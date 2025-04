Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Israelische Aufstachelung zum Völkermord in Gaza wird zum Mainstream

Völkermordreden sind in allen Fernsehstudios als legitime Äußerungen verbreitet. Von nun an sollte man sagen: Du sollst morden. Es bleibt nur noch zu diskutieren, wer ermordet und wer verschont werden soll.

MK Moshe Saada, Anfang dieses Jahres. Er erklärte im Fernsehsender Channel 14, er sei „daran interessiert“, ein ganzes Volk auszuhungern. „Ja, ich werde die Bewohner Gazas aushungern, ja, das ist unsere Pflicht.“ Quelle: Sraya Diamant

Gideon Levy

27. April 2025, 2:27 Uhr IDT

Es war zu erwarten: Der Diskurs hat neonazistische Züge angenommen. Grenzen sind gefallen und Blutvergießen wurde legitimiert.

Der Likud-Abgeordnete Moshe Saada erklärte im Fernsehsender Channel 14, er sei „daran interessiert“, eine ganze Nation auszuhungern. „Ja, ich werde die Bewohner Gazas hungern lassen, ja, das ist unsere Pflicht“, ist der relativ beliebte Sänger Kobi Peretz überzeugt, dass wir ‚befohlen‘ sind, [den biblischen Erzfeind] Amalek zu vernichten. ‚Ich habe kein Mitleid mit den Zivilisten in Gaza, egal ob jung oder alt … Ich habe nicht das geringste Mitleid‘, wurde er auf der Titelseite des Wochenmagazins der Tageszeitung Yedioth Ahronoth zitiert.

Die beiden, Saada und Peretz, sind nur kleine Fische, aber der Teich ist voll von solchen Aussagen, und einige Leute sind daran interessiert, sie hervorzuheben, um der Meinung der Massen zu schmeicheln. Eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in Europa, sei es ein Gesetzgeber oder ein Sänger, der solche Aussagen tätigt, würde als Neonazi bezeichnet werden. Seine Karriere wäre beendet, und von diesem Tag an würde er für immer geächtet sein. In Israel verkaufen solche Aussagen Zeitungen.

Man sollte dieses Phänomen beim Namen nennen: Es handelt sich um Aufstachelung zum Völkermord. Man könnte Saada und Peretz zugutehalten, dass sie alle Masken fallen gelassen und alle Filter entfernt haben. Was früher oft in den sozialen Medien zu findender Trash-Talk war, ist nun zum Standard in den Medien geworden und wirft Fragen auf, wer für und wer noch gegen Völkermord ist.

Saada und Peretz befürworten Massenmord, während andere nur die „Verhinderung humanitärer Hilfe“ unterstützen, was dasselbe ist, nur in einer raffinierteren Formulierung. Es ist dieselbe Grausamkeit, nur in höflicher Form; dieselbe Monstrosität, nur in einer vermeintlich korrekteren Form.

Palästinenser warten in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen am 24. April 2025 auf Essen aus einer Suppenküche. Bildnachweis: Mahmoud Issa/Reuters

Es ist zwar wichtig, die neofaschistischen Tendenzen, die sich in der Gesellschaft ausbreiten, aufzudecken und ihnen die Maske zu reißen, aber diese Aufdeckung verleiht diesem offensichtlich illegitimen Gerede die Legitimität und Normalität, die ihm bis vor kurzem noch fehlte. Von nun an sollte man sagen: Du sollst morden. Saada und Peretz sagen, dass es sogar ein Gebot ist. Es bleibt nur noch zu diskutieren, wer ermordet und wer verschont werden soll.

Langsam aber sicher wird der langfristige Schaden sichtbar, den der Angriff vom 7. Oktober angerichtet hat. Abgesehen von den schrecklichen persönlichen und nationalen Tragödien hat dieser Angriff die israelische Gesellschaft völlig aus den Fugen geraten lassen. Er hat, vielleicht für immer, alle Überreste des Lagers der Frieden und Menschlichkeit zerstört und die Barbarei als hohes Gebot legitimiert.

Es gibt kein „erlaubt“ und „verboten“ mehr in Bezug auf die Boshaftigkeit Israels gegenüber den Palästinensern. Es ist erlaubt, Dutzende von Gefangenen zu töten und ein ganzes Volk auszuhungern. Früher schämten wir uns für solche Taten; der Verlust der Scham baut nun alle verbleibenden Barrieren ab.

Das Schlimmste daran ist vielleicht der Gedanke, dass es sich für ein zynisches und populistisches Medienunternehmen wie Yedioth Ahronoth, das als „die Zeitung des Landes“ bezeichnet wird und immer auf seine Leser eingestimmt war, auszahlt, diesen Völkermorddiskurs in den Vordergrund zu stellen. Völkermord auf der Titelseite legitimiert ihn nicht nur, das wissen die Redakteure, er gefällt auch den Lesern.

Der Sänger Eyal Golan mag wegen seines sexuellen Fehlverhaltens geächtet sein, aber wer wird den Dschihadisten Kobi Peretz ächten? Schließlich hat er recht. „Sie haben unsere Brüder und Kinder verstümmelt“, sagte er. Jetzt sind wir an der Reihe, zu verstümmeln.

Es sind nicht nur Yedioth Ahronoth und Channel 14 TV. Völkermordgerede hat sich in allen Fernsehstudios als legitimes Thema verbreitet. Ehemalige Oberstleutnants, ehemalige Mitglieder des Verteidigungsapparats, sitzen in Diskussionsrunden und fordern ohne mit der Wimper zu zucken Völkermord. Sie sind nicht wichtig oder interessant, aber sie prägen die Diskussion.

Wenn zukünftige Historiker eines Tages versuchen werden, zu verstehen, was in Israel in diesen Jahren geschehen ist, werden sie diese Stimmen als die Stimme des Volkes wiederfinden. Das wird zu ihrer Erkenntnis beitragen: So war Israel damals. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

