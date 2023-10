Auch wenn es sich dabei nur um eine Machtdemonstration handelt, ist es unwahrscheinlich, dass die arabischen Regime Einwände erheben würden oder könnten, wenn sich die USA für den Einsatz ihrer Bomber gegen die Palästinenser entscheiden. Austin fügte hinzu, dass die Regierung Biden „den israelischen Verteidigungskräften rasch zusätzliche Ausrüstung und Ressourcen, einschließlich Munition, zur Verfügung stellen wird. Die erste Sicherheitsunterstützung wird heute auf den Weg gebracht und in den kommenden Tagen ankommen.“

Austin fügte hinzu, dass die USA zusätzlich zu den F-15-, F-16- und A-10-Kampfflugzeugstaffeln in der Region auch die F-35 der Luftwaffe, das modernste Kampfflugzeug der Welt, aufstocken würden. Austin bezieht sich dabei wahrscheinlich auf Kampfflugzeuge, die auf US-Militärstützpunkten in benachbarten arabischen Ländern, darunter Jordanien, Bahrain, Katar und Saudi-Arabien, stationiert sind.

Am zweiten Tag des Krieges zwischen dem palästinensischen Widerstand und den israelischen Kolonialherren hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin den amerikanischen Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, den modernsten Flugzeugträger der USA, mit seinen 5.000 Besatzungsmitgliedern in das östliche Mittelmeer beordert, um das israelische Siedler- und Apartheidregime gegen die Palästinenser zu unterstützen.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum sich der Westen um die letzte Siedlerkolonie schart Von Joseph Massad 10. Oktober 2023 Die Ankündigung der USA, einen modernen Flugzeugträger näher an Israel zu verlegen, wäre nicht das erste Mal, dass amerikanische oder europäische Schiffe zum Schutz der Siedler in Palästina entsandt werden

Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, der nach Angaben der USA näher an das östliche Mittelmeer heranrücken wird, um Israel mit zusätzlicher militärischer Ausrüstung und Munition zu versorgen (Reuters)

Es wäre nicht das erste Mal, dass US-amerikanische oder europäische Schiffe zum Schutz von Kolonisten in Palästina entsandt werden. Im Jahr 1854 gründete eine Gruppe weißer amerikanischer protestantischer Fanatiker, die als „Dicksons“ bekannt waren, die „Amerikanische Missionskolonie“ in Jaffa. Sie stießen auf den Widerstand der einheimischen Palästinenser, die 1858 ihre Kolonie angriffen und einige von ihnen töteten.

Die USA entsandten daraufhin eine Dampf-Fregatte, die USS Wabash, die unter amerikanischer Flagge an die Küste Palästinas fuhr, um von den Osmanen die Verfolgung der Mörder zu fordern. Eine ähnliche Aktion wurde zwei Jahrzehnte später von den Deutschen zur Verteidigung fanatischer deutscher protestantischer Kolonisten durchgeführt.

Als Reaktion auf israelische Bitten um militärische Unterstützung während des Krieges von 1973 führten die USA den bis dahin größten Waffentransfer ihrer Geschichte durch

Während des Osmanisch-Russischen Krieges von 1877-1878 kamen deutsche Kriegsschiffe an die Küste Palästinas, um deutsche religiöse Kolonisten, die so genannten „Templer“, im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Dabei zwang der deutsche Konsul die Osmanen, die Kolonien der Templer anzuerkennen, was sie bis dahin abgelehnt hatten.

Die Templer hatten nämlich gehofft, Palästina in einen protestantisch-christlichen Staat umzuwandeln, in der Erwartung, dass es am Ende des Krieges an Deutschland fallen würde. Sie sollten jedoch schwer enttäuscht werden.

Drei Jahrzehnte später, während des Aufstandes der Jungtürken 1908 in Konstantinopel, griffen palästinensische Bauern die deutschen Kolonien an. Erneut entsandten die Deutschen ein Kriegsschiff nach Haifa, um die Kolonisten zu verteidigen, falls weitere Angriffe folgen sollten.

Die unmittelbare Schlacht

Vor einigen Wochen hat Israel im Vorgriff auf den 50. Jahrestag seines Kriegsbeginns viele der noch geheimen Dokumente über den Krieg von 1973 mit Ägypten und Syrien freigegeben, die überraschend auf die von Israel besetzte Sinai-Halbinsel bzw. die Golanhöhen vorgedrungen waren, um sie von der israelischen Kontrolle zu befreien.

Die Tausenden von Unterlagen enthüllten Überlegungen der Regierung, militärisch-politische Konsultationen, Sitzungen von Knessetausschüssen und Korrespondenz mit ausländischen Regierungen über die Kriegsführung.

Als Reaktion auf die israelischen Bitten um militärische Unterstützung führten die USA den größten Waffentransfer ihrer Geschichte durch. Henry Kissinger, der damalige US-Außenminister und nationale Sicherheitsberater, gab in einem kürzlich erschienenen Interview mit der Jerusalem Post Auskunft über die Überlegungen der US-Regierung. „Wir waren von Anfang an entschlossen, einen arabischen Sieg zu verhindern“, sagte er. „Wir waren von der ersten Sekunde an absolut überzeugt, dass wir den Status quo wiederherstellen würden.“

Kissinger versicherte: „Wir hatten unsere frühen Diskussionen über den Krieg auf die Tatsache gestützt, dass der militärische Vorteil auf der Seite Israels lag.“ Als sich dieser nicht einstellte, musste man den verzweifelten israelischen Bitten um militärische Nachschublieferungen nachkommen.

US-Außenminister Henry Kissinger (rechts) trifft sich mit Israels Verteidigungsminister Moshe Dayan am 8. Januar 1974 in Tel Aviv, nur wenige Monate nach dem Krieg von 1973 (AFP)

Er fügte hinzu: „Es gab zwei getrennte Probleme: den unmittelbaren Kampf und den längerfristigen Kampf. In der unmittelbaren Schlacht musste Israel den Vormarsch des Feindes stoppen und in die Offensive gehen, bevor eine diplomatische Intervention der USA sinnvoll sein konnte, und ich drängte sie, an einigen Fronten eine Offensive zu starten – und sagte, dass wir erst dann diplomatisch handeln würden, wenn dies gelungen sei.“

Die USA entsandten sofort den Flugzeugträger Franklin Delano Roosevelt in das östliche Mittelmeer, um den dort bereits stationierten Flugzeugträger Independence zu ergänzen. Auch der US-Flugzeugträger John F. Kennedy wurde zu ihnen beordert. Hinzu kamen eine massive US-Luftbrücke mit militärischem Gerät sowie Kissingers Ratschläge an die Israelis, wie sie die Kämpfe fortsetzen sollten, und die Zusicherung der diplomatischen Unterstützung der USA.

Unterstützt wurden diese Bemühungen durch zutiefst rassistische, anti-arabische und pro-israelische US-Medien, die aggressiv ein Narrativ der israelischen Opferrolle verbreiteten, das bis heute anhält. Die Propaganda lautete, dass Ägypten und Syrien selbst in Israel einmarschiert seien, während sie in Wirklichkeit in ägyptische und syrische Gebiete eingedrungen waren, die seit 1967 von Israel besetzt waren.