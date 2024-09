Israelische Behandlung von Palästinensern bleibt seit 75 Jahren unverändert von Melvin Goodman

https://www.counterpunch.org/2024/09/03/israeli-treatment-of-palestinians-remains-unchanged-over-75-years/



von Melvin Goodman

Facebook Twitter Reddit

3. September 2024

Netzah Yehuda bei einer Trainingsübung. Fotoquelle: יעסיעס – CC BY-SA 4.0

Die Entscheidung der Regierung Biden, das berüchtigte Netzah Yehuda-Bataillon, eine ultraorthodoxe Einheit, die im Westjordanland operiert, weiterhin zu finanzieren, ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten nicht gewillt sind, irgendetwas gegen Israels völkermörderische Kampagne gegen die Palästinenser zu unternehmen. Die Finanzierung des Bataillons bedeutet eine schwere Niederlage für die Menschenrechtsexperten des Außen- und des Verteidigungsministeriums, die dafür plädiert hatten, Netzah Yehuda von der Unterstützung durch die USA auszuschließen. Dies ist eine weitere Entscheidung von Außenminister Antony Blinken, der die Notwendigkeit einer Rechenschaftspflicht für die barbarischen Aktionen der israelischen Verteidigungskräfte ignoriert.

Das Netzah Yehuda-Bataillon ist besonders gewalttätig im Umgang mit der palästinensischen Gemeinschaft. Das Bataillon hat unbewaffnete Zivilisten und in Gewahrsam befindliche Verdächtige getötet sowie sexuelle Übergriffe und Folter begangen. hat viele Mitglieder einer extremen religiös-nationalistischen Siedlergruppe angezogen, die dafür berüchtigt ist, illegale Außenposten auf palästinensischem Land zu errichten, für die es keine Rechtsgrundlage im israelischen Recht gibt. In den letzten Jahren war das Netzah Yehuda-Bataillon in mindestens ein halbes Dutzend kontroverser Fälle verwickelt, in die seine Soldaten verwickelt waren und die zu Haftstrafen, Entlassungen oder scharfer Kritik wegen der Verletzung oder Tötung unschuldiger Palästinenser führten.

Die Finanzierung des Bataillons durch die USA stellt einen Verstoß gegen das 1997 verabschiedete Leahy-Gesetz dar, das es dem Außen- und dem Verteidigungsministerium untersagt, ausländischen Sicherheitskräften, die die Menschenrechte verletzen, militärische Unterstützung zu gewähren. Die US-Botschaften und die zuständigen Regionalbüros des Außenministeriums überprüfen potenzielle Empfänger von Sicherheitshilfe. Stellt sich heraus, dass eine Einheit glaubhaft in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt ist, wird die Unterstützung so lange verweigert, bis die Regierung des Gastlandes wirksame Schritte unternimmt, um die verantwortlichen Personen innerhalb der Einheit vor Gericht zu stellen. Infolgedessen wurde in der Vergangenheit Sicherheitskräften und nationalen Verteidigungseinheiten in Bangladesch, Bolivien, Kolumbien, Guatemala und Mexiko die Unterstützung verweigert. Die Vereinigten Staaten spielen natürlich nach anderen Regeln, wenn es um militärische Unterstützung für Israel geht.

Noch bevor Blinken seine unglückliche Entscheidung bezüglich des Bataillons traf, verkündete Premierminister Benjamin Netanjahu in widerwärtiger Weise, dass „wenn irgendjemand glaubt, Sanktionen gegen eine Einheit der IDF verhängen zu können, werde ich ihn mit aller Kraft bekämpfen“. Die US-Präsidenten waren nicht bereit, Netanjahu die Stirn zu bieten, der in den letzten 28 Jahren sechs der elf verschiedenen israelischen Regierungen geführt hat. Diese Finanzierungsentscheidung ist besonders verwerflich, weil das Bataillon für den Tod eines 78-jährigen amerikanischen Staatsbürgers verantwortlich war, der einen stressbedingten Herzinfarkt erlitt, weil er von den israelischen Streitkräften gefesselt, geknebelt und am Boden liegen gelassen wurde. Die Regierung Netanjahu hat in diesem Fall niemanden strafrechtlich verfolgt.

Eine der schwachsinnigsten Maßnahmen der USA im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza war die Entscheidung von Präsident Biden, den Palästinensern humanitäre Hilfe über einen schwimmenden Militärpier zukommen zu lassen. US-Beamte des Außen- und des Verteidigungsministeriums argumentierten, dass die Wetterbedingungen im Mittelmeer jeden Versuch, den Steg funktionsfähig zu machen, gefährden würden. Die Kritiker hatten Recht. Sie wollten, dass die Regierung Biden Druck auf Israel ausübt, damit es die Landübergänge für die Hilfe öffnet, aber Biden weigerte sich, dies zu tun. Daraufhin wurde der Pier im Mai an der Küstenlinie des Gazastreifens befestigt und im Juli aufgegeben.

Israelische Beamte behaupten, dass sie Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen, aber die Hilfe kommt nur langsam an, und humanitäre Transporte werden immer noch angegriffen. Vor einigen Tagen wurde ein deutlich gekennzeichnetes UN-Fahrzeug angegriffen, wobei palästinensische Mitarbeiter der Hilfsorganisation getötet wurden. In der Zwischenzeit wurden mehr als 560 Schulen im Gazastreifen angegriffen oder zerstört, und zahlreiche Unterkünfte wurden angegriffen. Dies zeigt, wie moralisch verwerflich die öffentlichen Erklärungen Israels sind, die die Angriffe auf humanitäre Missionen leugnen.

Um den arabisch-israelischen Konflikt zu verstehen (und vielleicht auch die Mitschuld der USA zu begreifen), ist es hilfreich, sich an die ersten israelischen Erlasse gegen die palästinensische Bevölkerung vor mehr als 75 Jahren zu erinnern. Mit der Gründung des Staates Israel verabschiedete die Knesset die britischen Verteidigungsvorschriften, die es den israelischen Militärbehörden ermöglichten, die arabischen Gebiete abzuriegeln und die Ein- und Ausreise nur für Personen mit einer Genehmigung zuzulassen. Jeder arabische Einwohner musste beim Büro der Militärregierung oder bei der Polizei in seinem Bezirk eine Genehmigung beantragen, um sein Dorf aus irgendeinem Grund zu verlassen.

Die Knesset fügte den britischen Vorschriften ihre eigenen Einschränkungen hinzu. Diese ermöglichten es den Israelis, Menschen aus ihren Städten oder Dörfern zu deportieren und jede Person vorzuladen, sich auf einer Polizeistation einzufinden oder in ihrem Haus zu bleiben. Jeder Araber konnte ohne Angabe von Gründen und ohne Gerichtsverfahren für unbegrenzte Zeit unter Verwaltungsarrest gestellt werden. Zuwiderhandelnde wurden von Militärgerichten und nicht von zivilen Gerichten verurteilt; dies ist im Westjordanland auch heute noch der Fall. Tom Segev, einer der bedeutendsten Historiker Israels, stellte in seinem wichtigen Buch „1949: Die ersten Israelis“ fest, dass „unter den Soldaten und Offizieren, die zur Herrschaft über die Araber geschickt wurden, auch solche waren, die für den aktiven Dienst als untauglich befunden worden waren.“ Sie waren rachsüchtig, was auch heute noch im Westjordanland der Fall ist. Segev gehört zu den Neuen Historikern Israels, einer Gruppe, die viele der traditionellen Erzählungen des Landes in Frage stellt.

Ein anderer angesehener israelischer Historiker, Ilan Pappe, hat in seinem Buch „Zehn Mythen über Israel“ festgehalten, dass die Diskussion über die Zwangsumsiedlung der arabischen Bevölkerung in Palästina bereits vor der Unabhängigkeit Israels im Jahr 1948 begann. Die Diskussionen entwickelten sich zu einem Masterplan für die massive Vertreibung der Palästinenser, der als Plan Delat bekannt wurde. Pappe merkt an, dass das israelische Außenministerium den Mythos schuf, die Palästinenser seien zu Flüchtlingen geworden, weil ihre Führer sie aufforderten, Palästina zu verlassen, bevor die „arabischen Armeen einmarschierten und die Juden hinauswarfen“.

Die anhaltende Gewalt im Gazastreifen und die erneute Gewalt im Westjordanland weisen auf eine düstere Zukunft für den Nahen Osten hin, insbesondere für Israel, den Libanon und die palästinensische Gemeinschaft. Israel ist in der internationalen Gemeinschaft zunehmend isoliert, und der Ultra-Nationalismus des rechten Flügels dominiert zunehmend die israelische Politik. In den letzten dreißig Jahren haben sich die Israelis hinter falschen Gesten der Unterstützung einer Zweistaatenlösung und jetzt der Möglichkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen versteckt, um die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Vereinigten Staaten zu erhalten. Traurigerweise funktioniert das, und Israel zeigt kein Interesse daran, eine Alternative zu einem endlosen Krieg zu verfolgen.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman der Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism und A Whistleblower at the CIA. Seine jüngsten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und ‚Containing the National Security State‘ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …