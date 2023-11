Stray dogs eat corpses at al-Shifa hospital amid total siege On the 38th day of the Israeli onslaught on Gaza, medics and patients at Gaza’s largest hospital are crying for help as food, water and fuel run out





Israelisch-palästinensischer Krieg: Streunende Hunde fressen Leichen im Al-Shifa-Krankenhaus inmitten der totalen Belagerung



38. Tag des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen schreien Mediziner und Patienten im

Gazas größtem Krankenhaus um Hilfe, da Lebensmittel, Wasser und Treibstoff knapp werden

aus



Von Rayhan Uddin in London und Lubna Masarwa in Jerusalem

Veröffentlicht am: 13. November 2023 17:45 GMT

|

Letzte Aktualisierung: vor 17 Stunden 32 Minuten

Ein palästinensischer Arzt des belagerten Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt warnte am Montag dass Frühgeborene vom baldigen Tod bedroht sind, nachdem der Treibstoff In der Einrichtung ist der Treibstoff ausgegangen, und mehrere Säuglinge sind bereits aufgrund des Strommangels gestorben.

„Leider bedeutet diese Situation, dass wir darauf warten, dass sie

einen nach dem anderen sterben“, sagte Ahmad Mukhallati, Leiter der Abteilung für plastische Chirurgie

Abteilung des Krankenhauses, gegenüber Middle East Eye und fügte hinzu, dass bereits fünf

Frühgeburten in den letzten Tagen bereits gestorben seien.

Al-Shifa, der größte medizinische Komplex des Gazastreifens, war am Wochenende für außer Betrieb erklärt worden, da die israelischen Streitkräfte ihre Bombardierung der Umgebung intensivierten und die Bodentruppen das Krankenhaus weiterhin belagerten, nachdem sie es am Freitag eingekesselt hatten.

Der Beamte des Gesundheitsministeriums Munir al-Bursh brach am Montagmorgen

Al Jazeera, als er erklärte, dass streunende Hunde die Leichen von

Zivilisten im Hof des Krankenhauses fraßen, da niemand in der Lage war, die

Toten zu begraben, da niemand in der Lage war.

Mukhallati rief dazu auf, das „Massaker“ zu beenden und einen „sicheren Korridor“ zu schaffen,

Korridor“, damit die Patienten aus dem Krankenhaus evakuiert werden können.

Einrichtung zu ermöglichen.

Doch in den letzten drei Tagen konnte niemand das Krankenhaus betreten oder verlassen.

Scharfschützen und Panzer schossen nur wenige Meter von der Einrichtung

der Einrichtung.

Mukhallati erklärte gegenüber MEE, dass es in der Einrichtung weder Wasser noch Strom gibt und dass Lebensmittel und Treibstoff fast aufgebraucht sind.

„Wir haben nur eine Steckdose, an die wir das Anästhesiegerät anschließen können“

sagte er. „Wir machen jetzt nichts mehr außer lebensrettenden Maßnahmen.

Mukhallati fügte hinzu, dass die Inkubationsmaschinen, die „die Situation in der Gebärmutter nachahmen“, viel Strom benötigen.

„[Die Babys] müssen vollständig von der Umgebung isoliert werden, damit

damit sie keine Infektionen bekommen, da ihre Immunität noch nicht ausgereift ist“, sagte er

sagte er.

Doch wegen des Stromausfalls wurden die Säuglinge in normale Betten verlegt – Bedingungen, unter denen sie nicht überleben können.

Die Situation ist sehr schlecht, es ist unmenschlich. Es ist ein geschlossenes Gebiet, niemand weiß von uns“.

– MSF-Chirurg im al-Shifta-Krankenhaus

Er fügte hinzu, dass es keine Möglichkeit gibt, die Leichen zu transportieren oder zu begraben.

„Die Leichen sind eine große Quelle für Infektionen und alle Arten von

von Bakterien und anderen Krankheiten, und dann können wir nichts mehr tun“, sagte er.

Der Leiter des medizinischen Komplexes erklärte später am Montag gegenüber Al Jazeera, dass seit dem Morgen acht Patienten gestorben seien.

Ein Chirurg, der Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Krankenhaus vertritt, wiederholte am Montag dieselben Bedenken.

„Die Situation ist sehr schlecht, sie ist unmenschlich. Es ist ein geschlossener Bereich, niemand weiß von uns“, sagte er in einer Sprachnachricht, die um 8:10 Uhr gesendet wurde.

Er sagte, dass es 600 stationäre Patienten und 37 Babys in der Einrichtung gibt und dass die Ärzte sie nicht evakuieren und im Stich lassen werden.

„Wir haben keinen Strom. Es gibt kein Wasser im Krankenhaus. Es gibt

kein Essen. Ohne funktionierende Beatmungsgeräte werden die Menschen in ein paar

Beatmungsgeräte.“

Die israelischen Streitkräfte greifen auch Krankenwagen an, die versuchen

Patienten ins Krankenhaus zu bringen, fügte er hinzu. Vor dem Krankenhaus gibt es viele

vor dem Krankenhaus liegen viele Tote und Verwundete, aber sie sind nicht in der Lage, sie

in das Krankenhaus zu bringen.

„Wir brauchen eine Garantie, dass es einen sicheren Korridor gibt, denn wir haben gesehen

weil wir gesehen haben, wie einige Leute versucht haben, Al-Shifa zu verlassen, sie haben sie

Sie haben sie bombardiert, der Scharfschütze hat sie getötet.

„Im Al-Shifa-Krankenhaus gibt es verletzte Patienten, medizinische

Teams. Wenn sie uns Garantien geben und die Patienten zuerst evakuieren, werden wir

werden wir evakuieren.“

Israelische Truppen nehmen Männer in der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses fest

An anderer Stelle im Gazastreifen sagte ein Sprecher des Palästinensischen Roten

Mahmoud Basal, Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds im Gazastreifen, sagte, das al-Ahli Krankenhaus sei das einzige

Krankenhaus, das in der belagerten Enklave noch Dienste anbietet.

In der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses hätten die israelischen Streitkräfte Männer und Frauen getrennt, bevor sie alle Männer verhaftet hätten.

Es gibt keine Ressourcen, um die Art der Verletzungen unter den Bürgern zu behandeln“.

– Mahmoud Basal, Palästinensischer Roter Halbmond in Gaza

Basal fügte hinzu, dass die Kommunikation mit dem Gazastreifen unterbrochen sei und dass

die Sanitäter auf die Geräusche der Explosionen angewiesen seien, um die Standorte der

der Toten und Verwundeten.

„Es gibt keine Mittel, um die Art der Verletzungen der Bürger zu behandeln

Bürger zu behandeln“, sagte er. „Wir leben in einer schmerzhaften und schwierigen Realität.

Wir haben mehr als 100 Verwundete unter unseren Besatzungen und die Hälfte unserer Ausrüstung verloren.

Ausrüstung verloren.“

Unterdessen wurde der palästinensische Journalist Ahmad Fatima bei einem

israelischen Luftangriff im Gazastreifen am Montag getötet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Am Sonntag erklärte das Komitee zum Schutz von Journalisten, dass seit Beginn des Krieges mindestens 40

seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mindestens 40 Journalisten getötet worden, davon

35 waren Palästinenser, vier Israelis und ein Libanese.

israelische Bombardierung des Gazastreifens in den letzten 38 Tagen hat 11.240

Palästinenser getötet, darunter 4.630 Kinder und 3.130 Frauen, teilte das Regierungs

Medienbüro in Gaza am Montag mitteilte.

Die Zahlen beziehen sich auf den Stand vom 13. November, 16.50 Uhr GMT.

Rund 29.000 Menschen wurden verwundet, 70 Prozent von ihnen Frauen und Kinder.

Mehr als 3.000 Menschen werden noch vermisst, darunter mindestens 1.500

Kinder. Man geht davon aus, dass die überwiegende Mehrheit dieser Menschen tot ist und

unter Trümmern begraben.

In Israel haben die von Palästinensern angeführten Angriffe am 7. Oktober rund

1.200 Menschen getötet, darunter mindestens 31 Kinder, wie israelische

Beamten.

Israel „exekutiert“ Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen

Der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor erklärte am Montag

am Montag die Hinrichtung von Dutzenden von Palästinensern durch die

der israelischen Armee während ihrer Flucht aus dem nördlichen Gazastreifen in

in die zentralen und südlichen Teile des Streifens, obwohl sie keine

keine Bedrohung darstellten.

Die Gruppe nannte keine genaue Zahl der „Hinrichtungen“, sagte aber, sie habe Hunderte von Berichten erhalten.

Sie sagte, Palästinenser würden mit scharfen Kugeln und manchmal

Artillerie in vorsätzlichen Tötungen während ihres Versuchs, auf

Aufforderung der israelischen Armee in das Gebiet südlich des Wadi Gaza zu fliehen.

In der Erklärung heißt es, die NRO habe Berichte von Vertriebenen erhalten

von Vertriebenen, die über Tötungen an militärischen Kontrollpunkten berichteten, die von der israelischen Armee als

die die israelische Armee im Rahmen der Ausweisung eines „sicheren Korridors“ entlang der Hauptverkehrsader

Hauptverkehrsader, der Salah al-Din Straße, tagsüber zwischen 9:00 und 16:00 Uhr.

Die Gruppe forderte die UNO und den Internationalen Strafgerichtshof auf, eine unabhängige Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten.

Israelischer Beschuss im Libanon tötet Zivilisten

Im Libanon wurden am Montag Journalisten durch israelische Angriffe in

dem südlichen Dorf Yaroun ins Visier genommen, wie vor Ort berichtet wurde. Al Jazeera

teilte mit, sein Fotograf Issam Mawasi sei leicht verwundet und sein Fahrzeug

wurde bei dem Angriff beschädigt.

Der libanesische Sender Al Jadeed News sendete live aus Yaroun, als eine Bombe nur wenige Meter von seinem Reporter entfernt einschlug.

Der Sender sprach von einem „vorsätzlichen israelischen Angriff, der auf den Aufenthaltsort mehrerer Journalisten abzielte“.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Drei Schwestern und Großmutter durch israelischen Luftangriff im Libanon getötet

Mehr lesen “

Bei einem weiteren israelischen Luftangriff im Südlibanon sind am Montag zwei

Zivilisten getötet und mehrere andere verwundet, wie die libanesische Nationale

Nachrichtenagentur.

Der Luftangriff galt einem Haus in Aynata, einem Dorf an der südlichen Grenze zu Israel.

Das israelische Militär teilte am Montag mit, dass in mehreren nordisraelischen Städten Raketensirenen

in mehreren nordisraelischen Städten Sirenen ertönten, nachdem zwei Mörsergeschosse

aus dem Südlibanon abgefeuert wurden.

Beide Geschosse seien auf offenem Gelände gelandet, woraufhin Israel den Abschussort beschossen habe.

Einen Tag zuvor hatte die Hisbollah die Verantwortung für einen Angriff mit einer Lenkrakete übernommen

Angriff, bei dem nach israelischen Angaben mindestens zwei Mitarbeiter eines Elektrounternehmens verletzt wurden.

Bei einem Mörserangriff wurden außerdem sieben israelische Soldaten verwundet.

„Die IDF konzentrieren sich auf den Gazastreifen, aber wir sind im Norden in sehr hoher

Bereitschaft im Norden“, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari

sagte. „Die Bürger des Libanon werden den Preis für diese Rücksichtslosigkeit und

der Entscheidung der Hisbollah, sich zum Verteidiger der Hamas-ISIS zu machen.

„Die IDF hat operative Pläne zur Veränderung der Sicherheitslage im

Norden. Die Sicherheitslage wird nicht so bleiben, dass die Bewohner des Nordens

Bewohner sich nicht sicher fühlen, wenn sie in ihre Häuser zurückkehren.“

Seit dem 7. Oktober sind mindestens 70 Hisbollah-Kämpfer und mehrere libanesische Zivilisten von israelischen Streitkräften getötet worden.

GROSSBRITANNIEN: Suella Braverman entlassen, Lib Dems rufen zu Waffenstillstand auf

Im Vereinigten Königreich wurde Innenministerin Suella Braverman am Montag im Rahmen einer Kabinettsumbildung von Premierminister Rishi Sunak entlassen.

Dies geschah nach einem Artikel, den sie letzte Woche in der „Times“ über

pro-palästinensische Proteste, die von Downing Street nicht genehmigt worden waren,

und ein gewalttätiges Wochenende rechtsextremer Gruppen, die im Zentrum Londons mit der Polizei zusammenstießen

mit der Polizei im Zentrum Londons zusammenstießen, die laut Kritikern durch Bravermans

gegen die Polizei und die Demonstranten ausgelöst wurde.

In einemm Artikel kritisierte Braverman den Umgang der Polizei mit den

der Demonstrationen und warf ihr vor, mit „doppelten Maßstäben“ im Vergleich zu

bei rechtsgerichteten Demonstrationen.

Sie bezeichnete die pro-palästinensischen Demonstranten als „Hassmarschierer“ und verglich

mit sektiererischen Gruppen in Nordirland – Bemerkungen, die

Empörung im gesamten Vereinigten Königreich auslöste.

Unterdessen haben die britischen Liberaldemokraten einen sofortigen Waffenstillstand im israelisch-palästinensischen Krieg gefordert.

„Mehr als einen Monat nach den Gräueltaten der Hamas wird es immer deutlicher

dass eine militärische Lösung zur Beseitigung der Hamas nicht möglich ist. Es ist auch nicht

noch ist es für Israel vertretbar, den Gazastreifen wieder zu besetzen“, sagte Lib Dem-Chef Ed Davey am

Sonntagabend.

„Nur eine dauerhafte politische und diplomatische Lösung wird diesen Konflikt lösen

Konflikt lösen und einen dauerhaften Frieden schaffen. Wir brauchen dringend Bewegung in Richtung

diese Lösung jetzt.“

Die Schottische Nationalpartei wird versuchen, durch einen Änderungsantrag in der

eine Parlamentsabstimmung am Mittwoch zu erzwingen, in der ein Waffenstillstand

Waffenstillstand in Gaza zu fordern.

Die Haltung der Lib Dem wird den Druck auf Labour-Chef Keir

Starmer, der wegen seiner Ablehnung eines Waffenstillstands in die Kritik geraten ist.





