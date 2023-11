Israel-Palestine live: Tanks surround Indonesian Hospital amid intense Israeli shelling Israeli official denies ceasefire reports as Palestinians continue to embark on forced exodus to south Gaza

Israel-Palästina live: Panzer umzingeln indonesisches Krankenhaus unter starkem israelischen Beschuss

Israelischer Beamter dementiert Berichte über einen Waffenstillstand, während die Palästinenser weiter in den südlichen Gazastreifen fliehen

Wichtigste Punkte

12 Tote bei israelischem Bombenangriff auf indonesisches Krankenhaus

Zwei weitere Journalisten in Gaza getötet

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 13.000

Live-Updates

USA arbeiten weiter daran, 1.200 Einwohner und Familienangehörige aus dem Gazastreifen zu holen

vor 7 Sekunden

Nach Angaben des US-Außenministeriums haben seit Ausbruch des Krieges rund 800 Amerikaner, ständige Einwohner und Familienangehörige den Gazastreifen über den Rafah-Übergang nach Ägypten verlassen.

In einem Briefing am Montag sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, dass sich noch 1.200 Personen im Gazastreifen befänden, die evakuiert werden müssten.

Das Ministerium fügte hinzu, dass seit dem 7. Oktober sechs Amerikaner ums Leben gekommen seien, darunter fünf israelische Soldaten und ein Grenzbeamter der nationalen Polizei.

Palästinensisches Gesundheitsministerium evakuiert 100 Patienten aus indonesischem Krankenhaus

vor 5 Minuten

Ashraf al Qudra, ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, erklärte, dass mindestens 100 Patienten aus dem indonesischen Krankenhaus evakuiert werden mussten, da die israelischen Streitkräfte sich der medizinischen Einrichtung nähern.

„100 Patienten wurden mit Hilfe des IKRK aus dem indonesischen Krankenhaus evakuiert“, sagte Qudra gegenüber AFP.

Der Sprecher fügte hinzu, dass das medizinische Personal über Nacht 100 weitere Patienten in eine andere Einrichtung in der südlichen Stadt Khan Younis bringen werde.

US-Demokraten fordern Biden auf, Israel wegen humanitärer Hilfe für Gaza unter Druck zu setzen

vor 29 Minuten

Eine Gruppe von Gesetzgebern unter der Leitung der Senatoren Tammy Baldwin, Tim Kaine und Chris Van Hollen hat einen Brief an US-Präsident Joe Biden geschrieben, in dem sie ihn auffordern, sich unverzüglich für die kontinuierliche Lieferung von Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und anderen lebensnotwendigen Gütern einzusetzen.

„Die Beseitigung der von der Hamas ausgehenden Bedrohung und der Schutz der Zivilbevölkerung sind keine sich gegenseitig ausschließenden Ziele. Das humanitäre Völkerrecht verlangt den Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten“, schrieb die Gruppe in einem am Montag versandten Brief.

In dem Schreiben wird auch die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen sowie der Schutz der Zivilbevölkerung und die Sicherstellung des Zugangs der Zivilbevölkerung zur medizinischen Versorgung gefordert.

Der Brief wurde von mindestens acht weiteren Demokraten im Senat unterzeichnet.

Weißes Haus erklärt, dass eine Einigung über die Freilassung der Geiseln näher rückt

vor 1 Stunde

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, sagte, die Vereinigten Staaten glaubten, dass eine Einigung über die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln „näher rückt“, während Israel seine Bombardierung des Gazastreifens intensiviert.

Kirby gab nicht an, wie viele Geiseln die Hamas freilassen würde, wenn die Vereinbarung erfolgreich ist, sagte aber, dass langsam mehr Hilfsgüter aus Ägypten in den Gazastreifen eindringen.

„Sechs Lastwagen haben etwa 18.000 Gallonen Treibstoff nach Gaza gebracht“, sagte Kirby.

„[Und] fast 100 Lastwagen sind über das Wochenende in den Gazastreifen gelangt, insgesamt sind es bisher mehr als 1.260 Lastwagen.“

Der Sprecher des Weißen Hauses fügte hinzu, dass die USA auch insgesamt 800 US-Bürger aus dem Gazastreifen abgezogen hätten.

Pate“ des palästinensischen Journalismus Belal Jadallah bei israelischem Beschuss getötet

vor 1 Stunde

Palästinensische Journalisten würdigten den langjährigen Korrespondenten Belal Jadallah, den Vorsitzenden des Gaza Press House, einer Organisation, die sich der Ausbildung künftiger Journalisten in der Region widmet.

Bei einem israelischen Angriff wurde Jadallah am Sonntag in Gaza getötet. Jadallah, der vor Ort als „Pate der palästinensischen Journalisten“ bekannt ist, gründete das Gaza Press House im Jahr 2014.

Ali Jadallah, der Bruder von Belal, sagte, er sei entschlossen gewesen, in Gaza-Stadt zu bleiben, weil er glaubte, er habe die „moralische Pflicht, der Welt mitzuteilen, was er gesehen hat“.

„Er hat keine Mühen gescheut, alle freiberuflichen Journalisten zu unterstützen, sie zu beschützen, Sicherheitskurse für sie zu organisieren und sie mit Schutzausrüstung auszustatten“, fügte er hinzu.

Während des Krieges setzte sich Jadallah dafür ein, dass das Pressehaus den Journalisten, die über die Bombardierung des Gazastreifens berichteten, Unterstützung bot, einschließlich der Bereitstellung von Sicherheits- und technischer Ausrüstung.

Tor Wennesland, der Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedensprozess, nannte Jadallah einen „professionellen, sachkundigen und leidenschaftlichen Journalisten, der sein Leben der Freiheit des Journalismus und dem Schutz von Journalisten gewidmet hat“.

Husam Zumlot, der palästinensische Botschafter im Vereinigten Königreich, bezeichnete seinen Tod als „verheerend“ und forderte, „dass seine Mörder vor Gericht gestellt werden“.

READ MORE: Der „Pate“ des palästinensischen Journalismus Belal Jadallah bei israelischem Beschuss getötet

Belal Jadallah war ein renommierter palästinensischer Journalist, der vielen Nachwuchsreportern zu ihrem Durchbruch verhalf (Screenshot/X)

Belal Jadallah war ein renommierter palästinensischer Journalist, der vielen Nachwuchsreportern zum Durchbruch verhalf (Screenshot/X)

Israel ruft Botschafter in Südafrika zurück, nachdem der ANC die Schließung der israelischen Botschaft gefordert hat

vor 3 Stunden

Das israelische Außenministerium bestätigte, dass es seinen Botschafter in Südafrika nach einer Reihe von „Erklärungen aus Südafrika“ zu Konsultationen zurückgerufen hat.

Am vergangenen Donnerstag erklärte die regierende Afrikanische Nationalkongresspartei Südafrikas, sie werde einen Parlamentsantrag unterstützen, der die Schließung der israelischen Botschaft in Südafrika fordert.

Seit dem 7. Oktober hat Südafrika die israelische Operation im Gazastreifen scharf kritisiert und seinen Botschafter in Israel abberufen.

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 13.300

vor 3 Stunden

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des israelischen Angriffs auf die belagerte Enklave mindestens 13.300 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden.

Nach Angaben des Ministeriums sind unter den Toten 5.600 Kinder und 3.550 Frauen.

Es fügte hinzu, dass mindestens 6.500 Menschen noch immer als vermisst gelten, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

WHO-Chef bestätigt Evakuierung von 12 Frühgeborenen nach Ägypten

vor 3 Stunden

Die Weltgesundheitsorganisation bestätigte, dass ein Dutzend Frühgeborene aus dem Gazastreifen evakuiert und mit ihren Familien nach Kairo geflogen wurden.

Zuvor hatte der Palästinensische Rote Halbmond am Montag mitgeteilt, dass Sanitäter 28 von 31 Frühgeborenen aus dem Al-Shifa-Krankenhaus gerettet und über die Grenze nach Ägypten gebracht hätten.

Guterres sagt, die Einrichtung eines UN-Protektorats in Gaza sei „keine Lösung“ für die Unruhen

vor 4 Stunden

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die Einrichtung eines UN-Protektorats im Gazastreifen werde die Unruhen in der belagerten Enklave nicht lösen.

Am Montag sagte Guterres, eine „Übergangsperiode“ unter Beteiligung arabischer Staaten und der Vereinigten Staaten würde besser funktionieren und zu einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung führen.

„Es ist wichtig, diese Tragödie in eine Chance umzuwandeln, und zwar auf eine entschlossene und unumkehrbare Weise, die zu einer Zweistaatenlösung führt“, sagte Guterres.

“ Ich glaube nicht, dass ein UN-Protektorat in Gaza eine Lösung ist.

„Alle müssen zusammenkommen, um die Bedingungen für den Übergang zu schaffen, damit eine gestärkte Palästinensische Autonomiebehörde die Verantwortung in Gaza übernehmen kann.“

Guterres schloss auch die Idee aus, die Palästinensische Autonomiebehörde in den Gazastreifen zu holen.

Ärzte ohne Grenzen: MSF-Mitarbeiter nach Beschuss der Klinik in Gaza eingeschlossen

vor 5 Stunden

Ärzte ohne Grenzen (MSF) teilte mit, dass ihre Mitarbeiter und 20 Familienmitglieder in einer ihrer Kliniken in Gaza eingeschlossen sind, nachdem diese beschossen wurde.

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen sahen die Mitarbeiter heute Morgen einen israelischen Panzer vor der Klinik, als diese unter Beschuss geriet, und dass eine Mauer eingerissen wurde und ein Teil des Gebäudes in Flammen aufging“.

Die Nichtregierungsorganisation fügte hinzu, dass die Fahrzeuge, mit denen sie versucht hatte, die Mitarbeiter zu evakuieren, ebenfalls durch die Kämpfe zerstört wurden. 50 weitere Menschen, darunter auch Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in nahe gelegenen Gebäuden, benötigten medizinische Hilfe.

WHO-Chef „entsetzt“ über Angriff auf indonesisches Krankenhaus in Gaza

vor 5 Stunden

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation zeigte sich „entsetzt“ über den Angriff auf das indonesische Krankenhaus in Gaza, bei dem 12 Menschen, darunter auch Patienten, getötet wurden.

„Gesundheitspersonal und Zivilisten sollten niemals einem solchen Horror ausgesetzt sein, vor allem nicht in einem Krankenhaus“, sagte Dr. Tedros Ghebreyesus auf der Social-Media-Plattform X.

Palästinenser im Westjordanland, der von israelischen Streitkräften angeschossen wurde, erliegt seinen Wunden

vor 6 Stunden

Mohammed Ali Saeed Owais, ein 25-Jähriger aus der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland, wurde am Montag vom palästinensischen Gesundheitsministerium für tot erklärt.

Owais erlag seinen Verletzungen, nachdem er vor etwa zwei Wochen von israelischen Streitkräften angeschossen worden war, so das Ministerium weiter.

Einnahmen aus dem Asien-Cup in Katar sollen an Palästinenser gespendet werden

vor 6 Stunden

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für den Anfang 2024 in Katar geplanten Fußball-Asien-Cup werden für die Palästinenser gespendet, teilten die Organisatoren des Wettbewerbs am Montag mit.

„Wir haben beschlossen, die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für den Asien-Cup in Katar für die notwendige Hilfe für Palästina zu spenden“, sagte der Präsident des Organisationskomitees.

„Wir werden dafür sorgen, dass diese soziale Verantwortung den am stärksten Betroffenen zugute kommt und dass der Fußball seine Rolle als Unterstützungsmechanismus für die Bevölkerung in diesen extrem schwierigen Zeiten erfüllt“, fügte Hamad bin Khalifa Al Thani hinzu.

Rund 200 Palästinenser sollen in der Türkei ankommen

vor 6 Stunden

Rund 200 Palästinenser aus dem Gazastreifen werden am Montag in der Türkei eintreffen, darunter Dutzende von Patienten, die dort medizinisch behandelt werden sollen, so der türkische Gesundheitsminister und Sprecher des Außenministeriums.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca sagte, dass 61 Patienten in Begleitung von 49 Angehörigen am Montagnachmittag in Ankara eingetroffen seien, nachdem sie am Sonntag nach Ägypten gebracht worden waren.

„Ich denke, dass die von uns unternommenen Schritte einen, wenn auch nur kleinen, Beitrag zum Schutz der Menschenwürde leisten“, sagte Koca vor Reportern am Flughafen. Priorität bei den Evakuierungen hätten jetzt Kinder, Babys und verwundete Zivilisten aus dem Gazastreifen, fügte er hinzu.

Jordaniens Kronprinz trifft in al-Arish ein, um ein Feldlazarett zu beaufsichtigen

vor 7 Stunden

Der jordanische Kronprinz ist im ägyptischen al-Arish eingetroffen, um die Vorbereitungen für ein Feldkrankenhaus für den südlichen Gazastreifen zu überwachen.

Das Feldkrankenhaus mit einer Kapazität von 41 Betten soll in Khan Younis eingerichtet werden.

