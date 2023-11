How Israeli war crimes and propaganda follow the US blueprint Like Israel, the US has systematically violated international law in its wars, manufactured political justifications to suit each case and evaded international accountability

Jamil al-Agha und seine Frau reagieren, als der verletzte Mann die Leiche eines der beiden Kinder des Paares hält, das bei israelischem Beschuss getötet wurde, in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 19. November 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie israelische Kriegsverbrechen und Propaganda der US-Blaupause folgen

Von Medea Benjamin, Nicolas J. S. Davies

20. November 2023

Wie Israel haben die USA in ihren Kriegen systematisch gegen das Völkerrecht verstoßen, politische Rechtfertigungen für jeden Fall erfunden und sich der internationalen Rechenschaftspflicht entzogen

Wir berichten seit vielen Jahren über Kriegsverbrechen der USA und über die gleichen Verbrechen, die von US-Verbündeten und Stellvertretern wie Israel und Saudi-Arabien begangen werden.

Zu den Beispielen gehören die illegale Anwendung militärischer Gewalt, um feindliche Regierungen oder „Regime“ zu beseitigen, feindliche militärische Besetzungen, unverhältnismäßige militärische Gewalt, die mit der Behauptung gerechtfertigt wird, den „Terrorismus“ zu bekämpfen, die Bombardierung und Tötung von Zivilisten und die Massenvernichtung ganzer Städte.

Die meisten Amerikaner haben eine generelle Abneigung gegen Krieg, neigen aber dazu, diese militarisierte Außenpolitik zu akzeptieren, weil wir auf tragische Weise anfällig für Propaganda sind, die Maschinerie der öffentlichen Manipulation, die Hand in Hand mit der Maschinerie des Tötens arbeitet, um ansonsten undenkbare Schrecken zu rechtfertigen.

Dieser Prozess der „Herstellung von Zustimmung“ funktioniert auf verschiedene Weise. Eine der wirksamsten Formen der Propaganda ist das Schweigen, indem man uns einfach nicht sagt und schon gar nicht zeigt, was der Krieg den Menschen wirklich antut, deren Häuser und Gemeinden zu Amerikas neuestem Schlachtfeld geworden sind.

In seiner verheerendsten Kampagne der letzten Jahre warf das US-Militär mehr als 100.000 Bomben und Raketen auf Mosul im Irak, Raqqa in Syrien und andere von der Gruppe Islamischer Staat besetzte Gebiete ab. Einem Bericht des irakisch-kurdischen Geheimdienstes zufolge wurden in Mosul mehr als 40.000 Zivilisten getötet, während Raqqa völlig zerstört wurde.

Der Beschuss von Raqqa war der schwerste Artilleriebeschuss der USA seit dem Vietnamkrieg und wurde in den US-Medien kaum erwähnt. Ein kürzlich erschienener Artikel der New York Times über die traumatischen Hirnverletzungen und posttraumatischen Belastungsstörungen, die US-Artilleristen erlitten, die 155-mm-Haubitzen bedienten, die jeweils bis zu 10.000 Granaten auf Raqqa abfeuerten, trug den treffenden Titel: „Ein geheimer Krieg, seltsame neue Wunden und Schweigen aus dem Pentagon“.

Völkermord im Verborgenen

Es ist eine bemerkenswerte Leistung, einen solchen Massentod und eine solche Zerstörung zu verheimlichen. Als der britische Dramatiker Harold Pinter 2005 inmitten des Irak-Kriegs den Nobelpreis für Literatur erhielt, betitelte er seine Nobelpreisrede mit „Kunst, Wahrheit und Politik“ und nutzte sie, um diesen teuflischen Aspekt der US-Kriegsführung zu beleuchten.

Nachdem er die Hunderttausenden von Morden in Indonesien, Griechenland, Uruguay, Brasilien, Paraguay, Haiti, der Türkei, den Philippinen, Guatemala, El Salvador, Chile und Nicaragua erwähnt hatte, fragte Pinter: „Haben sie stattgefunden? Und sind sie in allen Fällen auf die US-Außenpolitik zurückzuführen? Die Antwort lautet: Ja, sie haben stattgefunden, und sie sind auf die amerikanische Außenpolitik zurückzuführen.

Die israelische Führung scheint das Ausmaß überschätzt zu haben, in dem die US-Informationskriegsmaschinerie sie vor der öffentlichen Kontrolle abschirmen würde

„Aber man würde es nicht merken“, fuhr er fort. „Es ist nie etwas passiert. Nichts ist jemals passiert. Selbst als es passierte, passierte es nicht. Es spielte keine Rolle. Es war nicht von Interesse. Die Verbrechen der USA waren systematisch, konstant, bösartig und unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben darüber gesprochen. Das muss man den Amerikanern lassen. Es hat weltweit eine ziemlich klinische Manipulation der Macht ausgeübt, während es sich als eine Kraft für das universelle Gute ausgab. Das ist ein brillanter, sogar witziger, höchst erfolgreicher Akt der Hypnose.“

Aber die Kriege und das Töten gehen weiter, Tag für Tag, Jahr für Jahr, aus den Augen und aus dem Sinn der meisten Amerikaner. Seit 2001 haben die USA und ihre Verbündeten mehr als 350.000 Bomben und Raketen auf neun Länder abgeworfen (darunter mindestens 14.000 im aktuellen Krieg gegen Gaza). Das sind durchschnittlich 44 Luftangriffe pro Tag, tagein, tagaus, seit 22 Jahren.

Israel würde in seinem derzeitigen Krieg gegen den Gazastreifen, in dem 40 Prozent der mehr als 13.000 Menschen, die es bisher getötet hat, Kinder sind, sicherlich gerne die außergewöhnliche Fähigkeit der USA nachahmen, ihre Brutalität zu verbergen. Doch trotz der Bemühungen Israels, eine Mediensperre zu verhängen, findet das Massaker in einem kleinen, abgeschlossenen, dicht besiedelten Stadtgebiet statt, das oft als Freiluftgefängnis bezeichnet wird, so dass die Welt viel mehr als sonst sehen kann, wie es sich auf echte Menschen auswirkt.

Israel hat eine Rekordzahl von Journalisten im Gazastreifen getötet, und dies scheint eine gezielte Strategie zu sein, ähnlich wie bei den US-Streitkräften, die Journalisten im Irak ins Visier nahmen. Dennoch sehen wir täglich neue grausame Videos und Fotos: tote und verwundete Kinder, Krankenhäuser, die mit der Behandlung der Verletzten kämpfen, und verzweifelte Menschen, die durch die Trümmer ihrer zerstörten Häuser von einem Ort zum anderen fliehen.

Ein weiterer Grund, warum dieser Krieg nicht so gut verborgen ist, liegt darin, dass Israel ihn führt und nicht die USA. Die USA liefern den größten Teil der Waffen, haben Flugzeugträger in die Region geschickt und den US-Marinegeneral James Glynn entsandt, um taktische Ratschläge zu erteilen, die auf seinen Erfahrungen mit ähnlichen Massakern in Falludscha und Mosul im Irak beruhen. Die israelische Führung scheint jedoch das Ausmaß überschätzt zu haben, in dem die US-Informationskriegsmaschinerie sie vor öffentlicher Kontrolle und politischer Rechenschaftspflicht schützen würde.

Anders als in Falludscha, Mosul und Raqqa sehen Menschen auf der ganzen Welt Videos von der sich entfaltenden Katastrophe auf ihren Computern, Telefonen und Fernsehern. Netanjahu, Biden und die korrupten „Verteidigungsanalysten“ in den Kabelnachrichtensendern sind nicht mehr diejenigen, die die Geschichte erfinden, während sie versuchen, der schrecklichen Realität, die wir alle mit eigenen Augen sehen können, eigennützige Erzählungen anzuhängen.

Angesichts der Realität von Krieg und Völkermord, die der Welt ins Gesicht starrt, stellen Menschen überall die Straffreiheit in Frage, mit der Israel systematisch das humanitäre Völkerrecht verletzt.

Michael Crowley und Edward Wong haben in der New York Times berichtet, dass israelische Beamte ihr Vorgehen in Gaza mit dem Hinweis auf US-Kriegsverbrechen verteidigen und darauf bestehen, dass sie die Kriegsgesetze einfach so auslegen, wie die USA sie im Irak und in anderen US-Kriegsgebieten ausgelegt haben. Sie vergleichen Gaza mit Fallujah, Mosul und sogar Hiroshima.

Töten ohne Strafe

Doch gerade die Nachahmung von US-Kriegsverbrechen macht Israels Vorgehen illegal. Und das Versäumnis der Welt, die USA zur Rechenschaft zu ziehen, hat Israel in dem Glauben bestärkt, dass auch es ungestraft töten kann.

Die USA verstoßen systematisch gegen das in der UN-Charta verankerte Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt, fabrizieren politische Rechtfertigungen für jeden Fall und nutzen ihr Veto im Sicherheitsrat, um sich der internationalen Rechenschaftspflicht zu entziehen.

Die Militärjuristen der USA legen die Vierte Genfer Konvention ausnahmsweise so aus, dass der universelle Schutz, den die Konvention der Zivilbevölkerung garantiert, gegenüber den militärischen Zielen der USA als zweitrangig betrachtet wird.

Die USA wehren sich vehement gegen die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), um sicherzustellen, dass ihre außergewöhnlichen Auslegungen des Völkerrechts niemals einer unparteiischen gerichtlichen Prüfung unterzogen werden.

Als die USA 1986 dem IGH gestatteten, über ihren Krieg gegen Nicaragua zu entscheiden, entschied der IGH, dass der Einsatz der „Contras“ zur Invasion und zum Angriff auf Nicaragua und die Verminung der Häfen Nicaraguas völkerrechtswidrige Aggressionshandlungen waren, und verurteilte die USA zur Zahlung von Kriegsreparationen an Nicaragua. Als die USA erklärten, dass sie die Zuständigkeit des IGH nicht mehr anerkennen würden und nicht zahlten, ersuchte Nicaragua den UN-Sicherheitsrat, die Reparationszahlungen durchzusetzen, doch die USA legten ihr Veto gegen die Resolution ein.

Gräueltaten wie Hiroshima, Nagasaki und die Bombardierung deutscher und japanischer Städte, um die Zivilbevölkerung zu „enthaupten“, wie Winston Churchill es nannte, führten zusammen mit den Schrecken des deutschen Nazi-Holocausts zur Verabschiedung der neuen Vierten Genfer Konvention im Jahr 1949, um Zivilisten in Kriegsgebieten und unter militärischer Besatzung zu schützen.

Anlässlich des 50. Jahrestages der Konvention im Jahr 1999 führte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das für die Überwachung der internationalen Einhaltung der Genfer Konventionen zuständig ist, eine Umfrage durch, um herauszufinden, wie gut die Menschen in den verschiedenen Ländern den Schutz durch die Konvention verstehen.

Befragt wurden Menschen in 12 Ländern, die Opfer eines Krieges waren, in vier Ländern (Frankreich, Russland, Großbritannien und die USA), die ständige Mitglieder des Sicherheitsrates sind, sowie in der Schweiz, wo das IKRK seinen Sitz hat. Das IKRK veröffentlichte die Ergebnisse der Umfrage im Jahr 2000 in einem Bericht mit dem Titel People on War – Civilians in the Line of Fire.

In der Umfrage wurden die Menschen gebeten, zwischen einem korrekten Verständnis des Schutzes der Zivilbevölkerung durch die Konvention und einer verwässerten Auslegung zu wählen, die derjenigen der US-amerikanischen und israelischen Militärjuristen sehr ähnlich ist.

Das richtige Verständnis wurde durch die Aussage definiert, dass Kombattanten „nur andere Kombattanten angreifen und Zivilisten in Ruhe lassen müssen“. Die schwächere, falsche Aussage war, dass „Kombattanten bei ihren militärischen Operationen Zivilisten so weit wie möglich meiden sollten“.

Zwischen 72 und 77 Prozent der Menschen in den anderen Ländern des Sicherheitsrates und der Schweiz stimmten der korrekten Aussage zu, aber die USA waren ein Ausreißer, mit nur 52 Prozent Zustimmung. In der Tat stimmten 42 Prozent der Amerikaner der schwächeren Aussage zu, doppelt so viele wie in den anderen Ländern. Ähnliche Unterschiede zwischen den USA und den anderen Ländern gab es bei Fragen zu Folter und der Behandlung von Kriegsgefangenen.

Exzessive Gewalt

Im von den USA besetzten Irak führte die außergewöhnlich schwache Auslegung der Genfer Konventionen durch die USA zu endlosen Auseinandersetzungen mit dem IKRK und der UN-Hilfsmission für den Irak (UNAMI), die vierteljährlich vernichtende Menschenrechtsberichte veröffentlichte. Die UNAMI hielt stets daran fest, dass die US-Luftangriffe auf dicht besiedelte zivile Gebiete gegen das Völkerrecht verstoßen.

Die Welt zieht ihre Zustimmung zu einer völkermörderischen „Zweistaatenlösung“ zurück, bei der Israel und die USA die einzigen beiden Staaten sind, die das Schicksal Palästinas regeln können

So dokumentierte der Menschenrechtsbericht der UNAMI für das zweite Quartal 2007 die Untersuchungen von 15 Vorfällen, bei denen US-Besatzungstruppen 103 irakische Zivilisten töteten, darunter 27 Tote bei Luftangriffen in Khalidiya in der Nähe von Ramadi am 3. April und sieben Kinder, die bei einem Hubschrauberangriff auf eine Grundschule in der Provinz Diyala am 8. Mai getötet wurden.

Die UNAMI forderte, dass „alle glaubwürdigen Behauptungen über rechtswidrige Tötungen durch MNF-Kräfte (Multinationale Streitkräfte) gründlich, unverzüglich und unparteiisch untersucht und angemessene Maßnahmen gegen Militärangehörige ergriffen werden, die übermäßige oder willkürliche Gewalt angewendet haben“.

In einer Fußnote wird erläutert: „Das humanitäre Völkergewohnheitsrecht verlangt, dass militärische Ziele so weit wie möglich nicht in Gebieten liegen dürfen, die dicht von Zivilisten bevölkert sind. Die Anwesenheit einzelner Kämpfer inmitten einer großen Zahl von Zivilisten ändert nichts am zivilen Charakter eines Gebietes“.

Die UNAMI wies auch die Behauptung der USA zurück, dass die weit verbreitete Tötung von Zivilisten darauf zurückzuführen sei, dass der irakische Widerstand Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ benutze – eine weitere US-Propagandatrope, die Israel heute nachahmt. Der israelische Vorwurf des menschlichen Schutzschildes ist in dem dicht besiedelten, engen Gazastreifen noch absurder, da die ganze Welt sehen kann, dass es Israel ist, das Zivilisten in die Schusslinie bringt, die verzweifelt Schutz vor israelischem Bombardement suchen.

Rufe nach einem Waffenstillstand in Gaza gehen um die ganze Welt: durch die Hallen der Vereinten Nationen, von den Regierungen traditioneller US-Verbündeter wie Frankreich, Spanien und Norwegen, von einer neu geeinten Front zuvor gespaltener Führer des Nahen Ostens und auf den Straßen von London und Washington. Die Welt zieht ihre Zustimmung zu einer völkermörderischen „Zweistaatenlösung“ zurück, in der Israel und die USA die einzigen beiden Staaten sind, die das Schicksal Palästinas regeln können.

Wenn die US-amerikanische und die israelische Führung hoffen, dass sie sich durch diese Krise durchwursteln können und dass die üblicherweise kurze Aufmerksamkeitsspanne der Öffentlichkeit das Entsetzen der Welt über die Verbrechen, deren Zeugen wir alle sind, wegspülen wird, dann könnte das eine weitere schwerwiegende Fehleinschätzung sein. Wie Hannah Arendt 1950 im Vorwort zu Die Ursprünge des Totalitarismus schrieb:

„Wir können es uns nicht länger leisten, das Gute der Vergangenheit einfach als unser Erbe zu bezeichnen, das Schlechte wegzuwerfen und es einfach als tote Last zu betrachten, die die Zeit von selbst in Vergessenheit geraten lässt. Der unterirdische Strom der westlichen Geschichte ist endlich an die Oberfläche gekommen und hat sich die Würde unserer Tradition angeeignet. Das ist die Realität, in der wir leben. Und deshalb sind alle Bemühungen vergeblich, sich vor der Tristesse der Gegenwart in die Nostalgie einer noch intakten Vergangenheit oder in das vorweggenommene Vergessen einer besseren Zukunft zu flüchten.“

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, ein Forscher für CODEPINK und der Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.

