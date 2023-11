Israel-Palestine war: Patients face ‚inevitable death‘ as Israeli troops besiege Gaza hospitals for third day On war’s 37th day, hospitals run out of fuel, civilians continue to flee the fighting, while Israel’s security minister hints at occupation of enclave

Neugeborene werden ins Bett gelegt, nachdem sie im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza nach einem Stromausfall inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas in Gaza-Stadt am 12. November 2023 aus dem Inkubator genommen wurden (Standbild von REUTERS).

Israelisch-palästinensischer Krieg: Patienten droht der „unvermeidliche Tod“, da israelische Truppen den dritten Tag lang Krankenhäuser in Gaza belagern

Am 37. Tag des Krieges geht den Krankenhäusern der Treibstoff aus, Zivilisten fliehen weiterhin vor den Kämpfen, während Israels Sicherheitsminister die Besetzung der Enklave andeutet

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelische Truppen belagern den dritten Tag lang Krankenhäuser in Gaza und drohen den Patienten mit dem unvermeidlichen Tod



Von Maha Hussaini und Aseel Mousa in Gaza, dem besetzten Palästina, und Areeb Ullah in London

12. November 2023

Tausende von Menschen waren am Sonntag im größten Krankenhaus des Gazastreifens, al-Shifa, eingeschlossen, da die israelischen Streitkräfte die Einrichtung den dritten Tag in Folge belagerten und bombardierten, während ein nahe gelegenes Krankenhaus bekannt gab, dass es aufgrund von Treibstoffmangel nicht mehr arbeitet.

Seit Sonntagabend sind 22 Krankenhäuser und 49 medizinische Zentren im Gazastreifen aufgrund der israelischen Bombardierung und des Abbruchs der Treibstoff- und Stromzufuhr seit dem 9. Oktober vollständig außer Betrieb, sagte ein Sprecher der palästinensischen Regierung auf einer Pressekonferenz in Deir al Balah im Gazastreifen.

„Die israelischen Streitkräfte haben die Intensivstation des Al-Shifa-Krankenhauses bombardiert und auch die Entbindungsstation und den Operationssaal zerstört“, sagte er, während er die Zahl der seit Beginn der Feindseligkeiten am 7. Oktober getöteten Palästinenser auf 11.180 Personen aktualisierte.

Er fügte hinzu, dass israelische Bombenangriffe auch ein Feuer in einer der Stationen des Krankenhauses entfacht hätten, während ein Sauerstofftank zerstört worden sei.

„Einige Ärzte wurden angegriffen und verwundet, als sie sich im Krankenhaus bewegten. Eine Person wurde im Nacken verwundet.“

Das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärte außerdem, dass die israelischen Streitkräfte sieben Moscheen und drei Kirchen vollständig zerstört haben, während 153 Moscheen durch Bombenangriffe teilweise zerstört wurden.

Unterdessen erklärte der palästinensische Gesundheitsminister Mai al-Kaila am Sonntag, die israelischen Streitkräfte würden „die Menschen nicht evakuieren“, sondern „die Verwundeten auf die Straße zwingen und sie dem unvermeidlichen Tod überlassen“.

Nach Ansicht der Ministerin kommt dies einer „Vertreibung unter Androhung von Waffengewalt“ gleich. Sie wies auch darauf hin, dass sich in allen Krankenhäusern des Gazastreifens eine „Katastrophe“ abspielt, da die Patienten sterben, ohne behandelt werden zu können.

Einige der am schlimmsten Betroffenen seien nierenkranke Menschen, die sich keiner Dialyse unterziehen könnten.

Die Ministerin wies auch darauf hin, dass 3.000 Krebspatienten in den Krankenhäusern in Rantisi und in der Türkei vom Tod bedroht seien, und auch schwangere Frauen seien in Gefahr.

„Alle schwangeren Frauen, insbesondere diejenigen mit Risikoschwangerschaften, sind jetzt in unmittelbarer Gefahr, da sie niemanden finden, der sie in Gaza medizinisch versorgt und ihnen Dienste anbietet. Jede Frau, die kurz vor der Entbindung steht, wird keine medizinische Hilfe finden“, sagte sie.

Eine Krankenschwester, die in der Entbindungsstation des Al-Sahaba-Krankenhauses in Gaza-Stadt arbeitet, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass die Station Ende letzter Woche wegen des Treibstoffmangels geschlossen werden musste. Es war die letzte Entbindungsstation in Gaza-Stadt, was bedeutet, dass schwangere Frauen keine Kaiserschnittoperationen durchführen können.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Trotz heftiger Kämpfe noch viele Zivilisten im nördlichen Gazastreifen

„Es gibt derzeit keinen Ort, an den schwangere Frauen gehen können, um zu entbinden. Kein Entbindungskrankenhaus und keine Klinik ist geöffnet“, sagte Aya Muhammed, die 25-jährige Krankenschwester, gegenüber MEE.

„Wir gehen davon aus, dass Dutzende von schwangeren Frauen sterben werden, weil sie gezwungen sind, allein zu Hause zu gebären.“

Augenzeugen berichteten Middle East Eye, dass Ehemänner und Verwandte von schwangeren Frauen, die in Kürze entbinden sollen, in der Nachbarschaft umherstreifen und nach Ärzten suchen, die in der Nähe leben oder Zuflucht suchen, um ihnen bei der Geburt zu Hause zu helfen.

Am Sonntagmorgen bombardierten die israelischen Streitkräfte, die das al-Shifa-Krankenhaus belagern, dessen Entbindungsstation und töteten mindestens drei Krankenschwestern.

„Eine Krankenschwesterkollegin, die in der Tal al-Hawa Straße [südwestlich von Gaza-Stadt] wohnt, erzählte mir, dass sie von ihrem Fenster aus mehrere Leichen von Menschen gesehen hat, die auf der Straße getötet wurden. Niemand konnte sie bergen oder sich ihnen nähern“, sagte Muhammed.

„Die Verletzten wurden dem Verbluten überlassen, während israelische Scharfschützen direkt auf jeden schossen, der versuchte, sich ihnen zu nähern. Wir sehen zu, wie die Patienten und Verwundeten sterben, während wir nichts tun können, um ihr Leben zu retten“.

Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden sind seit Beginn der Belagerung von al-Shifa am Freitag mindestens sieben Patienten an lebenserhaltenden Maßnahmen gestorben, darunter zwei Säuglinge. Sie starben, weil Beatmungsgeräte und Brutkästen für Säuglinge wegen Strommangels nicht funktionierten.

Am Sonntagmorgen erklärte der Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, Dr. Munir al-Borsh, gegenüber Reportern, dass etwa 40 Vertriebene versucht hätten, das Krankenhaus durch das Haupttor zu verlassen, aber von einem auf der angrenzenden Straße stationierten israelischen Panzer beschossen worden seien.

Ihre Leichen lagen verstreut auf der Straße, da Krankenwagen und Personal, die weniger als 100 Meter entfernt waren, nicht zu ihnen gelangen konnten, da die israelischen Streitkräfte auf jeden schossen, der sich bewegte.

Borsh sagte, dass die israelischen Streitkräfte in der Nacht auch die Wasserbrunnen des medizinischen Komplexes bombardiert hätten. Nur ein einziger Brunnen war am Sonntag in Betrieb und lieferte das Äquivalent von 12 Tassen Wasser pro Stunde für die 15.000 Menschen, die dort eingeschlossen waren.

Die Intensivstation wurde erneut getroffen, nachdem sie bereits 24 Stunden zuvor angegriffen worden war, sagte er.

WHO verliert Kontakt zum Personal von al-Shifa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Sonntagmorgen mit, dass sie den Kontakt zu ihren Ansprechpartnern im al-Shifa-Krankenhaus verloren habe.

„Die WHO macht sich große Sorgen um die Sicherheit des medizinischen Personals, hunderter kranker und verletzter Patienten, darunter auch lebenserhaltende Säuglinge, und der Vertriebenen, die sich noch im Krankenhaus aufhalten“, erklärte die Organisation.

„Patienten, die eine medizinische Versorgung suchen, sollten niemals der Angst ausgesetzt werden, und das Gesundheitspersonal, das einen Eid geleistet hat, sie zu behandeln, sollte niemals gezwungen sein, sein eigenes Leben zu riskieren, um sie zu versorgen.“

Die WHO fügte hinzu, es gebe Berichte, dass einige Menschen, die aus dem Krankenhaus geflohen seien, „beschossen, verwundet und sogar getötet wurden“.

Palästinenser kommen am 12. November 2023 südlich von Gaza-Stadt an, nachdem sie inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Hamas aus ihren Häusern in Gaza-Stadt und dem nördlichen Gazastreifen geflohen sind (AFP)

Palästinenser kommen am 12. November 2023 südlich von Gaza-Stadt an, nachdem sie aus ihren Häusern in Gaza-Stadt und im nördlichen Gaza-Streifen geflohen sind (AFP)

Unterdessen teilte der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) am Sonntag mit, dass das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza nicht mehr betrieben werden kann, nachdem ihm der Treibstoff ausgegangen ist.

„Die Einstellung des Dienstes ist auf die Erschöpfung des verfügbaren Treibstoffs und Stromausfälle zurückzuführen“, erklärte der PRCS in einer Erklärung.

„Das medizinische Personal unternimmt alle Anstrengungen, um die Patienten und Verwundeten zu versorgen, und greift angesichts der katastrophalen humanitären Bedingungen und des Mangels an Medikamenten, Lebensmitteln und Treibstoff sogar auf konventionelle medizinische Methoden zurück.“

Das PRCS erklärte, es habe versucht, die internationale Gemeinschaft um humanitäre Hilfe zu bitten, einen Tag nachdem das Al-Shifa-Krankenhaus mitgeteilt hatte, es werde seine Dienste einstellen.

Seit Beginn der Feindseligkeiten haben sich israelische Militärs gegen das Al-Shifa-Krankenhaus ausgesprochen und behauptet, es werde für militärische Zwecke genutzt, ohne jedoch Beweise für diese Behauptung zu liefern.

Palästinensische Beamte und bewaffnete Gruppierungen haben die Anschuldigung zurückgewiesen, und Human Rights Watch erklärte, es habe keine Beweise gefunden, die die israelische Behauptung untermauern.

Mads Gilbert, ein norwegischer Arzt, der 16 Jahre lang in dem Krankenhaus gearbeitet hat, sagte, er habe dort nie Anzeichen einer „militärischen Kommandozentrale“ gesehen.

Unterdessen erklärte die israelische Menschenrechtsorganisation Physicians for Human Rights, dass Israel selbst dann, wenn Krankenhäuser von bewaffneten Gruppen genutzt würden, die Pflicht habe, sie nicht zu beschädigen“.

Seit Beginn des Angriffs auf den Gazastreifen am 7. Oktober sind von den 11.180 Palästinensern, die durch israelische Luftangriffe getötet wurden, mehr als 4.500 Kinder, 3.000 Frauen und 200 Angestellte des Gesundheitswesens.

In Israel wurden bei den von den Palästinensern geführten Angriffen am 7. Oktober nach Angaben israelischer Beamter, die von israelischen Medien zitiert wurden, rund 1.200 Menschen getötet, darunter mindestens 31 Kinder.

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, werden in ein Krankenhaus in Khan Younis gebracht, Sonntag, 12. November 2023

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, werden in ein Krankenhaus in Khan Younis gebracht, am 12. November 2023 (AP)

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, wurden bei israelischen Angriffen auf ein Haus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens 13 Palästinenser getötet.

Bilder, die von Journalisten vor Ort aufgenommen wurden, zeigten, wie die Bewohner die Trümmer durchsuchten und versuchten, Angehörige und Habseligkeiten zu finden.

Ben Gvir sagt, die Besetzung des Gazastreifens sei ein „Muss

Unterdessen deutete der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir die Idee an, die 2005 von Israel aufgelösten Siedlungen im Gazastreifen wieder zu errichten, und sagte, es sei notwendig, die belagerte Enklave wieder zu besetzen.

„Die Besetzung [des Gazastreifens] ist ein Muss. Jedes Mal, wenn unsere Feinde Territorium verloren haben, haben sie den Krieg verloren“, sagte Ben Gvir dem israelischen Nachrichtensender Reshel Bet.

„Wir müssen die volle Kontrolle haben – das wird unsere Feinde abschrecken, eine Botschaft des Sieges vermitteln und den Bewohnern [israelischer Städte in der Nähe des Gazastreifens] erlauben, nach Hause zurückzukehren.

„Ich habe keine Angst vor einer Erneuerung der Siedlungen in Gush Katif [innerhalb des Gazastreifens].“

Letzte Woche sagte Premierminister Netanjahu, dass Israel nach dem Krieg eine „unbefristete Sicherheitskontrolle“ über den Gazastreifen ausüben werde.

