem Konflikt 44 [israelische] Soldaten und fast 11.000 [palästinensische] Zivilisten getötet wurden, deutet darauf hin, dass die Berechnung der Verhältnismäßigkeit in Gaza die Grenzen der Angemessenheit verlassen hat.“

Video Dauer 12 Minuten 29 Sekunden 12:29

Israel-Gaza-Krieg: Wo liegen die Grenzen des Prinzips der Selbstverteidigung? | UpFront

