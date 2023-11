Gedankenpolizei“: Israel verabschiedet Gesetz, das den „Konsum von terroristischem Material“ kriminalisiertVon Yumna Patel

‚Thought police‘: Israel passes law criminalizing ‚consumption of terrorist materials‘ Israel’s parliament, the Knesset, passed what rights groups are calling one of the „most intrusive and draconian legislative measures“ ever passed.



Israelische Polizei vor dem Al-Aqsa-Gelände in Jerusalem während des dritten Freitags des Ramadan, 7. April 2023. (Foto: Ilia Yefimovich/dpa via ZUMA Press/APAimages)

Gedankenpolizei“: Israel verabschiedet Gesetz, das den „Konsum von terroristischem Material“ kriminalisiert

Das israelische Parlament, die Knesset, hat ein Gesetz verabschiedet, das von Menschenrechtsgruppen als eine der „eindringlichsten und drakonischsten Gesetzesmaßnahmen“ bezeichnet wird, die jemals verabschiedet wurden.

Von Yumna Patel

9. November 2023

Das israelische Parlament, die Knesset, hat ein Gesetz verabschiedet, das von Menschenrechtsgruppen als eine der „einschneidendsten und drakonischsten Gesetzesmaßnahmen“ bezeichnet wird, die jemals in der Geschichte Israels verabschiedet wurden.

Mit einer Mehrheit von 13 zu 4 Stimmen verabschiedeten die israelischen Gesetzgeber am Mittwoch, den 8. November, eine Änderung des israelischen Terrorismusbekämpfungsgesetzes, die den „Konsum von terroristischem Material“ unter Strafe stellt und mit einer Höchststrafe von bis zu einem Jahr Gefängnis belegt werden kann.

Das neue Gesetz beschreibt den „systematischen und kontinuierlichen Konsum von Publikationen einer terroristischen Organisation unter Umständen, die auf eine Identifikation mit der terroristischen Organisation hindeuten“.

Nach Angaben von Adalah – dem Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel – umfassen die im Gesetz genannten „Veröffentlichungen“ „Äußerungen des Lobes, der Unterstützung oder der Ermutigung zu terroristischen Handlungen, direkte Aufrufe zur Begehung einer terroristischen Handlung sowie die Dokumentation einer terroristischen Handlung“.

Der Gesetzentwurf benennt Hamas und ISIS als die terroristischen Organisationen, auf die dieser Straftatbestand Anwendung findet, und ermächtigt den Justizminister, weitere Organisationen in die Liste aufzunehmen.

„Dieses Gesetz ist eine der eindringlichsten und drakonischsten legislativen Maßnahmen, die jemals von der israelischen Knesset verabschiedet wurden, da es Gedanken unter Strafe stellt“, so Adalah in einer Erklärung.

„Zu einer Zeit, in der die israelischen Behörden ihre Kampagne zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung palästinensischer Bürger in Israel verstärken, ihre Online-Kommunikation umfassend überwachen und beispiellose Verhaftungen wegen angeblicher sprachbezogener Vergehen vornehmen, hat die israelische Knesset ein Gesetz verabschiedet, das selbst die passive Nutzung sozialer Medien kriminalisiert. Dieses Gesetz greift in den heiligen Bereich der persönlichen Gedanken und Überzeugungen des Einzelnen ein und verstärkt die staatliche Überwachung der Nutzung sozialer Medien erheblich“, sagte die Gruppe und fügte hinzu, dass sie plane, das Gesetz vor dem Obersten Gerichtshof Israels einzuklagen.

Das neue Gesetz ist die jüngste Entwicklung in Israels hartem Vorgehen gegen Palästinenser und das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet. Seit dem 7. Oktober sind palästinensische Bürger Israels und Bewohner des besetzten Jerusalems gezielten Belästigungskampagnen im Internet, am Arbeitsplatz und in Universitäten ausgesetzt, die zu Dutzenden von Verhaftungen geführt haben.

Letzten Monat bezeichneten Palästinenser das Klima gegenüber Mondoweiss als „Hexenjagd“ und fügten hinzu, dass Menschen allein wegen ihrer palästinensischen Identität und ihrer Besorgnis über den Gazastreifen verfolgt werden.

Die Adalah-Anwältin Salaam Irsheid erklärte gegenüber Mondoweiss, dass in vielen Fällen Menschen suspendiert oder sogar strafrechtlich verfolgt werden, nur weil sie einen Beitrag in den sozialen Medien liken oder Seiten folgen, die über die Situation in Gaza berichten. Sie fügte hinzu, dass viele der Fälle, die bei Adalah auf dem Schreibtisch gelandet sind, Fälle sind, in denen Studenten oder Berufstätige ihre Trauer über die humanitäre Situation in Gaza zum Ausdruck gebracht oder einfach Koranverse geschrieben haben, die falsch interpretiert oder fälschlicherweise mit der Unterstützung der Hamas in Verbindung gebracht werden.

„Diese Beiträge fallen unter das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es gibt keinen Aufruf zur Gewalt oder eine Rechtfertigung dafür“, sagte Irsheid. „Viele der Leute, die sich an uns wenden, sagen, dass die Dinge, die ihnen vorgeworfen werden, sehr weit hergeholt sind. Nichts, was ich gesehen habe, verstößt gegen irgendein Gesetz.“

Bis zum 25. Oktober hat die israelische Polizei nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges 110 Personen wegen „angeblicher Aufstachelung zu Gewalt und Terrorismus“ verhaftet, hauptsächlich in den sozialen Medien.

Die Verhaftungskampagne beschränkt sich nicht nur auf Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft oder Bewohner des besetzten Jerusalems, sondern erstreckt sich auch auf das besetzte Westjordanland, so Gefangenengruppen gegenüber Mondoweiss.

Unter den Tausenden von Palästinensern, die seit dem 7. Oktober im Westjordanland verhaftet wurden, seien Dutzende wegen ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien verhaftet worden, sagte ein Sprecher des Palestinian Prisoners Club gegenüber Mondoweiss.

Anfang dieser Woche führten israelische Streitkräfte eine Razzia im Dorf Nabi Saleh in der Nähe von Ramallah durch und verhafteten die 22-jährige Aktivistin Ahed Tamimi in ihrem Haus unter dem Vorwurf der „Aufstachelung zum Hass“ und „terroristischer Aktivitäten“ in sozialen Medien. Tamimi wurde wegen eines Instagram-Posts verhaftet, in dem sie zur Gewalt gegen Siedler im Westjordanland aufgerufen hatte. Ihre Familie behauptet jedoch, dass es sich bei dem Profil, das den Beitrag veröffentlicht hat, um ein gefälschtes Profil handelt, das sich als Tamimi ausgibt, und dass sie keine derartigen Beiträge geschrieben oder veröffentlicht hat.

Die Ausweitung der Verhaftungen in den sozialen Medien auf das Westjordanland bestätigt die Aussagen von Menschenrechtsgruppen, die behaupten, dass Israel das neue Gesetz über den „Konsum von terroristischem Material“ umfassend und ohne Ermessensspielraum anwendet, um Palästinenser zu zensieren und zu inhaftieren.

Die Zensur geht auch über die sozialen Medien hinaus: Israelis und palästinensische Politiker in Israel wurden verhaftet, weil sie gegen den andauernden israelischen Krieg gegen den Gazastreifen protestierten, der am Donnerstag in seinen 34. Die israelische Polizei hat ein umfassendes Verbot jeglicher Proteste oder Demonstrationen aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk in Gaza während des Krieges verhängt.

Übersetzt mit Deepl.com



