Ein Demonstrant hält ein Schild „Juden für ein freies Palästina“ bei einer Kundgebung zur Unterstützung Palästinas am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts, am 19. Oktober 2023 (AFP)

Innerhalb weniger Tage wurde eine Solidaritätskundgebung für die Palästinenser in Gaza mit einer konzertierten Kampagne konfrontiert, um die Demonstranten als antisemitisch darzustellen

Ein Demonstrant hält ein „Juden für ein freies Palästina“-Schild bei einer Kundgebung zur Unterstützung Palästinas am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts, am 19. Oktober 2023.

Israelisch-palästinensischer Krieg: MIT-Studenten lassen sich von drohender Suspendierung wegen Pro-Palästina-Kundgebung nicht abschrecken

Von Umar A Farooq und Azad Essa

23. November 2023

Ein Pro-Palästina-Sit-in-Protest am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Anfang des Monats hat eine Reihe von Anschuldigungen wegen Antisemitismus und Gewalt seitens einer pro-israelischen Gruppe ausgelöst, verbunden mit dem Versuch, eine Studentengruppe, die einen Waffenstillstand in Gaza fordert, dauerhaft zu verbieten.

Die Koalition gegen Apartheid (CAA), die im Zentrum der Organisation zur Beendigung der israelischen Besetzung Palästinas steht, ist zur Zielscheibe geworden. Doch trotz dieser Kampagne in einem ohnehin schon schwierigen Klima für Palästina-Aktivismus, in dem mehrere Universitäten Pro-Palästina-Gruppen verboten haben, lassen sich die Studierenden nicht entmutigen und setzen ihr Engagement fort.

„Die Organisatoren der CAA und der breiteren Koalition sind sich einig, dass wir weiter vorankommen werden und uns von den Einschüchterungsversuchen der Verwaltung nicht beirren lassen“, sagte Safiyyah Ogundipe, Vorsitzende der CAA des MIT, gegenüber Middle East Eye.

„Ich würde ehrlich sagen, dass wir in einer wirklich starken Position sind.“

Am 9. November half die CAA des MIT bei der Organisation einer Protestaktion auf dem Campus in der Lobby 7, dem Haupteingang zum Campus. Geplant war ein 12-stündiger friedlicher Sitzprotest – nichts Neues für die Lobby 7, die 2019 Schauplatz eines Black Lives Matter-Protests war.

Die Demonstranten wollten an frühere pro-palästinensische Aktionen anknüpfen, die in den letzten Wochen seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen stattgefunden haben, darunter die Forderung, dass die Universität ihren MISTI-Israel Lockheed Martin Seed Fund aufgibt. Bei dem Fonds handelt es sich um eine Initiative zur Förderung des Austauschs zwischen Lehrkräften und Studenten des MIT und Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen in Israel“, darunter auch Lockheed Martin, ein amerikanisches Rüstungsunternehmen.

In der Nacht vor der geplanten Demonstration erhielten die Organisatoren jedoch die Mitteilung, dass Lobby 7 nicht mehr für Demonstrationen auf dem Campus zur Verfügung steht.

„Wenn man das MIT zum ersten Mal besucht und das Gebäude betritt, ist [Lobby 7] der Ort, an dem man hingeht. Es ist ein sehr berühmter und historischer Ort für Proteste“, sagte Francesca Riccio-Ackerman, Doktorandin am MIT, gegenüber Middle East Eye.

Dass das MIT in der Nacht zuvor eine Mitteilung verschickte, in der es hieß: „Übrigens, Sie dürfen in Lobby 7 nicht mehr protestieren, und wenn Sie das tun, verstoßen Sie gegen die MIT-Richtlinien“, war ein fragwürdiger Schritt.

An US-Universitäten ist die freie Meinungsäußerung für Pro-Palästina-Aktivisten nicht frei

Riccio-Ackerman sagte, dass es den Anschein habe, dass mit dem Versand der Mitteilung „absichtlich versucht wurde, jeden, der an irgendeiner Art von Aktion teilnimmt, automatisch als Verstoß gegen die institutionellen Richtlinien darzustellen“.

Da die Ankündigung in letzter Minute erfolgte, beschlossen die Demonstranten, den Protest fortzusetzen. In den ersten Stunden des Protestes, der um 8 Uhr morgens begann, tauchten Gegenprotestler auf, einige mit israelischen Flaggen und Plakaten, was zu einer Reihe von Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen führte.

Riccio-Ackerman, der die Proteste den ganzen Tag über auf X dokumentiert hatte, teilte Videos von der Demonstration, auf denen zu sehen war, wie Gegendemonstranten Studenten Plakate ins Gesicht hielten und wie eine Person eine Streikpostenkette physisch durchbrach.

Nach 11 Uhr wurde von der Verwaltung ein Flugblatt verteilt, in dem alle Demonstranten aufgefordert wurden, Foyer 7 zu verlassen, da sie sonst mit einer Suspendierung rechnen müssten. Die Demonstranten blieben jedoch den ganzen Nachmittag und Abend über, obwohl die Polizei den Bereich später am Abend abriegelte.

„Es war eine wunderbare Demonstration der Solidarität, so viele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu sehen, die Palästina unterstützen“, sagte ein Student, der anonym bleiben wollte, gegenüber MEE.

Auch Professor Nasser Rabbat vom Fachbereich Architektur am MIT sagte gegenüber MEE, dass er die Veranstaltung in den wenigen Stunden, in denen er bei dem Protest anwesend war, als friedlich, ja sogar fröhlich“ empfand.

Wurden jüdische Studenten an der Teilnahme am Unterricht gehindert?

Seit den Ereignissen vom 9. November werden pro-palästinensische Demonstranten von pro-israelischen Studenten immer wieder beschuldigt, jüdische und israelische Studenten „physisch daran gehindert“ zu haben, am Unterricht teilzunehmen.

Auch Retsef Levi, Professor am MIT, hat diese Behauptung in einem inzwischen viralen Thread bekräftigt, in dem auch beschrieben wird, dass jüdische Studenten aus Angst in ihren Wohnheimen bleiben und befürchten, dass das MIT für Juden nicht mehr sicher ist.

Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass ein jüdischer, israelischer oder anderer Student physisch blockiert oder daran gehindert wurde, den Unterricht zu besuchen.

Videobeweise deuten darauf hin, dass nicht nur den Studenten in der Lobby 7 Wege zur Verfügung gestellt wurden, als der Protest weiterging, sondern dass es die Gegendemonstranten waren, die absichtlich versucht hatten, die Kundgebung im Gebäude zu stören.

Auf den Aufnahmen, die Middle East Eye zur Verfügung gestellt wurden, ist beispielsweise zu sehen, wie ein Gegendemonstrant die Streikpostenkette der Demonstranten durchbricht, obwohl er anscheinend genügend Platz hatte, um um die Demonstranten herumzugehen.

Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie ein Gegendemonstrant eine Polizeikette durchbricht und einen Palästina-Befürworter zu Boden stößt.

In einem privaten Austausch mit der MIT Israel Alliance (MITIA) am 13. November, der später von der Gruppe online veröffentlicht wurde, sagte MIT-Präsidentin Sally Kornbluth: „Es wurde fälschlicherweise behauptet, dass jüdische Studenten daran gehindert wurden, am Unterricht teilzunehmen.“

„Obwohl wir angesichts der Zunahme von Berichten über Antisemitismus im ganzen Land und im Großraum Boston eine erhöhte Sensibilität erkennen, haben wir keinerlei Beweise dafür erhalten, dass jüdische Studenten oder irgendjemand anderes am Besuch des Unterrichts gehindert wurde“, fügte Kornbluth hinzu.

Am nächsten Tag sagte Kornbluth in einer Erklärung, dass es „ein bestimmtes Unbehagen beim Passieren von Lobby 7“ gebe, obwohl „es nicht stimmt, dass die Bewegungsfreiheit auf dem MIT-Campus eingeschränkt ist“.

Diese Erklärung wurde jedoch später dahingehend aktualisiert, dass es Momente gab, in denen „einige Studenten den Zugang zum Infinite Corridor behinderten“ und dass es angesichts des lauten Charakters der Demonstration „keine Überraschung ist, dass einige Studenten Angst hatten, durch Lobby 7 zu gehen“.

Levi, der Professor, der den viralen Beitrag gepostet hatte, erklärte gegenüber MEE, dass diese neue Erklärung des MIT-Präsidenten bestätige, dass die Berichte über jüdische Studenten, die am Zugang zum Unterricht gehindert wurden, tatsächlich wahr seien und mit dem Studentenbrief übereinstimmten, den ich am 10. November auf Twitter gepostet hatte.

Das MIT wollte sich nicht zum Inhalt des Briefes an MITIA äußern und auch nicht dazu, welche Beweise einen Tag später aufgetaucht waren, um die neue Erklärung zu rechtfertigen.

Studierende, die bei der Demonstration anwesend waren und mit MEE sprachen, sagten, sie seien zunehmend frustriert über den Mangel an Transparenz am MIT und entsetzt über die ständigen Bemühungen der Verwaltung, ihre Aussagen so zu ändern, dass sie in ihr Narrativ passen.

Auf die Bitte von MEE um einen Kommentar antwortete Kimberly Allen, die Leiterin der Medienabteilung des MIT, wie folgt: „Die MIT-Führungskräfte arbeiten hart daran – gemeinsam mit Studenten, Dozenten und Mitarbeitern – sicherzustellen, dass sich alle sicher fühlen und sich auf ihre Kurse, ihre Forschung und ihre Arbeit zur Lösung der schwierigsten wissenschaftlichen Probleme der Welt konzentrieren können.“

Krieg der Narrative

Nach dem Protest der Lobby 7 verfasste die MIT Israel Alliance einen Brief an die Verwaltung, in dem sie behauptete, dass pro-palästinensische Studenten regelmäßig antisemitische Belästigungen und Hassreden gegenüber jüdischen und israelischen Studenten verübt hätten.

In dem Schreiben, das von MEE geprüft wurde, wird jedoch im Wesentlichen nur auf pro-palästinensische Gesänge, Slogans und Äußerungen verwiesen, in denen die israelische Regierungspolitik kritisiert wird. Außerdem wird das MIT aufgefordert, die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus zu übernehmen, die Antisemitismus mit Kritik an Zionismus oder Israel gleichsetzt.

Bald war die MIT Israel Alliance auf CNN und Fox News zu sehen und wiederholte die unbegründeten Behauptungen, dass jüdische Studenten auf dem Campus nicht mehr sicher seien.

Als Reaktion auf die MIT Israel Alliance hat Jews For Ceasefire, eine Gruppe jüdischer und israelischer Studenten an der Universität, einen eigenen Brief verfasst, in dem sie die Verwaltung auffordert, die IHRA-Definition von Antisemitismus zu widerlegen.

„MITIA versucht nun, den Protest so zu verdrehen, dass er in ihr eigenes Bild passt – das von uninformierten oder hasserfüllten Palästina-Befürwortern gegen friedenssuchende Juden“, heißt es in dem Brief.

„MITIA tut so, als ob sie für alle Juden und Israelis am MIT stehen, aber wir sind hier zusammen, um diese eklatante Lüge zu entlarven. Sie vertreten uns nicht, sie sprechen nicht für uns.“

MEE fragte die MITIA, ob sie sich als Vertreter der gesamten jüdischen und israelischen Gemeinschaft betrachte, da es mehrere jüdische Studenten gab, die sowohl an dem Pro-Palästina-Protest teilnahmen als auch gegen die Unterstützung der IHRA-Definition waren.

MITIA reagierte nicht auf die mehrfachen Bitten von MEE um einen Kommentar.

„Sie fingen an, einen Haufen Medien zu verbreiten, ohne die Behauptungen zu überprüfen, und ignorierten dabei die Beweise, die es gibt“, sagte Ricco-Ackerman, der Doktorand am MIT, der die Entwicklungen an der Universität verfolgt.

„Und [sie] sind auf CNN gegangen und haben eine Plattform bekommen, um alles zu sagen, zu veröffentlichen und zu verbreiten, was sie sagen wollen, ohne Überprüfung“, fügte sie hinzu.

Studenten, Dozenten und Alumni wehren sich

Die von Studenten geleitete Gruppe Coalition Against Apartheid (CAA) erklärte, sie sei kürzlich darüber informiert worden, dass gegen sie ermittelt werde, weil sie mit ihrer Entscheidung, den Protest in der Lobby 7 fortzusetzen, gegen die Universitätspolitik verstoßen habe.

„Die Möglichkeit der Suspendierung von CAA als Verein ist eine der möglichen Folgen“, sagte Ogundipe, Präsident von CAA.

Für studentische Organisatoren wie Ogundipe wäre ein solches Ergebnis jedoch nicht das Ende ihrer Arbeit.

Sie sagte, dass CAA bereits von anderen Studentengruppen auf dem Campus die Zusicherung erhalten hat, dass sie ihre Ressourcen, einschließlich der Möglichkeit, Räume und Orte auf dem Campus zu reservieren, bündeln und nutzen können, um Demonstrationen und Veranstaltungen rund um Palästina zu unterstützen.

Ein Angriff auf einen von uns, ist ein Angriff auf uns alle“.

– MIT-Studentengruppen zur Unterstützung der CAA

Der Krieg gegen den Gazastreifen, der vor mehr als einem Monat begann, hat nach neuesten Angaben fast 15.000 Palästinenser getötet.

Etwa 1.2oo Israelis wurden während des ersten von der Hamas geführten Angriffs auf Israel am 7. Oktober getötet.

Allein in den ersten Wochen warf Israel 6.000 Bomben auf den Gazastreifen ab. Hunderte von Wissenschaftlern haben davor gewarnt, dass Israel möglicherweise einen Völkermord an den Palästinensern in der Enklave begeht.

In der Zwischenzeit hat die CAA viel Unterstützung von Studenten, Dozenten und ehemaligen Studenten erhalten. Mehrere andere Studentengruppen wie Palestine @ MIT, die Black Students Union, die Asian American Initiative, die Arab Student Organization, Reading for Revolution und andere erklärten in einer Erklärung: „Ein Angriff auf einen von uns, ist ein Angriff auf uns alle“.

Eine Gruppe von Fakultätsmitgliedern hat ebenfalls einen Brief zur Unterstützung der Demonstration am 9. November verfasst. Und fast 400 MIT-Alumni haben einen offenen Brief an die Verwaltung unterzeichnet, in dem sie damit drohen, Beiträge an die Universität zurückzuhalten, wenn diese sich nicht für die „übereilte und schädliche Reaktion“ auf die Demonstration entschuldigt, zu der auch die Androhung der Suspendierung von Studenten gehörte.

„Die Alumni haben die Medien gesehen, die nach dem Sit-in zirkulierten und die friedliche Demonstration als eine Bedrohung für die physische Sicherheit anderer darstellten. Wir und Mitglieder der MIT-Fakultät fanden, dass diese Darstellung im Widerspruch zu den Ereignissen stand“, heißt es in dem Schreiben, in dem die Universität aufgefordert wird, sich nicht von „politisch motivierten Akteuren“ unter Druck setzen zu lassen.

„Wir sträuben uns moralisch gegen eine Palästina-Ausnahme von der Meinungsfreiheit und fordern das MIT auf, sich um ein Umfeld zu bemühen, in dem alle Mitglieder der Gemeinschaft ihre Bedenken äußern können“.

Mehrere Studenten, mit denen MEE für diesen Artikel gesprochen hat und die an den Demonstrationen teilgenommen haben, sagten, dass das Klima auf dem Campus zwar ziemlich angespannt sei, sie aber keine Angst hätten, wenn sie ihren täglichen Aktivitäten nachgingen.

Und trotz der Entwicklungen im ganzen Land, wo Studenten ihre zukünftige Karriere gefährden, wenn sie sich zu Palästina äußern, lassen sich viele Studenten von diesen Drohungen nicht beirren.

„Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie wir als Studenten über diese Dinge denken, weil wir uns alle auf verschiedenen Ebenen des Risikos bewegen“, sagte Ogundipe.

Es gibt diese allgemeine Aura des „Ich würde nicht in einem Job arbeiten wollen, der von mir verlangt, dass ich Kompromisse bei dieser Art von Prinzipien eingehe“.

