Israel Lobby’s Disastrous Domination AIPAC has involved the U.S. in a revolting crime against humanity that will almost certainly undermine American security at home and abroad, writes Cara MariAnna. It must be broken. By Cara MariAnna The Floutist „. . . the United States will not be able to deal with the vexing problems



Demonstranten vor dem jährlichen AIPAC-Treffen in Washington, 20. März 2016. (Susan Melkisethian, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

AIPAC hat die USA in ein abscheuliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt, das mit ziemlicher Sicherheit die amerikanische Sicherheit im In- und Ausland untergraben wird, schreibt Cara MariAnna. Es muss gebrochen werden.

Die katastrophale Vorherrschaft der Israel-Lobby

Von Cara MariAnna

The Floutist

November 13, 2023

„. . die Vereinigten Staaten werden nicht in der Lage sein, die drängenden Probleme im Nahen Osten zu bewältigen, wenn sie nicht eine ernsthafte und offene Diskussion über die Rolle der Israel-Lobby führen können.“ -John Mearsheimer und Stephen Walt.

Als Israel im vergangenen Monat seine Bombenangriffe auf den Gazastreifen verstärkte, saß der Präsident der Vereinigten Staaten zu Beginn einer Sitzung des israelischen Kriegskabinetts mit dem israelischen Premierminister zusammen. Benjamin Netanjahu hatte Joe Biden zwei Tage zuvor angerufen und um einen „Solidaritätsbesuch“ gebeten, wie es die Times of Israel nannte.

Seit Bidens Besuch in Israel ist viel Zeit vergangen. Die Gräueltaten von Israels wahlloser Militärkampagne im Gazastreifen werden inzwischen allgemein als Völkermord anerkannt. Prinzipientreue nicht-westliche Staaten – Bolivien, Chile, Kolumbien, Honduras – haben letzte Woche damit begonnen, die Beziehungen zu Tel Aviv abzubrechen oder ihre Botschafter abzuberufen. Seitdem haben fünf weitere Länder ihre Botschafter aus Israel abgezogen, darunter Südafrika, Jordanien und die Türkei. Die Weltordnung ist, wie offensichtlich sein sollte, gestört.

Doch es bleiben Fragen offen. Was bedeutet die von Biden versprochene Solidarität, wenn Israel täglich Kriegsverbrechen begeht, die die ganze Welt sehen kann? Warum unterstützen die USA unter Verletzung des Völkerrechts und all dessen, wofür sie angeblich stehen, Israels ethnische Säuberung in Gaza? Warum stellen die Vereinigten Staaten die Interessen und die Sicherheit Israels über ihre eigenen, während sie gleichzeitig ihre Glaubwürdigkeit und Autorität im Ausland beschädigen?

Diese Fragen werfen die Frage nach der Rolle des American Israel Public Affairs Committee auf. Die Außenpolitik der USA ist so deckungsgleich mit der Agenda des AIPAC, dass es kaum einen Unterschied zwischen beiden gibt. In der Tat fehlt den USA eine unabhängige Außenpolitik, die ihre eigenen Sicherheitsinteressen in Westasien widerspiegelt.

In diesem kritischen Moment der Gewalt, des menschlichen Leids und des Chaos müssen wir erkennen, dass das AIPAC, eine nicht gewählte, technisch gesehen nichtstaatliche Organisation, einen übermäßigen, völlig unangemessenen Einfluss auf globale Angelegenheiten und die Politik der USA ausübt. Dies wird in unseren Konzernmedien nur sehr selten erwähnt, und wir können dieses Schweigen als ein Maß für die inakzeptable Machtanhäufung der Organisation deuten.

End Aid to Israel Demonstration in Washington am 4. November während des israelischen Angriffs auf Gaza. (Consortium News)

Der Einfluss der AIPAC auf die US-Politik, sowohl innen- als auch außenpolitisch, wurde bereits mehrfach untersucht. Besonders hervorzuheben ist die Arbeit von John Mearsheimer und Stephen Walt, deren Buch The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy aus dem Jahr 2008 die bisher umfassendste Untersuchung der Macht der AIPAC darstellt.

Ihre Analyse ist heute relevanter denn je. Im aktuellen Kontext müssen wir angesichts des Ausmaßes dessen, was sich abspielt – angesichts der potenziellen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen vielen verschiedenen Nationen – erkennen, dass die Reichweite der AIPAC weit über Washington oder Westasien hinausreicht. In der Tat ist der Einfluss des Komitees jetzt im gesamten Weltgeschehen offensichtlich. Das ist unsere beunruhigende Realität.

Die Lobbyarbeit steht bei den verschiedenen Aktivitäten des AIPAC an erster Stelle. Als Lobbygruppe setzt sie sich dafür ein, dass die US-Politik in Westasien

a) die Eindämmung von Nationen, die als feindlich gegenüber Israel gelten, insbesondere Iran, Irak und Syrien, in den Vordergrund stellt,

b) diese Länder daran hindert, sich wirksame Abschreckungsmittel gegen Israels Atomwaffenarsenal zu beschaffen, und

c) schließt jede praktikable Lösung der palästinensischen Frage aus – eine Krise, die durch die Gründung des Staates Israel und die gewaltsame Enteignung der Häuser und Ländereien der einheimischen Araber verursacht wurde.

Einmarsch in den Irak und Untergang des Iran-Atomabkommens

Zu den bedeutendsten Bemühungen der AIPAC gehört, dass sie maßgeblich daran beteiligt war, den Kongress dazu zu bringen, George W. Bushs Einmarsch in den Irak im Jahr 2003 zu unterstützen. Wie Eli Clifton kürzlich in Responsible Statecraft berichtete, wiederholte AIPAC zynisch die „falsche Behauptung der Bush-Regierung, Saddam Hussein stehe mit Al-Qaida im Bunde“.

In The Israel Lobby (Die Israel-Lobby) zitieren Mearsheimer und Walt die Erklärung des AIPAC-Exekutivdirektors Howard Kohr gegenüber der New York Sun im Januar 2003, zwei Monate vor der Invasion, in der er einräumte, dass „‚leise‘ Lobbyarbeit im Kongress, um die Anwendung von Gewalt im Irak zu genehmigen“, einer der „Erfolge des AIPAC im vergangenen Jahr“ war. Beunruhigenderweise, so berichtet Clifton, hat die AIPAC seitdem daran gearbeitet, Beweise für ihre Unterstützung des unpopulären Krieges aus den Akten zu tilgen.

Das Mehrparteienabkommen über die iranischen Atomprogramme war ein weiteres wichtiges Ziel der AIPAC. Im Jahr 2015 gab sie Millionen für einen erfolglosen Versuch aus, das von Präsident Barack Obama unterzeichnete diplomatische Abkommen, den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan, zu verhindern. Dies war ein großer, hoffnungsvoller Schritt zur Normalisierung der Beziehungen mit dem Iran und zur Beendigung der jahrzehntelangen lähmenden Sanktionen. Unbeirrt setzte die Lobby ihre Arbeit fort, um das Abkommen nach seiner Unterzeichnung im Juli 2015 zu untergraben.

Außenminister Kerry schüttelt dem iranischen Außenminister Zarif im Austria Center in Wien am 14. Juli 2015 die Hand und verabschiedet sich von ihm, nachdem Zarif eine Erklärung zum Atomabkommen in seiner Muttersprache Farsi verlesen hat. (Außenministerium)

US-Außenminister John Kerry, aufgrund einer Beinverletzung sitzend, verabschiedet sich vom iranischen Außenminister Javad Zarif in Wien, 14. Juli 2015, nachdem Zarif eine Erklärung zum Atomabkommen in seiner Muttersprache Farsi verlesen hat. (Außenministerium)

Da die AIPAC im ehemaligen Präsidenten Donald Trump einen Verbündeten fand – dessen Wahlkampf in großem Umfang von Mitgliedern der pro-israelischen Lobby finanziert wurde, die gegen den JCPOA waren, insbesondere Robert Mercer und Sheldon Adelson – verdoppelte sie ihre Bemühungen und schickte in den Monaten vor dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen am 8. Mai 2018 Tausende von Lobbyisten in den Kongress. Es war eine der ersten großen politischen Kehrtwendungen und eine der folgenreichsten in Trumps Präsidentschaft.

Die Israel-Lobby, angeführt von der AIPAC, übt einen übermäßigen Einfluss auf alle Regierungsdiskurse und politischen Angelegenheiten aus, die die Souveränität und die Rechte der Palästinenser betreffen. Stimmen zur Unterstützung der Palästinenser werden in der Regierung fast nie gehört – ein Verbot, das AIPAC über viele Jahrzehnte hinweg kultiviert hat. Jegliche Kritik an Israel oder dem AIPAC wiederum wird als antisemitisch abgestempelt und schnell bestraft.

Die Kongressabgeordnete Ilan Omar wurde beispielsweise Anfang 2023 von ihrem Posten im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten abberufen, weil sie auf Twitter „die finanziellen Beziehungen zwischen der AIPAC … und Mitgliedern des Kongresses“ in Frage gestellt hatte.

Trump spricht bei der AIPAC, Washington, D.C., 21. März 2015. (Lorie Shaull, Flickr,

CC BY 2.0)

In einem kürzlich erschienenen Artikel der Washington Post mit dem Titel „In Israeli-Palestinian battle to sway Congress, only one side wins“ wird die beispiellose und konkurrenzlose Macht der AIPAC über den öffentlichen Diskurs und letztlich die amerikanische Politik beschrieben:

„Pro-Israel-Lobbyistengruppen und Einzelpersonen haben im letzten Wahlzyklus fast 31 Millionen Dollar an amerikanische Kongresskandidaten gespendet – mehr als sechsmal so viel wie die Kandidaten von der Waffenrechtslobby erhalten haben, so Open Secrets, eine gemeinnützige Organisation in Washington, die Daten zu Wahlkampffinanzierung und Lobbyismus verfolgt.“

Bidens Besuch in Israel

In Anbetracht dieser Realität – einer gefährlichen Realität angesichts des extremistischen Charakters der AIPAC – sollten wir Bidens Besuch in Israel im letzten Monat betrachten.

Seit dieser Sitzung des Kriegskabinetts hat Biden zwei Reden gehalten, eine in Tel Aviv am 18. Oktober, die andere nach seiner Rückkehr nach Washington, als er am 20. Oktober vor der Nation sprach. In jeder dieser Reden wiederholte der Präsident alle Argumente und etablierten Dogmen, die seit langem die Beziehungen der USA zu Israel kennzeichnen und die israelischen Prioritäten unterstützen.

Es wurde nichts Neues geboten – keine moralische Klarheit, keine neue Vision, wie das ursprüngliche moralische Verbrechen, das an den Palästinensern begangen wurde, als ihnen vor 75 Jahren ihre Heimat genommen wurde, angegangen werden kann – ein Landraub, der für den nicht enden wollenden Kreislauf der Gewalt verantwortlich ist, den wir wieder einmal erleben.

Biden trat auf Kommando in Israel auf: Er wurde nach Tel Aviv gerufen und ist dem Ruf gefolgt, nur um zu legitimieren, was zutiefst illegitim ist, und um Israel politische Deckung zu geben, das sich in einer Welt, in der nur wenige Nationen jenseits des Westens die Verbrechen sanktionieren, die es jetzt begeht, zunehmend allein gelassen fühlt.

Biden mit Netanjahu in Tel Aviv am 18. Oktober. (Das Weiße Haus, Public Domain)

Er sicherte Israel die bedingungslose Unterstützung der USA zu und versprach daraufhin 14,3 Milliarden Dollar an neuer Militärhilfe – zusätzlich zu einem 10-Jahres-Paket von 38 Milliarden Dollar, das während der Obama-Jahre zugesagt wurde. Kurz gesagt, Biden hat Israel die Erlaubnis erteilt, zu tun, was es will – und Israel tut genau das – einschließlich der Zerstörung von Gaza-Stadt und der Befreiung des Nordens des Gebiets von allen Palästinensern.

Zwei Faktoren erklären dieses erbärmliche politische Versagen: Erstens ist dieser Präsident ganz offensichtlich nicht zu staatsmännischem Verhalten in der erforderlichen Größenordnung fähig. Darüber hinaus bekennt er eine tiefe persönliche Affinität zu der zionistischen Vision, dass Israel das gesamte biblische Palästina für sich beansprucht, und hat keinen Anreiz, etwas anderes zu tun, als sich den Interessen Israels anzuschließen.

Was noch wichtiger ist und mich direkt betrifft, ist Biden ein nahezu perfektes Beispiel: Aufgrund des Würgegriffs des AIPAC auf die Wahlen, die Politik und die Politiker in den USA sind kein neues Denken und keine neue Politik möglich.

Seit Bidens Besuch in Israel ist die Welt weitaus gefährlicher, sind weitaus mehr Palästinenser getötet worden, und die USA sind weitaus weniger sicher. Die AIPAC ist mehr oder weniger direkt dafür verantwortlich.

Es dürfte nicht schwer sein, die Schwere, ja die Gefährlichkeit der Krise in Westasien nach dem 7. Oktober zu erkennen. Die Region droht zu explodieren, und es gibt keine fähige Führung in den Vereinigten Staaten, zum großen Teil deshalb, weil ihre Außenpolitik von einer Interessengruppe geprägt wurde, die jahrzehntelang im Namen einer anderen Nation gearbeitet hat.

Washingtons unreflektierte, pro-israelische Voreingenommenheit hat die politischen Eliten der USA derart geblendet, dass niemand in Washington, und schon gar nicht Biden oder Außenminister Antony Blinken, zu begreifen scheint, dass sich eine seismische Verschiebung der globalen Machtverhältnisse vollzieht.

Die Sicherheit und das Ansehen der USA in der Welt sind plötzlich prekärer als in der gesamten Geschichte der USA. Die USA werden geschädigt – sie schaden sich selbst ernsthaft – durch ihre fortgesetzte unerschütterliche Unterstützung einer Nation, die so eindeutig außer Kontrolle geraten ist und die von vielen Menschenrechtsorganisationen als Apartheidstaat anerkannt wurde. Die Unterstützung Israels ist nicht mehr im besten Interesse der Vereinigten Staaten, wenn sie es überhaupt jemals war, und wird zunehmend zu einer Belastung.

Wir können die Rolle des American Israel Public Affairs Committee bei all dem nicht länger übersehen. Es trägt eine erhebliche Verantwortung für diesen globalen Umbruch und für den Schaden, den die USA erleiden, wenn sie die Nation unterstützen, der das AIPAC dient.

AIPAC und das Qibya-Massaker von 1953

Das 1954 als American Zionist Committee for Public Affairs gegründete AIPAC hatte von Anfang an eine dreifache Aufgabe: eine pro-israelische Agenda innerhalb der US-Regierung voranzutreiben; die öffentliche Meinung zur Unterstützung Israels zu formen; die Reihen innerhalb der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft zu schließen und so eine monolithische und vereinte jüdische Front zu schaffen, indem jeder Jude, der Israel kritisierte, zensiert und geächtet wurde, egal was Israel tat. Die Mission des AIPAC war also von Anfang an dazu bestimmt, der amerikanischen Demokratie und Politik gleichermaßen zu schaden.

Die Pro-Israel-Lobby, wie wir sie heute kennen, entstand als PR-Reaktion auf ein Massaker an Palästinensern im Dorf Qibya vor 70 Jahren im vergangenen Monat. Doug Rossinow, ein akademischer Historiker, beschrieb die Ereignisse in „The dark roots of AIPAC, ‚America’s Pro-Israel Lobby'“, veröffentlicht am 6. März 2018 in der Washington Post:

„. . am 15. Oktober 1953 brach die Hölle los. Es verbreitete sich die Nachricht, dass eine Spezialeinheit der israelischen Armee in das von Jordanien besetzte Westjordanland eingedrungen war und in dem palästinensischen Dorf Qibya ein Massaker verübt hatte, bei dem mehr als 60 Zivilisten wahllos getötet wurden – als Vergeltung für die Ermordung einer jüdischen Frau und ihrer beiden Kinder in Israel in der Nacht des 12. Oktober.

Der Schlag war Ausdruck der israelischen Politik. . . . Premierminister David Ben-Gurion hatte sich auf eine Politik der Vergeltung festgelegt – militärische Angriffe auf die lokale arabische Bevölkerung, die absichtlich unverhältnismäßig waren – als Antwort auf solche Angriffe. Nach den Morden vom 12. Oktober wählten Ben-Gurion und seine hochrangigen Mitarbeiter das nahe gelegene Qibya aus, um Vergeltung zu üben.

Das Time Magazine veröffentlichte einen schockierenden Bericht über vorsätzliche, ja sogar beiläufige Massenmorde durch israelische Soldaten in Qibya, die dort „herumlungerten, rauchten und scherzten“. Die New York Times veröffentlichte ausführliche Auszüge aus einer UN-Kommission, die die israelischen Lügen über den Vorfall widerlegte.

Die Antwort aus Washington kam sofort: Die Hilfe für Israel wurde ausgesetzt. Im UN-Sicherheitsrat sprachen sich die Vereinigten Staaten für eine Missbilligung Israels aus. Dies geschah während der ersten Amtszeit von Präsident Dwight Eisenhower im Weißen Haus. Heute ist eine solche amerikanische Reaktion auf israelische Verstöße gegen das Völkerrecht undenkbar – ein Beweis für den Erfolg der AIPAC.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield (Mitte), besichtigte am 16. November 2021 Israels Grenzen zum Gazastreifen und zum Libanon und wurde von IDF-Kommandeuren informiert. Sie besuchte auch die Iron-Dome-Batterie, den Hisbollah-Tunnel und traf sich mit Verteidigungsminister Benny Gantz in Nordisrael. (US-Botschaft in Jerusalem, Flickr, CC BY 2.0)

Ben-Gurions Politik der asymmetrischen Vergeltung ist genau das, was jetzt in Gaza geschieht. Es ist die Umsetzung einer langjährigen israelischen Strategie, die darauf abzielt, den Palästinensern ein Maximum an Opfern zuzufügen, um sie in die Unterwerfung zu treiben oder, falls dies nicht gelingt, sie vollständig zu eliminieren. Amerika, das muss man wissen, schweigt dazu.

Dies ist der historische Kontext, den die AIPAC erfolgreich aus dem öffentlichen Diskurs und dem Gedächtnis gelöscht hat. Als die Hamas am 7. Oktober ihren Angriff startete, konnte Israel folglich leugnen, dass seine eigene Politik dazu beigetragen hat, die Voraussetzungen für den Hamas-Angriff zu schaffen.

Diese absichtliche Auslöschung der Geschichte ermöglicht es der Israel-Lobby, die öffentliche Wahrnehmung so zu verdrehen, dass die Sympathie der Amerikaner bei Israel liegt, während das Leiden der Palästinenser weitgehend unsichtbar bleibt.

Treueschwur

Der Einfluss der AIPAC auf den politischen Prozess in den USA und innerhalb der Parteipolitik ist bekannt und gut dokumentiert. Niemand schafft es ins Weiße Haus, und nur sehr wenige werden in den Kongress gewählt, ohne Israel und der amerikanischen Israel-Lobby die Treue zu schwören. Nur wenige Politiker bleiben im politischen Amt, ohne den Forderungen der AIPAC nachzukommen.

Die Lobby gibt Millionen von Dollar aus, um die von ihr favorisierten Kandidaten zu fördern, während sie gleichzeitig jeden aggressiv untergräbt, der Kritik an Israel oder Besorgnis über die Notlage der Palästinenser äußert.

Es liegt auf der Hand, dass die Außen- und Innenpolitik der USA die amerikanischen Sicherheitsinteressen und die Bedürfnisse des Volkes widerspiegeln und darauf reagieren sollte, und nicht die Bedürfnisse Israels. Es ist daher nicht überraschend, dass ein Hauptmerkmal der AIPAC-Propaganda die Fiktion ist, dass die Interessen der USA mit denen Israels übereinstimmen.

Um dies zu untermauern, fliegt die AIPAC regelmäßig neue Kongressabgeordnete nach Israel, wo sie mit Regierungsvertretern zusammentreffen, um sie pro-israelisch zu indoktrinieren und sich die weitere politische, finanzielle und militärische Unterstützung der USA zu sichern. In Wirklichkeit hat die unkritische Unterstützung Israels durch die USA die arabische Welt seit langem verärgert, was die USA unsicherer macht und eines der Motive für die Anschläge vom 11. September war.

Second Gentleman Doug Emhoff, zweiter von rechts gegenüber der Kamera, und hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses treffen sich am 11. Oktober im Indian Treaty Room des Weißen Hauses mit einer Gruppe von Führern jüdischer Gemeinden, um ihre Unterstützung für Israel nach den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober zum Ausdruck zu bringen. (Weißes Haus, Oliver Contreras)

Der Einfluss der AIPAC reicht tief in die Legislative und Exekutive der US-Regierung, in US-Denkfabriken, in die außenpolitische Elite, in die Medien und in die Wissenschaft hinein – ein Phänomen, das von Mearsheimer und Walt ausführlich erforscht und dokumentiert wurde. In einem Arbeitspapier, das 2006 unter demselben Namen wie ihr Buch veröffentlicht wurde und hier verfügbar ist, sagten die Autoren Folgendes:

„. Wäre die Lobby nicht in der Lage, innerhalb des amerikanischen politischen Systems effektiv zu arbeiten, wären die Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten weit weniger eng als sie es heute sind.“

Siebzehn Jahre später liest sich dies wie eine grobe Untertreibung. Die Israel-Lobby steuert effektiv die US-Außenpolitik in Westasien und leitet Milliarden von Dollar nach Israel, um eine rassistische zionistische Agenda zu unterstützen – ein Apartheidsystem, wie die UNO und Amnesty International meinen -, die die Vereinigten Staaten schwächt, unsere Innenpolitik und unser Wohlergehen untergräbt und die gesamte Region destabilisiert.

Hier sind wieder Mearsheimer und Walt:

„Wäre der Einfluss der Lobby auf die US-Wirtschaftshilfe für Israel beschränkt, wäre ihr Einfluss vielleicht nicht so besorgniserregend. Auslandshilfe ist wertvoll, aber nicht so nützlich wie die Tatsache, dass die einzige Supermacht der Welt ihre enormen Fähigkeiten für Israel einsetzt. Dementsprechend hat die Lobby auch versucht, die Kernelemente der US-amerikanischen Nahostpolitik zu beeinflussen. Insbesondere hat sie erfolgreich daran gearbeitet, die amerikanische Führung davon zu überzeugen, Israels fortgesetzte Unterdrückung der Palästinenser zu unterstützen und Israels regionale Hauptgegner – Iran, Irak und Syrien – sowie Gruppen wie die Hisbollah ins Visier zu nehmen.“

Wie wir jetzt wissen, ist die Unterstützung der USA für Israels brutale Zerstörung des Gazastreifens – sein Projekt der ethnischen Säuberung – für das sich die USA jetzt an Kriegsverbrechen und Völkermord mitschuldig gemacht haben, größtenteils auf jahrzehntelange Lobbyarbeit der AIPAC zurückzuführen, insbesondere im Kongress. Der Einfluss des AIPAC ist so groß, dass er die USA in ein abscheuliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt hat, das mit ziemlicher Sicherheit die amerikanische Sicherheit im In- und Ausland untergraben wird, da es sich zu einem regionalen Konflikt auszuweiten droht. Keine Lobby sollte diese Art von Macht haben.

Es ist sehr schwierig, Israel und die US-Politik, die Israel begünstigt, zu kritisieren, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist die Medienberichterstattung über die Ereignisse in Westasien seit langem zu Gunsten Israels verzerrt, so dass es fast unmöglich ist, unvoreingenommene Informationen aus den Mainstream-Nachrichtenquellen zu erhalten.

In diesem Zusammenhang wurde, wie ich bereits erwähnt habe, der historische Kontext des Konflikts von der Presse und im öffentlichen Gedächtnis ausgelöscht. Eine der zynischsten Strategien der AIPAC ist es, jeden, der Israel kritisiert, als Antisemiten zu bezeichnen – eine Anschuldigung, die sie gewohnheitsmäßig und offensichtlich dazu benutzt, um abweichende Meinungen zu zensieren und zum Schweigen zu bringen.

Verhinderung einer Resolution

All das, was ich hier skizziert habe, hat es unmöglich gemacht, eine Lösung für das Bedürfnis der Palästinenser nach einem sicheren Heimatland zu finden, egal ob es sich dabei um eine Ein- oder Zweistaatenlösung handelt. Solange diese grundlegende Frage nicht geklärt ist, wird die gesamte Region instabil bleiben, werden die Israelis niemals sicher sein, werden die Palästinenser, denen die grundlegenden Menschenrechte verweigert werden, weiterhin unter der israelischen Apartheid leiden, und wird der palästinensische Widerstand seine sporadischen Angriffe fortsetzen – all dies untergräbt die globale Stabilität und Sicherheit.

Damit sich die Dinge ändern, brauchen die Vereinigten Staaten ein völlig neues Denken, eine neue Vision, eine völlig neue außenpolitische Agenda in Bezug auf den Staat Israel und Westasien. Dies wird nur möglich sein, wenn die AIPAC den Einfluss verliert, den sie derzeit auf Amerikas gewählte Vertreter und politische Eliten ausübt – und zwar auf allen Ebenen in Washington, in den Medien und in der Wissenschaft.

Es ist an der Zeit, den Schluss zu ziehen, dass die AIPAC zerschlagen werden muss. Der Frieden in Westasien und eine stabile Ordnung anderswo hängen von diesem Projekt ab.

Meines Erachtens gibt es zwei Wege nach vorn:

Erstens muss ein helles Licht auf Israels Kriegsverbrechen und seine seit langem etablierte Apartheidpolitik geworfen werden.

Zweitens, und damit zusammenhängend, muss die Geschichte, die ausgelöscht wurde, wieder zum Leben erweckt werden – die Geschichte des Zionismus, der Gründung Israels und der anhaltenden und systematischen Gewalt, die gegen das palästinensische Volk verübt wurde.

Gleichzeitig müssen sich die USA mit der historischen Präsenz und dem Einfluss des christlichen Zionismus auseinandersetzen, einer Bewegung, die den Einfluss des AIPAC aufrechterhält, da sie die Ausweitung der illegalen israelischen Siedlungen ermöglicht.

Das von mir beschriebene Projekt ist keineswegs einfach zu verwirklichen. Es erfordert eine unerbittliche und anhaltende Kampagne: in den sozialen Medien, im unabhängigen Journalismus und in der politischen Arena, ein Projekt, das tief in die amerikanische Gesellschaft und Politik hineinreicht.

Es ist eine Anstrengung, die jeder von uns entsprechend seinen Fähigkeiten und seinem Einfluss übernehmen kann. Es wird unter anderem Zeit und Mut erfordern, auch den Mut, den Vorwurf des Antisemitismus zu riskieren.

Letztendlich ist es vielleicht das Verhalten Israels selbst, das den Einfluss des AIPAC brechen wird. Die Menschen auf der ganzen Welt, auch in Amerika, sehen jetzt so deutlich wie nach dem Massaker von Qibya im Jahr 1953, dass Israels Verhalten weder rational noch gerecht ist und dass es ein absichtliches Programm der ethnischen Säuberung darstellt.

Vor allem müssen Amerika – und die einfachen Amerikaner – wieder zu einer ausgewogeneren und kritischeren Sichtweise gegenüber Israel zurückfinden, wie sie vor dem Aufkommen des AIPAC herrschte.

Cara MariAnna veröffentlicht einen Substack-Newsletter, Our Journey. Sie ist Malerin und hat einen Ph.D. in Amerikanistik.

Die Originalversion dieses Artikels wurde von The Floutist veröffentlicht.

Übersetzt mit Deepl.com



