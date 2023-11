Israel-Palestine live: Dozens dead in Israeli strike on Khan Younis After forcing Palestinians living in northern Gaza to flee south, Israel calls on Palestinians in the south to evacuate

Israel-Palästina live: Dutzende Tote bei israelischem Angriff auf Khan Younis

Nachdem Israel die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen zur Flucht in den Süden gezwungen hat, fordert es die Palästinenser im Süden zur Evakuierung auf

Wichtigste Punkte

Weitere US-Gesetzgeber schließen sich den Forderungen nach einem Waffenstillstand an

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 12.000

Israel sagt, es werde „die Hamas erreichen, auch im Süden“.

Live-Updates

Verwundete Palästinenser, die aus al-Shifa fliehen mussten, „werden sterben

vor 48 Minuten

Einige der Patienten, die aus dem al-Shifa-Krankenhaus vertrieben wurden, werden es nicht bis zu einer anderen medizinischen Einrichtung schaffen, sagte ein Sprecher des palästinensischen Medienbüros in Gaza.

„Alle werden sterben, einfach weil sie schnelle medizinische Hilfe benötigen“, sagte Ismail al-Thawabta gegenüber Al Jazeera.

Er sagte, dass die Menschen im Krankenhaus mit Waffengewalt gezwungen wurden, das Krankenhaus zu verlassen, und bezeichnete dies als „ein weiteres Kriegsverbrechen“.

In einer Erklärung von heute Morgen bestritt das israelische Militär, die Evakuierung von al-Shifa angeordnet zu haben. Es behauptete stattdessen, der Direktor des Krankenhauses habe um eine „Sicherheitsachse“ gebeten, um den Menschen, die sich in der Einrichtung aufhielten, die Flucht zu ermöglichen.

Ärzte und Gesundheitsbeamte von al-Shifa haben die israelische Version der Ereignisse entschieden zurückgewiesen.

Israel und die Hisbollah tauschen Raketen und Raketenangriffe aus

vor 1 Stunde

Israel und die Hisbollah haben sich am Samstag in der Nähe der libanesisch-israelischen Grenze ein Feuergefecht mit Raketen und Flugkörpern geliefert.

Die Hisbollah gab an, in den frühen Morgenstunden eine israelische Drohne abgeschossen zu haben, während das israelische Militär erklärte, eine auf eine israelische Drohne abgefeuerte Rakete abgefangen zu haben.

Ein israelischer Luftangriff traf nach Angaben eines libanesischen Beamten ein Gebäude in einem Industriegebiet nahe der Stadt Nabatieh im Südlibanon.

Der Angriff ist einer der schwersten israelischen Angriffe auf libanesischem Gebiet seit dem 7. Oktober.

Der libanesische Politiker Hani Kobeissy veröffentlichte ein Video im Internet, nachdem er den Ort besucht hatte, der nach seinen Angaben ein von Israel bombardiertes Geschäft für Aluminiumzubehör war.

Die Hisbollah erklärte am Samstag, sie habe israelische Militäreinrichtungen und Soldaten in Gebieten entlang der Grenze getroffen und dabei Opfer verursacht.

Seit dem Ausbruch der Gewalt an der Grenze im vergangenen Monat wurden über 70 Hisbollah-Kämpfer und 10 Zivilisten getötet. Mindestens 10 Israelis, die meisten von ihnen Soldaten, wurden getötet.

israelischer luftangriff auf libanon

Rauch steigt auf der libanesischen Seite der Grenze zwischen Israel und dem Libanon nach einem israelischen Luftangriff auf, vom Norden Israels aus gesehen, am 18. November 2023 (Reuters)

Video: Israelischer Soldat verwüstet Klassenzimmer in Gaza

vor 1 Stunde

Josep Borrell: „Nur die PA kann die Kontrolle in Gaza haben

1 Stunde zuvor

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, sagte, dass nur die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen nach dem Ende des Krieges verwalten kann.

„Die Hamas kann den Gazastreifen nicht mehr kontrollieren“, sagte Borrell auf dem Manama Dialogue, einer jährlichen Konferenz zur Außen- und Sicherheitspolitik in Bahrain.

„Wer wird dann die Kontrolle über Gaza haben? Ich glaube, das kann nur einer – die Palästinensische Autonomiebehörde“, sagte er.

Patienten werden aus al-Shifa vertrieben und hissen weiße Fahnen

vor 1 Stunde

Die Mehrheit der Menschen im al-Shifa-Krankenhaus – dem größten medizinischen Komplex in Gaza – wurde vom israelischen Militär vertrieben.

Dr. Munir al-Borsh, Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums, informierte Al Jazeera Arabic am Samstag, nachdem er selbst gezwungen war, aus dem Krankenhaus zu fliehen.

Er sagte, die meisten Menschen seien gezwungen worden, das Krankenhaus zu verlassen und weiße Fahnen zu hissen, während sie in einer Reihe mit israelischen Panzern und Soldaten auf beiden Seiten liefen. Einige Menschen verließen das Krankenhaus auf Krankenbetten und Rollstühlen.

„Viele der Patienten wurden in Rollstühle oder rollende Betten gesetzt. Familienmitglieder waren gezwungen, ihre verwundeten Kinder oder Eltern selbst zu tragen“, sagte Borsh. „Das sind schreckliche, noch nie dagewesene Szenen.“

Von den insgesamt 650 Patienten befanden sich noch etwa 120 im Krankenhaus, darunter auch Frühgeborene. Fünf Ärzte blieben ebenfalls vor Ort, um die Evakuierung der übrigen Verwundeten zu erleichtern.

Die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bemühten sich um die Evakuierung derjenigen, die sich noch in dem Komplex befanden.

Borsh gehörte zu denen, die gezwungen waren, das Gebäude zu verlassen, und war mindestens 2 km weit gelaufen. Er sagte, er sei auf dem Weg zum indonesischen Krankenhaus im Norden und werde seine Arbeit fortsetzen.

Jordanischer Außenminister: „Ich verstehe nicht, wie Israel die Hamas auslöschen kann

vor 2 Stunden

Der jordanische Außenminister bezweifelt die Realisierbarkeit des israelischen Ziels, die Hamas im Gazastreifen auszulöschen.

„Israel sagt, es wolle die Hamas auslöschen. Es gibt viele Militärs hier, ich verstehe nur nicht, wie dieses Ziel erreicht werden kann“, sagte Ayman Safadi am Samstag.

Er fügte hinzu, Jordanien werde „alles tun, was nötig ist, um die Vertreibung der Palästinenser zu stoppen“, während Israel die Enklave unablässig bombardiert und belagert.

„Wir werden das niemals zulassen, denn es wäre nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern auch eine direkte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Wir werden alles tun, was nötig ist, um dies zu verhindern“, sagte Safadi auf einem Sicherheitsgipfel in Bahrain.

„Dieser Krieg führt uns nirgendwohin, sondern zu mehr Konflikten, mehr Leid und der Gefahr einer Ausweitung auf regionale Kriege.“

Ayman Safadi jordanischer Außenminister

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi spricht beim IISS Manama Dialogue in Manama, Bahrain, am 18. November 2023 (Reuters)

Rekapitulation am Morgen

vor 3 Stunden

Guten Morgen, liebe MEE-Leser. 43 Tage sind vergangen, seit der Krieg zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen ausgebrochen ist.

Am Samstagmorgen haben die israelischen Streitkräfte ihre Luftangriffe auf den südlichen Gazastreifen verstärkt und die Menschen im Süden aufgefordert, diesen zu evakuieren. Dies erfolgte nach der israelischen Militäroperation im nördlichen Teil der Enklave, bei der die Palästinenser aufgefordert wurden, nach Süden zu fliehen.

In der Zwischenzeit stehen die noch funktionierenden Krankenhäuser in Gaza kurz vor dem Zusammenbruch, während immer mehr Verwundete und Tote vor ihren Türen eintreffen.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen hat inzwischen die Zahl von 12.000 Palästinensern überschritten, wobei die meisten von ihnen Frauen und Kinder sind.

Hier sind die neuesten Entwicklungen, falls Sie sich gerade erst einschalten:

Dutzende von Palästinensern wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnviertel in Khan Younis getötet.

Mindestens fünf Menschen wurden bei der israelischen Bombardierung des Hauptquartiers der Fatah-Bewegung im Flüchtlingslager Balata östlich von Nablus im besetzten Westjordanland getötet.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten starben seit dem 11. November vierzig Patienten im al-Shifa-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, weil es keinen Strom gab.

Brunei, Indonesien und Malaysia forderten während eines Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation ein Ende der Kämpfe in Gaza.

Elon Musk hat gesagt, dass die Verwendung der Begriffe „Entkolonialisierung“ oder „vom Fluss bis zum Meer“ einen Völkermord impliziert und dass jeder, der solche Begriffe verwendet, mit einer Suspendierung von der Social-Media-Plattform X rechnen muss.

Israelische Streitkräfte geben Al-Shifa eine Stunde Zeit zur Evakuierung: Al Jazeera

vor 4 Stunden

Al Jazeera berichtet, dass die israelischen Streitkräfte den Ärzten, Patienten und Vertriebenen des al-Shifa-Krankenhauses eine Stunde Zeit gegeben haben, um die medizinische Einrichtung im nördlichen Gazastreifen zu evakuieren.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel über 100 Leichen aus dem al-Shifa-Krankenhaus entfernt

vor 4 Stunden

In einem Interview mit Al Jazeera Arabic sagte der Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums, Munir al-Barsh, dass israelische Streitkräfte mehr als 100 Leichen aus dem al-Shifa Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen entfernt haben.

Barsh sagte gegenüber Al Jazeera, dass die israelischen Streitkräfte 15 Leichen aus einem Massengrab entnommen und insgesamt etwa 130 Leichen aus dem Krankenhaus gebracht hätten. Er sagte nicht, wohin die Leichen gebracht wurden und nannte auch keine weiteren Einzelheiten.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari wurde von einem Reporter auf diese Behauptung angesprochen, wich aber einem Bericht der Times of Israel vom Donnerstag zufolge der Frage aus.

„Wir arbeiten seit 48 Stunden im Shifa-Krankenhaus. Es ist eine komplexe Operation. Es ist ein großer Komplex“, sagte Hagari.

Brunei, Indonesien und Malaysia fordern ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen

vor 5 Stunden

Brunei, Indonesien und Malaysia haben am Samstag zu einer dauerhaften und nachhaltigen humanitären Einstellung der Kämpfe zwischen Israel und bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen aufgerufen.

Die Länder gaben ihre Erklärung während eines Treffens der führenden Vertreter der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) ab.

Das Apec-Forum, dem auch Russland, China und die USA angehören, erwähnte den Konflikt in seinem gemeinsamen Abschlusskommuniqué nicht. In einer separaten Erklärung hieß es stattdessen, das Forum habe „einen Meinungsaustausch über die anhaltende Krise im Gazastreifen“ geführt.

Weitere US-Gesetzgeber schließen sich den Forderungen nach einem Waffenstillstand an

vor 5 Stunden

Mehrere Mitglieder des US-Kongresses haben sich der wachsenden Liste von Gesetzgebern angeschlossen, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern.

Die Kongressabgeordneten Robert Garcia, ein Demokrat aus Kalifornien, und Jamie Raskin, ein Demokrat aus Maryland, gaben Erklärungen ab, in denen sie erklärten, dass ein Waffenstillstand zusammen mit der Rückgabe aller von der Hamas festgehaltenen Gefangenen ein notwendiger Schritt zur Erreichung des Friedens sei.

„Jetzt ist es an der Zeit, dass die strategische, diplomatische und politische Führung Amerikas auf eine bahnbrechende Veränderung der unerbittlichen und gefährlichen Dynamik von Krieg und Gewalt drängt. Die Welt hat genug Tod und Zerstörung gesehen“, sagte Raskin in einer Erklärung.

Instagram-Konto eines prominenten amerikanischen Imams zensiert

vor 5 Stunden

Imam Omar Suleiman, ein prominenter muslimischer Führer in den USA, der auch palästinensischer Amerikaner ist, sagte, dass sein Instagram-Konto zensiert wurde.

Suleiman hat sich bereits vor dem am 7. Oktober begonnenen Krieg in Gaza für Palästina ausgesprochen.

„Ehrlich gesagt, die Zensur ist selbst für ihre Verhältnisse beschämend. Irgendwann müssen wir vielleicht einen weltweiten Boykott dieser Plattformen organisieren, um ein deutliches Zeichen gegen die Zensur zu setzen“, schrieb er auf Instagram.

In den letzten Wochen wurden die Social-Media-Konten einer Reihe palästinensischer Einzelpersonen und Organisationen zensiert.

Zahl der Todesopfer in Khan Younis auf über zwei Dutzend gestiegen

vor 5 Stunden

Die Zahl der Palästinenser, die am frühen Samstag bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden, ist nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa auf mindestens 26 gestiegen, die meisten von ihnen sind Kinder.

Diese Massentötung ist eine der größten der letzten Tage, nachdem US-Präsident Joe Biden erklärt hatte, Israel führe nicht mehr die „wahllosen Bombardierungen“ durch, die es in den ersten Wochen des Krieges durchgeführt hatte.

