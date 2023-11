Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum der Ruf der Türkei nach einem Waffenstillstand auf taube Ohren stieß Von Ragip Soylu

Israel-Palestine war: Why Turkey’s call for a ceasefire fell on deaf ears Despite its diplomatic overtures, Ankara’s leverage in the conflict is limited

Von Ragip Soylu



20. November 2023

Trotz seiner diplomatischen Bemühungen ist Ankaras Einfluss in dem Konflikt begrenzt

Als die palästinensische Gruppe Hamas am 7. Oktober Israel angriff und dabei Hunderte von Zivilisten und Soldaten tötete, forderten die türkischen Behörden ihre Führer umgehend auf, das Land zu verlassen. Ankara wollte nicht mit dem Anschlag in Verbindung gebracht werden und versuchte, sich als Vermittler zu positionieren.

In der ersten Zeit nach dem Anschlag gab der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ausgewogene Erklärungen ab, in denen er sowohl den Angriff der palästinensischen Kämpfer als auch die israelischen Bombardierungen des Gazastreifens verurteilte. Er rief zu Deeskalation und Dialog auf und erklärte, Ankara sei bereit, bei der Freilassung der Geiseln zu helfen.

Diese Aufrufe haben jedoch nicht gefruchtet, und Ankaras diplomatischer Einfluss auf den Konflikt war begrenzt, ohne dass ein Waffenstillstand in Sicht ist. Und warum?

Es gibt einige Gründe, warum die diplomatischen Bemühungen der Türkei nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht haben. Die Instrumente der Türkei in diesem Konflikt sind dürftig.

Die Situation unterscheidet sich von den Erfolgen der Türkei bei der Vermittlung im russisch-ukrainischen Krieg, wo sie gewisse Vorteile hatte. Ankara ist sowohl für Russland als auch für die Ukraine ein wichtiger Wirtschaftspartner und unterhält mit beiden Ländern einen offenen Dialog. Als Erdogan zu Waffenstillstandsgesprächen aufrief, hatten beide Länder Vertrauen in ihn und waren zu Gesprächen bereit.

In Bezug auf den Gaza-Krieg verfügt Ankara jedoch nicht über genügend Druckmittel, um Israel zur Teilnahme an Gesprächen zu zwingen. Zwischen Ankara und Tel Aviv bestehen zwar enge wirtschaftliche Beziehungen, diese haben jedoch kein politisches Gewicht und sind auch nicht existenziell.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kann Erdogan nicht leiden, und das beruht auf Gegenseitigkeit. Israelische Beamte haben erklärt, sie seien nicht zu Verhandlungen bereit, solange die Hamas nicht alle Geiseln freilässt. Israel ist also eher auf Rache und die „Auslöschung des Gazastreifens“ bedacht, als dass es den Dialog sucht.

Vermittlung von Geschäften

Überraschenderweise gab die israelische Führung keine öffentlichen Erklärungen zur Anerkennung ab, nachdem Ankara die Hamas-Führer nach dem Anschlag vom 7. Oktober unverzüglich aufgefordert hatte, das Land zu verlassen. Im Vergleich zu Staaten wie dem Iran hat die Türkei gezeigt, dass sie einen ausgleichenderen Einfluss auf die bewaffnete Gruppe ausübt, was allen Beteiligten zugute kommen könnte.

Auch die Jordanier, Ägypter und Katarer haben sich um eine Vermittlung bemüht. Sowohl Israel als auch die Hamas scheinen sich für Katar entschieden zu haben, um den Großteil der Gespräche zu führen, da Doha schon seit langem Beziehungen unterhält und in der Lage ist, frühere Abkommen zu vermitteln.

Washington seinerseits hat in der jüngsten Krise nicht mit der Türkei zusammengearbeitet, da US-Präsident Joe Biden sich dafür entschieden hat, Netanjahu bedingungslos zu unterstützen, was die Aussicht auf weitere wichtige Gespräche zunichte macht. Zwar hat US-Außenminister Antony Blinken das Thema Geiseln mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan erörtert, doch ist der Einfluss Ankaras im Weißen Haus aufgrund einer Reihe von Streitigkeiten in den letzten zehn Jahren begrenzt gewesen.

Die Türkei hat sich von Beginn der Krise an um Deeskalation bemüht und nicht um eine regionale Apokalypse

Die Türkei hat sich stattdessen auf erreichbare Ziele konzentriert. Auf seiner Reise durch die Region übermittelte Fidan meinen Quellen zufolge Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine einzige Botschaft: „Ankara ist bereit, die arabischen Länder in ihrer Haltung gegen Israel zu unterstützen. Es will aus diesem Konflikt keinen Nutzen ziehen und wünscht sich eine geschlossene Front“.

Ankara unterstützte die ägyptische Friedenskonferenz, während Riad Blinken brüskierte, indem es ihn stundenlang warten ließ und dann ein geplantes Treffen verschob. Jordanien rief seinen Botschafter zu Konsultationen nach Israel zurück, und Ankara folgte diesem Beispiel.

Riad wollte eine Konferenz mit islamischen Ländern über Palästina veranstalten, die, wie ich höre, von einem türkischen Vorschlag zu diesem Thema inspiriert war, und Ankara unterstützte diese Bemühungen. Türkische Diplomaten brachten mehrere Ideen für die anschließende gemeinsame Erklärung ein, die sich auf eine Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof und die Beantragung eines Urteils des Internationalen Gerichtshofs gegen Israel sowie auf Mechanismen zur Sammlung von Beweisen für israelische Kriegsverbrechen konzentrierten.

Kritik an Israel

Fidan schlug auch ein „Garantiesystem“ für den palästinensisch-israelischen Konflikt vor und regte an, dass internationale Truppen im Gazastreifen präsent sein sollten, um weitere Eskalationsrunden zu vermeiden.

Erdogan hat in der Zwischenzeit seine Medienpräsenz effektiv genutzt, um Israels harte Taktik anzuprangern und die Untätigkeit und Doppelmoral des Westens angesichts der massiven humanitären Krise und der steigenden Zahl von Toten in Gaza zu unterstreichen.

Einige Kommentatoren in den sozialen Medien haben angedeutet, dass Ankara militärisch gegen Israel vorgehen könnte, aber eine solche Aussicht ist unlogisch. Die Türkei ist kein Schurkenstaat, der gegen einen Nachbarn in den Krieg ziehen würde, es sei denn, seine direkten Interessen würden offen angegriffen. Die Türkei hat sich von Beginn der Krise an um Deeskalation bemüht und nicht um eine regionale Apokalypse.

Aufgrund mehrerer diplomatischer Krisen mit Tel Aviv hat Ankara gelernt, dass Strafmaßnahmen gegen Israel in der Regel nicht zum Erfolg führen. Da ihr Einfluss auf Israel recht begrenzt ist, hat sich die Türkei stattdessen darauf konzentriert, den Dialog aufrechtzuerhalten, während sie Israel offen für seine Gräueltaten in Gaza kritisiert.

Erdogan wird diese intensiven verbalen Angriffe gegen Israel wahrscheinlich fortsetzen, solange der Angriff auf Gaza andauert. Gleichzeitig wird das Land alles in seiner Macht Stehende tun, um das Leiden im Gazastreifen durch humanitäre Soforthilfe zu lindern und schwerkranke Patienten in die Türkei zu bringen.

Ragip Soylu

Leiter des Türkei-Büros von MEE mit Sitz in Ankara. Zuvor war er als Korrespondent für die türkischen Medien Daily Sabah und ATV in Washington DC und London tätig. Er hat auch für verschiedene Nachrichtenorganisationen gearbeitet, darunter CNN und Foreign Policy.

