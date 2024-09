https://www.middleeasteye.net/trending/author-jhumpa-lahiri-declines-nyc-museum-award-over-keffiyeh-ban-receiving-widespread



Autorin Jhumpa Lahiri wird dafür gelobt, dass sie den Preis eines New Yorker Museums wegen des Kopftuchverbots abgelehnt hat

Von Firdevs Bulut

Veröffentlicht am: 26. September 2024

Die Pulitzer-Preisträgerin lehnte den renommierten Isamu-Noguchi-Preis ab, weil das Museum Mitarbeiter, die Kopftücher trugen, schlecht behandelte

Die Autorin Jhumpa Lahiri bei einer Veranstaltung im Stadtteil San Cosimato in Rom, Italien, am 22. Juli 2022 (Matteo Nardone/Pacific Press/Sipa USA)

Nutzer sozialer Medien auf der ganzen Welt haben die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Autorin Jhumpa Lahiri mit Lob überschüttet, nachdem sie am Mittwoch eine Auszeichnung eines New Yorker Museums abgelehnt hatte, das Mitarbeiter wegen des Tragens von Keffiyehs, dem schwarz-weiß karierten Schal, der zum Symbol der palästinensischen Solidarität geworden ist, entlassen hatte.

Die Autorin sollte den renommierten Isamu-Noguchi-Preis 2024 des Noguchi-Museums erhalten, mit dem hochkarätige Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die den Geist des japanisch-amerikanischen Bildhauers Isamu Noguchi in Bezug auf Innovation, Vorstellungskraft und Engagement für Kreativität teilen.

In einer Erklärung, die das Museum am Mittwoch per E-Mail verschickte, hieß es jedoch: „Jhumpa Lahiri hat sich aufgrund unserer aktualisierten Kleiderordnung dazu entschieden, die Annahme des Isamu-Noguchi-Preises 2024 zurückzuziehen. Wir respektieren ihre Sichtweise und verstehen, dass diese Richtlinie möglicherweise nicht mit den Ansichten aller übereinstimmt.“

Im August entließ das Noguchi-Museum, das vor fast 40 Jahren vom Künstler Isamu Noguchi gegründet wurde und im Stadtteil Queens liegt, drei Mitarbeiter und gab bekannt, dass sie während der Bürozeiten keine Kleidung oder Symbole tragen dürfen, die offene politische Botschaften, Slogans oder Symbole zum Ausdruck bringen.

Lahiris Leser sowie pro-palästinensische Aktivisten lobten die Autorin für ihre „prinzipientreue“ und „moralische“ Haltung und unterstrichen den potenziellen Einfluss einer solchen Maßnahme einer angesehenen Ikone der Literaturwelt.

Andere Nutzer zeigten ihre Unterstützung, indem sie Lahiris Werke lobten und ihre Bücher bewarben.

„Palästina ist ein Thema, das Künstler von Kunstunternehmern trennt“, sagte Hend Amry auf X.

Ein Social-Media-Nutzer wies auf die Ironie in dieser Situation hin und sagte, dass Noguchi das Tragen von Kufiyas unterstützt hätte und gegen das Verhalten des Museums protestieren würde, wenn er heute noch am Leben wäre.

Ich wusste, dass ich sie liebe!! Ihre Sammlung von Kurzgeschichten, „Interpreter of Maladies“, ist nach wie vor mein Favorit. Holen Sie sich ein Exemplar in Ihrer örtlichen Buchhandlung!

– Mindful Madness (@Kaitlin_La) 26. September 2024

Lahiri wurde als Tochter indischer Einwanderer in London geboren und zog im Alter von drei Jahren in die Vereinigten Staaten.

Im Jahr 2000 gewann sie den Pulitzer-Preis für Belletristik für ihren ersten Erzählband Interpreter of Maladies. Seitdem hat sie mehrere Bücher mit Belletristik und Sachliteratur auf Englisch und Italienisch veröffentlicht, nachdem sie in Rom gelebt hat.

Lahiri ist außerdem Leiterin des Programms für kreatives Schreiben am Barnard College, Columbia. Das New Yorker Frauenkolleg stand in den letzten Monaten unter öffentlicher Beobachtung, weil es einen Beitrag auf seinem Instagram-Account gelöscht hatte, in dem eine Barnard-Studentin zu sehen war, die die neueste Ausgabe von ArabLit Quarterly hochhielt.

Auf dem Titelbild der Ausgabe war eine mit Blumen übersäte Karte des besetzten Palästinas zu sehen, aus der Blumen aus Gaza herauswuchsen.

Der Palästinensertuch ist weltweit zu einem Symbol für die Selbstbestimmung der Palästinenser geworden. Viele Demonstranten tragen ihn aus Solidarität mit den Menschen in Gaza und fordern gleichzeitig ein Ende des Krieges Israels gegen die belagerte Enklave.

In vielen Fällen haben Universitäten und öffentliche Einrichtungen im letzten Jahr des Krieges gegen Gaza ein Verbot des Palästinensertuchs erlassen, obwohl viele öffentliche Personen es trotz der Gegenreaktion tragen.

