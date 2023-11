Gaza claims first Western politician as UK’s Braverman sacked With her long track record of dog whistle politics, Britain’s former home secretary will not be lamented by many.

Entlassung des britischen Politikers Braverman in Gaza – erster westlicher Politiker

Von Omar Karmi

13. November 2023

Bravermans Amtszeit als britische Innenministerin wurde am Montag beendet, nachdem selbst der britische Premierminister Rishi Sunak ihren jüngsten Blödsinn nicht mehr ertragen konnte.

Damit ist sie das erste Opfer des israelischen Krieges gegen das palästinensische Volk unter den westlichen Politikern.

Sie ist auch ein großartiges Beispiel für die Art von geistiger Akrobatik, zu der die Befürworter Israels zunehmend greifen müssen, wenn sie versuchen, die Position der britischen Regierung zu rechtfertigen, die die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza effektiv unterstützt.

Es war schon immer ein verzweifelter Schachzug, die weitgehend störungsfreien Proteste der letzten Wochen in Großbritannien, bei denen Hunderttausende Frieden und einen Waffenstillstand in Gaza forderten, als „Hassmärsche“ zu bezeichnen und ihnen zu unterstellen, dass sie irgendwie eine „Verherrlichung des Terrorismus“ symbolisierten.

Aber für Sunak ging sie zu weit, als sie in einem Artikel in der Times vom 8. November andeutete, dass die Londoner Polizei diesen Demonstranten gegenüber irgendwie voreingenommen sei.

Das hat die Spannungen auf der britischen extremen Rechten nur weiter angeheizt. Eine kleine Gruppe von etwa tausend „betrunkenen“ und „aggressiven“ Gegendemonstranten erschien am 11. November – dem Waffenstillstandstag im Vereinigten Königreich, der den Moment markiert, in dem ein Waffenstillstand zur Beendigung des Ersten Weltkriegs ausgerufen wurde – um den Kenotaph zu „verteidigen“, ein Denkmal für die Gefallenen dieses Krieges, das sich nicht weit von den Houses of Parliament in Westminster befindet.

Hope not Hate, eine britische Antirassismusgruppe, hatte einen Tag vor dem 11. November gewarnt, dass die britische extreme Rechte bisher relativ unbekümmert mit den pro-palästinensischen Märschen umgegangen sei, was sich aber „in der vergangenen Woche geändert hat, als Politiker und Medien die Bedrohung des Kenotaphs und des Remembrance Sunday diskutiert haben, obwohl der Marsch nicht in dessen Nähe stattfand“.

Kebabs zum Abendessen

Im Anschluss an Bravermans Meinungsartikel berichtete die Gruppe über „gewalttätige Botschaften“, die auf Social-Media-Plattformen geteilt wurden, in denen Mitglieder der extremen Rechten mit Armbrüsten und Uzis Gewalt gegen pro-palästinensische Demonstranten angedroht und die Situation als „Krieg“ für „unsere Kinder und unser Land“ beschrieben haben.

Einer erklärte hämisch, er wolle „Kebabs zum Abendessen“ essen.

Es überrascht daher nicht, dass von den 145 Verhaftungen am Samstag „die überwiegende Mehrheit“ Gegendemonstranten waren.

Braverman hat aus ihrer persönlichen Verbindung zu Israel keinen Hehl gemacht. Im März sagte sie dem britischen Jewish Chronicle, ihr Mann sei ein „stolzer Jude und Zionist“ und ihre Familie habe „enge Familienmitglieder, die in der israelischen Armee dienen“.

Auch wenn Braverman in diesem Fall vielleicht zu sehr mit der rassistischen Rechten in Großbritannien geflirtet hat, ist dies ein wiederkehrendes Thema in ihrer politischen Karriere.

Sie wurde bereits zweimal als Innenministerin entlassen, zuletzt unter Liz Truss wegen „schwerwiegender Verstöße gegen den Ministerialkodex“, und hat eine lange Erfolgsbilanz in Sachen „Dog-whistle“-Politik.

Im Jahr 2022 machte sie die „Tofu-essenden Wokerati“ für den Widerstand gegen einen Gesetzentwurf der Regierung verantwortlich, mit dem gegen Umweltproteste vorgegangen werden soll, die Verkehrsnetze behindern.

Als entschiedene Befürworterin der Politik der britischen Regierung zur Abschiebung von Einwanderern ohne Papiere nach Ruanda – ihrem „Traum“ – beschuldigte sie auch Einwanderer, Homosexualität vorzutäuschen, um einen Asylstatus zu erhalten.

Letzte Woche beschuldigte sie die britischen Obdachlosen, „von denen viele aus dem Ausland kommen“, eine „Lebensstilentscheidung“ zu treffen.

Sie mag eine glühende Anhängerschaft haben, aber auf X (früher Twitter) vergossen nur wenige Tränen für Braverman, und einige schrieben ihr Ableben sogar der Hamas zu.

