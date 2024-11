https://electronicintifada.net/content/palestinian-surgeon-survives-sde-teiman-and-ofer-prison/49806



Palästinensischer Chirurg überlebt Sde Teiman und Ofer-Gefängnis

Fedaa al-Qedra

The Electronic Intifada

10. November 2024

Dr. Khaled Al Serr

Mit freundlicher Genehmigung von Khaled Al Serr

Dr. Khaled Al Serr, Chirurg am Nasser Medical Complex in Khan Younis, verbrachte kürzlich sechs Monate als Gefangener im israelischen Militärgerichtssystem. Vor seiner Verhaftung war er mitten in einer der schlimmsten humanitären Krisen, die der Gazastreifen je erlebt hat, damit beschäftigt, zu helfen.

„Von Beginn des Krieges an habe ich alles in meiner Macht Stehende getan, um meinem Volk zu helfen“, erinnerte sich Al Serr Anfang Oktober in einem Interview. “Ich konnte nicht an meine eigene Sicherheit denken, wenn so viele meiner Landsleute Hilfe brauchten.“

Doch Ende März stürmten israelische Streitkräfte zum zweiten Mal während dieses andauernden Völkermords den Nasser Medical Complex. Soldaten zwangen das medizinische Personal, darunter auch Al Serr, zur Evakuierung.

Über ihnen schwirrten Drohnen, die Befehle zum Verlassen des Gebäudes gaben. Obwohl Al Serr seinen weißen Arztkittel und ein Stethoskop um den Hals trug, was ihn eindeutig als medizinischen Fachmann auswies, wurde er festgenommen.

„Sie zwangen uns, uns auszuziehen, fesselten uns die Hände und verbanden uns die Augen“, berichtete er der Electronic Intifada. “Es war demütigend, aber noch schlimmer war, dass sie uns wie Kriminelle behandelten. Wir waren nur Ärzte, die versuchten, Leben zu retten.“

Aushalten brutaler Bedingungen

Die Soldaten brachten Al Serr und die anderen dann in ein nahe gelegenes Haus, das in eine militärische Kommandozentrale umgewandelt worden war. Dort, so sagte er, mussten er und seine Kollegen fünf Tage lang unter brutalen Bedingungen inhaftiert bleiben.

„Die ersten vier Tage gaben sie uns nichts zu essen“, sagte Al Serr, “und am vierten Tag (am Abend) brachten sie uns ein kleines Stück Brot und etwas Käse, kaum genug, um am Leben zu bleiben.“

Während der gesamten Tortur blieben die Hände der medizinischen Fachkräfte gefesselt und ihre Augen verbunden, während sie aggressiven Verhören und gewalttätiger Behandlung ausgesetzt waren, erinnert er sich.

Nach fünf Tagen der Qual wurden sie in Militärjeeps geworfen, zusammengepfercht wie Gemüsesäcke.

„Sie stapelten uns übereinander“, sagte Al Serr. ‚Wir wurden schlimmer als Tiere behandelt, und die Soldaten setzten sich auf uns, verspotteten und schlugen uns auf dem gesamten Weg zur Haftanstalt in Sde Teiman‘ in der Negev-Wüste.

Die Haftanstalt Sde Teiman, die für ihre brutale Behandlung von Häftlingen berüchtigt ist, wurde zu Al Serrs neuem Gefängnis. Er beschrieb, wie die Gefangenen nicht nur entmenschlicht, sondern auch ständig körperlich und psychisch misshandelt wurden.

„Sie fesselten uns die Hände und verbanden uns die Augen. Wir durften uns nicht bewegen, nicht sprechen und nicht einmal zur Seite schauen. Jede noch so kleine Bewegung führte zu brutalen Schlägen“, sagte Al Serr.

Einer der erschreckendsten Aspekte der Gefangenschaft sei der sexuelle Missbrauch und die Anwendung übermäßiger Gewalt gegen die Gefangenen gewesen, sagte er.

„Sie schlugen uns gnadenlos und trafen mit Schlagstöcken empfindliche Körperstellen“, berichtete Al Serr. “Sie griffen uns sogar sexuell an und setzten alles daran, uns zu erniedrigen und zu demütigen. Sie sprühten Pfefferspray auf unsere Genitalien. Es war unaussprechlich.“

Die Behandlung war ein kalkulierter Versuch, die Gefangenen physisch und psychisch zu brechen.

„Ich habe gesehen, wie sie einen älteren Mann gefoltert haben, nur weil er seine Lippen bewegte und den Koran rezitierte“, sagte Al Serr.

Dr. Khaled Al Serr umarmt nach seiner Entlassung aus dem Ofer-Gefängnis seinen Vater.

Fedaa al-Qedra

Die Grausamkeit ging über körperliche Schmerzen hinaus, betonte er.

Die Gefangenen durften nur einmal pro Woche baden, und selbst dann waren die ihnen ausgehändigten Kleidungsstücke von Soldaten bespuckt worden. „Wir hatten zwei Minuten Zeit zum Duschen, und nachdem wir fertig waren, mussten wir schmutzige Kleidung tragen, mit der sie sich die Füße abgetreten hatten“, fügte Al Serr hinzu.

Die Lebensbedingungen in Sde Teiman waren erbärmlich, die Einrichtung von Insekten und Ratten befallen.

Die Häftlinge mussten auf dünnen Matten auf rauen Betonböden schlafen.

„Die Kälte war unerträglich, und wir hatten keine Decken, um uns zu schützen“, sagte Al Serr. “Ich habe in diesen wenigen Monaten 40 Kilogramm [88 Pfund] abgenommen und überlebte nur knapp mit einem Stück Toast und einer kleinen Portion Marmelade oder Käse pro Tag. Das reichte nicht aus, um einen Menschen zu ernähren.“

Die Gefangenen wurden häufig geschlagen, insbesondere diejenigen, die sich den willkürlichen und repressiven Regeln der Wachen widersetzten.

„Wenn die Wärter Lust dazu hatten, stürmten sie die Zelle und forderten uns auf, uns mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Wer sich widersetzte, wurde mit Schlagstöcken geschlagen“, so Al Serr. “Einige Gefangene erzählten mir, dass sie mit Schlagstöcken auf ihre Genitalien geschlagen und mit Elektroschocks gefoltert wurden. Sie wandten jede erdenkliche Methode an, um uns zu quälen.“

Verlegung ins Ofer-Gefängnis

Nach dem internationalen Aufschrei über die Misshandlungen in Sde Teiman wurden einige Gefangene, darunter auch Al Serr, in das Gefängnis Ofer im besetzten Westjordanland verlegt. Al Serr wurde im Juni in das Gefängnis Ofer verlegt.

Obwohl die Bedingungen dort etwas besser waren, gingen die psychischen und physischen Misshandlungen weiter. Amnesty International berichtete, dass er dort „ohne Anklage oder Gerichtsverfahren nach dem missbräuchlichen Gesetz über ungesetzliche Kämpfer“ festgehalten wurde.

„In Ofer wurden wir nicht mehr so oft geschlagen, aber die Demütigungen hörten nie auf“, sagte Al Serr. “Wir wurden nicht richtig medizinisch versorgt. Ich hatte innere Blutungen und wurde über einen Monat lang nicht von einem Arzt untersucht.“

Al Serr sagte, dass die Medikamente, die er schließlich erhielt, erst zehn Tage nach seinem Krankenhausbesuch eintrafen. Der Mangel an Nahrung und medizinischer Versorgung im Gefängnis Ofer spiegelte die schrecklichen Bedingungen in Sde Teiman wider.

Nach ihrer Ankunft im Gefängnis Ofer wurden Al Serr und seine Kameraden von einem Militärgericht verurteilt.

„Es war ein Scheinprozess, der am Telefon geführt wurde„, erinnert er sich. ‚Wir wussten nicht einmal, welche Anklagen gegen uns erhoben wurden. Sie bezeichneten uns als ‘illegale Kämpfer“, die während des Krieges gefangen genommen wurden, und wir wurden bis zum Ende des Konflikts willkürlich verurteilt.“

Sorgen um die Familie, die Freilassung

Was Al Serr während seiner Gefangenschaft am meisten belastete, war die Ungewissheit über seine Familie. „Ich machte mir ständig Sorgen um sie, vor allem, weil sie während des Krieges vertrieben worden waren. Ich hörte Gerüchte über Militäroperationen in der Nähe von Rafah, wo sie sich aufhielten, und befürchtete das Schlimmste“, sagte er.

Nach seiner unerwarteten Entlassung am 30. September, wahrscheinlich weil er nicht als Bedrohung angesehen wurde, kehrte Al Serr an seinen Arbeitsplatz zurück, entschlossen, seinem Volk trotz des erlittenen Traumas weiterhin zu dienen. Als er jedoch seine Familie wiedertraf, lebte diese in den Ruinen ihres Hauses in Khan Younis.

„Wir sind ein starkes und widerstandsfähiges Volk“, sagte er, als er über seine Erfahrungen nachdachte. “Das ist nicht das Ende; es ist ein Zeugnis.“

Fedaa al-Qedra ist Journalistin in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

