Ähnlich wie die Angriffe auf LGBTQ-Bücher und Werke der „Kritischen Rassentheorie“ ist der Pro-Israel-Kreuzzug zur Unterdrückung palästinensischer Stimmen eine systematische Kampagne politischer Angriffe.

Palästina ist die dringlichste Krise der Meinungsfreiheit in den USA heute

Von Whitney Strub

12. November 2023

Die Unterdrückung palästinensischer Rechte ist die dringlichste Krise der freien Meinungsäußerung in den Vereinigten Staaten heute. Die Art und Weise, wie wir diese Krise schildern, und der Rahmen, den wir verwenden, um die organisierten Bemühungen, pro-palästinensische Äußerungen zum Schweigen zu bringen, zu analysieren, prägen die Strategien, mit denen wir uns ihnen widersetzen. Während Gaza brennt, scheint die Hegemonie der Anti-Palästina- und Anti-Apartheid-Eiferer zu ersticken – und genau das ist der Punkt. Wie Alex Kane kürzlich in Jewish Currents feststellte, bietet die Geschichte des McCarthyismus einen nützlichen Anhaltspunkt: Doxxing Trucks, zurückgezogene Jobangebote, schwarze Listen von Anwaltskanzleien und die schändliche Zensur von Rashida Tlaib durch das Repräsentantenhaus erinnern alle an die Zeit des Kalten Krieges der 1950er Jahre.

Als Historikerin der Zensur glaube ich, dass die jüngsten Zensurkampagnen, die zum Verbot von LGBTQ-Büchern und Werken der sogenannten „Kritischen Rassentheorie“ geführt haben, einen ergänzenden Rahmen für die Analyse der zunehmenden Unterdrückung pro-palästinensischer Stimmen bieten. Es steht fest, dass die Bemühungen, diese Texte zu verbieten, durch schwulenfeindliche und rassistische Gefühle motiviert sind. Aber selten wird die Unterdrückung palästinensischer Stimmen mit solchen Bemühungen in Verbindung gebracht – obwohl die Islamophobie den Pro-Israel-Kreuzzug in auffallend paralleler Weise antreibt; es handelt sich um zutiefst miteinander verknüpfte Kampagnen politischer Angriffe. Der einzige gravierende Unterschied besteht darin, dass die jüngsten Zensurkampagnen der politischen Rechten in den USA zuzuordnen sind, während die antipalästinensische Zensur ein gemeinsames Projekt der republikanischen und der demokratischen Partei ist.

Ein gründlicher neuer Bericht des Rutgers Law School Center for Security, Race and Rights zeigt auf, welche Rolle die Islamophobie bei der Strukturierung der nationalen Diskussion über die Rechte der Palästinenser spielt. In Presumptively Antisemitic: Islamophobic Tropes in the Palestine-Israel Discourse (Vermutlich antisemitisch: Islamophobe Tropen im Palästina-Israel-Diskurs) zeigen die Autoren Mitchell Plitnick und Sahar Aziz auf, wie palästinensische Rechtsansprüche von der Israel-Lobby und anderen durch die islamophobe Brille gewaschen werden. Selbsternannte Experten unterstellen solchen Forderungen – Forderungen nach palästinensischen Menschenrechten, nach der konsequenten Anwendung des Völkerrechts und Ähnlichem -, dass sie antisemitisch seien, um sie präventiv zu entkräften. Es ist im Wesentlichen die gleiche „Volksteufel“-Basis für moralische Panik, die die Buchverbote antreibt, wobei Organisationen wie AIPAC die parallele Rolle zu explizit rechtsextremen Gruppen wie Moms for Liberty spielen.

Wenn rechtsgerichtete, mit dunklem Geld finanzierte Gruppen Jonathan Evisons Lawn Boy oder Maia Kobabes Gender Queer angreifen, führen sie ein Erbe fort, das bis zum Comstock Act von 1873 zurückreicht, mit dem die Obszönitätsgesetze des Bundes erstmals verschärft wurden. „Obszönität“ war immer ein Instrument zur Durchsetzung sexueller Normativität. Die queerfeindlichen Aspekte der Obszönität traten zutage, als der Oberste Gerichtshof das Gesetz 1957 in der Entscheidung Roth gegen die USA bestätigte und die rechtliche Definition der Obszönität auf das „lüsterne Interesse“ festlegte, das von der „Durchschnittsperson unter Anwendung zeitgenössischer Gemeinschaftsstandards“ definiert wird. Sex sei nicht von Natur aus obszön, erklärte das Gericht – aber männliche Körpermagazine, lesbische Groschenromane und das Avantgarde-Kino für Schwule waren allesamt Zielscheiben für Obszönitätsklagen. Dies hat sich in jedem folgenden Jahrzehnt wiederholt; vor einer Generation war es Heather Has Two Mommies, die unter Beschuss stand.

Der begleitende Angriff auf die „Kritische Rassentheorie“ ist ein offenkundig unseriöser Versuch, dessen Architekt, Christopher Rufo, öffentlich zugab, dass er eine neue Trillerpfeife entwickelte, mit der die Rechte politische Kampagnen gewinnen kann. Natürlich handelt es sich bei der CRT um einen kleinen Teil der Rechtstheorie, der nur selten von Schülern der High School oder der Grundschule behandelt wird, aber unter Rufos Anleitung wurde der Begriff zu einer Bezeichnung für alles, was der weißen Vorherrschaft kritisch gegenübersteht – insbesondere, wenn er von schwarzen Autoren stammt. Rufos Bemühungen sind nur deshalb ernst zu nehmen, weil ihre soziale Macht uns dazu zwingt – seine intellektuell bankrotte Kampagne hat einfach frühere antischwarze Argumente neu verpackt: „Wohlfahrtsköniginnen“, „erzwungenes Busing“ usw. Dennoch hat er eine Reihe von offiziellen Verboten erreicht.

Eine ähnliche Dynamik prägt den politischen Diskurs in den USA über Palästina.

Der Bericht zieht eine Bilanz der „rassistischen Tropen, dass Muslime und Araber von Natur aus Juden hassen“. Diese Tropen dienen der gleichen grundlegenden Rolle wie heteronormative Normen für Obszönität: Sie stellen vorweggenommene Schlussfolgerungen auf – in diesem Fall die „Diskreditierung des palästinensischen Volkes von der Verwirklichung seiner vollen bürgerlichen, politischen, nationalen und Menschenrechte“, indem sie eine freie und offene Debatte über Israels gut dokumentierte Verstöße gegen internationales Recht ausschließen, die Menschenrechtsorganisationen inzwischen als Apartheid bezeichnen. Stattdessen lenkt das Repräsentantenhaus die Aufmerksamkeit auf Tlaib, weil sie den universalistischen Menschenrechtsgesang „Vom Fluss bis zum Meer…“ teilt und in den knappen Reim Antisemitismus hineininterpretiert, wo keiner existiert. Die Botschaft ist klar: Ein Palästinenser, der eine Ein-Staaten-Lösung fordert, in der Menschen aller Glaubensrichtungen und Ethnien gleiche Rechte haben, ist ein Anathema, das fälschlicherweise als antisemitisch dargestellt werden muss. Da die Forderung von einer prominenten arabischen und muslimischen Frau kommt, spielen die Medien gerne mit – wohl wissend, dass die Anschuldigung unbegründet ist.

In dem Bericht definieren die Autoren sorgfältig, wie islamfeindliche Tropen funktionieren, und zwar sowohl auf plumpe (die islamfeindliche Gegenreaktion nach dem 11. September 2001) als auch auf subtile Weise (eugenische Bedenken hinsichtlich der palästinensischen Geburtenrate, die sogar in die öffentlichen Kommentare der liberalen Senatorin Elizabeth Warren eingedrungen sind). Der Bericht zeigt auch einen institutionellen Nexus auf, der die amerikanische Islamophobie prägt. Er reicht von offen nativistischen Gruppen wie Christians United for Israel bis hin zur Democratic Majority for Israel, die 2019 gegründet wurde, um die aufkeimende zionistische Stimmung in der US-Wählerschaft und die zentristische Politik innerhalb der Demokratischen Partei im Allgemeinen zu stärken. Die Geldströme laufen oft zusammen; die milliardenschwere Öl-Erbin Stacy Schusterman hat sowohl DMFI als auch AIPAC und über die Wohltätigkeitsorganisation ihrer Familie das islamfeindliche Middle East Media Research Institute finanziert. Dieses „Islamophobie-Netzwerk“ trägt dazu bei, die Grenzen zu verwischen, und sorgt dafür, dass die allgegenwärtige antimuslimische Stimmung oft auch in eine antipalästinensische Haltung übergeht.

Die ritualisierten Angriffe auf die Abgeordneten Ilhan Omar und Tlaib, die wiederholt als Terroristen und Antisemiten bezeichnet wurden, weil sie die US-Hilfe für Israel in Frage stellten, sind ein Beispiel für diese Analyse. Muslime werden als vermeintlich antisemitisch dargestellt. Dieser skurrile Vorwurf wird dann dazu benutzt, palästinensische Forderungen nach Rechten auf derselben Grundlage zu diskreditieren: „Der Trugschluss, dass alle Muslime mutmaßlich antisemitisch sind, wird zunehmend von zionistischen Gruppen eingesetzt, um eine kritische Debatte zu unterbinden, die auch palästinensische Erfahrungen einschließt. Muslimen oder Arabern, die Israels staatliche Praktiken kritisieren, wird unterstellt, dass sie durch Antisemitismus motiviert sind und nicht durch ihr Engagement für die universellen Menschenrechte oder die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit.“ Es ist eine gut geölte (und gut finanzierte) Dämonologie-Maschine.

Während ein Großteil dieses Prozesses von der Komplizenschaft der Medien und dem propagandistischen Schmieden eines Konsenses abhängt, entstehen Risiken für die freie Meinungsäußerung, wenn antipalästinensische Redebemühungen mit formaler staatlicher Macht gesegnet werden, was mit alarmierender Regelmäßigkeit geschieht. Die fast drei Dutzend Anti-BDS-Gesetze auf staatlicher Ebene sind das auffälligste Beispiel dafür (deren abschreckende Wirkung von den selbsternannten „Anti-Woke“-Reaktionären, die die „Abschaffung der Kultur“ beklagen, nie anerkannt wird).

Wiederkehrende staatliche und kommunale Bemühungen, die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus zu übernehmen, würden Kritik an Israel einem rechtlichen Risiko aussetzen, indem sie als Hassrede eingestuft wird. Und in den Tagen vor der Veröffentlichung von Presumptively Antisemitic zeigt das neue Verbot von Gruppen wie Students for Justice in Palestine (Studenten für Gerechtigkeit in Palästina) im staatlichen Universitätssystem von Florida einen weiteren Einsatz staatlicher Macht, um oppositionelle Stimmen zu zensieren und zum Schweigen zu bringen, wiederum durch die islamfeindliche Rhetorik des „Terrorismus“.

Plitnick und Aziz stellen in ihrem bahnbrechenden Bericht eine methodische Verbindung zwischen den Komponenten her, die die islamfeindliche/antipalästinensische Politik systematisieren; wenn wir in der Lage sind, dieses System zu benennen und zu identifizieren, haben wir bessere Möglichkeiten, seine Macht zu brechen. Als Geschichts- und Zensurwissenschaftler würde ich denjenigen, die sich dem Rassismus und der Homophobie von Moms for Liberty und ihresgleichen widersetzen, raten, anzuerkennen, dass der Kampf für die palästinensische Befreiung nicht nur parallel, sondern genau auf die Kämpfe für queere und rassistische Gerechtigkeit ausgerichtet ist und dass die Kräfte der Unterdrückung die gleichen Strategien der Dämonisierung, Stigmatisierung und des Schweigens verfolgen.

Übersetzt mit Deepl.com

Whitney Strub lehrt Geschichte an der Rutgers University-Newark, wo er Mitglied des Ausschusses für akademische Freiheit der Rutgers AAUP-AFT ist. @whitstrub

