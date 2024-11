https://electronicintifada.net/content/israeli-attacks-leading-increase-birth-defects/49866



Israelische Angriffe führen zu einer Zunahme von Geburtsfehlern

Taghreed Ali

The Electronic Intifada

10. November 2024

Ein Frühchen wird im Mai im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen versorgt. Israels brutaler, 13 Monate andauernder Angriff auf Gaza hat zu einem Anstieg von Frühgeburten und angeborenen Missbildungen geführt.

Omar Ashtawy APA images

Samar Hamdan, die im April im vierten Monat schwanger aus Jabaliya im nördlichen Gazastreifen nach Deir al-Balah floh, war schockiert, als ihr kleines Mädchen Noor zu früh mit einer angeborenen Fehlbildung geboren wurde.

„Die Ärzte sagten mir, dass meine Tochter gute Überlebenschancen hat, aber ihr Leben ohne Hände und Füße verbringen wird“, sagte Hamdan gegenüber The Electronic Intifada.

Prothesen seien in Zukunft eine medizinische Möglichkeit, sagten ihr die Ärzte. Sie hätten auch gesagt, dass die wahrscheinliche Ursache für Noors angeborenen Zustand Waffen seien, die bei israelischen Bombenangriffen eingesetzt wurden, insbesondere weißer Phosphor.

„Im dritten Schwangerschaftsmonat war ich Gasen ausgesetzt, die von weißem Phosphor stammten, der im Norden von Gaza massiv auf uns abgeworfen wurde“, sagte Hamdan. “Dies ist einer der Gründe, die laut dem behandelnden Arzt die Missbildung verursacht haben könnten.“

Sie sagte auch, dass Israels völkermörderische Gewalt, die sich gezielt gegen den Gesundheitssektor von Gaza richtet, sie daran gehindert habe, die üblichen Untersuchungen zu erhalten, die schwangere Frauen normalerweise erwarten könnten.

„Ich konnte mich keiner Ultraschalluntersuchung unterziehen, um solche Erkrankungen vor der Geburt zu erkennen“, sagte Hamdan.

Dr. Hatem Edhair, Leiter der Neugeborenenstation im Nasser Medical Complex in Khan Younis, sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass die anhaltenden Angriffe Israels dramatische Auswirkungen auf schwangere Frauen in Gaza und ihre Neugeborenen haben.

„Im letzten Drittel des andauernden israelischen Krieges gegen Gaza wurden mehr als 170 Fälle von angeborenen Missbildungen bei Neugeborenen registriert, eine besorgniserregende Statistik“, sagte er über die Fälle allein im Nasser-Krankenhaus, dem größten im mittleren und südlichen Gaza.

Der Einsatz international geächteter Waffen durch Israel bei seinen Angriffen auf den Gazastreifen wurde von der Menschenrechtsgruppe Euro-Med Monitor dokumentiert, darunter auch der Einsatz von Streubomben und Phosphorbomben.

Kein Ausweg

Im Al-Awda-Krankenhaus in Nuseirat im Norden des Gazastreifens kämpfte ein medizinisches Team monatelang um das Leben von Ahmad al-Masri, einem Baby, das mit einer angeborenen Krankheit namens Hydrozephalus (eine Flüssigkeitsansammlung im Gehirn) geboren wurde.

Ahmad wurde sieben Monate zu früh geboren und wog nur 1400 Gramm. Seine Mutter Safaa bemerkte die Missbildungen ihres Babys erst, als es per Kaiserschnitt zur Welt kam, nachdem sie am 13. September Wehen bekommen hatte. Zwei Tage später brachte sie ihr Kind zur Welt.

„Die Ärzte teilten mir mit, dass der Zustand meines Babys kritisch sei und die meisten Babys, die mit dieser Krankheit geboren werden, nicht überleben, weil es in Gaza keine Behandlung für solche Fälle gibt“, sagte sie in einem Interview im Oktober.

Im November wurde Ahmed aufgrund der israelischen Angriffe auf das Al-Awda-Krankenhaus entlassen, da die Ärzte angaben, dass sie die erforderliche Behandlung nicht mehr leisten könnten und die Situation im Krankenhaus zu gefährlich sei.

Safaa hofft nun, so sagte sie, auf eine Genehmigung, ihren Sohn nach Ägypten bringen zu dürfen. Aber er ist nur einer von geschätzten 14.000 Patienten, die außerhalb von Gaza behandelt werden müssen, das seit der Eroberung von Rafah durch Israel Anfang Mai und der Einstellung jeglicher Personenbewegungen aus Gaza so gut wie hermetisch abgeriegelt ist.

„Mein Kind wartet darauf, zur Behandlung nach Ägypten reisen zu können, aber der einzige Grenzübergang ist geschlossen, was das Leben meines Kindes bedroht, da sich sein Zustand von Tag zu Tag verschlechtert“, sagte eine verzweifelte Safaa.

Dr. Wissal Abu Laban, eine Kinderärztin am al-Awda-Krankenhaus, sagte, dass die Zahl der Fehlgeburten und angeborenen Missbildungen seit Beginn des israelischen Völkermords im vergangenen Jahr „spürbar zugenommen“ habe.

Eine der Hauptursachen für diese Missbildungen sei, fügte sie hinzu, „das Einatmen giftiger Gase durch israelische Bomben, zusätzlich zu anderen Faktoren wie der Exposition gegenüber Röntgenstrahlen und der Einnahme von Medikamenten ohne ärztliche Beratung“.

Und da das Gesundheitssystem in Gaza in Trümmern liegt, gibt es für solche Babys kaum Hilfe.

„Aufgrund des Mangels an medizinischen Ressourcen in Gaza und der anhaltenden Schließung der Grenzübergänge sterben viele Kinder, die mit angeborenen Missbildungen geboren werden, weil sie nicht zur Behandlung reisen können“, sagte Abu Laban.

Verwüsteter Gesundheitssektor

Safaa sagte, ihr Haus im Stadtteil Masbah in Rafah sei im März spät in der Nacht ohne Vorwarnung bombardiert worden.

Bei dem Angriff war sie drei Stunden lang unter den Trümmern begraben, bevor sie gerettet wurde.

„Ich atmete Gase ein, die von den Raketen ausgingen, die das Haus trafen, und wäre fast erstickt“, sagte sie.

Laut The Lancet, einer britischen medizinischen Fachzeitschrift, ist in Gaza ein „erschütternder“ Anstieg von Frühgeburten zu verzeichnen, „die oft durch den chronischen Stress der Vertreibung, Unterernährung und das Trauma, Zeuge von Luftangriffen zu werden, ausgelöst werden“.

„Der fast vollständige Zusammenbruch der Gesundheitsinfrastruktur in Verbindung mit dem fehlenden Zugang zu grundlegenden medizinischen Leistungen hat zu einem tragischen Anstieg vermeidbarer Todesfälle bei Müttern und Neugeborenen geführt“, stellten die Autoren fest.

Dr. Husam Abu Safieh, der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens, gab an, dass sein Krankenhaus in den letzten sechs Monaten des ersten Kriegsjahres in Gaza 30 Neugeborene mit verschiedenen angeborenen Missbildungen behandelt habe.

„Die Missbildungen der Neugeborenen sind unterschiedlich. Unterentwickelte Lungen und Schädel, Wasserkopf und Missbildungen des Verdauungssystems“, sagte er in einem Interview im August.

Abu Safieh, dessen Sohn getötet wurde, als israelische Truppen Ende letzten Monats das Krankenhaus belagerten, der aber entschlossen ist zu bleiben, führt diese Missbildungen auf den Einsatz verbotener Waffen durch Israel bei seiner Aggression sowie auf den Mangel an angemessener Gesundheitsversorgung für schwangere Frauen aufgrund der langen Belagerung im nördlichen Gazastreifen zurück, der seit Anfang Oktober vollständig vom Rest des Gazastreifens abgeschnitten ist.

Sanaa Sidam, deren Haus in Jabaliya bei einem israelischen Bombenangriff zerstört wurde, war schockiert, als ihr Sohn Karim am 13. Juli mit einem Gewicht von 2.300 Gramm und angeborenen Herz- und Lungenfehlbildungen geboren wurde.

Das Baby wird im Kamal-Adwan-Krankenhaus medizinisch versorgt, aber sein Zustand ist kritisch, wie ihr die Ärzte mitteilten.

„Während meiner Schwangerschaft wurde ich mehr als sieben Mal vertrieben. Jedes Mal mussten wir schnell evakuieren, da die israelischen Bombenangriffe nicht aufhörten“, sagte Sidam.

„Schwangere Frauen haben große Angst vor Fehlgeburten zu Hause aufgrund der schweren Bombardierungen und der Unmöglichkeit, medizinische Einrichtungen zu erreichen.“

Taghreed Ali ist eine Journalistin aus Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

