Ein verletztes Kind wird in einer Schule in Beirut abgebildet, in der Vertriebene untergebracht sind, die am 26. September 2024 vor israelischen Luftangriffen im Südlibanon geflohen sind.

(Foto: AFP via Getty Images)

Israelische Angriffe vertreiben 140.000 Kinder im Libanon, während Netanjahu verspricht, weiter zu bombardieren

Von Jake Johnson

27. September 2024

„Es ist immer noch möglich, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden, aber wir müssen jetzt handeln“, sagte der Landesdirektor von Save the Children im Libanon.

Schätzungsweise 140.000 Kinder wurden allein in dieser Woche durch israelische Bombenangriffe im Libanon vertrieben. Bei diesen Angriffen wurden fast 700 Menschen getötet und die Region an den Rand eines umfassenden Krieges gedrängt.

Save the Children, eine führende humanitäre Organisation, gab am Donnerstag bekannt, dass die 140.000 Kinder, die in den letzten vier Tagen aus ihren Häusern vertrieben wurden, die Gesamtzahl der vertriebenen Kinder im Libanon auf mindestens 175.000 Menschen erhöhen. Insgesamt wurden in den fast 12 Monaten anhaltender Gewalt, die auf den von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober folgten, eine halbe Million Menschen im Libanon vertrieben.

Jennifer Moorehead, Landesdirektorin von Save the Children im Libanon, sagte, dass „das Leben, die Rechte und die Zukunft vieler Kinder bereits auf den Kopf gestellt wurden und dass ihre Fähigkeit, mit dieser eskalierenden Krise fertig zu werden, nun untergraben wurde.“

„Kinder erzählen uns, dass sie das Gefühl haben, dass überall Gefahr lauert und sie nie sicher sein können. Jedes laute Geräusch lässt sie jetzt zusammenzucken“, sagte Moorehead. „Es ist immer noch möglich, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden, aber wir müssen jetzt handeln. Wir fordern alle Parteien auf, die Spannungen sofort abzubauen, und die internationalen Akteure, Druck auf alle Parteien auszuüben, damit sie das humanitäre Völkerrecht einhalten. Dies muss jetzt geschehen, um weiteres Leid für Kinder und ihre Familien zu verhindern.“

Ein als Mahmoud identifizierter Sanitärtechniker berichtete Save the Children, dass er in einer Unterkunft in Beirut, der libanesischen Hauptstadt, in die viele Menschen panisch vor den groß angelegten israelischen Angriffen geflohen waren, Familien gesehen habe, die ‚völlig am Boden zerstört‘ waren.

„Eine Frau trug ihr Kind und mehrere Taschen bei sich. Das Kind einer anderen Frau fiel ihr aus den Armen. Die Situation war tragisch und einfach herzzerreißend“, sagte Mahmoud. “Es kommen immer noch Menschen an, es gibt Familien, die auf dem Boden sitzen und darauf warten, dass sie auf verschiedene Räume verteilt werden. Es gab auch eine unglaubliche Mobilisierung in der Gemeinde, bei der Freiwillige auftauchten, um zu helfen, und Kissen, Taschen und alles Mögliche mitbrachten, um anderen zu helfen.“

Dutzende Kinder und etwa 100 Frauen wurden diese Woche vom israelischen Militär getötet, das behauptet, es ziele auf die libanesische politische Partei und paramilitärische Gruppe Hisbollah ab. The Associated Pressberichtete am Freitag, dass „viele Menschen im Libanon befürchten, dass Israels Militäroperationen im Libanon nach demselben Muster wie im Gazastreifen ablaufen würden: Evakuierungsbefehle, Massenvertreibungen und überwältigende Luftangriffe.“

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte am Donnerstag, dass die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe auf den Libanon „nicht einstellen werden, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben“, und wies damit Forderungen der USA und anderer Nationen nach einer dreiwöchigen Waffenruhe an der libanesisch-israelischen Grenze zurück.

Am Freitag teilte das Büro von Netanjahu mit, dass Israel „die Ziele der von den USA geführten Initiative, den Menschen entlang unserer Nordgrenze eine sichere Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen, teilt“, sich aber nicht auf einen Waffenstillstand festlegen werde. Netanyahu hat Waffenstillstandsversuche im Gazastreifen wiederholt torpediert. Dort haben israelische Streitkräfte im vergangenen Jahr bei einem Angriff, der mit mehr als 50.000 Tonnen von den USA gelieferten Waffen durchgeführt wurde, mehr als 41.500 Menschen getötet.

Die eskalierenden Angriffe Israels auf den Libanon und das Raketenfeuer der Hisbollah haben die Angst vor einem verheerenden Krieg geschürt. Während Israel sich Berichten zufolge auf eine Bodeninvasion im Libanon vorbereitet und Länder sich auf die Evakuierung ihrer Bürger vorbereiten, warnte UN-Generalsekretär António Guterres diese Woche, dass „die Hölle losbricht“.

„An alle Seiten: Lasst uns mit einer klaren Stimme sprechen: Stoppt das Töten und die Zerstörung. Dämpft die Rhetorik und die Drohungen. Tretet vom Abgrund zurück“, sagte Guterres während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Ein totaler Krieg, fügte der UN-Generalsekretär hinzu, “wäre mit Sicherheit eine totale Katastrophe.“

