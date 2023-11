What David Cameron’s shock return means for Gaza The former British prime minister was critical of some Israeli policies early in his tenure but later settled into an uncritical approach

Cameron hält eine Rede zur Ankündigung seines Rücktritts als Premierminister vor der Downing Street im Jahr 2016 (Justin Tallis/AFP)

Der frühere britische Premierminister war zu Beginn seiner Amtszeit kritisch gegenüber einigen israelischen Maßnahmen eingestellt, hat sich aber später an eine unkritische Haltung gewöhnt

Israelisch-palästinensischer Krieg: Was David Camerons schockierende Rückkehr für Gaza bedeutet

Von MEE-Mitarbeitern

13. November 2023

Der ehemalige britische Premierminister David Cameron kehrt überraschend in die Politik zurück, nachdem er am Montag im Rahmen einer Kabinettsumbildung zum Außenminister ernannt wurde.

Der britische Premierminister Rishi Sunak ernannte Cameron nach einem öffentlichkeitswirksamen Streit zwischen Downing Street und Suella Braverman, der ehemaligen Innenministerin, die nach ihrer Kritik an der Polizeiarbeit bei pro-palästinensischen Demonstrationen entlassen wurde.

Der frühere Außenminister James Cleverly übernahm Bravermans alten Posten, und Sunak holte Cameron zurück an die Spitze der britischen Diplomatie.

Es wurde angenommen, dass Cameron nach der Brexit-Abstimmung von 2016, die er leitete und verlor, in ständiger politischer Obskurität festsaß.

Unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Referendums trat er von seinem Amt als Premierminister zurück und legte auch sein Mandat nieder.

Der ehemalige Vorsitzende der Konservativen, der als Außenminister in das House of Lords – das nicht gewählte Oberhaus des britischen Parlaments – berufen wird, übernimmt das Amt inmitten einer der schlimmsten diplomatischen Krisen der jüngsten Vergangenheit.

Israels anhaltende Bombardierung des Gazastreifens hat zu einer humanitären Katastrophe geführt, die die 2,3 Millionen Einwohner des belagerten Gebiets bedroht und in einen größeren regionalen Krieg überzugehen droht.

Großbritannien unterstützt Israel seit Beginn des Krieges am 7. Oktober, als Kämpfer der Hamas den Süden Israels angriffen, wobei nach jüngsten Schätzungen rund 1.200 Israelis getötet wurden.

Als Vergeltungsmaßnahme hat Israel mehr als 11.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, von denen die überwiegende Mehrheit Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, waren.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über die neuesten Entwicklungen im israelisch-palästinensischen Krieg

Es ist unwahrscheinlich, dass Cameron weit von dem von seinem Vorgänger Cleverley geschaffenen Präzedenzfall abweichen wird.

Innerhalb des britischen politischen Establishments gibt es derzeit einen starken parteiübergreifenden Konsens, Israel bedingungslos zu unterstützen.

Weder die Konservativen von Sunak noch die oppositionelle Labour-Partei fordern einen Waffenstillstand.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass Camerons frühere Äußerungen zu Palästina und Israel für die aktuelle Situation von großer Bedeutung sind.

Frühe Kritik

Kaum war Cameron im Mai 2010 an die Macht gekommen, wurde er mitten in eine außenpolitische Krise mit Israel hineingeworfen.

Am 31. Mai desselben Jahres griff Israel eine Flottille von Schiffen an, die versuchten, die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen und Hilfsgüter zu liefern. Dabei töteten israelische Streitkräfte zehn türkische Staatsbürger an Bord des Hauptschiffs, der Mavi Marmara.

Ich stehe in dieser äußerst schwierigen Zeit in voller Solidarität mit Israel und unterstütze den Premierminister und die britische Regierung in ihrer unmissverständlichen Unterstützung“.

– David Cameron

Cameron bekräftigte das „starke Engagement Großbritanniens für die Sicherheit Israels“, forderte Israel jedoch auf, konstruktiv auf die „legitime“ Kritik an seinem Vorgehen zu reagieren und bezeichnete die Situation als „inakzeptabel“.

Während er die Hamas für die Belagerung verantwortlich machte, verschärfte er seine Kritik an Israel im Juli desselben Jahres bei einem Besuch in der Türkei, bei dem er Israels Vorgehen als „völlig inakzeptabel“ bezeichnete und die Bedingungen in Gaza mit einem Gefangenenlager verglich.

In den folgenden Monaten und Jahren wurde Cameron jedoch weniger kritisch gegenüber Israel und nahm sogar einige seiner früheren Äußerungen zurück.

Im Dezember seines ersten Amtsjahres erklärte Cameron den Anhängern Israels, dass die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Staat „unverbrüchlich“ seien, dass Israel das „Recht habe, sich selbst zu verteidigen“, und dass er gegen die damals noch junge Boykottkampagne gegen Israel sei.

Im März 2011 erklärte er jüdischen Gemeindegruppen im Vereinigten Königreich, Israel habe das Recht, die Mavi Marmara zu durchsuchen.

Druck der Labour-Partei im Jahr 2014

Eine der größten Bewährungsproben für Camerons Unterstützung Israels kam im Sommer 2014, als Israel eine ausgedehnte Bombenkampagne und eine begrenzte Bodeninvasion in Gaza startete.

Während des Konflikts äußerte Cameron zunächst seine „große Besorgnis“ über die von Israel verursachten zivilen Opfer und verteidigte gleichzeitig sein „Recht auf Selbstverteidigung“, bevor er auf Druck der oppositionellen Labour-Partei eine härtere Haltung einnahm.

Nach einer Reihe von israelischen Luftangriffen auf UN-Gebäude erklärte Cameron, die israelischen Angriffe auf Zivilisten seien „falsch und illegal“.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie Braverman die Islamophobie in Großbritannien anheizt

Mehr lesen “

Die britische Regierung versprach damals auch, bestimmte Waffenexporte nach Israel zu blockieren, wenn diese eine Rolle bei den Bombardierungen spielen könnten.

Einen großen Einfluss auf die Abschwächung der Unterstützung Israels durch die britische Regierung hatte der ehemalige Labour-Chef Ed Miliband, der Camerons Reaktion auf den Gaza-Krieg wochenlang zu seiner Hauptangriffslinie machte.

Cameron schlug Milliband bei den Parlamentswahlen 2015 deutlich, war aber ein Jahr später wegen des Brexit-Votums nicht mehr im Amt.

Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt hat er seine Zeit damit verbracht, Lobbyarbeit für chinesische Geschäftsinteressen im Vereinigten Königreich zu betreiben, und seine Kommentare zur internationalen Politik, einschließlich der Israel-Palästina-Frage, waren selten und für einen konservativen Politiker ziemlich langweilig.

Sein jüngster Kommentar zu dem anhaltenden Konflikt war eine Unterstützungserklärung für Israel nach dem Angriff vom 7. Oktober.

„Ich stehe in dieser schwierigen Zeit in voller Solidarität mit Israel und unterstütze den Premierminister und die britische Regierung in ihrer unmissverständlichen und unerschütterlichen Unterstützung“, schrieb Cameron auf X, früher bekannt als Twitter.

Die Erklärung enthielt wenig Hinweise darauf, dass er eine Rückkehr in die Politik, geschweige denn als Außenminister, plante.

Doch nach seiner Rückkehr sind Camerons frühere Ansichten wahrscheinlich weniger wichtig als der aktuelle Zustand des britischen politischen Klimas in Bezug auf Israel.

Die oppositionelle Labour-Partei unterdrückt aktiv die israelfeindliche Stimmung in ihren Reihen, was bedeutet, dass jede israelfreundliche Position der Regierung wahrscheinlich auf die volle Unterstützung der Oppositionsbänke stoßen wird.

Ohne solche kritischen Stimmen, die die Haltung der Regierung zur Rechenschaft ziehen könnten, ist es unwahrscheinlich, dass Camerons Ernennung die eindeutige Unterstützung Großbritanniens für Israels anhaltenden Angriff auf Gaza ändern wird.

Übersetzt mit Deepl.com

