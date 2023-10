Israel-Palestine war live: Half of Palestinians killed are children and women Palestinian hospitals near collapse and Hamas shares footage of ‚captive release‘

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Israel tötet 400 palästinensische Kinder und verwundet 1.500 weitere

Israelische Luftwaffe sagt, dass 6.000 Bomben in Gaza abgeworfen wurden und 3.600 „Ziele“ getroffen haben, während das Bombardement weitergeht

Wichtigste Punkte

Rechtsgruppen verurteilen „kollektive Bestrafung“ der Palästinenser

1500 Palästinenser und 1300 Israelis getötet

14 medizinische Einrichtungen durch israelische Bombardierung zerstört

Live-Updates

Israelische Armee sagt, Soldat bei Hisbollah-Raketenangriff getötet

vor 14 Minuten

Die israelische Armee hat bestätigt, dass am Mittwoch ein Soldat bei einem Panzerabwehrraketenangriff der Hisbollah aus dem Libanon getötet wurde.

Der Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah hat sich seit Samstag verschärft, wobei bei israelischen Angriffen mindestens vier Hisbollah-Mitglieder ums Leben gekommen sind.

In Bildern: Französische Polizei feuert Tränengas auf verbotene pro-palästinensische Demonstrationen

Vor 15 Minuten

Französische Bereitschaftspolizei (CRS) geht auf dem Place de la Republique in Stellung, als es bei einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser zu Zusammenstößen mit Demonstranten kommt (Reuters)

Französische Bereitschaftspolizisten stehen auf dem Place de la Republique während Zusammenstößen mit Demonstranten bei einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser am Donnerstag in Stellung (Reuters)

Eine Frau hält eine palästinensische Flagge während einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser im Rahmen des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas (Reuters)

Eine Frau hält am Donnerstag in Paris eine palästinensische Flagge während einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser, die Teil des andauernden Konflikts zwischen Israel und der Hamas ist (Reuters)

Bei einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser im Rahmen des andauernden Konflikts zwischen Israel und der Hamas geraten Demonstranten mit französischen Gendarmen aneinander (Reuters)

Bei einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser im Rahmen des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas kommt es am Donnerstag in Paris zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und französischen Gendarmen (Reuters)

Die französische Polizei nimmt einen Demonstranten während einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser im Rahmen des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Lille fest (Reuters)

Die französische Polizei nimmt einen Demonstranten während einer nicht genehmigten Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser im Rahmen des andauernden Konflikts zwischen Israel und der Hamas fest (Reuters)

Der ägyptische Präsident Sisi ruft die Palästinenser auf, „auf ihrem Land zu bleiben

vor 33 Minuten

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi hat die Palästinenser im Gazastreifen aufgerufen, „auf ihrem Land zu bleiben“ und nicht nach Süden in den nördlichen Sinai zu fliehen.

Nach dem israelischen Bombardement wurde Ägypten wiederholt aufgefordert, den Palästinensern die Ausreise aus der belagerten Enklave zu ermöglichen.

In einer Rede bei einer militärischen Zeremonie am Donnerstag sagte Sisi jedoch, dass seine Regierung die „legitimen Rechte“ der Palästinenser sicherstelle, die Bewohner des Gazastreifens jedoch „standhaft bleiben und auf ihrem Land bleiben“ müssten.

Er fügte hinzu, Ägypten beherberge bereits „neun Millionen Gäste, wie ich sie nenne, aus vielen Ländern, die aus Sicherheitsgründen nach Ägypten gekommen sind“.

Der Zustrom von Menschen aus dem Gazastreifen sei jedoch „etwas anderes“, da er „die Beseitigung der [palästinensischen] Sache“ bedeute.

Mindestens 25 Tote bei nächtlichem israelischem Beschuss gemeldet

vor 51 Minuten

Die israelische Armee hat in der Nacht erneut heftigen Beschuss auf überfüllte Gebiete im Gazastreifen ausgeübt, was nach Angaben lokaler Medien zu einem weiteren „Massaker“ an der Zivilbevölkerung führte.

Ersten Berichten zufolge wurden bei den Angriffen mindestens 25 Menschen getötet. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigen die Zerstörung und Menschen, die in die betroffenen Gebiete eilen, um die Verwundeten zu evakuieren.

„Wir mögen die Nacht nicht“, sagt ein Anwohner in dem Video. „Sie haben den Ort ohne Vorwarnung bombardiert.

Jordanien sagt, Israel verstößt gegen internationales Recht

vor 1 Stunde

Der jordanische Außenminister bezeichnete Israels Verweigerung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen als Verstoß gegen das Völkerrecht und forderte eine Aufhebung der Belagerung.

Es sei Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, die Belagerung aufzuheben und Lieferungen über die Grenzübergänge zu ermöglichen, sagte Außenminister Ayman Safadi am Donnerstag gegenüber jordanischen Staatsmedien.

IStGH ist zuständig für mögliche Verbrechen von Israel und der Hamas

vor 1 Stunde

Der Gazastreifen, die besetzten palästinensischen Gebiete und Israel fallen in die Zuständigkeit des Gerichtshofs, erklärte der oberste Ankläger des ICC am Donnerstag.

Obwohl Israel nicht Mitglied des IStGH ist, können mögliche Verbrechen, die von Israelis im Gazastreifen oder von der Hamas in Israel begangen werden, strafrechtlich verfolgt werden, erklärte der Ankläger.

Israelische Luftwaffe wirft nach eigenen Angaben 6.000 Bomben in Gaza ab

vor 1 Stunde

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben 6.000 Bomben auf 3.600 Ziele im Gazastreifen abgeworfen, während die Bombardierung der belagerten Enklave bis zum Abend andauerte.

„Dutzende von Kampfjets und Hubschraubern griffen eine Reihe von Terrorzielen der Hamas-Terrororganisation im gesamten Gaza-Streifen an. Bislang hat die IAF rund 6.000 Bomben gegen Ziele der Hamas abgeworfen“, teilte die israelische Luftwaffe am Donnerstagabend mit.

„Bei den Luftangriffen wurden Hunderte von Terroristen getötet und über 3.600 Ziele angegriffen, darunter Kommando- und Kontrollziele, strategische militärische Infrastruktur, Waffenproduktionsstätten, nachrichtendienstliche Einrichtungen, Führungsziele, Ziele der Marineüberlegenheit und Ziele von Raketensystemen.“

„Wir werden weiterhin energisch und unerbittlich angreifen, solange es notwendig ist.“

EU leitet Ermittlungen gegen Elon Musk’s X wegen Falschinformationen auf der Plattform ein

vor 2 Stunden

Die EU wird eine Untersuchung gegen Elon Musk’s X, früher bekannt als Twitter, wegen der Verbreitung von Desinformationen während des Konflikts in Gaza und Israel einleiten.

Am Donnerstag teilte die Europäische Kommission mit, dass sie ein förmliches Auskunftsersuchen an X gerichtet hat. Dies ist das erste Verfahren, das im Rahmen des neuen europäischen Gesetzes über digitale Dienste (DSA) eingeleitet wurde.

Die Ankündigung der Untersuchung kommt zwei Tage nachdem Kommissar Thierry Breton ein Mahnschreiben an X in dieser Angelegenheit geschickt hatte.

Elon Musk verlässt nach einem Treffen das Büro des Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-CA), im US-Kapitol in Washington, DC, am 13. September 2023 (AFP)

Elon Musk verlässt das Gebäude nach einem Treffen im Büro des Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-CA), im US-Kapitol in Washington, DC, am 13. September 2023 (AFP)

‚Wir bekämpfen Nazis‘: Ehemaliger Premierminister Bennett schießt auf die Frage nach Zivilisten in Gaza

vor 2 Stunden

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat einen Journalisten von Sky News scharf angegriffen, nachdem er nach den zivilen Opfern im Gazastreifen gefragt worden war.

Der rechtsextreme Politiker, der in den Jahren 2021 und 2022 Ministerpräsident war, sagte gegenüber Sky News, das Land kämpfe in Gaza gegen „Nazis“.

„Fragen Sie mich ernsthaft nach palästinensischen Zivilisten? What is wrong with you? Wir kämpfen gegen Nazis“, sagte er.

Großbritannien schickt Schiffe und Spionageflugzeuge zur Unterstützung Israels

vor 2 Stunden

Großbritannien schickt Marineschiffe und Spionageflugzeuge zur Unterstützung Israels, das den Gazastreifen weiterhin bombardiert.

In einer Erklärung erklärte das Büro des Premierministers, der Schritt ziele darauf ab, „Israel zu unterstützen, die regionale Sicherheit zu stärken und jede Eskalation zu verhindern“.

„Seepatrouillen und Überwachungsflugzeuge werden ab Freitag in der Region operieren, um Bedrohungen für die regionale Stabilität aufzuspüren, wie zum Beispiel den Transfer von Waffen an terroristische Gruppen“, so Downing Street in einer Erklärung.

BREAKING: Schießerei in Jerusalemer Polizeistation gemeldet

vor 3 Stunden

Lokalen Medien zufolge kam es im besetzten Ostjerusalem in der Nähe einer israelischen Polizeistation zu einem Schusswechsel.

Nach Angaben der Jerusalem Post schossen Polizeibeamte auf der Wache auf einen Bewaffneten, der einen Beamten schwer und einen anderen in der Nähe des Damaskus-Tors leicht verletzte, und töteten ihn. Die Polizei erklärte, sie führe nach dem Anschlag Durchsuchungen in dem Gebiet durch.

Palästinensischen Nachrichtenquellen zufolge blieb der Eingang zum Damaskustor in der Jerusalemer Altstadt nach dem Vorfall geschlossen.

Blinken will mit regionalen Partnern über die Freilassung von Gefangenen sprechen

vor 3 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken kündigte am Donnerstag eine Reise nach Saudi-Arabien, Ägypten und in die Vereinigten Arabischen Emirate an, um die Lage in Israel und im Gazastreifen zu erörtern, während er die Hamas beschuldigte, menschliche Schutzschilde einzusetzen.

„Die Vereinigten Staaten werden mit den Ländern der Region über die bedingungslose Freilassung der Hamas-Gefangenen sprechen“, sagte er gegenüber Reportern.

Blinken kündigte diese Schritte auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv an, auf der er auch nach der humanitären Lage in Gaza gefragt wurde.

„Die Hamas benutzt weiterhin Zivilisten als menschliche Schutzschilde… und bringt Zivilisten absichtlich in Gefahr“, sagte er.

„Wir Demokratien unterscheiden uns von Terroristen, indem wir einen anderen Standard anstreben – auch wenn es schwierig ist – und uns selbst zur Rechenschaft ziehen, wenn wir versagen. Deshalb ist es so wichtig, alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um zu vermeiden, dass Zivilisten zu Schaden kommen.“

Angst vor einer „zweiten Nakba“, wenn der menschliche Korridor mit Ägypten geöffnet wird

vor 4 Stunden

Als Reaktion auf den Überraschungsangriff der Hamas am Wochenende sagte Premierminister Benjamin Netanjahu, Israels Antwort werde „den Nahen Osten verändern“.

Unter den Palästinensern im Gazastreifen wächst die Befürchtung, dass sich die Nakba, die Massenvertreibung der Palästinenser von 1948, wiederholen könnte, wenn Tausende aus der belagerten Enklave nach Ägypten fliehen.

Die Hamas startete am Samstag einen überraschenden Mehrfrontenangriff auf israelische Gemeinden, feuerte Tausende von Raketen ab und schickte Kämpfer über Land, Luft und See nach Israel. Mehr als 1.300 Israelis wurden getötet und etwa 130 Menschen in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion darauf haben die israelischen Streitkräfte in dieser Woche eine Flut von Luftangriffen auf den Gazastreifen geflogen, bei denen mindestens 1.350 Menschen getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

In dieser Woche wurde verstärkt über die Öffnung eines humanitären Korridors zwischen Ägypten und dem Gazastreifen gesprochen, um Zivilisten die Möglichkeit zu geben, dem unerbittlichen israelischen Bombardement zu entkommen.

Lesen Sie mehr: Angst vor einer „zweiten Nakba“, wenn ein humanitärer Korridor mit Ägypten geöffnet wird

gaza-vertreibung-afp

Frankreich verbietet pro-palästinensische Proteste

vor 4 Stunden

Der französische Innenminister Gerald Darmanin hat am Donnerstag pro-palästinensische Proteste im ganzen Land mit der Begründung verboten, sie könnten „zu Störungen der öffentlichen Ordnung führen“.

Nach Angaben des französischen Außenministeriums wurden bei den Anschlägen in Israel mindestens 12 französische Staatsangehörige getötet und 17 werden vermisst.

Hamas-Beamter: Plan war, das Südkommando der israelischen Armee zu übernehmen

vor 5 Stunden

Ein ranghoher Hamas-Beamter sagte am Donnerstag, dass die palästinensische Gruppe keine Zivilisten angegriffen habe und der Plan hinter dem Einfall vom Samstag eine militärische Übernahme des Südkommandos der israelischen Armee gewesen sei.

Saleh al-Arouri, der stellvertretende Leiter des politischen Büros der Hamas, sagte, der Tod von Zivilisten sei das Ergebnis des Chaos, das durch den raschen Zusammenbruch der israelischen Armee verursacht wurde, was dazu führte, dass Menschen ins Kreuzfeuer gerieten.

„Die Anweisungen des Militärkommandos von al-Qassam lauteten, die Gaza-Division der israelischen Armee anzugreifen und Zivilisten und Kinder nicht zu verletzen“, sagte Arouri in einem Interview mit Al Jazeera Arabic.

Er fügte hinzu, dass die gesamte Division innerhalb von drei Stunden zusammenbrach, was schneller war als erwartet.

Dadurch sei es zu einem ungeplanten Zustrom palästinensischer Zivilisten in israelisches Gebiet gekommen.

Der plötzliche Zusammenbruch der israelischen Streitkräfte und das massenhafte Eindringen palästinensischer Zivilisten habe zu Zusammenstößen in zivilen Gebieten geführt, behauptete er.

Viele Menschen gerieten daraufhin ins Kreuzfeuer und palästinensische Zivilisten nahmen israelische Zivilisten als Geiseln, was ebenfalls nicht Teil des Plans war, so Arouri.

Israel wirft der Hamas vor, bei ihren Angriffen absichtlich Zivilisten zu töten und zu entführen.

Middle East Eye konnte keine der beiden Behauptungen unabhängig bestätigen, und nachprüfbare Informationen über die ersten Stunden des Angriffs sind weitgehend nicht verfügbar.

In seinem Interview wies Arouri zurück, was er als falsche Nachrichten über die Ziele und das Verhalten der Gruppe bezeichnete.

Der Westen beschuldigt uns, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, ignoriert aber, dass der Krieg gegen uns auf dem Angriff auf Zivilisten beruhte. Die Amerikaner reden von Moral, dabei sind sie es, die ein ganzes Volk vernichtet, einen Staat auf seinem Land errichtet und Atombomben gegen andere Menschen eingesetzt haben“, sagte Arouri.

„Die amerikanische und westliche Haltung ist eine Fortsetzung ihres ersten Verbrechens, der Unterstützung der Besatzung und der Beschlagnahmung unseres Landes und unserer Rechte. Der Faschismus, der Nazismus und all die barbarischen Ideologien, die Völkermorde begangen haben, kamen aus dem Westen und nicht aus unserer Region, was aus unserer Region kam, war der Glaube.“ Übersetzt mit Deepl.com



