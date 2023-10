Israel-Palestine war live: Gaza residents wake up to scenes of mass destruction Israeli onslaught on civilians leaves Palestinians in horror

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Israelisches „Massaker an Zivilisten“ hinterlässt „überall Tote

Biden sagt, er stehe zu Israel, UN-Sonderberichterstatter warnt vor israelischen ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘

Wichtigste Punkte

Israel droht mit Angriff auf Hilfslieferungen aus Ägypten

Mindestens 1.200 Israelis und 950 Palästinenser getötet

Israelischer Verteidigungsminister: Wir kämpfen gegen menschliche Tiere

Live-Updates

UN: Gaza hat Nahrung und Wasser für 12 Tage

vor 3 Minuten

Die UN-Organisation für Palästina erklärte gegenüber Al Jazeera, dass der Gazastreifen für weniger als zwei Wochen mit Lebensmitteln und Wasser versorgt ist, nachdem Israel die Versorgung der belagerten Enklave mit Strom, Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser eingestellt hat.

„Wir verlassen uns auf unsere Mitarbeiter, die selbst Flüchtlinge sind, die sich auf den Weg machen, um einen Dienst zu leisten. Wir befinden uns in einer noch nie dagewesenen Situation. Wir lassen niemanden abblitzen“, sagte Jennifer Austin, stellvertretende Direktorin des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge in Gaza.

afp gaza

Ein Mann trägt ein verwundetes Kind in das al-Shifa-Krankenhaus nach israelischen Angriffen in Gaza-Stadt am 10. Oktober 2023 (AFP)

Krankenhäuser in Gaza arbeiten „über ihre Kapazität hinaus

Die palästinensische Gesundheitsministerin Mai al Kaila erklärte, dass die Krankenhäuser im Gazastreifen „aufgrund der Aggression der Besatzer über ihre Kapazitäten hinaus arbeiten, um die Verwundeten zu behandeln, so dass die Krankenhäuser im Gazastreifen außer Betrieb sind“.

Sie warnte auch vor einer drohenden „Gesundheitskatastrophe“, wenn den Krankenhäusern der Treibstoff ausgeht.

Die humanitäre Organisation Ärzte ohne Grenzen rief nach dem israelischen Bombardement des Gazastreifens in der vergangenen Nacht dazu auf, die medizinischen Einrichtungen zu respektieren.

„Die Situation in Gaza ist katastrophal, die Krankenhäuser sind überfordert. Die Zahl der Verwundeten ist extrem hoch – alle Krankenhäuser im Gazastreifen werden ständig überschwemmt. Die medizinischen Teams sind erschöpft und arbeiten rund um die Uhr, um die Verwundeten zu behandeln“, sagte Leo Cans, der Leiter der Mission in Palästina.

Video: Palästinenser bergen Leichen unter den Trümmern

vor 8 Minuten

Palästinenser haben die Leichen von Familienmitgliedern unter den Trümmern geborgen, nachdem israelische Raketen gestern den ganzen Tag und Abend über Wohngebiete in Gaza getroffen hatten.

In diesem Video sagt der Bewohner des Gazastreifens, Ziad Musleh, er habe vier seiner Kinder sowie deren Ehepartner und Kinder verloren, als eine Rakete in das Gebäude einschlug, in dem sie wohnten.

Erneute Luftangriffe auf das Viertel al-Karama in Gaza

vor 9 Minuten

Die Live-Berichterstattung von Al Jazeera Arabic zeigt die anhaltenden Luftangriffe auf den Gazastreifen, die gestern Abend begonnen haben.

Im Internet veröffentlichte Aufnahmen zeigen zerstörte Gebäude, bei denen es sich hauptsächlich um Wohnhäuser handelt. Auch ein Büro des Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) und eine Schule wurden in dem Gebiet zerstört.

Journalisten und Rettungsdienste konnten die Zufahrt zu dem Viertel nicht passieren, da die Straßen durch Trümmer blockiert waren.

Die Bewohner sind obdachlos geworden und suchen nach Verwandten, bei denen sie unterkommen können.

karama gaza

Ein Mann reagiert vor einem brennenden, eingestürzten Gebäude nach israelischem Bombardement in Gaza-Stadt am 11. Oktober 2023 (AFP)

Gaza: Bildungseinrichtung durch israelische Luftangriffe zerstört

vor 13 Minuten

Eine weitere Bildungseinrichtung ist durch israelische Luftangriffe zerstört worden, die nun schon den fünften Tag in der belagerten Enklave andauern.

Das in Katar ansässige al-Fakhoora-Haus der Stiftung Education Above All (EAA) teilte mit, dass das Gebäude am Dienstag zerstört wurde.

Nach Angaben der EAA war die Einrichtung ein „Ort für Studenten und Familien in einem Gebiet, in dem sich zivilgesellschaftliche und internationale Organisationen befinden“.

„Die EAA bekräftigt, dass kollektive Bestrafungen, Repressalien und Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellen“, heißt es in einer Erklärung der Stiftung.

GRAFIKDETAILS: ‚Überall liegen Leichen, und niemand ist da, um sie aufzusammeln‘

vor 48 Minuten

„Überall liegen Leichen, und niemand ist hier, um sie aufzusammeln.“

Dies ist die Szene, die Mohammed al-Hajjar, Korrespondent des Middle East Eye, am Mittwochmorgen im ehemaligen al-Karama-Komplex sah, einem Gebiet in Gaza, in dem mehrere Wohntürme mit Hunderten von Familien stehen.

Augenzeugen zufolge warf das israelische Militär am Dienstagabend innerhalb von zwei Stunden 100 Bomben auf das Viertel ab, als die Menschen in ihren Häusern waren.

Die fortgesetzte Bombardierung zwischen 20 und 22 Uhr zerstörte die Zufahrtsstraßen zu dem Gebiet vollständig und machte es den Rettungskräften unmöglich, die Verwundeten zu erreichen.

Fast 12 Stunden später liegen die Leichen immer noch überall verstreut und die Verletzten müssen noch in Krankenhäuser gebracht werden.

Sie haben es jetzt auf unschuldige Menschen abgesehen – ältere Menschen, Frauen, Kinder – als eine Art Rache. Mit dem Ziel der Zerstörung und nichts anderem“.

– Palästinensischer Überlebender

„Es war eine abscheuliche, wahllose Bombardierung ohne Vorwarnung“, sagte Abdelaziz Helo, ein Bewohner, der die Bombardierung überlebt hat, gegenüber Middle East Eye.

„Die Menschen waren in ihren Häusern, als die Bomben hysterisch auf das Gebiet niedergingen. Sie verwandelten es in einen Flammenblock. Keine Frau, kein Kind, kein Mann konnte sich bewegen oder das Gebiet verlassen“, sagte er.

„Wir gingen von Tür zu Tür und suchten uns gegenseitig. Ich konnte meine eigenen Kinder vor lauter Rauch und Blut, das uns bedeckte, nicht erkennen.

Ersten Berichten zufolge setzte die Armee bei dem Angriff thermobarische Waffen (Vakuumbomben) und weißen Phosphor ein. Middle East Eye konnte die Berichte nicht abschließend verifizieren.

Vor dem Angriff hatten die Bewohner des Gebiets die Verbindung und den Kontakt zur Außenwelt verloren, so Helo. Auch Wasser und Lebensmittel seien knapp geworden.

„Es war ein Massaker an der Zivilbevölkerung. Dies ist ein ziviles Wohngebiet. Es gibt hier nicht das geringste Anzeichen von militärischer Ausrüstung oder Arbeit. Sie haben uns nicht gewarnt und uns auch keine Nachricht geschickt“, sagte Helo.

„Wir hatten unsere Verwandten in anderen Gebieten gebeten, bei uns zu wohnen, weil dies als sicheres Gebiet gilt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es auf diese Weise bombardiert wird.

„Die Besatzung hat bei den Widerstandskämpfern versagt, also zielen sie jetzt auf unschuldige Menschen – ältere Menschen, Frauen, Kinder – als eine Art Rache. Mit dem Ziel der Zerstörung und nichts anderem. Das ist kollektive Bestrafung.“

Ein palästinensischer Mann trägt die Leiche eines bei israelischen Angriffen getöteten Kindes im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen, 9. Oktober 2023 (Reuters)

Palästinensischer Mann trägt die Leiche eines Kindes, das bei israelischen Angriffen im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, 9. Oktober 2023 (Reuters)

Israelischer Minister für Nationale Sicherheit: „Operation „Wächter der Mauern 2“ ist auf dem Weg

vor 1 Stunde

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, kündigte an, dass die „Operation Wächter der Mauern 2“ im Gange sei und dass jeder Bewohner der israelischen Stadt Sderot eine Waffe tragen dürfe.

Die Operation „Wächter der Mauern“ bezieht sich auf die israelische Militäraktion gegen den Gazastreifen im Jahr 2021, bei der mindestens 1.498 Palästinenser getötet wurden.

MEE-Korrespondent verliert Verbindung in Gaza wegen israelischer Stromabschaltung

vor 1 Stunde

Unsere Korrespondentin in Gaza, Maha Hussaini, berichtet, dass sie die Verbindung verloren hat, weil sie ihren Laptop und ihr Telefon nicht mehr aufladen kann, nachdem Israel die Stromversorgung in Gaza unterbrochen hat.

Die Journalistin befürchtet, dass sie keine anderen Menschen mehr erreichen kann und dass die Menschen in Gaza durch die Stromausfälle „zum Schweigen gebracht“ werden.

„Ich werde nicht erreichbar sein, bis wir Alternativen gefunden haben“, sagte sie auf X, früher bekannt als Twitter.

Von der israelischen Armee veröffentlichtes Video zeigt „mögliche Kriegsverbrechen

vor 1 Stunde

Die israelische Armee hat ein Video veröffentlicht, in dem angeblich Kämpfer eliminiert werden. Die Aufnahmen zeigen jedoch Personen, bei denen es sich vermutlich um Zivilisten handelt, die ihre Hände heben und sich hinknien, um sich zu ergeben, bevor sie von hinten getötet werden.

Das Video wurde von Euro-Med Monitor, einer unabhängigen Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Genf, veröffentlicht, die es als „mögliches Kriegsverbrechen“ bezeichnet.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer steigt auf 950

vor 2 Stunden

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer des israelischen Beschusses im Gazastreifen hat 950 erreicht, darunter mindestens 240 Kinder, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Mindestens 5.000 weitere Menschen seien verwundet worden, hieß es weiter.

Mehr als 263.934 Palästinenser durch israelische Bombardierung des Gazastreifens vertrieben

vor 2 Stunden

Mehr als 263.934 Palästinenser wurden vertrieben, als Israel den Gazastreifen mit Luftangriffen bombardierte, wie die Vereinten Nationen am Mittwoch mitteilten.

Mindestens 30 Menschen wurden getötet und Hunderte weitere verwundet, als Israel in der Nacht Hunderte von Luftangriffen auf die Enklave flog.

Dutzende von Wohngebäuden, Fabriken, Moscheen und Geschäften wurden getroffen, sagte der Leiter des Medienbüros der Regierung, Salama Marouf.

Das israelische Militär gab an, allein im Gebiet Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen am Mittwochmorgen mehr als 80 Objekte getroffen zu haben.

Nach Angaben der palästinensischen Behörden wurden bei den israelischen Angriffen 900 Palästinenser getötet, darunter 260 Kinder und 230 Frauen.

Israel nimmt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza gezielt medizinisches Personal ins Visier

vor 3 Stunden

Israel nimmt palästinensisches medizinisches Personal „absichtlich ins Visier“, so das Gesundheitsministerium in Gaza.

„Medizinische Teams arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, und wir fordern internationale Gremien auf, wirksame Maßnahmen zu ihrem Schutz zu ergreifen“, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums gegenüber Al Jazeera Arabic.

Die israelischen Luftangriffe haben mindestens zwei Krankenhäuser und zwei Zentren der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft getroffen.

Unterdessen wurden am frühen Mittwoch zwei Menschen getötet und zwei Sanitäter verletzt, als ein israelischer Angriff einen Krankenwagen in Gaza-Stadt traf. Wie das Ministerium mitteilte, wollte der Krankenwagen nach einem israelischen Angriff auf das Viertel Karama in Gaza-Stadt Verletzte abtransportieren.

Mindestens sieben palästinensische Journalisten im Gaza-Streifen getötet

vor 3 Stunden

Mindestens sieben palästinensische Journalisten sind im Gazastreifen getötet worden, seit Israel der Hamas nach einem Überraschungsangriff der Gruppe den Krieg erklärt hat.

In den ersten drei Tagen der Kämpfe wurden nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten mindestens sieben Journalisten getötet, zwei vermisst und zwei verletzt.

MEE berichtete zuvor, dass Said al-Taweel, Mohammed Sobboh und Hisham Nawajhah am Montag durch israelische Luftangriffe getötet wurden, als sie über die Bombardierung des Gazastreifens berichteten.

Ebenfalls am Montag wurden die Journalistin Salam Mema, ihr Mann und ihre drei Kinder Hadi, Ali und Sham getötet, als ihr Haus im Lager Jabalia im nördlichen Gazastreifen von einem israelischen Angriff getroffen wurde.

UNRWA-Hauptquartier durch israelische Luftangriffe beschädigt

vor 3 Stunden

Der Hauptsitz des palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerks in Gaza wurde in der Nacht durch israelische Luftangriffe in der Nähe des Gebäudes beschädigt, wie aus einem vom UNRWA veröffentlichten Video hervorgeht.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks wurden mindestens 18 seiner Einrichtungen, darunter auch Schulen, in denen vertriebene Zivilisten untergebracht sind, durch israelische Luftangriffe direkt oder indirekt beschädigt.

Israel hat den Gazastreifen als Reaktion auf einen Überraschungsangriff der Hamas auf Israel bombardiert. Nach Angaben der palästinensischen Behörden wurden bei den Angriffen 900 Palästinenser getötet, darunter 260 Kinder und 230 Frauen.

Gazas einziges Kraftwerk wird innerhalb weniger Stunden abgeschaltet, warnen die Behörden

vor 3 Stunden

Das einzige Kraftwerk im belagerten Gazastreifen wird „innerhalb weniger Stunden“ abgeschaltet, weil der Treibstoff aufgebraucht ist, teilte das Medienbüro der Regierung in der belagerten Enklave mit.

Der Gazastreifen wird von israelischen Luftangriffen getroffen, seit die Hamas am Samstag einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hat.

Darüber hinaus hat Israel eine totale Blockade des Gazastreifens verhängt, die unter anderem das Abschneiden von Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff beinhaltet.

Das Gaza-Kraftwerk ist nun die einzige Quelle für die minimale Strommenge der Enklave. Krankenhäuser, die Verwundete behandeln, mussten ohne Strom arbeiten.

Israelische Angriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gaza-Streifen

vor 4 Stunden

Videoaufnahmen zeigen die Zerstörung eines Hauses im Flüchtlingslager Jabalia im belagerten Gaza-Streifen nach einem israelischen Angriff am Dienstagabend.

Auf dem Video ist ein Mann zu sehen, der ein kleines, von Staub und Trümmern bedecktes Kind trägt, das anscheinend aus den Trümmern gezogen wurde.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Behörden 900 Palästinenser getötet worden, darunter 260 Kinder und 230 Frauen.

