Why Biden’s ‚day after‘ means two-state apartheid Neither the US nor Israel wants a truly sovereign and viable Palestinian state after the violence in Gaza ends. Everything points to apartheid in the guise of a two-state solution

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum Bidens „Tag danach“ Zweistaaten-Apartheid bedeutet

Von Jeff Halper

15. Dezember 2023

Weder die USA noch Israel wollen einen wirklich souveränen und lebensfähigen palästinensischen Staat nach dem Ende der Gewalt in Gaza. Alles deutet auf Apartheid unter dem Deckmantel einer Zwei-Staaten-Lösung hin

Während sich unsere Aufmerksamkeit auf die Zerstörungen konzentriert, die Israel im Gazastreifen anrichtet, um die Hamas zu vernichten, während das Schicksal der Geiseln auf dem Spiel steht, spielen sich im besetzten Westjordanland weitaus entscheidendere Ereignisse ab.

Haaretz und andere Medien haben über Angriffe von Siedlern und Soldaten auf Palästinenser im Westjordanland berichtet. Ich selbst habe solche Angriffe erlebt.

Anders als der Gazastreifen ist das bürokratisch als Gebiet C bezeichnete Gebiet, die 62 Prozent des Westjordanlandes, in denen sich die Siedlungen befinden, das Herz von Großisrael. Und zwar nicht nur für die säkulare und religiöse Rechte Israels, sondern auch für die zionistische Linke. Die massiven Siedlungsblöcke des Gebiets C „fallen in den nationalen Konsens“, während das israelische Militär darauf besteht, dass ihre Beibehaltung für die nationale Sicherheit entscheidend ist.

Und so haben die Säuberungsaktionen ohne Fanfare oder nennenswerten Protest begonnen. Die gewalttätige „Bergjugend“ wurde auf die wenigen in Gebiet C verbliebenen palästinensischen Dörfer losgelassen, um es von palästinensischer Präsenz zu säubern.

Diese hemmungslosen Siedlerbanden operieren entweder unter dem Schutz israelischer Soldaten oder agieren als Soldaten durch die Sondereinheit Desert Frontier, die angeblich zum „Schutz der Siedlungen“ eingerichtet wurde. Mindestens 16 palästinensische Enklaven und Dörfer wurden bereits aufgegeben.

Die Säuberungsaktionen stehen jedoch nicht für sich allein. Sie stellen die letzten Schritte einer größeren, lange geplanten politischen Agenda dar.

Der letzte Vorstoß zur ethnischen Säuberung von Gebiet C muss als Teil des „Tages danach“ verstanden werden, der neuen politischen Realität, die auf die Kämpfe im Gazastreifen folgen wird.

So verkündete US-Präsident Joe Biden am 25. Oktober, als die Welt noch unter dem Trauma des 7. Oktobers und Israels verheerenden Vergeltungsmaßnahmen litt, beiläufig, dass „wenn diese Krise vorbei ist, es eine Vision für das geben muss, was als Nächstes kommt, und das muss unserer Ansicht nach eine Zwei-Staaten-Lösung sein“.

Die USA, unterstützt von ihren europäischen Verbündeten, so Biden, würden „Israelis, Palästinenser, regionale Partner und führende Politiker aus aller Welt“ zusammenrufen, um „eine konzentrierte Anstrengung zu unternehmen, um uns auf den Weg zum Frieden zu bringen“.

Regionale und globale Anliegen

Doch Biden spricht nicht von einem „Friedensprozess“ oder von Verhandlungen, die sich über Jahre hinziehen. Nein, es gibt weitaus dringendere regionale und globale Probleme, um die man sich kümmern muss, ohne die lästige Palästinenserfrage.

Dazu gehören die Sicherung von Öl und Energie sowie die Abwehr iranischer, russischer und chinesischer Herausforderungen in der Region. Dies erfordert eine von Israel und Saudi-Arabien geführte „Nato“ des Nahen Ostens, die die westliche Hegemonie in der Region und weltweit anstrebt.

Nur einen Monat vor dem 7. Oktober unterzeichnete Biden ein Abkommen über den Bau des Wirtschaftskorridors Indien-Naher Osten-Europa (IMEC), der von Indien über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel und Griechenland nach Europa führen soll, um der chinesischen Belt and Road Initiative entgegenzuwirken.

Damit wird den Bestrebungen Saudi-Arabiens und der Golfstaaten Rechnung getragen, globale Wirtschaftszentren zu werden. Sie soll auch „industrielle Ruhe“ in die Region bringen, indem sie Israels Bestrebungen nach einem Groß-Israel befriedigt, was voraussetzt, dass den Palästinensern ein verkürzter Bantustan-Staat in den Gebieten A und B und ein möglicherweise entvölkerter Gazastreifen aufgezwungen wird.

All dies würde eine Rückkehr zur „Normalisierung“ erfordern, mit einem militärisch hegemonialen Israel, das „friedlich“ in die Region integriert wird.

Im Prinzip hätte eine echte Zweistaatenlösung funktionieren können. Eine gerechte Lösung war es natürlich nicht. Die Palästinenser hätten nur 22 Prozent ihrer Heimat erhalten, selbst wenn sie das gesamte besetzte Gebiet hätten zurückerobern können.

Aber sie bot ihnen einen potenziell lebensfähigen Staat mit Grenzen zu Jordanien, Ägypten und Israel sowie einem Zugang zum Meer.

Als die PLO 1988 die Zweistaatenlösung akzeptierte, war ein palästinensischer Ministaat vielleicht noch machbar. Damals gab es weniger als 100.000 Siedler im Westjordanland.

Der arabische Kern Ostjerusalems, die Altstadt und ihre städtische Umgebung waren noch intakt. Und nur etwa 4.000 Israelis lebten in isolierten Gebieten des Gazastreifens.

Die Idee, ein zusammenhängendes palästinensisches Gebiet der israelischen Kontrolle zu entziehen, ohne auch nur einen einzigen Zentimeter des souveränen israelischen Territoriums zu berühren, erschien logistisch (wenn auch im Nachhinein betrachtet nicht politisch) als eine eminent praktikable Lösung. Wenn es gewollt hätte, hätte Israel schon vor 35 Jahren Frieden, Sicherheit und 78 Prozent des Landes haben können.

Lebensfähiger palästinensischer Staat

So aber hat sich die Zweistaatenlösung in ein Rezept für Apartheid verwandelt. Und warum? Stellen wir kurz die Bedingungen, die für einen wirklich souveränen und lebensfähigen palästinensischen Staat erforderlich sind, der israelischen Politik und den „Fakten vor Ort“ gegenüber.

Erstens muss jeder palästinensische Staat die Kontrolle über seine international anerkannten Grenzen haben.

Zweitens muss er auch territorial zusammenhängend sein. Um das Westjordanland zu einem zusammenhängenden Staatsgebiet zu machen, müssten die meisten oder alle israelischen Siedlungen geräumt werden, da ihre Lage strategisch geplant war, um eine dauerhafte israelische Kontrolle zu gewährleisten. Außerdem müsste zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen ein extraterritorialer Durchgang für Personen und Güter geschaffen werden.

Drittens muss ein palästinensischer Staat innerhalb seines Staatsgebiets die souveräne Kontrolle über alle seine Ressourcen ausüben, von natürlichen Ressourcen wie Wasser, Land und Mineralien bis hin zu heiligen Stätten und touristischen Attraktionen.

Jeder palästinensische Staat muss von einer Regierung regiert werden, die von seinen Bürgern gewählt wird. Keine palästinensische „Autonomiebehörde“ mehr mit begrenzter Zuständigkeit für winzige Gebietsabschnitte

In diesem Sinne muss er viertens Ost-Jerusalem einschließen, das bedeutendste Symbol des nationalen und religiösen Lebens der Palästinenser und ein wichtiger Teil ihrer Wirtschaft – der Tourismus ist der größte Wirtschaftszweig Palästinas. (Eine Vereinbarung über die geteilte Souveränität über die Altstadt könnte möglich sein.)

Fünftens: Im Gegensatz zu Israels Forderung nach Entmilitarisierung des palästinensischen Staates muss dieser in der Lage sein, seine Souveränität und sein Territorium zu verteidigen. Zumindest sind palästinensische Streitkräfte erforderlich, die über polizeiliche Fähigkeiten innerhalb der Grenzen des Staates und über Handlungshoheit innerhalb dieser Grenzen verfügen und durch internationale Garantien für die Souveränität des Staates abgesichert sind.

Sechstens: Ohne das Recht der Flüchtlinge und ihrer Nachkommen auf Rückkehr ist keine Lösung möglich. Ein entscheidender Faktor für die Lebensfähigkeit eines palästinensischen Ministaates ist die Frage, ob er in der Lage ist, die Flüchtlinge, die sich für eine Rückkehr entscheiden, wieder aufzunehmen und auch für künftige Generationen zu sorgen.

Und schließlich muss der palästinensische Staat von einer echten, von seinen Bürgern gewählten Regierung regiert werden. Keine palästinensische „Behörde“ mehr, deren Zuständigkeit auf winzige Gebiete beschränkt ist, deren Existenz vom guten Willen Israels abhängt und deren Aufgabe darin besteht, die Sicherheit der Israelis und nicht die der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten.

Einseitiges nationales Projekt

Hier trifft, wie man so schön sagt, der Gummi auf die Straße. Jede dieser Bedingungen erfordert politische und militärische Zugeständnisse, die dem eigentlichen Zweck des Zionismus widersprechen und ihn sogar zunichte machen.

Es gibt keinen israelisch-palästinensischen Konflikt. Der Zionismus war von Anfang an ein einseitiges nationales Projekt, das der Judaisierung Palästinas diente. Die „Erlösung“ des Landes Israel bedeutet in der Sprache der Zionisten per definitionem, die arabische Bevölkerung des Landes zu vertreiben, ihr Land zu beschlagnahmen und durch Besiedlung ein arabisches Palästina durch ein jüdisches Israel zu ersetzen.

Das politische „Faktum“ des Staates wurde 1949 international anerkannt. Die Bemühungen um die internationale Anerkennung eines Großisrael, das sich über das gesamte historische Palästina erstreckt, begannen unmittelbar nach dem Krieg von 1967.

Es nahm 1977 eine bewusstere Form an, als Ariel Sharon zum Vorsitzenden des Ministerausschusses für Siedlungsangelegenheiten in der neuen Regierung von Menachem Begin ernannt wurde.

Seine Strategie der massiven Schaffung von „Fakten vor Ort“ schuf vollendete Tatsachen. Heute leben mehr als 750 000 Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT), viele davon in großen Siedlungsstädten.

Die einzelnen Siedlungen wurden zu einem Netz von sieben Siedlungsblöcken zusammengefasst, deren Funktion darin besteht, die israelische Kontrolle über das Westjordanland aufrechtzuerhalten und die palästinensische Bevölkerung auf kleine, fragmentierte Enklaven zu beschränken.

Ein Netz von Autobahnen erschließt das Westjordanland mit dem israelischen Staatsgebiet. Ostjerusalem wurde 1967 annektiert und als wirtschaftliches, religiöses und kulturelles Zentrum vom Westjordanland abgekoppelt. Und für 2019 kündigte Premierminister Benjamin Netanjahu Pläne zur Annexion des Jordantals an, das fast ein Viertel des Westjordanlands ausmacht.

Israels 7,2 Millionen Juden kontrollieren und leben auf 85 Prozent der Landesfläche, während 7,5 Millionen Palästinenser auf nur 15 Prozent des Landes beschränkt sind, 75 Prozent von ihnen sind staatenlos.

In dem Maße, in dem diese Tatsachen vor Ort die Zweistaatenlösung von Donald Trump und Biden bestimmen und die Normalisierung Israels mit der arabischen Welt nicht beeinträchtigen, nähert sich das 130-jährige Projekt des Zionismus, Palästina zu kolonisieren, dem Wettbewerb.

Verteidigbare Grenzen

In einem Land, das von Sicherheit besessen ist – wie es alle Siedlerkolonialstaaten sein müssen, da die Enteigneten ihren Widerstand niemals aufgeben werden – hat Israel Militärdoktrinen angenommen, die auch die Entstehung eines souveränen palästinensischen Staates verhindern.

Dazu gehört die Doktrin, dass die Palästinenser Israels ständige Feinde sind und eine ständige Sicherheitsbedrohung darstellen und dass es keine Rückkehr zu den „unvertretbaren“ Waffenstillstandslinien von 1949 oder der Grünen Linie von 1967 geben kann, d. h. eine ständige militärische Kontrolle über die OPT.

Ein israelischer Siedler konfrontiert einen palästinensischen Demonstranten während einer Demonstration gegen den Siedlungsausbau in al-Mughayer, östlich von Ramallah, im besetzten Westjordanland, 29. Juli 2022 (AFP)

Die ständige Kontrolle über „verteidigungsfähige Grenzen“ mit arabischen Staaten, d. h. die israelische Kontrolle über die Grenzen des palästinensischen Staates. Israel muss auch den palästinensischen Luftraum und den elektromagnetischen (Kommunikations-)Bereich kontrollieren; außerdem muss ein palästinensischer Staat entmilitarisiert werden und Israel muss die Sicherheitskontrolle behalten. Israel muss außerdem eine aktive und ständige Militärpräsenz in den OPT aufrechterhalten.

Israel wird seine großen Siedlungen und die Siedlungsblöcke beibehalten.

Die Palästinenser müssen den Staat Israel nicht nur anerkennen, sondern ihn auch als „jüdischen Staat“ anerkennen – mit anderen Worten, sie müssen jeden Anspruch auf Palästina als nationales Heimatland aufgeben.

Und selbst wenn ein palästinensischer Staat entstünde, hätte er keine territoriale Kontiguität, sondern nur eine „verkehrstechnische Kontiguität“ unter israelischer Aufsicht. Das Westjordanland würde in drei oder vier palästinensische Kantone aufgeteilt, die alle von Siedlungsblöcken, israelischen Autobahnen und Militäreinrichtungen umgeben wären.

Ein Groß-Jerusalem würde Ost-Jerusalem und die Altstadt weit von palästinensischem Gebiet entfernt halten. Und jeder „sichere Durchgang“ zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen hätte keinen extraterritorialen Status; Israel hätte weiterhin das Recht, jeden Palästinenser festzunehmen, der „israelischen“ Raum durchquert.

Darüber hinaus muss Israel die palästinensische Außenpolitik kontrollieren, einschließlich seiner Fähigkeit, Verträge zu schließen, und die Palästinenser müssen den Staat Israel nicht nur anerkennen, sondern ihn als „jüdischen Staat“ anerkennen – mit anderen Worten, jeden Anspruch auf Palästina als nationale Heimat aufgeben und akzeptieren, dass es ausschließlich den Juden gehört, und zwar rechtmäßig.

Was schließlich die Souveränität betrifft, so könnte Israel bestenfalls eine „Autonomie“ über ein begrenztes Gebiet in Erwägung ziehen.

Zwei-Staaten-Apartheid

Es gibt keinen internationalen Willen, Israel zum Rückzug aus den OPT zu zwingen.

In einer idealen Welt, in der die internationalen Beziehungen im Einklang mit dem Völkerrecht und den UN-Resolutionen stünden, wäre die israelische Besatzung unter dem Gewicht ihrer eigenen Unrechtmäßigkeit zusammengebrochen und die nationalen Rechte der Palästinenser stünden im Mittelpunkt der Verhandlungen.

So wie es aussieht, gibt es auf internationaler Ebene keine Bereitschaft, sich Israels unerbittlicher Judaisierung Palästinas oder der Errichtung eines permanenten Apartheidregimes entgegenzustellen oder auch nur zu bremsen.

Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass die Befürworter einer gerechten Lösung des israelisch-palästinensischen „Konflikts“ das fürchten, was Biden am „Tag danach“ durchzusetzen droht.

Ein wirklich souveräner und lebensfähiger palästinensischer Staat an der Seite Israels ist einfach nicht zu erwarten, eine Apartheid unter dem Deckmantel einer Zwei-Staaten-Lösung ist viel wahrscheinlicher.

Angesichts Bidens vorbehaltloser Unterstützung des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen und vor dem Hintergrund seiner jahrzehntelangen Unterstützung Israels stellt sich die Frage, was er gemeint haben könnte, als er erklärte, dass es „kein Zurück zum Status quo gibt, wie er am 6. Oktober bestand“.

Wie auch immer eine wirklich gerechte Lösung aussehen mag, wir müssen uns darauf einstellen, dass der „Tag danach“ eine Zwei-Staaten-Apartheid verheißt.

Jeff Halper ist israelischer Anthropologe, Direktor des Israelischen Komitees gegen Hauszerstörungen (ICAHD) und Mitglied der One Democratic State Campaign. Sein neuestes Buch ist Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionismus, Siedlerkolonialismus und der Fall für einen demokratischen Staat (London: Pluto, 2021)

Übersetzt mit Deepl.com

