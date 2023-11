Israel-Palestine live: Nearly all Gaza City hospitals out of service, Israel admits global pressure for ceasefire Meanwhile, two Lebanese civilians killed by Israeli air strike as exchanges of fire escalate along border

Israel-Palästina live: Starker Regen verschärft das Elend der vertriebenen Palästinenser

Tödliche israelische Razzia in Stadt im Westjordanland tötet mindestens sieben Menschen

Wichtigste Punkte

Al-Shifa-Arzt: Frühgeburten „sterben eine nach der anderen

Langjähriger israelischer Friedensaktivist bei Hamas-Angriff getötet

Dissidentenkabel des Außenministeriums beschuldigt Israel der Kriegsverbrechen

Video: Fans bei Chile-Konzert zeigen Unterstützung für Palästina

32 Sekunden zuvor

Tausende von Menschen in Chile haben während eines Musikfestivals in Santiago ihre Unterstützung für Palästina gezeigt, indem sie Fahnen schwenkten.

In Chile leben schätzungsweise rund 500.000 Palästinenser.

Leichen sollen ohne israelische Genehmigung im Al-Shifa-Krankenhaus bestattet werden

vor 6 Minuten

Mehr als 100 Leichen des Al-Shifa-Krankenhauses werden ohne israelische Genehmigung auf dem Gelände begraben, da die Anhäufung von Leichen zu einer akuten Gesundheitskrise geführt hat, wie Quellen des Krankenhauses gegenüber Reuters erklärten.

„Wir planen, sie heute in einem Massengrab innerhalb des Al-Shifa-Krankenhauskomplexes zu begraben. Es wird sehr gefährlich sein, da wir keine Deckung oder Schutz durch das IKRK (Internationales Komitee vom Roten Kreuz) haben, aber wir haben keine anderen Möglichkeiten, da die Leichen der Märtyrer zu verwesen begannen“, sagte der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, Ashraf al-Qidra. „Die Männer graben in diesem Moment, während wir sprechen.“

Das Krankenhaus ist vollständig belagert, niemand kann hinein oder hinaus. Nur wenige Meter von der Einrichtung entfernt finden heftige Kämpfe statt.

Ohne den Schutz des IKRK befürchten die palästinensischen Sanitäter, dass sie von israelischen Scharfschützen erschossen werden, wenn sie versuchen, Leichen zu begraben.

Ahmad Mukhallati, ein leitender Chirurg des Krankenhauses, sagte, die Leichen würden einen unerträglichen Gestank verbreiten und ein Infektionsrisiko darstellen.

„Leider gibt es keine Genehmigung der Israelis, die Leichen auf dem Krankenhausgelände zu vergraben“, sagte er.

„Heute … haben Zivilisten begonnen, innerhalb des Krankenhauses zu graben, um zu versuchen, die Leichen auf eigene Verantwortung zu begraben, ohne dass die israelische Seite etwas dagegen unternommen hätte.

„Um 120 Leichen zu begraben, braucht man viel Ausrüstung, das kann nicht von Hand und von einer einzelnen Person gemacht werden. Es wird Stunden dauern, bis wir all diese Leichen begraben können“.

Mukhallati erklärte am Montag gegenüber Middle East Eye, dass al-Shifa seinen Patienten nicht mehr helfen könne, da ihm Strom, Wasser, Lebensmittel und Treibstoff ausgegangen seien.

Starker Regen verschlimmert das Elend der vertriebenen Palästinenser in Gaza

vor 37 Minuten

Heftige Regenfälle haben den belagerten Gazastreifen heimgesucht und in einigen Gebieten zu Überschwemmungen geführt, die die Lage der vertriebenen Palästinenser noch verschlimmern.

Im südlichen Gazastreifen, wo viele vertriebene Palästinenser jetzt in provisorischen Unterkünften leben, ist der Regen durch die Zelte gesickert, hat Habseligkeiten durchnässt und dafür gesorgt, dass die Behelfsbetten feucht geworden sind.

Die Menschen haben auch Mühe, sich in der Kälte warm zu halten, da es aufgrund der Stromabschaltungen und der knappen Brennstoffvorräte kaum oder gar keine Heizmöglichkeiten gibt.

Es wird auch befürchtet, dass diejenigen, die durch israelischen Beschuss unter den Trümmern eingeschlossen sind, zu ertrinken drohen.

Laut Gesundheitsministerium gibt es keinen Mechanismus für die Evakuierung von Säuglingen aus dem Al-Shifa

vor 57 Minuten

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat erklärt, dass es keine Einwände gegen die Evakuierung von Säuglingen aus dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza gebe, aber es gebe keinen Mechanismus für eine solche Evakuierung.

„Wir haben keine Einwände dagegen, die Babys in ein beliebiges Krankenhaus in Ägypten, im Westjordanland oder sogar in die Krankenhäuser der [israelischen] Besatzung zu verlegen. Was uns am meisten am Herzen liegt, ist das Wohlergehen und das Leben dieser Babys“, sagte Sprecher Ashraf al-Qidra am Dienstag.

Die Äußerungen kamen, nachdem Israel erklärt hatte, es koordiniere die Verlegung von Brutkästen in die belagerte Enklave.

In al-Shifa, dem größten Krankenhaus in Gaza, wurden die Brutkästen für Frühgeborene abgeschaltet, nachdem der Strom ausgegangen war.

Am Montag erklärte ein leitender Arzt des Krankenhauses gegenüber MEE, dass fünf Frühgeborene gestorben seien und andere in Lebensgefahr schwebten.

„Leider bedeutet diese Situation, dass wir darauf warten, dass eines nach dem anderen stirbt“, sagte Ahmad Mukhallati, der Leiter der Abteilung für plastische Chirurgie in al-Shifa, und fügte hinzu, dass in den letzten Tagen bereits fünf Frühgeborene gestorben seien.

„Die Babys müssen vollständig von der Umgebung isoliert werden, damit sie keine Infektionen bekommen, da ihre Immunität noch nicht ausgereift ist“, sagte er.

Wegen des Stromausfalls wurden die Säuglinge jedoch in normale Betten verlegt – Bedingungen, unter denen sie nicht überleben können.

Neugeborene aus dem Inkubator genommen

Neugeborene werden am 12. November 2023 im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza in ein Bett gelegt, nachdem sie aus dem Brutkasten genommen wurden (Reuters)

Zahl der Todesopfer in Tulkarm steigt auf sieben

vor 1 Stunde

Die Zahl der Palästinenser, die bei einer israelischen Razzia in der besetzten Stadt Tulkarm im Westjordanland getötet wurden, ist nach Angaben von Medizinern auf sieben gestiegen.

Die israelischen Streitkräfte setzten Scharfschützen, Bulldozer und Drohnen in einer mehr als 12 Stunden dauernden Operation ein.

Seit dem 7. Oktober sind in Tulkarm mindestens 32 Palästinenser getötet worden, im gesamten besetzten Westjordanland sind es 195.

Mindestens 28 Palästinenser bei Razzien im Westjordanland verhaftet

vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Dienstagmorgen 28 Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland und Ostjerusalem festgenommen, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Die Festnahmen erfolgten am selben Tag, an dem sechs Palästinenser bei einer israelischen Razzia in der Stadt Tulkarm im Westjordanland getötet wurden.

Drei von ihnen wurden durch einen Drohnenangriff getötet, während die anderen im Flüchtlingslager Tulkarm erschossen wurden.

Zwölf weitere Personen wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bei der Razzia verletzt, vier davon in kritischem Zustand.

Palästinensischer Mann in Hebron erschossen

vor 3 Stunden

Ein palästinensischer Mann wurde von israelischen Streitkräften in der Nähe des Dorfes Beit Einun im besetzten Westjordanland, im Gouvernement Hebron, erschossen.

Mohammad Abd al-Majid al-Halayqa, 20, wurde am späten Montagabend erschossen, nachdem er angeblich versucht hatte, einen israelischen Soldaten zu erstechen, wie das israelische Militär mitteilte.

Sanitäter wurden daran gehindert, Halayqa zu erreichen, so dass er verblutete, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Der Leichnam werde von den israelischen Behörden festgehalten, hieß es weiter.

palästinensischer mann erschossen hebron

Mohammad Abd al-Majid al-Halayqa, 20, wurde in Hebron, im besetzten Westjordanland, erschossen (Screengrab)

Human Rights Watch bezeichnet israelische Angriffe auf Krankenhäuser als „unrechtmäßig“ und fordert eine Untersuchung von Kriegsverbrechen

vor 4 Stunden

Human Rights Watch hat gefordert, dass Israels „wiederholte, offensichtlich rechtswidrige Angriffe auf medizinische Einrichtungen, Personal und Transporte“ als Kriegsverbrechen untersucht werden.

In einer Erklärung vom Dienstag wies die Organisation Israels Behauptung zurück, Krankenhäuser seien legitime militärische Ziele, weil sie Hamas-Kämpfer beherbergten, und fügte hinzu, selbst wenn dies zuträfe, habe Israel nicht nachgewiesen, dass die Angriffe verhältnismäßig seien oder dem internationalen Kriegsrecht entsprächen.

„Keiner der vorgelegten Beweise würde es rechtfertigen, Krankenhäusern und Ambulanzen ihren Schutzstatus nach dem humanitären Völkerrecht zu entziehen“, sagte HRW.

„Die israelische Regierung sollte die ungesetzlichen Angriffe auf Krankenhäuser, Krankenwagen und andere zivile Objekte sowie die totale Blockade des Gazastreifens, die auf das Kriegsverbrechen der kollektiven Bestrafung hinausläuft, sofort beenden“, fügte HRW hinzu.

Israelisches Militär benennt zwei im Gazastreifen getötete Soldaten

vor 6 Stunden

Das israelische Militär hat bestätigt, dass bei der Bodeninvasion im Gazastreifen zwei weitere Soldaten getötet wurden, womit sich die Zahl der Toten auf 46 erhöht.

Stabsfeldwebel Roee Marom, 21, Kommandeur des Bataillons 906, und Major Raz Abulafia, 27, vom Bataillon 6863, wurden bei Kämpfen im Gazastreifen getötet, wie ein Militärsprecher am Dienstagmorgen mitteilte.

Israel und der militärische Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, haben sich in der Umgebung von Gaza-Stadt heftige Kämpfe geliefert.

Am Dienstag veröffentlichte die Hamas ein Video, das ihre Kämpfer zeigt, die sich in zerbombten Gebäuden verstecken, während sie mit Panzerfäusten und Panzerfäusten auf israelische Panzer und Soldaten schießen.

Middle East Eye konnte weder das Video noch das Datum und den Ort des Geschehens unabhängig verifizieren.

Langjähriger israelischer Friedensaktivist bei Hamas-Angriff ums Leben gekommen

vor 7 Stunden

Vivian Silver, die erfahrene Friedensaktivistin, von der man annahm, dass sie sich unter den etwa 240 Geiseln befand, die am 7. Oktober von der Hamas und anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen entführt wurden, ist nachweislich bei dem ersten Angriff getötet worden.

Silvers Familie wurde am Montag von Gerichtsmedizinern darüber informiert, dass ihre sterblichen Überreste etwa fünf Wochen nach dem Angriff identifiziert wurden.

Silver lebte in Beeri, einem Kibbuz nahe der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen, der Schauplatz eines der tödlichsten Hamas-Angriffe war.

Silver war eine langjährige israelische Friedensaktivistin und ehemaliges Vorstandsmitglied der größten israelischen Menschenrechtsorganisation, B’Tselem. In letzter Zeit war sie als Leiterin von Women Wage Peace aktiv, einer Anti-Besatzungsgruppe, die sich auf Frauen konzentriert.

Mindestens 13 Tote bei israelischen Angriffen auf Khan Younis

vor 7 Stunden

Bei israelischen Luftangriffen auf Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind mindestens 13 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet und mehrere weitere verletzt worden.

Die israelischen Angriffe trafen zwei Häuser der Familien Al-Agha und Abu Gemayzeh, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa News berichtet.

Blinken spricht Kritik des Außenministeriums am Krieg an

vor 8 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken hat in einer E-Mail an Diplomaten versucht, auf die Kritik an der Haltung der Regierung Biden zum Krieg einzugehen, die in einigen Kreisen des Außenministeriums geäußert wurde.

„Ich weiß, dass das durch diese Krise verursachte Leid für viele von Ihnen einen hohen persönlichen Tribut fordert“, so Blinken in dem Schreiben, das von mehreren US-Medien veröffentlicht wurde.

„Der Schmerz, den die täglichen Bilder von Babys, Kindern, älteren Menschen, Frauen und anderen Zivilisten, die unter dieser Krise leiden, hervorrufen, ist erschütternd. Ich fühle es selbst“, sagte er.

Blinken reagierte damit auf eine Welle der Kritik einiger Diplomaten an der bedingungslosen Unterstützung Israels durch die Regierung Biden. Middle East Eye“ berichtete letzten Monat, dass Beamte des Außenministeriums ein Protestschreiben gegen die Haltung der Regierung vorbereiteten.

„Ich weiß auch, dass einige Leute im Ministerium mit unseren Ansätzen nicht einverstanden sind oder eine Meinung dazu haben, was wir besser machen können“, sagte Blinken und fügte hinzu, dass das Außenministerium Foren in Washington und an anderen Orten in der Welt für „offene Diskussionen“ organisiert habe.

„Wir hören zu: Was Sie uns mitteilen, fließt in unsere Politik und unsere Botschaften ein“, sagte er.

Die Biden-Administration hat ihren Ton in Bezug auf zivile Opfer geändert, wie Middle East Eye bereits berichtet hat, bietet Israel aber weiterhin militärische Unterstützung ohne Bedingungen an, so US-Beamte.

Lesen Sie mehr: Massive zivile Todesopfer erzwingen Spaltung zwischen USA und Israel

Blinken Gaza

Fünf Tote bei israelischem Angriff auf Flüchtlingslager Tulkarm im besetzten Westjordanland

vor 9 Stunden

Bei einer groß angelegten Razzia im Flüchtlingslager Tulkarm im besetzten Westjordanland hat das israelische Militär fünf Palästinenser getötet, wie lokale Medien berichten.

Saeed Suleiman Youssef Abu Tahoun, 24, Jihad Khaled Muqbil Ghanem, 27, und Musab Omar Ahmed Al-Ghoul, 21, wurden durch einen israelischen Drohnenangriff getötet, wie lokale Medien berichteten.

Unterdessen erklärten palästinensische Gesundheitsbeamte, Mahmoud Ali Hadayda, 25, und Hazem al-Hosary, 28, seien beide von israelischen Soldaten angeschossen worden. Sie wurden zur Behandlung in das Regierungskrankenhaus Martyr Thabet Thabet gebracht, wo sie an ihren Verletzungen starben.

Die israelischen Streitkräfte stürmten Häuser im gesamten Lager und hinderten zunächst Krankenwagen an der Zufahrt. Ein Mann, der ins Krankenhaus gebracht werden sollte, wurde nach Angaben lokaler Medien aus dem Krankenwagen heraus verhaftet.

Die israelischen Truppen wurden von Scharfschützen auf den Dächern, einem Aufklärungsflugzeug und einem militärischen Bulldozer unterstützt. Lokalen Medien zufolge kam es zu heftigen Kämpfen zwischen palästinensischen Kämpfern und dem israelischen Militär.

Die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden, eine bewaffnete palästinensische Gruppe, gaben an, sie hätten bei den Kämpfen drei israelische Militärfahrzeuge beschädigt und einen militärischen Bulldozer mit einem Sprengsatz angegriffen. Die Gruppe gab an, unter den israelischen Truppen Verletzte zu haben.

Unabhängig davon berichteten lokale Medien, dass Mohammad Abd al-Majid al-Halayqa in der Nähe der Beit Aynoun-Kreuzung in Hebron erschossen wurde und starb.

Kabel des Außenministeriums beschuldigt Israel der Kriegsverbrechen

vor 10 Stunden

In einem abweichenden Kabel des Außenministeriums wird Israel beschuldigt, im Gazastreifen „Kriegsverbrechen“ zu begehen, und US-Präsident Joe Biden wird beschuldigt, „Fehlinformationen“ über den israelisch-palästinensischen Krieg zu verbreiten.

Das Kabel, über das Axios zuerst berichtete, wurde am 3. November an das politische Büro des Außenministeriums geschickt. Es wurde von 100 Mitarbeitern des Außenministeriums und von USAID unterzeichnet, die die Regierung aufforderten, ihre Politik gegenüber Israel zu überdenken und einen Waffenstillstand zu fordern.

„Die Mitglieder des Weißen Hauses und (des Nationalen Sicherheitsrates) haben eine klare Missachtung des Lebens der Palästinenser, einen dokumentierten Unwillen zur Deeskalation und, sogar schon vor dem 7. Oktober, einen rücksichtslosen Mangel an strategischer Voraussicht an den Tag gelegt“, so die Autoren, die der Regierung Biden einen Seitenhieb versetzen.

Die Autoren werfen den USA vor, sie hätten ihre „unerschütterliche militärische Unterstützung“ für Israel verdoppelt, ohne „klare oder umsetzbare Grenzen“ zu setzen, während Israel Handlungen beging, die „Kriegsverbrechen und/oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach internationalem Recht“ darstellen.

Middle East Eye berichtete zuerst, wie Beamte des Außenministeriums aus Frustration über die bedingungslose Unterstützung Israels durch die Biden-Administration einen Entwurf für ein abweichendes Dokument verfassten.

Der Entwurf, über den MEE am 25. Oktober exklusiv berichtete, forderte eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten im Gazastreifen und bat Washington um eine wahrheitsgemäße und ausgewogene öffentliche Berichterstattung zur Beilegung des Krieges.

Das Memo vom 3. November war härter im Ton und kritisierte Biden dafür, dass er „die Zahl der Toten“ in Gaza in Frage gestellt hatte.

Biden hatte im vergangenen Monat angedeutet, dass die von palästinensischen Gesundheitsbehörden gemeldete Zahl der Todesopfer im Gazastreifen nicht zuverlässig sei. Hochrangige US-Beamte haben jedoch inzwischen einen Rückzieher gemacht.

Letzte Woche sagte der oberste Beamte des Außenministeriums für den Nahen Osten am Mittwoch, dass die Zahl der Todesopfer im Gaza-Streifen wahrscheinlich höher sei als berichtet.

Lesen Sie mehr: Beamte des US-Außenministeriums verfassen abweichende Dokumente gegen den Angriff auf den Gazastreifen

Blinken

Anzahl von Raketenabschüssen aus dem Libanon

vor 11 Stunden

Wie das israelische Militär am Dienstag mitteilte, wurden mehrere Raketen aus dem Libanon auf einen israelischen Militärposten nahe der israelisch-libanesischen Grenze abgefeuert.

Eine der Raketen wurde von Luftabwehrsystemen abgefangen, die anderen fielen nach Angaben des israelischen Militärs in ein offenes Gebiet.

In der Grenzregion kommt es immer wieder zu Kämpfen.

Am Montag wurde ein israelischer Elektroarbeiter durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Panzerabwehrrakete getötet. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur wurden bei israelischen Angriffen zwei Zivilisten getötet und mehrere weitere verwundet. Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …