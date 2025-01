https://www.commondreams.org/news/israeli-airstrikes-new-year



Palästinensische Kinder begutachten die Schäden eines israelischen Angriffs auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens am 1. Januar 2025.

(Foto: Omar Al-Qattaa/AFP via Getty Images)

Israelische Angriffe auf Gaza töten mehr als 20 Menschen, darunter auch Kinder, am ersten Tag des neuen Jahres

Das israelische Militär hat zwei Flüchtlingslager in der belagerten Enklave bombardiert und damit die offizielle Zahl der Toten seit dem 7. Oktober 2023 auf 45.553 erhöht.

Jake Johnson

01. Januar 2025

Israels von den USA unterstützter Angriff auf den Gazastreifen ging am ersten Tag des Jahres 2025 unvermindert weiter. Bei Luftangriffen und Drohnenangriffen in der belagerten Enklave wurden am Mittwoch mehr als 20 Menschen getötet, darunter auch Frauen und Kinder.

Bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabilia im Norden des Gazastreifens wurden mindestens 15 Menschen getötet, darunter vier Kinder und eine Frau, wie Al Jazeera berichtet. Andere werden noch immer unter den Trümmern des Hauses vermisst, das von den israelischen Streitkräften angegriffen wurde, die während des fast 15-monatigen Angriffs systematisch die zivile Infrastruktur des palästinensischen Gebiets zerstört haben.

Die Associated Pressberichtete, dass „ein weiterer Angriff in der Nacht im bebauten Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Gazastreifens eine Frau und ein Kind tötete, so das Al-Aqsa Martyrs Hospital, das die Leichen aufnahm“.

„Ein dritter Angriff am frühen Mittwoch in der südlichen Stadt Khan Younis tötete drei Menschen, wie das nahe gelegene Nasser-Krankenhaus und das Europäische Krankenhaus mitteilten, die die Leichen aufnahmen“, so AP weiter.

Das Gesundheitsministerium von Gaza erklärte am Mittwoch, dass die jüngsten Angriffe des israelischen Militärs die offizielle Zahl der Todesopfer in der Enklave seit dem 7. Oktober 2023 auf 45.553 erhöht haben – eine Zahl, die nach Ansicht von Experten die tatsächliche Zahl dramatisch unterschätzt.

Israels unaufhörliche Angriffe und die Behinderung humanitärer Hilfe haben den Gazastreifen in eine „Todesfalle“ verwandelt, wie eine Hilfsorganisation es kürzlich nannte, da es keinen sicheren Ort für die Zivilbevölkerung gibt, die zunehmend von Krankheiten und Hunger bedroht ist – eine Notsituation, die durch das Winterwetter noch verschärft wird.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) teilte am Dienstag mit, dass in den letzten Tagen sechs Babys in Gaza erfroren sind.

„Weitere Babys werden wahrscheinlich aufgrund der Kälte, des Mangels an Unterkünften und grundlegenden Wintervorräten sterben“, warnte die Organisation. „Decken, Matratzen und warme Kleidung liegen außerhalb des Gazastreifens und warten auf die Genehmigung, ins Land zu kommen. Die Belagerung muss aufgehoben werden.“

Philippe Lazzarini, der Generalkommissar des UNRWA, sagte am Dienstag, dass die Schrecken im Gazastreifen „unter den Augen der Welt“ weitergingen und verwies auf die Tötung von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen durch Israel, Angriffe auf UN-Unterkünfte und die Folterung von Gefangenen.

„Seit der Intensivierung der Militäroperation vor fast drei Monaten hat die Zahl der Angriffe auf unsere Mitarbeiter, Gebäude und Operationen im nördlichen Gazastreifen deutlich zugenommen“, sagte Lazzarini. „Ich wiederhole meine Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der systematischen Missachtung des Schutzes von humanitären Helfern, Gebäuden und Einsätzen. Dies darf nicht zum neuen Standard werden, und Straflosigkeit darf nicht zur neuen Norm werden.“

