Es ist an der Zeit zu handeln

Von Julian Rivera



27. September 2024

Dieser Artikel ist ein Aufruf zum Handeln, der diejenigen von uns, die sich im Herzen des Imperialismus befinden, dazu drängt, unsere Proteste zu verstärken und uns entschieden gegen die zionistische Aggression und die Strukturen des globalen Imperialismus, die sie unterstützen, zu stellen.

Die aktuelle Eskalation der zionistischen Aggression gegen Gaza und den Libanon markiert ein weiteres Kapitel in der brutalen und anhaltenden Gewalt, die „Israel“ gegen das palästinensische und libanesische Volk verübt. In den letzten 12 Monaten hat „Israel“ einen Völkermord in Gaza begangen und das Leid einer Bevölkerung, die seit mehr als 16 Jahren unter Belagerung leidet, weiter verschärft. Jetzt haben die israelischen Militärangriffe im Libanon mit intensiven Bombenangriffen, die sich größtenteils gegen zivile Gebiete richten, zugenommen.

In diesem Zusammenhang ist es für die antiimperialistische Bewegung in den imperialistischen Zentren jetzt dringend erforderlich, nicht nur ihre Stimme zu erheben, sondern auch ihren Widerstand zu verstärken. Die Zeit der passiven Solidarität ist vorbei. Was wir jetzt brauchen, ist eine anhaltende und kraftvolle Bewegung, die die Mittäterschaft unserer eigenen Regierung in Frage stellt und den gerechten Kampf für die Befreiung des palästinensischen und libanesischen Volkes unterstützt. Dieser Artikel ist ein Aufruf zum Handeln, der diejenigen von uns, die sich im Herzen des Imperialismus befinden, dazu drängt, unsere Proteste zu verstärken und uns entschieden gegen die zionistische Aggression und die Strukturen des globalen Imperialismus zu stellen, die sie unterstützen.

Historische Kontinuität der zionistischen Aggression und der westlichen Unterstützung

Der anhaltende Angriff auf Gaza und den Libanon kann nicht isoliert betrachtet werden. Er ist die jüngste Manifestation eines Siedler-Kolonial-Projekts, das seit über einem Jahrhundert andauert und von westlichen imperialen Mächten unterstützt und aufrechterhalten wird. Die Wurzeln des zionistischen Expansionismus lassen sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen und gipfelten in der Nakba von 1948, als mehr als 700.000 Palästinenser während der Gründung „Israels“ gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden. Dieses Ereignis legte den Grundstein für ein System der ethnischen Säuberung und Apartheid, das bis heute andauert.

Die Besetzung palästinensischer Gebiete durch „Israel“ nach dem Sechstagekrieg von 1967 festigte seine kolonialen Ambitionen weiter, indem illegale Siedlungen im gesamten Westjordanland und in Ostjerusalem unter direkter Verletzung des Völkerrechts ausgebaut wurden. Gaza ist seit 2007 einer der härtesten Blockaden der modernen Geschichte ausgesetzt, was es zu einem Freiluftgefängnis macht, in dem über zwei Millionen Palästinenser unter Belagerung leben und ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt sind.

Im Libanon folgte die zionistische Aggression einem ähnlich zerstörerischen Muster. Nach der israelischen Invasion im Libanon im Jahr 1982 besetzte „Israel“ den Südlibanon für fast zwei Jahrzehnte und verursachte den Tod von Zehntausenden libanesischer Zivilisten. Der Krieg von 2006 war ein weiteres brutales Kapitel, in dem „Israel“ zivile Infrastruktur, Häuser und Dörfer bombardierte und so weitreichende Zerstörung und den Verlust von Menschenleben verursachte. Selbst nach diesen formellen Besetzungen hat „Israel“ weiterhin militärische Angriffe und Verletzungen des libanesischen Luftraums durchgeführt und die Region in einem ständigen Spannungszustand gehalten.

In jeder Phase dieses Kolonialprojekts wurde die zionistische Entität von den westlichen Mächten, insbesondere den Vereinigten Staaten und Europa, unterstützt. Die USA haben Milliarden von Dollar an Militärhilfe, fortschrittliche Waffen und bedingungslose politische Unterstützung bereitgestellt. Die meisten europäischen Länder haben die Aktionen „Israels“ unter dem Deckmantel der „Selbstverteidigung“ konsequent unterstützt.

Angesichts dieser historischen Kontinuität ist klar, dass das zionistische Projekt nicht in einem „defensiven“ Modus ist, sondern eine langjährige Kolonialmacht, die von imperialen Mächten aus geopolitischen Interessen unterstützt wird.

Deutschland: Schuld, Strategie und das Zum-Schweigen-Bringen von Kritik

Deutschlands Unterstützung für „Israel“ wurzelt in einer komplexen Mischung aus historischer Schuld, strategischen Allianzen und geopolitischen Interessen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der deutsche Staat seine Beziehung zum zionistischen Gebilde durch die Brille der Verantwortung für den Holocaust betrachtet, eine Gräueltat, für die Deutschland unbestreitbar und zutiefst schuldig ist. Dieser historische Kontext ist zwar zumindest verständlich, wurde jedoch instrumentalisiert, um die gewalttätige Kolonialpolitik „Israels“ in der Region zu rechtfertigen und vor Kritik zu schützen, wobei die deutsche Regierung bedingungslose Unterstützung für das „Existenzrecht“ „Israels“ und seine „Selbstverteidigung“ gegen jede wahrgenommene Bedrohung zusagt.

Abgesehen von der „historischen Schuld“ ist die Unterstützung Deutschlands für „Israel“ auch in strategischen Überlegungen begründet. „Israel“ dient den westlichen Mächten als wichtiger Verbündeter im Nahen Osten, einer Region von immenser geopolitischer Bedeutung. Deutschland profitiert als Teil des größeren westlichen Bündnisses von der Aufrechterhaltung enger Beziehungen zu „Israel“, das eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der wirtschaftlichen und politischen Interessen des Westens in der Region spielt, von der Kontrolle der natürlichen Ressourcen bis hin zur Bekämpfung regionaler Gegner wie der Islamischen Republik Iran.

Die materielle Unterstützung Deutschlands für „Israel“ ist umfangreich und weitreichend. Eine der sichtbarsten Formen dieser Unterstützung ist der Waffenhandel. Deutschland hat „Israel“ mit fortschrittlichen Waffensystemen beliefert, darunter U-Boote, die in der Lage sind, Atomraketen abzufeuern, was die militärische Dominanz „Israels“ in der Region verstärkt. Diese Waffengeschäfte, die oft teilweise von deutschen Steuerzahlern finanziert werden, werden als Beitrag zur „Sicherheit“ Israels dargestellt, aber in Wirklichkeit stärken sie die Fähigkeit Israels, seine Besatzung und Aggression gegen seine Nachbarn fortzusetzen. Darüber hinaus bietet Deutschland dem zionistischen Gebilde diplomatischen Schutz in internationalen Gremien wie den Vereinten Nationen, wo es konsequent gegen Resolutionen stimmt, die darauf abzielen, „Israel“ für Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser diplomatische Schutzschild, der durch die Unterstützung der USA im UN-Sicherheitsrat untergraben wird, ermöglicht es „Israel“, nahezu völlig ungestraft zu handeln, da es weiß, dass es keine nennenswerten Konsequenzen seitens der internationalen Gemeinschaft zu befürchten hat.

In Deutschland selbst wird jede Kritik an der israelischen Politik regelmäßig mit dem Vorwurf des Antisemitismus beantwortet, wodurch jede Kritik an der israelischen Gewalt und dem Kolonialismus effektiv zum Schweigen gebracht wird. Diese Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus ist eine bewusste politische Taktik, die dazu dient, abweichende Meinungen zu unterdrücken und die wachsende Solidaritätsbewegung für Palästina zu ersticken. Die Gleichsetzung jeglicher Kritik an „Israel“ mit antijüdischem Hass ist ironischerweise selbst antisemitisch und verweigert dem palästinensischen Volk das Recht auf Widerstand gegen Besatzung und Apartheid. Das Ergebnis ist ein Klima der Angst und Zensur, in dem Aktivisten, Akademiker und sogar Politiker, die sich gegen die israelische Aggression aussprechen, dämonisiert und ausgegrenzt werden.

Diese Dynamik hat eine abschreckende Wirkung auf die palästinensische Solidaritätsbewegung in Deutschland. Gruppen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, darunter auch Unterstützer der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), wurden aus öffentlichen Räumen verbannt, Veranstaltungen wurden abgesagt und Einzelpersonen haben ihre Arbeit verloren, weil sie ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck gebracht haben. Die Unterdrückung hat ein solches Ausmaß erreicht, dass selbst die Diskussion über die Befreiung Palästinas in vielen öffentlichen Foren als Tabu gilt.

Die antiimperialistische Bewegung und der globale Kampf gegen den Imperialismus

Die zionistische Aggression ist Teil eines größeren Rahmens imperialistischer Vorherrschaft, die den Nahen Osten seit langem für geopolitische und wirtschaftliche Gewinne ausbeutet. Als imperialistisches Zentrum spielen Deutschland und andere westliche Länder eine direkte Rolle bei der Aufrechterhaltung dieser Gewalt. Die antiimperialistische Bewegung in diesen Ländern hat daher die dringende Verantwortung, ihre Stimme zu erheben und gegen diese Ungerechtigkeiten vorzugehen, nicht nur aus Solidarität mit den Unterdrückten, sondern auch als Teil des umfassenderen Kampfes gegen den globalen Imperialismus. Schweigen angesichts solcher Brutalität bedeutet Mittäterschaft, und es ist an der Zeit, den Widerstand zu verstärken.

Das palästinensische und libanesische Volk erdulden koloniale Gewalt, die an die Kämpfe anderer unterdrückter Gruppen im Laufe der Geschichte erinnert. Das zionistische Projekt in Palästina, das von westlichen imperialistischen Mächten unterstützt wird, spiegelt frühere Formen des Siedlerkolonialismus und der rassistischen Vorherrschaft wider, von der Apartheid in Südafrika bis zur Kolonisierung Algeriens. In jedem dieser Fälle profitierten die westlichen Mächte von der Ausbeutung und Unterwerfung der Kolonisierten, so wie sie es jetzt tun, indem sie die Expansionspolitik „Israels“ unterstützen. Für uns im imperialistischen Zentrum ist die Solidarität mit Palästina und dem Libanon ein entscheidender Bestandteil des Abbaus des imperialistischen Systems, das Menschen weltweit unterdrückt.

Die Notwendigkeit globaler Solidarität wird deutlich, wenn wir die Schnittstellen zwischen imperialistischer Herrschaft im Nahen Osten und anderen globalen Kämpfen für Gerechtigkeit untersuchen. Dieselben wirtschaftlichen, militärischen und politischen Kräfte, die die Besetzung Palästinas durch „Israel“ aufrechterhalten, sind tief in die Ausbeutung anderer Regionen verstrickt, von der Plünderung der Ressourcen in Afrika bis hin zu Kriegen in Lateinamerika und im globalen Süden. Die Waffen, die an „Israel“ verkauft werden, um Gaza zu bombardieren, sind oft dieselben, die von NATO-Verbündeten zur Unterdrückung anderer Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Die Polizeiausrüstung und -taktiken, die „Israel“ an Palästinensern testet, werden auch in westlichen Ländern zur Unterdrückung von Protesten eingesetzt. Daher ist der Kampf gegen den Zionismus untrennbar mit dem Kampf gegen alle Formen der Unterdrückung verbunden.

Deshalb ist es auch wichtig, Lehren aus vergangenen internationalistischen Kämpfen zu ziehen. Während der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika war die globale Solidarität der Schlüssel zur Beendigung des Regimes der Rassentrennung. Proteste, Boykotte und Desinvestitionen, insbesondere in den imperialistischen Zentren Europas und Nordamerikas, erzeugten den nötigen Druck, um die Apartheidregierung zu delegitimieren und die Weltmächte, die sie unterstützten, zum Handeln zu zwingen. In ähnlicher Weise waren antikoloniale Bewegungen im 20. Jahrhundert vor allem aufgrund der transnationalen Solidarität erfolgreich, die Befreiungskämpfe von Algerien bis Vietnam vereinte. Diese Bewegungen zeigten die Macht einer organisierten, koordinierten und prinzipientreuen antiimperialistischen Haltung im Herzen der imperialistischen Mächte. Heute erfordert der Kampf gegen den zionistischen Apartheidstaat das gleiche Maß an internationalistischer Solidarität und Engagement.

Wenn wir jedoch den aktuellen Stand der antiimperialistischen Proteste in Deutschland und anderen westlichen Ländern bewerten, wird deutlich, dass wir den Anforderungen dieser Zeit nicht gerecht werden. Es gab zwar wichtige Proteste und Solidaritätsbekundungen, doch diese Bemühungen waren oft fragmentiert, reaktiv und in ihrem Umfang begrenzt. Um den Imperialismus und die zionistische Aggression wirklich herauszufordern, müssen wir über symbolische Protestaktionen hinausgehen und unsere Bemühungen durch besser koordinierte und wirkungsvollere Formen direkter Aktionen verstärken. Dies erfordert eine strategische Verlagerung hin zu einer breiteren und direkteren Form des Widerstands.

Straßendemonstrationen müssen durch störendere Formen des Protests ergänzt werden, die den Status quo und die Komplizenschaft des Westens in Frage stellen. Boykotte, wie sie von der BDS-Bewegung befürwortet werden, sollten aggressiver gefördert werden und sich gegen Unternehmen und Institutionen richten, die von der Besatzung und Waffenverkäufen an „Israel“ profitieren. Dieselben Unternehmen und Institutionen sollten auch so oft wie möglich direkt konfrontiert werden. Die Palästina-Aktion im Vereinigten Königreich hat gezeigt: Die Unterstützung für „Israel“ wird erst enden, wenn sie nicht mehr finanziell rentabel ist. Streiks können ein wirksames Mittel sein, insbesondere in Branchen, die mit dem militärisch-industriellen Komplex verbunden sind oder die den Waffenhandel mit „Israel“ erleichtern. So haben sich beispielsweise Hafenarbeiter in Europa in der Vergangenheit geweigert, für „Israel“ bestimmte Waffenlieferungen zu entladen – Aktionen wie diese müssen ausgeweitet und gegebenenfalls auch ohne die Unterstützung der Gewerkschaften wiederholt werden.

Gleichzeitig ist es wichtig, verschiedene Bewegungen miteinander zu verbinden. Der Kampf für die Befreiung Palästinas sollte als gemeinsame Sache mit dem Kampf gegen Militarismus, Umweltzerstörung und Faschismus verstanden werden. Solidarität mit Palästina sollte ein Kernprinzip jeder antiimperialistischen, antikapitalistischen oder progressiven Bewegung sein, die im imperialistischen Zentrum tätig ist. Nur durch die Vereinigung dieser Kämpfe können wir eine Massenbewegung aufbauen, die in der Lage ist, die tief verwurzelten Kräfte des Imperialismus und Kolonialismus herauszufordern. Politische Kräfte, die keine klare Position zu diesem Thema haben – oder schlimmer noch, pro-zionistisch sind – können in keiner Weise als Partner in Betracht gezogen werden.

Schließlich erfordert dieser Moment ein Maß an politischer Bildung, das die gängigen Narrative in Frage stellt und die Verbindungen zwischen Zionismus und globalem Imperialismus aufdeckt. Aktivist*innen müssen daran arbeiten, Räume für Diskussionen und Debatten zu schaffen, insbesondere in Ländern wie Deutschland, wo Kritik an „Israel“ oft unterdrückt wird. Indem wir falsche Narrative entlarven, können wir eine besser informierte, mutigere und prinzipientreuere Bewegung fördern, die dem Druck staatlicher Repression und medialer Manipulation standhalten kann.

Solidarität ist keine passive Haltung, sondern ein aktives, kontinuierliches Engagement für den Kampf um Gerechtigkeit, und die Zeit zum Handeln ist jetzt.

