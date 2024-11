https://www.aljazeera.com/news/2024/10/11/israel-slams-un-probe-on-deliberate-attacks-to-destroy-gazas-health-system



Israel kritisiert UN-Untersuchung zu gezielten Angriffen auf das Gesundheitssystem im Gazastreifen

In der Untersuchung wurden israelische Streitkräfte beschuldigt, medizinisches Personal getötet und gefoltert und Patienten daran gehindert zu haben, die Enklave zu verlassen.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024

Israel hat eine Untersuchung der Vereinten Nationen, die zu dem Schluss kam, dass das Gesundheitssystem im Gazastreifen absichtlich zerstört werden sollte, als „empörend“ bezeichnet und die Ermittler der Voreingenommenheit beschuldigt.

Die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen (CoI) veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht, in dem sie feststellte, dass Israel „eine konzertierte Politik zur Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen verübt hat“.

Das Land habe „Kriegsverbrechen und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung durch unerbittliche und vorsätzliche Angriffe auf medizinisches Personal und Einrichtungen begangen“.

In einer Erklärung seiner Mission in Genf wies Israel am Freitag die Vorwürfe entschieden zurück.

„Dieser jüngste Bericht ist ein weiterer eklatanter Versuch der unabhängigen Untersuchungskommission, die bloße Existenz des Staates Israel zu delegitimieren und sein Recht auf Schutz seiner Bevölkerung zu behindern, während sie die Verbrechen terroristischer Organisationen vertuscht“, heißt es in der Erklärung.

Israel hat behauptet, dass die palästinensische bewaffnete Gruppe Hamas Krankenhäuser für militärische Zwecke nutzt. Israelische Streitkräfte haben wiederholt medizinische Einrichtungen in Gaza angegriffen, wobei der Gesundheitssektor bereits überlastet und die Infrastruktur zerstört ist.

„Dieser Bericht stellt Israels Einsätze in von Terror heimgesuchten Gesundheitseinrichtungen in Gaza schamlos als eine Politik gegen das Gesundheitssystem von Gaza dar“, heißt es in der israelischen Erklärung.

Israel wies auch die Ergebnisse des Berichts zurück, in dem auf weit verbreiteten und systematischen Missbrauch palästinensischer Gefangener hingewiesen wird, der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt.

Mehrere UN-Beamte und Berichte haben bestätigt, dass Israel während seines Krieges gegen Gaza Tausende Palästinenser festgenommen hat und in zahlreichen Fällen der Folter angeklagt ist. Es wird behauptet, dass Gefangene in willkürlicher, lang andauernder Haft ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten und Männer und Frauen sexuell missbraucht wurden.

Dennoch beschuldigte Israel die Kommission, eine „alternative Realität“ zu schaffen und damit zur „Verschärfung dieses Konflikts“ beizutragen.

„Wir fordern die Staaten auf, sich gegen diesen voreingenommenen Ansatz auszusprechen, der nur dazu dient, die Glaubwürdigkeit des Menschenrechtsrats und der Vereinten Nationen insgesamt weiter zu schmälern“, hieß es.

Der Bericht ist der zweite, den die dreiköpfige Kommission seit dem von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober veröffentlicht hat, der den aktuellen Konflikt auslöste. Die Kommission wurde im Mai 2021 vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzt, um mutmaßliche Verstöße gegen das Völkerrecht in Israel und den palästinensischen Gebieten zu untersuchen.

Anzeige

„Zusammenbruch der internationalen Ordnung“

Unabhängig davon gaben die UN-Sonderberichterstatter am Freitag eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie davor warnten, dass die „internationale Rechtsordnung angesichts dieser Gräueltaten zusammenbricht“ im besetzten palästinensischen Gebiet.

„Die Welt steht vor der tiefgreifendsten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, so die Expertengruppe, und fügte hinzu, dass die ‚brutale Eskalation der Gewalt‘ zu ‚völkermörderischen Angriffen, ethnischen Säuberungen und kollektiver Bestrafung von Palästinensern geführt hat, was das Risiko birgt, das internationale multilaterale System zu zerstören‘.

Die rechtlichen Instrumente, die zur Bewältigung der Situation eingesetzt wurden, haben bisher nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht.

Der Antrag des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) auf Haftbefehle für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und andere Personen, die mit dem Krieg gegen Gaza in Verbindung stehen, ist noch ausstehend, während die vom Internationalen Gerichtshof (IGH) angeordneten vorläufigen Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord in Gaza noch nicht umgesetzt wurden.

„Israel trotzt der überwältigenden öffentlichen Meinung in der internationalen Gemeinschaft und handelt weiterhin mit schamloser Missachtung des Völkerrechts und der internationalen Ordnung“, heißt es in der Erklärung.

Das Versäumnis, Israels Vorgehen in Gaza zu stoppen, „ermöglichte nicht nur die Fortsetzung beispielloser Brutalität, sondern weitete sie auf die gesamte Region aus und setzte den Libanon in Flammen der Gewalt und Zerstörung“.

Die unterzeichnenden Experten, darunter Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den palästinensischen Gebieten, forderten, dass „alle, staatliche Akteure und Einzelpersonen gleichermaßen, der Achtung des Völkerrechts und der Menschenrechte ohne Diskriminierung und Doppelmoral Vorrang einräumen“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …