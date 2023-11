Why must Palestinians condemn themselves for daring to fight back? Don’t ask Palestinians to condemn Hamas – they are already condemned to live in hell on Earth

Ein Mann sitzt inmitten der Trümmer nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 1. November 2023 (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum müssen sich die Palästinenser selbst verurteilen, weil sie es wagen, sich zu wehren?

Nicki Kattoura, Geo Maher

9. November 2023

Bitten Sie die Palästinenser nicht, die Hamas zu verurteilen – sie sind bereits dazu verurteilt, in der Hölle auf Erden zu leben

„Aber verurteilst du die Hamas?“ Diese Frage kommt wie ein Uhrwerk.

Auf der Straße, auf dem Campus oder in den seltenen Momenten, in denen ein Palästinenser oder ein Unterstützer der palästinensischen Befreiung von einem Mainstream-Medium interviewt wird, kommt die Frage unweigerlich. Auf einer Ebene wissen wir, warum: Indem alle Palästinenser für die Hamas verantwortlich gemacht werden, kann der palästinensische Widerstand als Ganzes stellvertretend diskreditiert werden.

Wenn israelische Militärs und Politiker, die buchstäblich militärische Gewalt gegen Palästinenser ausüben, auf CNN vorgeführt werden, werden sie nicht aufgefordert, Teppichbombardements, kollektive Bestrafung oder die gezielte Tötung von Zivilisten als Vorbedingung für den Beginn eines Gesprächs zu verurteilen.

Der palästinensische Interviewpartner ist jedoch mit einer anderen Realität konfrontiert. Wenn sie zu Recht den Schwerpunkt verlagern und eine brutale militärische Besatzung anprangern, werden sie schnell abgewiesen und gezwungen, sich wieder auf die obligatorische Anfangsaufgabe zu konzentrieren: die Verurteilung.

Nicht nur, dass die grammatikalische Konstruktion „willst du“ ein Trugschluss ist, der 75 Jahre Siedlerkolonialismus zu einem einfachen Ja oder Nein verflacht, sondern sie individualisiert auch und stellt persönliche Gefühle in den Mittelpunkt: Man muss die Palästinenser verurteilen, bevor man den völkermörderischen Angriff, der im letzten Monat bereits mehr als 10.000 Menschen getötet hat, auch nur erwähnen, geschweige denn verurteilen kann.

Wir sollten uns im Klaren sein: Dieser Aufruf zur Verurteilung ist eine Falle. Und er ist darauf ausgelegt, die bereits Verurteilten zu umgarnen.

Bereits verurteilt

Seit den beispiellosen Ereignissen vom 7. Oktober haben sich viele an den antikolonialen Revolutionär Frantz Fanon gewandt, um sich von ihm inspirieren zu lassen, und das aus gutem Grund. In seinem Werk „Die Elenden der Erde“, das inmitten des antikolonialen Kampfes in Algerien entstand, beschrieb Fanon die Kolonie als eine zweigeteilte Welt, eine manichäische Welt des Guten und des Bösen, deren geografische Trennung durch reine Gewalt und wenig anderes aufrechterhalten wird.

Seine Beschreibung ist brutal treffend für das heutige Palästina und noch mehr für das Freiluft-Gefangenenlager von Gaza. Das Gleiche gilt für seine oft zitierte Feststellung, dass die Entkolonialisierung eine unausweichlich gewalttätige Angelegenheit ist: Seit Jahrzehnten wird Gaza gnadenlos mit kolonialer Gewalt überzogen. Irgendwann kann sie wie ein Luftballon nur noch explodieren.

Aber ebenso wichtig ist für Fanon die Frage der Verurteilung. Tatsächlich ist sein berühmtes „Elend“ nichts anderes als eine notorisch irreführende Übersetzung von damnés, den Verdammten oder Verurteilten.

Um ihre räuberische Gier zu rechtfertigen, schließt die koloniale Herrschaft die Kolonisierten aus der Menschheit aus, rassifiziert und reduziert diese ausgebeuteten, verelendeten Massen auf einen bloßen „Teil der Landschaft“. Sie sind in einer Art unterirdischer Existenz gefangen, die Fanon als „eine Zone des Nichtseins … eine wahre Hölle“ beschreibt. Und wie der Bürgerrechtsanwalt und Schriftsteller Dylan Saba kurz nach dem 7. Oktober schrieb: „Was ist der ethische Weg, um aus der Hölle herauszukommen?“

Es reicht nicht aus, dass die Palästinenser zur Hölle auf Erden verurteilt werden. Sie müssen auch sich selbst verurteilen, weil sie es wagen, sich zu wehren.

Die religiöse Wertigkeit dieser Verurteilung ist kein Zufall. Wenn Fanon die koloniale Welt als zwischen Gut und Böse gespalten ansah, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in ähnlich manichäischer Weise von einem apokalyptischen Kampf zwischen „den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis“ gesprochen und sich sogar auf den biblischen Begriff „Amalek“ berufen, um den Vernichtungsfeldzug in Gaza zu rechtfertigen. Und die grundlegende koloniale Binarität – Zivilisation versus Barbarei – hat auch heute noch eine erstaunliche Zugkraft.

Für Eliot Cohen im Atlantic geht es im Kampf gegen die Hamas schlicht und einfach um Barbarei“, und er fügt hinzu, dass Barbaren kämpfen, weil sie Spaß an Gewalt haben“ und alles daran setzen, Schmerzen zuzufügen, zu foltern, zu vergewaltigen und vor allem zu demütigen“. Und in einem verzweifelten Versuch zu leugnen, dass der palästinensische Kampf ein antikolonialer ist, beweist der zionistische Spross Simon Sebag Montefiore mit dem unverhohlenen Kolonialismus seiner eigenen Sprache lediglich das Gegenteil, indem er schreibt, dass „der Angriff der Hamas einem mittelalterlichen Mongolenüberfall auf der Suche nach Schlachtung und menschlichen Trophäen glich“.

Wie Fanons großer Lehrer Aime Cesaire so eindringlich dargelegt hat, sind nicht nur Kolonialismus und Zivilisation unvereinbar, sondern durch die Rechtfertigung von Brutalität und Entmenschlichung entmenschlichen sich die Kolonisatoren aktiv selbst und werden dabei zu Barbaren.

Es überrascht nicht, dass in den letzten Wochen eine Fülle von Videos aufgenommen wurde, in denen israelische Soldaten palästinensische Geiseln demütigen. Sogar Haaretz berichtet, wie sie Gefangene entkleiden, auf sie urinieren und sie mit Zigaretten verbrennen. „Niemand kolonisiert unschuldig“, schreibt Cesaire. Mit jeder Misshandlung „bricht ein Wundbrand aus“ und Israel kommt der Barbarei einen Schritt näher. Vielleicht sollte jemand Cohen und Montefiore auf die Folter, Vergewaltigung und Demütigung aufmerksam machen, die direkt vor ihrer Nase stattfinden.

Einfach ausgedrückt: Die Palästinenser sind bereits verurteilt, und dieser symbolische Ausschluss hat sehr reale materielle Folgen. An die Grenze der Menschlichkeit gedrängt, ist für diese „menschlichen Tiere“, wie es der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant ausdrückte, kein Maß an Gewalt zu viel.

Die Hölle auf Erden

Und wo alles möglich ist, wird auch alles getan – der Völkermord ist vorprogrammiert.

Während des letzten israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Jahr 2021, bei dem mehr als 260 Palästinenser getötet wurden, bezeichnete UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Gazastreifen als „Hölle auf Erden“, eine Realität, die sich im letzten Monat zweifellos noch verschlimmert hat: 1,4 Millionen Palästinenser wurden innerhalb des Landes vertrieben, mehr als die Hälfte aller Wohnhäuser wurde zerstört, Krankenhäuser haben weder Strom noch Treibstoff, an Verletzten werden Amputationen vorgenommen und bei schwangeren Frauen werden Kaiserschnitte ohne Betäubung durchgeführt.

Aber es reicht nicht aus, dass die Palästinenser an die Grenzen der Menschlichkeit getrieben und zur Hölle auf Erden verurteilt werden. Sie müssen auch sich selbst verurteilen, weil sie es wagen, sich zu wehren und die Mauern einzureißen, die sie von der dahinter liegenden Menschlichkeit trennen.

Die Perversität ist atemberaubend, und die Logik ist, wie viele zu Recht dargelegt haben, missbräuchlich. Die Palästinenser aufzufordern, die „Hamas“ zu verurteilen, hieße, sie aufzufordern, ihre eigene Unterdrückung zu unterstützen, und das ist eine Falle, denn nichts, was sie sagen, wird jemals ausreichen (wie die Missbilligung der Abgeordneten Rashida Tlaib durch das Repräsentantenhaus mehr als deutlich macht).

Die Verurteilung ist jedoch mehr als nur eine Falle. Sie ist auch ein Handlungshindernis, das uns auf das diskursive Terrain und weg von dem verlagert, was überall immer die konkrete Realität der Dekolonisierung ist: die Rückeroberung von Land und die Befreiung.

Die materielle Realität des andauernden palästinensischen Völkermords wird durch das Aufsagen fader Phrasen verdrängt, die weder Israelis wieder zum Leben erwecken noch die mehr als 30.000 Tonnen Bomben rückgängig machen können, die Israel bereits auf den belagerten Gazastreifen abgeworfen hat – mehr als die nukleare Nutzlast von Hiroshima und Nagasaki zusammen, und das auf einem viel kleineren Gebiet.

Palästinenser verlassen den nördlichen Teil des Gazastreifens und fliehen aus dem zentralen und südlichen Teil des Gazastreifens am 9. November 2023 (Reuters)

Umgekehrt kann Generalsekretär Guterres, der ein internationales Gremium leitet, das angeblich das Völkerrecht wahren soll, kaum eine schwache Verurteilung einer jahrzehntelangen Besatzung und eines Kolonialstaates vorbringen, der in etwas mehr als einem Monat mehrere Dutzend Kriegsverbrechen begangen hat.

Wie kommt man also aus der Hölle wieder heraus? Für Fanon liegt ein wesentlicher Grund dafür, dass die Dekolonisierung nur gewaltsam sein kann, darin, dass die Verurteilten, egal welche Taktik sie wählen, per Definition immer als gewalttätig gelten und mit unverhältnismäßiger Brutalität zurückgeschlagen werden. Das zeigte sich deutlich genug beim Großen Marsch der Rückkehr 2018, bei dem israelische Scharfschützen mehr als 223 friedliche Palästinenserinnen und Palästinenser erschossen, und bei der weit verbreiteten Kriminalisierung von Aufrufen zum Boykott mitschuldiger Institutionen.

Für die Enteigneten reichen keine Worte aus – wir werden blau anlaufen, bevor wir die Unterdrücker von ihrem Irrtum überzeugen können.

Nein, der Verurteilung zu entkommen, kann nur mit einer Explosion beginnen, die ebenso symbolisch wie materiell ist, ein Ausbruch, der auch ein Einbruch ist: in die Sichtbarkeit, in die Existenz, in das Sein selbst. Es ist ein Auftauchen aus der unterirdischen Unsichtbarkeit, Metaphern, die sich hier mit der Realität eines 300 Meilen langen Tunnelnetzes unter Gaza vermischen.

Es beginnt mit der Demonstration – vor sich selbst und der Welt – dass der zionistische Staat nicht unbesiegbar ist und dass die Palästinenser weitaus mächtiger sind, als viele glauben. Dieser ontologische Ausbruch aus dem Gefängnis hat bereits begonnen, und die späteren Phasen sind nahezu unvermeidlich.

Für die Enteigneten, für die Gefangenen, für die Verstrickten, für diejenigen, die bereits dazu verurteilt sind, unter dem langsamen Tod des Siedlerkolonialismus zu leben, werden keine Worte ausreichen – wir werden blau anlaufen, bevor wir die Unterdrücker von den Irrtümern ihrer Wege überzeugen.

Während die Welt weiterhin unsere Verurteilung fordert, haben Israel und die USA Tausende von Soldaten mobilisiert – wobei die USA ein Marschflugkörper-U-Boot mit einer „Spezialeinheit“ in nahe gelegene Gewässer entsandt haben – für ihre laufende Bodeninvasion eines belagerten Gefängnisses gegen ein staatenloses Volk ohne Militär oder Marine.

Glücklicherweise sind diejenigen, die heute die Hauptlast des Angriffs tragen, nicht in der semantischen Falle der Verurteilung gefangen. Für die Palästinenser in Gaza und darüber hinaus, für die Elenden unserer gemeinsamen Erde, gilt wie für Fanon: „Kämpfen ist die einzige Lösung“.

Nicki Kattoura ist ein palästinensischer Schriftsteller und Redakteur. Seine Artikel sind in Mondoweiss und Palestine Studies erschienen.

Übersetzt mit Deepl.com



